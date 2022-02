Tölz live: Sparkasse ist als Arbeitgeber beliebt

News-Ticker

Alle Autoren schließen Elena Royer

Felicitas Bogner

Stefanie Wegele

Melina Staar

Veronika Ahn-Tauchnitz

Andreas Steppan

Christiane Mühlbauer

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 22. Februar

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/76794

Dienstag, 22. Februar:

11.43 Uhr: Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Grundlage für diese Feststellung ist eine Auswertung von „kununu“, einer Arbeitgeber-Bewertungsplattform. Mit 4,2 von maximal 5 Sternen rangiert die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen demzufolge unter den fünf Prozent der Unternehmen, die sich für das „Top Company“-Siegel 2022 qualifiziert haben. Damit liegt die Sparkasse sogar deutlich über den erforderlichen 3,8 Sternen, die im Durchschnitt erreicht werden müssen, um zu den Top-Arbeitgebern zu zählen.



+ Immer aktuell: Der Newsblog Tölz live © Pröhl/merkur.de

10.52 Uhr: Die Gemeinde Dietramszell teilt mit: Das Einwohnermeldeamt/Passamt ist am Donnerstag, 24. Februar, ab 12 Uhr und am Freitag, 25. Februar, krankheitsbedingt geschlossen.

Montag, 21. Februar:

18 Uhr: Bei der Umstellung des Säuglings auf feste Nahrung tauchen viele Fragen auf. Wann beginnt man mit fester Nahrung? Welche Lebensmittel sind dafür geeignet? Antworten gibt Anne-Katrin Worm beim Kurs „Beikosteinführung – mit und ohne Brei“. Er wird vom Kreisbildungswerk am Samstag, 26. Februar, im Pacha Mama in Bad Tölz an der Nockhergasse angeboten. Die Teilnahme kostet pro Person 30, pro Paar 45 Euro. Anmeldungen unter 0 80 41/60 90, E-Mail an info@kbw-toelz.de oder auf www.kbw-toelz.de.

17.02 Uhr: Beste Verhältnisse mit Neuschnee melden die Skifahrer heute vom Brauneck. „Und unten am Ende der Wegscheider Talabfahrt wartet das Milchhäusl auf die Skifahrer“, freut sich Karl Bock.

+ Heute am Brauneck. © Bock

16.19 Uhr: Firmen und Einrichtungen wollen und haben die Auflage, dass ihre Mitarbeiter regelmäßig getestet werden. Um nicht alle Mitarbeiter in öffentliche Testzentren schicken zu müssen, hilft der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) mit der Unterweisung von Mitarbeitern (meist Ersthelfern) dabei, dass die Tests selbstständig und zeitlich flexibel in der Firma durch geschultes Personal durchgeführt werden können. Die Schulung findet am Freitag, 25. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr im BRK-Lehrsaal an der Schützenstraße 7 in Bad Tölz statt. Es gilt die 3G-Regel. Die Teilnahme kostet 58 Euro. Anmeldungen sind möglich online über die Homepage www.kvtoel.brk.de (Kursangebote), per E-Mail an bildung@kvtoel. brk.de oder per Telefon unter der Nummer 0 81 71/43 06-19.

15.10 Uhr: Zur Stunde tagt der Kreistag in Geretsried. Unter anderem wird Cornelia Irmer verabschiedet, die sich wie berichtet aus dem Gremium zurückzieht.