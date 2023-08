Hochbegabt: Wie Bad Tölz den Komponisten Hans Winterberg aus der Vergessenheit holt

Das Grab von Hans Winterberg: Er ist am neuen Teil des Tölzer Waldfriedhofs mit seiner Frau bestattet. © Christoph Schnitzer

Der Komponist Hans Winterberg, der lange in Bad Tölz lebte und arbeitete, ist durch merkwürdige Umstände in Vergessenheit geraten. Das soll sich ändern.

Bad Tölz – Was haben ein Murnauer Goldschmied, der Enkel von Arnold Schönberg in Los Angeles, ein englischer Top-Pianist, das tschechische Zentrum München, ein Berliner Verlag und ein Wiener Kulturzentrum mit Bad Tölz zu tun? Sie alle bemühen sich in einer fast weltumspannenden Aktion, die Erinnerung an einen wichtigen, aber lange vergessenen Komponisten des 20. Jahrhunderts, Hans Winterberg, wieder zum Leben zu erwecken. Und alle Fäden laufen in Tölz zusammen. Winterberg lebte zwölf Jahre lang in Bad Tölz und fand 1991 im Waldfriedhof seine letzte Ruhestätte. In Tölz soll im November auch an ihn mit einer hochkarätigen Gedenkveranstaltung erinnert werden.

Hans Winterberg: Ein musikalisch Hochbegabter

Peter Kreitmeir, der erwähnte Goldschmied aus Murnau, ist mütterlicherseits der Enkel von Hans Winterberg. Es ist fast ein kleiner Treppenwitz der Geschichte, dass Kreitmeirs Urgroßmutter väterlicherseits Maria Gerold im Tölzer Friedhof begraben ist. Beide Familien kannten sich aber nicht.

Hans Winterberg komponierte, war aber auch ambitionierter Maler. © Peter Kreitmeir

Kreitmeir wusste lange nichts von seinem Großvater, dessen Name und außergewöhnliches musikalisches Talent in der Familie selten erwähnt wurden. „Jetzt kommt was im Radio von deinem Großvater“, erinnert sich Kreitmeir an einen Hinweis seines Vaters, als er klein war. Von einem Hungerleider-Beruf sei die Rede gewesen. Kontakt hatte er keinen.

Kurzer Rückblick: 1901 als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten in Prag geboren, war eine Musiker-Karriere des musikalisch Hochbegabten in der Habsburger k.u.k.-Monarchie vorgezeichnet. In einem Gespräch mit Tölzer-Kurier-Mitarbeiter Walter Salomon erzählte Winterberg 1971, dass er unter anderem Dirigier-Unterricht von Alexander von Zemlinsky, einem Schwager von Zwölfton-Komponist Arnold Schönberg, erhalten hatte. Es folgte ein Engagement in Brünn als Kapellmeister, und es entstanden erste größere Kompositionswerke.

Einmarsch der deutschen Truppen in Prag als Zäsur

Die Zäsur seines Lebens war der Einmarsch der deutschen Truppen in Prag und die Zerschlagung der Rest-Tschechoslowakei 1939 sowie die Einführung der NS-Rassenpolitik. Winterbergs Mutter wurde in einem Vernichtungslager umgebracht. Er selbst wurde von seiner nichtjüdischen Frau zwangsgeschieden und im Januar 1945 ins KZ Theresienstadt eingeliefert. Er überlebte den Holocaust und emigrierte 1947 nach Bayern.

Das Heim der Winterbergs in der Brauneckstraße 11 in Bad Tölz. Auf dem Originalbild von 1969 wird stolz das alte und neue Auto beschrieben. © Peter Kreitmeir

Zunächst lebte er am Ammersee und arbeitete als Lektor für den Bayerischen Rundfunk. Der BR nahm zudem regelmäßig Kompositionen von ihm auf. Der Leiter der Münchner Philharmoniker, Fritz Rieger, förderte ihn nach Kräften.

