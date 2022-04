Tölz live: Voller Einsatz beim Fingerhakeln in Lenggries

Von: Christiane Mühlbauer, Andreas Steppan, Melina Staar, Stefanie Wegele, Veronika Ahn-Tauchnitz, Elena Royer, Felicitas Bogner

Bayerische Schülermeisterschaft im Fingerhakeln in Lenggries. © Patrick Staar

Sonntag, 18. April:

12.02 Uhr: Im Alpenfestsaal in Lenggries legen sich die Nachwuchs-Fingehakler ins Zeug. Hier wird heute die bayerische Schülermeisterschaft ausgetragen.

10.23 Uhr: Mit strahlendem Sonnenschein, aber recht kühl beginnt der Ostermontag in Bad Tölz. Laut Wetterbericht bleibt der Himmel heute weitgehend wolkenlos, das Thermometer klettert aber nicht höher als auf 11 Grad Celsius.

Blick auf die Isar und die Franziskanerkirche in Bad Tölz am Ostermontag, 18. April 2022. © Andreas Steppan

Freitag, 15. April:

18.55 Uhr: Tipps fürs lange Osterwochenende:



Karsamstag: Marionettentheater, „Rumpelstilzchen“, 15 Uhr (Eintritt: 7 Euro/Kurgäste 5 Euro), Kartenvorverkauf, Telefon 0 80 41/7 93 51 56, 0 80 41/78 67 15);

Planetarium, Vortrag von Franz Xaver Kohlhauf „Die Sonne – Der Stern unserer Existenz“, 19.30 Uhr, Planetarium, am Schloßplatz, Reservierungen unter Telefon 0 80 41/7 93 51 56, 0 80 41/78 67 15, Fax 0 80 41/7 93 35 03 (Eintritt Erwachsene 9 Euro, Kurgäste 8 Euro, Kinder 7 Euro);

Tölzer Ostermarkt, 11 bis 18 Uhr, Marktstraße

Kloster Benediktbeuern, Klosterführung, 14.30 Uhr, Anmeldung an der Klosterpforte, Telefon 0 88 57/8 81 10.

Sachsenkam: Gartenbauverein, Spargelverkauf bei Familie Bacher, 10 bis 10.45 Uhr an der Winzererstraße 1.

Ostersonntag: Tölzer Flohmarkt, Einweisung der Aussteller ab 7 Uhr; Aufbau ab 8 Uhr; Reservierung der Stände nur im Vorverkauf über München Ticket, weitere Infos dazu auf www.toelzer-flohmarkt.de.

Tölzer Ostermarkt, 11 bis 18 Uhr, Marktstraße.

Kurhaus, Tanzcafé, 14.30 Uhr (Eintritt frei).

Kloster Benediktbeuern, Klosterführung, 13 und 14.30 Uhr, Anmeldung und Zahlung an der Klosterpforte, Telefon 08857/8 81 10.

Ostermontag: Ostermarkt, 11 bis 18 Uhr, Marktstraße.

Kurhaus, Tanzcafé mit der Gruppe Party-Time, 14.30 Uhr (Eintritt frei); Bayerisch-böhmisches Blaskonzert der Tölzer Stadtkapelle, 19.30 Uhr (Eintritt 10 Euro).

Wanderung auf märchenhaften Pfaden, 14 Uhr ab Vitalzentrum.

Marionettentheater, „Rumpelstilzchen“, 15 Uhr (Eintritt: 7 Euro/Kurgäste 5 Euro), Kartenvorverkauf, Telefon 0 80 41/7 93 51 56, 0 80 41/78 67 15).

Ascholding: Georgi-Ritt, Aufstellung 12.30 Uhr am Reißn-Kreuz an der Isarstraße 61; Ritt zur Schimmelkapelle mit Pferdesegnung; anschließend gemütliches Beisammensein bei der Kistenmacherei Harrer.

Kloster Benediktbeuern, Klosterführung, 13 und 14.30 Uhr, Anmeldung und Zahlung an der Klosterpforte, Telefon 0 88 57/8 81 10.

18.40 Uhr: In der Kalvarienbergkirche herrschte am Freitag großer Andrang beim Hl. Grab und der Hl. Stiege, die von vielen Gläubigen kniend hinaufgebetet wird. Das beeindruckende Hl. Grab ist am Karsamstag noch von 6 bis 12 Uhr mittags zu besuchen. Dann wird nach Angaben des Mesners Heinz Bader für die Auferstehung umgebaut.

In der Kalvarienbergkirche herrscht großer Andrang beim Hl. Grab und der Hl. Stiege. © Karl Bock