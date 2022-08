Tölz live: Vollsperrung für den Bau der Einfädelspur

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Immer aktuell: Der Newsblog Tölz live © © Pröhl/merkur.de

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 1. August

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946

Dienstag, 2. August:

16.20 Uhr: Das Staatliche Bauamt Weilheim erstellt gerade die neue Einfädelspur auf die B472 auf Höhe des ehemaligen Treibhauses. Vom 5. bis 8. August (vier Tage) und vom 17. bis 18. August (zwei Tage) stehen dafür Asphaltierungsarbeiten auf einem Teilstück der Quellenstraße auf Höhe des ehemaligen Treibhauses im Gemeindegebiet von Wackersberg an. Die Quellenstraße wird dabei jeweils ab der Staatsstraße 2064 (Benediktbeurer Straße) bis einschließlich Zufahrt „Steinsäge“ in den beiden angegebenen Zeiträumen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 472 Richtung Bad Tölz und Wackersberg sowie in der Gegenrichtung ab „Steinsäge“ über Wackersberg und Bad Tölz.

15.18 Uhr: Der Tölzer Lesesaal und die Kurbücherei sind im August regulär geöffnet. Allerdings entfällt die Bürgersprechstunde in der Zeit vom 4. bis 17. August. Die Kurbücherei ist in dieser Zeit von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Am Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, bleibt die Kurbücherei geschlossen. Der Lesesaal kann täglich von 10 bis 19 Uhr genutzt werden.

14.16 Uhr: Sekundenschlaf führte am Montagmorgen zu einem Unfall. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 30-jähriger Miesbacher mit seinem BMW die Staatsstraße 2072 von Geretsried in Richtung Bad Tölz. In einer Rechtskurve fielen dem Mann dann kurz die Augen zu. Der Wagen geriet auf die linke Fahrbahnseite, schleuderte dann gegen zwei Verkehrsschilder und kam schließlich auf der rechten Seite in einer Wiese zum Stehen. Der Miesbacher blieb glücklicherweise unverletzt, der Wagen musste jedoch aufgrund eines Totalschadens abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 6500 Euro.

12.31 Uhr: Normalerweise bildet die Bürgermeister-Radltour den Auftakt der Aktion Stadtradeln. Doch heuer hatte das regnerische Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was eigentlich Ende Juni stattfinden sollte, wird nun am Dienstag, 2. August, nachgeholt: Bereits zum dritten Mal lädt Ingo Mehner alle Interessierten zu seiner Bürgermeister-Radltour ein. In diesem Jahr steht diese unter dem aktuellen Motto „Energie und Nachhaltigkeit“. In gemächlichem Tempo geht es gemeinsam vom Treffpunkt im Bürgergarten ins Farchet und bis zum Schlusspunkt der Tour am Isarkraftwerk. Unterwegs ist bei zahlreichen Stopps viel Wissenswertes zur Nahwärmeversorgung in Bad Tölz, zu Elektro-Mobilität, zur Photovoltaikanlage im Farchet sowie zur Klärschlammtrocknung am Klärwerk und zur Energiegewinnung an der Isar zu erfahren. Neben Bürgermeister Mehner und Mitarbeitern der Stadtverwaltung beantwortet auch Walter Huber, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Tölz, die Fragen der Mitradelnden. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Aussichtsplattform am Bürgergarten. Alle Interessierten sind eingeladen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für ihre Sicherheit sind die Teilnehmer der Radltour selbst verantwortlich. Bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung.

11.13 Uhr: Auf einer Baustelle im Rotkehlchenweg im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg wurde laut Polizei Weltkriegsmunition gefunden. Es handelt sich dabei nach erster Einschätzung um eine 75 Kilo schwere Fliegerbombe. Um den Fundort wurde ein Sicherheitsbereich mit Radius 300 Meter definiert. Der Kampfmittelräumdienst wurde bereits verständigt und wird zwischen 11.30 und 12 Uhr am Einsatzort erwartet. Es werden Verkehrssperren rund um den Fundort in der Rotkehlchenstraße eingerichtet.

11.12 Uhr: Die Bergwacht und die BRK-Wasserwacht Kochel am See sowie die Gemeinde planen, eine kombinierte Berg- und Wasserrettungsstation zu errichten. Für dieses Projekt wurde beim Leader-Förderprogramm ein entsprechender Antrag auf Zuschuss gestellt. Am Dienstagvormittag wurde der Förderbescheid am künftigen Standort der Rettungsstation übergeben.

10.21 Uhr: Im Neubaugebiet am Tölzer Hintersberg haben die Arbeiten am ersten Haus begonnen. Insgesamt umfasst das Baugebiet 38 Parzellen. 14 davon sind städtische Parzellen (fünf Doppelhäuser und ein Vierspänner), für die es ein umfangreiches Vergabeverfahren gab.

Die Bauarbeiten am Hintersberg haben begonnen. © Bock