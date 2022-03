Tölz live: Scheibe an Microcar zerstört

Dienstag, 22. März:

13.07 Uhr: Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag die linke Seitenscheibe eines sogenannten Microcars eingeschlagen. Das Klein-Kfz, das einem 16-jährigen Dietramszeller gehört, war neben der TÖL 7 im Bereich des Waldstücks „Haslach“ abgestellt. Der Jugendliche hatte im Lauf des Abends eine Feier in einem nahe gelegenen Bauwagen besucht. In den frühen Morgenstunden fuhr der 16-Jährige mit einem Taxi nach Hause. Sein Fahrzeug ließ er vor Ort stehen. Ein Passant bemerkte den Schaden am frühen Sonntagmorgen und verständige die Geretsrieder Polizei. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 800 Euro.

12.16 Uhr: Heute Abend findet in der Tölzer Marktstraße wieder eine überparteiliche Mahnwache für den Frieden statt, 19 Uhr, Winzerer-Denkmal.

10.30 Uhr: Entlang der B11 in Kochel werden gerade Amphibienschutzzäune montiert.

Die Zäune montieren Thomas Günther (vo.) und Josef Schröfel vom Maschinenring Wolfratshausen. © Patrick Staar