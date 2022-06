Tölz live: ZUK lädt zu Fahrradtour zu Direktvermarktern ein

Von: Andreas Steppan

Freitag, 17. Juni:

10.50 Uhr: „Kulinarisch, nachhaltig, direkt“: Unter diesem Motto können interessierte Erwachsene am Samstag, 25. Juni, von 9 bis 15 Uhr gemeinsam mit der ZUK-Bildungsreferentin Doris Linke umweltfreundlich per Fahrrad auf Einkaufstour im Oberland gehen, um verschiedene Direktvermarkter zu besuchen und zu sehen, wie und wo Lebensmittel in nächster Nähe hergestellt werden. Treffpunkt ist im Innenhof des Maierhofs. Mitzubringen sind ein Fahrrad, wetterfeste Kleidung und etwas zu trinken. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzregelungen (Teilnehmer dürfen keine Erkältungssymptome haben, bitte geeignete Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen für Situationen, in denen der Mindestabstand unterschritten wird). Eine Anmeldung zur Radtour ist bis Dienstag, 21. Juni, möglich auf der Internetseite www.zuk-bb.de oder unter der Telefonnummer 0 88 57/ 88-759.

9.51 Uhr: Ein zunächst Unbekannter hat am Dienstag eine Straßenlaterne am alten Schulhaus in Benediktbeuern angefahren und sich nicht um den Schaden von mehreren hundert Euro gekümmert. Laut Polizei passierte der Vorfall zwischen 12.30 und 13 Uhr, als ein Paketdienstfahrer in der Nähe auslieferte. So berichtete es ein Zeuge. Recherchen bestätigten dies. Es wird nun gegen einen Paketboten (28) aus dem nördlichen Landkreis ermittelt. Der Schaden am Fahrzeug ist nicht bekannt

Donnerstag, 16. Juni:

16.52 Uhr: Seit Pfingsten spielt die Lenggrieser Blaskapelle wieder zu bestimmten Terminen im Kurgarten-Pavillon für Einheimische und Touristen. Der nächste Termin ist an diesem Freitag um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Davor, von 18 bis 18.45 Uhr, spielt die Isarwinkler Jugendkapelle. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Konzerte im Alpenfestsaal abgehalten.

15.41 Uhr: Eine Schulterverletzung und diverse Schürfwunden zog sich ein 22-jähriger Tölzer am Donnerstagmorgen zu. Laut Polizei war der junge Mann gegen 6.50 Uhr auf der Kreisstraße TÖL 16 im Gaißacher Ortsteil Rain mit einem Longboard mit Elektroantrieb unterwegs. Er stürzte alleinbeteiligt, als er die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Er wurde ins Tölzer Krankenhaus gebracht, sein Longboard zur rechtlichen Prüfung sichergestellt.

13.42 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Einen schönen Grillabend am Kirchsee wollten sich drei Jugendliche machen. Allerdings ist das im Landschaftsschutzgebiet verboten. Ein Zeuge informierte die Polizei, die vor Ort zwei Tutzinger (18) und einen Tölzer (17) mit einem Wohnmobil antraf. Diese zeigten sich einsichtig. Das Grillfeuer wurde gelöscht, die jungen Männer aufgefordert, das Schutzgebiet zu verlassen. Der Anweisung konnten sie allerdings nicht sofort Folge leisten, da der einzige, der einen Führerschein hatte, unter Alkoholeinfluss stand. Die Griller erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Bayerische Naturschutzgesetz.

12.29 Uhr: Heute Abend ist der Auftakt zu „4 Tage - 4 Bands“ im Tölzer Bürgergarten. Bei freiem Eintritt treten heute „Lenze & de Buam“ auf, Beginn ist um 19.30 Uhr. Für die Bewirtung sorgen die Tölzer Vereine SC Rot-Weiß Bad Tölz, SV Bad Tölz und Capricorns Bad Tölz. In den kommenden Tagen sorgen die „Reiwas“, die „CuabBoarischen“ sowie die Kapelle „so&so“ für die musikalische Unterhaltung.

11.12 Uhr: Die Vollmond-Stimmung über Bad Tölz fotografierte Martina Winter vergangene Nacht vom Kalvarienberg aus.

Vollmond über Bad Tölz, fotografiert vom Kalvarienberg aus. © Martina Winter

10.17 Uhr: Anlässlich des Fronleichnam-Feiertags wurden vielerorts Prozessionen abgehalten - hier ein Foto aus Bad Tölz.

Fronleichnams-Prozession in Bad Tölz © Karl Bock