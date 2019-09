In neuem Gewand: Sitec wird SAM

Seit die Firma Sitec Aerospace 2008 aus Waakirchen nach Bad Tölz gezogen ist, prägt der Name das Wirtschaftsleben der Stadt.

Bad Tölz– Sogar eine Straße ist nach dem Standort des Luftfahrtzulieferers am nordöstlichen Stadtrand benannt: „Am Sitecpark“. Der Name, der groß auf dem Firmenschild prangt, ist nun allerdings ein anderer: „SAM“.

Hintergrund: Zu Beginn des Jahres hat sich der Mutterkonzern Singapore Aerospace Manufacturing (SAM) dazu entschieden, sämtliche Standorte weltweit einem sogenannten Re-Branding zu unterziehen. Das bedeutet: Alle Unternehmen, die zur Firmengruppe gehören, werden unter der gemeinsamen Marke SAM auftreten – ob sie nun in Singapur, Malaysia, Thailand, China, Nordirland sitzen – oder eben in Bad Tölz.

„Wir sehen darin die große Chance, das gesamte Portfolio der Firmengruppe unter einer Marke zu vereinen und entsprechend zu vermarkten“, erklärt Geschäftsführer Harro Harms. Weder für Mitarbeiter noch für Geschäftspartner ändere sich etwas durch das neue Gewand, das offiziell zum 1. Oktober angelegt wird. Unberührt bleiben demzufolge auch die internen und rechtlichen Organisationsstrukturen sowie die Ansprechpartner. Der Firmenname Sitec Aerospace bleibt ebenfalls erhalten.

Die Firma wurde 1974 unter dem Namen Sitec-Präzisionstechnik GmbH in Miesbach gegründet und ist seit 2001 ein Tochterunternehmen der Singapore Aerospace Manufacturing (SAM). In Bad Tölz produziert das Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern neben kleineren Fahrwerken, mechanischen Systemen und Flugsteuerungen im Wesentlichen Stellantriebe und Ventile, die in unterschiedlichen Konfigurationen nahezu in jedem zivilen Passagierflugzeug weltweit eingebaut werden.

