Tölz live: Letzter Soby-Wettkampftag und Abschlussfeier

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 2. Januar

Donnerstag, 26. Januar:

11:45 Uhr: Seit 9 Uhr laufen heute in verschiedenen Disziplinen die Finals der Soby-Winterspiele in Bad Tölz. Die Athleten messen sich heute in Floorball, Klettern, Schnehschuhlaufen, Ski Alpin und Snowboard, Skilanglauf, Stocksport und Tanzen. Ab 15 Uhr startet dann die große Abschlussfeier an der Isarpromenade.

10.36 Uhr: Nach einer Unfallflucht ermittelt die Geretsrieder Polizei. Eine 52-Jährige fuhr am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr in Dietramszell auf der Otterfinger Straße in Richtung Holzkirchen. Auf Höhe der Kirche in Steingau kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen, der zu weit links fuhr. Es kam zu einem Spiegelstreifer. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Den Schaden am Wagen der Dietramszellerin schätzt die Polizei auf 400 Euro. Hinweise erbeten unter der Telefonnummer 0 81 71/9 35 10.