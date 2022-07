Tölz live: Umfangreiche Tiefbauarbeiten am Blomberg

Von: Andreas Steppan, Christiane Mühlbauer, Melina Staar, Veronika Ahn-Tauchnitz, Elena Royer, Felicitas Bogner

Am Blomberg laufen umfangreiche Tiefbauarbeiten. © Karl Bock

Donnerstag, 21. Juli:

11.30 Uhr: Im Auftrag der Stadt Bad Tölz wird die Sesselbahn-Bergstation und die weiter südlich liegende Wackersberger Alm an das öffentliche Wasser- und Kanalnetz angeschlossen. Dazu sind umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig, von der Wackersberger Alm über die Bergstation bis zum Bereich der Bergwachthütte (hier entstand das Foto).

10.29 Uhr: Sebastián Pompilio ist ein preisgekrönter Gitarrist und Arrangeur mit einer tiefen Liebe und Hingabe zur Tango-Musik von Astor Piazzolla. Der Argentinier lebt in seiner Geburtsstadt Buenos Aires. Beim Solokonzert am kommenden Sonntag, 24. Juli, trägt der Musiker Stücke aus seiner aktuellen CD „Cite Tango“ vor. Das Konzert findet im „Gasthaus“ an der Bahnhofstraße statt und beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf im „Gasthaus“ 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro.

Mittwoch, 20. Juli:

17.20 Uhr: Pater Anselm Grün, geistlicher Begleiter und Autor spiritueller Bücher, ist am Montag, 25. Juli, zu Gast im Kloster Benediktbeuern. Der promovierte Theologe hält im Barocksaal des Klosters einen Vortrag zum Thema „Versäume nicht dein Leben! Wege zur Zufriedenheit.“ Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es für 15 Euro (freie Platzwahl) im Klosterladen, Telefon 0 88 57/8 81 10.

16.19 Uhr: In der Reihe „Natursommer im Loisachtal“ findet am Freitag, 22. Juli, eine geologische Exkursion für die ganze Familie durchs Lainbachtal statt. Geboten sind spannende Einblicke in die Erdgeschichte der Alpen. Auf dem Weg gibt es verschiedene Stationen, an denen die Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung kleine Experimente durchführen, um unterschiedliche Gesteine und ihre Zusammensetzung kennen und unterscheiden zu lernen. Die Veranstaltung ist geeignet für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Alpenwarmbad Benediktbeuern. Anmeldung in der Tourist-Information, Telefon 0 88 57/248. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder.

14.44 Uhr: Wie die Gemeinde Jachenau bekannt gibt, ist das Rathaus am Freitag, 22. Juli, geschlossen.

13.17 Uhr: Der Schafhalterverein Bad Tölz-Wolfratshausen lädt am morgigen Donnerstag, 21. Juli, zu einem Vortrag mit dem Titel „Der Wolf ist da – was nun?“ mit dem Referenten Max Wagenpfeil ein. Dabei geht es um aktuelle Informationen zum Herdenschutz, Sofortmaßnahmen bei einem Riss, Ausgleichsregelung, Prävention und staatliche Fördermaßnahmen in Bayern. Beginn ist um 19.30 im Gasthof Aujäger in Puppling. Alle Halter von Schafen, Ziegen, Gehegewild und auch Alpakas sind eingeladen.

11.54 Uhr: Nach vier Jahren findet zum ersten Mal wieder das Seefest der Freiwilligen Feuerwehr an der Seepromenade in Kochel statt. Am kommenden Wochenende freut sich die Feuerwehr am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr auf viele Einheimische, Touristen und andere Feuerwehren. Samstags spielt die Stammtisch - Musik Bad Heilbrunn und am Sonntag sorgt die Kochler Blaskapelle für die musikalische Umrahmung für Jung und Alt. Außerdem gibt es Bier vom Fass, Grillspezialitäten und Steckerlfisch. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut. Die Erlöse des Seefestes werden für die Ausrüstung der Feuerwehr verwendet.

Beim Seefest der Feuerwehr Kochel gibt es unter anderem Steckerlfisch. © privat

10.31 Uhr: Heute ist noch einmal schwitzen angesagt. Laut Wetterbericht sollen Höchstwerte bis zu 35 Grad erreicht werden. Aktuell scheint die Sonne vom wolkenlosen Himmel.

Blauer Himmel und Sonne: Heute wird es nochmal heiß. © oy