1000 Operationen mit dem „da Vinci OP-Robotersystem": Darüber freut sich die Urologie um Chefarzt Prof. Roman Ganzer (2. v. re.). Auch der Chefarzt der Chirurgie Dr. Stefan Rüth (re.) operiert seit einigen Monaten mit dem „da Vinci".

Freitag, 19. August:

10.56 Uhr: Seit Juli 2017 ist an der Asklepios-Stadtklinik das OP-Robotersystem „da Vinci“ in der Urologie im Einsatz. Im März 2022 hat die Klinik mit dem „da Vinci X“-Operationssystem eine der neuesten Generationen des OP-Roboters erhalten. Jetzt verkündet die Klinik in einer Pressemitteilung einen „weiteren Meilenstein“: In der Urologie sei die 1000. Operation mit dem High-Tech System durchgeführt worden. „Da Vinci“ kommt laut der Klinik in der Urologie bei zahlreichen Eingriffen zum Einsatz. Hauptsächlich würden Patienten mit Prostata- und Nierenkrebs behandelt.

9.50 Uhr: Bei einem Dachstuhlbrand in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Gemeinde Eurasburg in den frühen Morgenstunden ist laut Polizei Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

Donnerstag, 18. August:

17.38 Uhr: Bei der Fledermausführung „Batmans kleine Freunde“ am morgigen Freitag, 19. August, können die Teilnehmer die Welt der Fledermäuse entdecken. Die Tiere werden bei der Jagd beobachtet, mithilfe eines Detektors kann ihr „Gesang“ belauscht werden. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr der Maierhof des Klosters Benediktbeuern. Eine Anmeldung in der Tourist-Information unter der Telefonnummer 0 88 57/248 ist erforderlich. Die Veranstaltung ist geeignet für Familien mit Kindern ab sechs Jahren und findet nur bei trockener Witterung statt. Die Gebühr beträgt fünf Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder.

15.45 Uhr: Der Gebirgstrachtenverein Jachenau lädt die Bevölkerung und Gäste am morgigen Freitag zum Heimatabend mit Blaskapelle, Schuhplattlern und Musikgruppen ein. Beginn ist um 20 Uhr im „Schützenhaus“.

14.19 Uhr: ACHTUNG! Die Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Anrufen in unserer Region!

Trickbetrüger versuchen im Moment, im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Umgebung mit Telefonanrufen und frei erfundenen Schock-Geschichten ältere Menschen zur Herausgabe Ihrer Ersparnisse und Wertgegenstände aufzufordern!

- Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

- Legen Sie bewusst auf! Wählen Sie erst dann den Polizei Notruf 110 oder die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle!

- Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren!

Informieren Sie schnellstmöglich Ihre Eltern, Großeltern oder weitere Angehörige über die Gefahr möglicher Betrugsanrufe von falschen Polizisten, falschen Amtsträgern oder falschen Verwandten!

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen in unserer Region. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

13.01 Uhr: Der Trachtenverein Stamm Lenggries lädt zur Bergmesse auf die Denkalm ein. Die Messe findet bei jedem Wetter am kommenden Sonntag, 21. August, um 11 Uhr oberhalb der Denkalm statt und wird von Pater Korbinian gehalten. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Blaskapelle Lenggries.

11.33 Uhr: Lieder aus der guten alten Zeit sind heute Abend bei der Musik zur Abendstunde der evangelischen Kirchengemeinde Kochel zu hören. Das Trio Futura vulgo mit Franz Schesser (Zither), Regina Scharrer (Harfe) und Michaela Heigl (Gesang) musiziert ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche Kochel. Durch den Abend führt Urlauberseelsorger Albrecht Storck.