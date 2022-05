Tölz live: Flohmarkt am Melkstattweg am Sonntag

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 12. Mai

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946

Freitag, 13. Mai:

12.59 Uhr: Zu einem privaten Garten- und Garagenflohmarkt laden einige Nachbarn am Melkstattweg (Umgebung Hausnummer 54, Fußweg zum Friedhof) ein. Der Flohmarkt findet am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 17 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0 80 41/57 10

Immer aktuell: Der Newsblog Tölz live © © Pröhl/merkur.de

11.45 Uhr: Im Lenggrieser Fundbüro ist ein Kater abgegeben worden. Er ist sehr zutraulich. Allerdings ist er angefahren worden und verletzt. Entdeckt wurde das Tier bereits am vergangenen Samstag in Steinbach. Derzeit ist es im Tierheim in Gelting untergebracht. Der Kater ist nicht gechipt. Der/Die Eigentümer/in kann sich gerne im Fundbüro Lenggries 08042/5008-120 oder im Tierheim Gelting melden.

Dieser Kater wurde bei der Gemeinde Lenggries abgegeben. © Gemeinde

11.30 Uhr: Aktuell ist es dicht bewölkt. Heute sind Temperaturen von bis zu 18 Grad möglich. Gegen Abend hin kann es gewittern.

Dicke Wolken hängen über Bad Tölz. Heute werden bis zu 18 Grad erreicht. © oy

10.34 Uhr: Benediktbeuerns Bürgermeister Anton Ortlieb lädt die Gemeindebürger zur einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 19. Mai, ein. Vorgestellt wird die überarbeitete Ortsgestaltungssatzung. Beginn ist um 19 Uhr im Nebenraum des Gasthofs Zur Post. Alle Gemeindebürger sind dazu eingeladen