Tölz live: DAV-Mittwochstour: Mangfallrunde

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Schnee fiel über Nacht im Tölzer Land. © va

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 6. Februar

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/76794

Montag, 7. Februar:

11.31 Uhr: Die Mittwochsgruppe der Alpenvereinssektion Bad Tölz wandert am 9. Februar im Tegernseegebiet auf der Mangfallrunde. Busabfahrt ist um 8 Uhr am Parkplatz beim Bahnhof. Zusteigen ist möglich an den bekannten Haltestellen in Bad Tölz, Greiling, Waakirchen und an der Kreuzstraße sowie in Holzkirchen. Die Wanderung startet an der Maxlmühle. Gruppe I steigt an der Ostseite der Mangfall auf, an der Keltenschanze vorbei zur Anhöhe bei Fentbach. Einkehr ist dann beim „Alten Wirt“ in Weyarn. Wanderstöcke und Grödeln werden benötigt. Es gilt die 2G-plus-Regel. Anmeldungen unter Telefon 0 88 57/ 425.

10 Uhr: Im Tölzer Land hat es in der Nacht einiges an Schnee gegeben. Dazu kamen starke Windböen. Laut Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, gab es 11 Sturmeinsätze der Feuerwehren im Landkreis. In fast allen Fällen stürzten Bäume auf die Fahrbahn.

Immer aktuell: Der Newsblog Tölz live © Pröhl/merkur.de