Tölz live: Bürgermeister und Abgeordneter besuchen Bäcker

Bäckermeister Josef Eberl von der Bäckerei Eberl in Bichl, Bürgermeister Ingo Mehner, Bäckermeister Ludwig Schmid von Schmid-Bäck‘ aus Geretsried, Bäckermeister Michael Detter von der Bäckerei Detter und Bundesagabgeordneter Alexander Radwan (CSU). © Büro Alexander Radwan

Donnerstag, 24. November:

11.51 Uhr: Im Rahmen zweier Betriebsbesuche machte sich Alexander Radwan vergangene Woche einen eigenen Eindruck von der schwierigen Situation, in der sich unter anderem das Bäckerhandwerk befindet. Bei der Bäckerei Detter in Bad Tölz sprach er zusammen mit Bürgermeister Ingo Mehner mit den Bäckermeistern Michael Detter, Josef Eberl aus Bichl und Ludwig Schmid aus Geretsried über die verschiedenen Herausforderungen, mit denen ihre Betriebe aktuell konfrontiert sind. „Man gewinnt den Eindruck, dass die Sorgen des Handwerks der Bundesregierung nicht bekannt sind.“, so Radwan in seinem Fazit, das er per Pressemitteilung versandte.

Mittwoch, 23. November:

17.45 Uhr: Die Tölzer Kfz-Zulassungsbehörde ist bereits vor einiger Zeit in neuen Räumen in der „Schnecke“ auf der Flinthöhe untergekommen. Nun zieht die Führerscheinstelle nach. Wie das Landratsamt mitteilt, werden ab Donnerstag, 1. Dezember, alle Vorgänge in den neuen Räumen am Prof.-Max-Lange-Platz 11, Bad Tölz abgewickelt.

15.23 Uhr: Leichte Verletzungen und Sachschaden sind die Bilanz eines Abbiegeunfalls am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Bad Tölz. Wie die Polizei berichtet, bog eine 54-jährige Tölzerin mit ihrem Toyota vom Fritzplatz kommend nach links auf die Lenggrieser Straße ein. Hierbei übersah sie allerdings einen 50-jährigen Fußgänger aus Bad Tölz, welcher gerade die Straße überqueren wollte. Die Toyotafahrerin touchierte den Mann. Durch den Anstoß wurde der 50-Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Beim Zusammenstoß wurde an dem Unfallwagen der linke Außenspiegel abgerissen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro.

13.54 Uhr: Laut Stadt Bad Tölz wird die derzeit wegen Bauarbeiten gesperrte Bairawieser Straße ab Dezember wieder für den Verkehr geöffnet. Im Frühjahr 2023 erfolgt dann die Fortsetzung der Arbeiten zwischen der Einmündung Scharnhorststraße und der Engstelle.

Die Einmündung zwischen Bairawieser Straße und der Jahnstraße, die Zuge der aktuellen Sanierung neu gestaltet wird. © Karl Bock