Tölz live: Kino in Kochel öffnet wieder

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Immer aktuell: Der Newsblog Tölz live © Pröhl/merkur.de

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 4. März

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946

Sonntag, 6. März:

11.20 Uhr: Das Kino in Kochel in der Heimatbühne öffnet wieder seine Pforten. Am Donnerstag, dem 10.März um 20.00 Uhr geht es los mit „Der Alpinist“. Einem Film über einen jungen Kanadier, der weit weg vom Rampenlicht, einige der kühnsten Solo-Besteigungen der Geschichte unternimmt. Alles zu finden unter: www.kinoinkochel.de.

Übrigens: Der Kinoverein sucht Nachwuchs bei den ehrenamtlichen Vorführerinnen und Vorführern. Interessenten sind herzlich willkommen. Bei Interesse bitte melden per Mail an info@kinoinkochel.de.

10.26 Uhr: Immer montags um 19 Uhr findet in den nächsten Wochen bis Ostern in der Reichersbeurer Kirche ein Friedensgebet statt. Gestaltet wird es jeweils von verschiedenen Gruppen aus der Pfarrei und alle sind herzlich eingeladen, miteinander für den Frieden in der Ukraine und weltweit zu beten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.