Als fehlendes Bindeglied zwischen der tschechischen Musik eines Leoš Janáček und der Neuen Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern) bezeichnet ein aktueller Interpret, der englische Pianist Jonathan Powell, die Musik Hans Winterbergs.

Komponist Hans Winterberg geriet in Vergesseneheit

Dass Komponist und Werk später dennoch in Vergessenheit gerieten, hat mit einem merkwürdigen Umstand zu tun. Als Erbe hatte Winterberg seinen Adoptivsohn aus letzter Ehe eingesetzt, der alle Noten von Sinfonien, Klavierkonzerten und Kammermusik dem Sudetendeutschen Musikinstitut Regensburg übereignete. Allerdings mit der seltsamen Auflage, den Komplettbestand bis Ende 2030 zu sperren und vor allem die jüdische Herkunft Winterbergs zu verschweigen. Ein Sachverhalt, den der Winterberg-Enkel Peter Kreitmeir als „skandalös“ und „empörend“ bezeichnet und dagegen mit aller Vehemenz vorging.

Zur Seite standen ihm dabei namhafte Mitstreiter. Etwa der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling, dessen Verein „musica reanimata“ sich die Wiederentdeckung NS-verfolgter Komponisten aufs Banner geschrieben hat. Oder Randol Schoenberg, in Los Angeles lebender Enkel von Arnold Schönberg, der den Vertragsinhalt – „I have something for your blog“ – an den befreundeten Musikproduzenten und mehrfachen Grammy-Gewinner Michael Haas weitergab. Haas ist Verfasser des Internet-Blogs „Forbidden Music“. Er veröffentlichte im Sommer 2015 einen exzellenten und international beachteten Beitrag „The Winterberg Puzzle’s darker and lighter shades – Licht und Schattenseiten des Winterberg-Puzzles“ und brachte neuen Schwung in die Bemühungen um eine Winterberg-Renaissance. Tatsächlich widerrief der Erbe – er ist mittlerweile verstorben – die Sperrung des Nachlasses und die merkwürdigen, wohl aus Sorge vor antisemitischen Ressentiments erhobenen Knebel-Bedingungen. Heute ist Kreitmeir alleiniger Inhaber der Urheberrechte.

Erinnerung an Hans Winterberg im Kurhaus in Bad Tölz

Epilog: Im Juni 2023 trafen sich im Tölzer Kurhaus einige Personen, die einen Höhepunkt der Veranstaltungsreihe „Die Stadt mit besonderen Note“ vorbereiten. Initiator und treibende Kraft: Der international bestens vernetzte Musikagent Peter Puskás aus Litauen. Neben Harald Rossberger von der Sing- und Musikschule war auch der Pianist Jonathan Powell anwesend, der mit dem 1. Klavierkonzert bereits ein Winterberg-Werk auf CD eingespielt hat. Er testete den Bechstein-Flügel im Kurhaus und war „sehr zufrieden“. Auch Blanka Návratová vom Tschechischen Zentrum München ist zu nennen. In ihrer Heimat wird die Wiederentdeckung von Komponisten wie Hans Winterberg aufmerksam verfolgt. Seine Biografie sei typisch für einen verdrängten Teil der tschechischen Geschichte, dessen Aufarbeitung wichtig sei.

Testete den Kurhaus-Flügel und war zufrieden: Pianist Jonathan Powell. © Christoph Schnitzer

Ein Anfang wird gemacht, wenn am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr unter dem Motto „Von Prag nach Tölz“ an den Komponisten Hans Winterberg erinnert wird. Im Kurhaus wird Jonathan Powell einige Werke spielen. Dazu gibt es eine top-besetzte Gesprächsrunde, die sich mit dem Schaffen Winterbergs und seiner Wiederentdeckung befasst.

Neben Enkel Peter Kreitmeir werden Musikwissenschaftler von der Universität Brünn und vom Arnold-Schönberg-Center Wien sowie ein Prager Journalist auf Spurensuche gehen. Moderiert wird die Runde von Bernhard Neuhoff von BR-Klassik.

Info im Netz:

www.kreitmeir.de

www.forbiddenmusic.org

(Von Christoph Schnitzer)