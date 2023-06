Tölz live: Traktorentag auf der Glentleiten am Sonntag

Von: Christiane Mühlbauer

Montag, 26. Juni:

12.49 Uhr: Im Freilichtmuseum Glentleiten wird es am Sonntag, 2. Juli, laut: Weit über 100 Oldtimertraktoren knattern durchs Museum. Beim Traktorentag können die Besucher alte Lanz, Schlüter, Hanomag, Eicher und Co. in Aktion erleben. Alle Fahrzeuge sind älter als 40 Jahre, die ältesten sogar über 80 Jahre. Der Traktorenkorso um 13.30 Uhr wird vom Museumsporsche angeführt, einem roten „Renner“ aus dem Jahr 1958. Die Bulldogs vieler alter Herstellerfirmen, die zum Teil gar nicht mehr existieren, können die Besucher aber auch schon zuvor in Augenschein nehmen. Ihre Besitzer haben sie liebevoll herausgeputzt, einige sogar mit Blumen geschmückt und mit so manchem Abzeichen stolz dekoriert. Das Museum ist am Sonntag durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro für Erwachsene, Kinder bis einschließlich 15 Jahre sind frei. ig

11.10 Uhr: Aus dem heutigen Polizei-Bericht: „Eine unschöne Entdeckung machte ein 36-jähriger Tölzer als er am Sonntag zu seinem Smart zurückkam. Dieser war in der Kohlstattstraße auf einem Parkplatz abgestellt. In der Zeit von Samstag 24.06.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 25.06.2023 hat ein unbekannter Täter den linken Außenspiegel des Fahrzeugs abgetreten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200,- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Tölz unter 08041/761060 zu melden.“

10.30 Uhr: Auch heute wird es wieder ein heißer Tag im Tölzer Land werden. Schon jetzt ist es recht windig. Am Isar bauen die Helfer des Isarfests derzeit alles wieder ab. Abends kann es eventuell Gewitter geben.

Blick auf die Tölzer Franziskanerkirche. © Mühlbauer