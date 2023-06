Tölz live: Unsere Tipps für das Wochenende

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz, Elena Royer

Unsere Tipps für das Wochenende

Samstag, 10. Juni:

Bad Tölz: Food-Art-Festival, 11 bis 23 Uhr im Franziskanergarten+++Stadtführung: 14.30 Uhr, ab Bullenbrunnen+++öffentliche Führung zum Weideprojekt Isaraue, 13.30 bis 16 Uhr+++Vernissage zur Ausstellung „Adventures in Wonderland II“: 19 Uhr, Pashmin-Art-Gallery+++Benediktbeuern: Tag des offenen Klosters, 10 bis 17 Uhr, auf dem Klostergelände und im Maierhof+++Fledermaus-Spaziergang „Batmans kleine Freunde“, 20.30 Uhr, Maierhof (nur mit Anmeldung bei der Tourist-Info unter 0 88 57/248)+++Kochel am See: Ferienprogramm Franz-Marc-Museum: Malkurs „Goldrausch“, 10 bis 13.30 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene, Kursgebühr 8 Euro plus 5 Euro Materialkosten, Anmeldung unter besucherdienst@franz-marc-museum+++

Sonntag, 11. Juni:

Bad Tölz: Food-Art-Festival, 11 bis 19 Uhr im Franziskanergarten+++Bulle-von-Tölz-Stadtführung: 10 Uhr, ab Bullenmuseum (auch am Samstag)+++Benediktbeuern: Tanznachmittag mit Live-Musik, 15 bis 19 Uhr, Bahnhofsplatz 2, Obergeschoß, Anmeldung unter Telefon 0 88 57/343+++Klosterführung, 14.30 Uhr+++

Freitag, 9. Juni:

17.15 Uhr: Bike-Guide Andi Eß leitet am kommenden Montag, 12. Juni, eine E-Mountainbiketour im Isarwinkel. Die erlebnisreiche Tour für Biker mit eigenem E-MTB oder für Neulinge, die sich ein hochwertiges E-MTB ausleihen möchten, hat eine Länge von etwa 40 Kilometern und geht über 500 bis 1000 Höhenmeter. Die Route wird je nach Fahrkönnen der einzelnen Teilnehmer zwischen einfacheren und technisch etwas anspruchsvolleren Abschnitten festgelegt. Treffpunkt ist um 13 Uhr das Allianzbüro am Karl-Pfund-Weg 4 in Lenggries. Die Teilnahme kostet mit Gästekarte 25 Euro, ohne Gästekarte 30 Euro. Anmeldung und nähere Auskünfte in der Tourist-Information unter Telefon 0 80 42/5 00 88 00.

16.05 Uhr: Die Mittwochs-Gruppe der Tölzer Sektion des Alpenvereins macht eine Wanderung von der Jachenau auf den Hirschhörndlkopf (1514 Meter). Busabfahrt ist am Mittwoch, 14. Juni, um 8 Uhr am Bahnhof Bad Tölz mit weiteren Haltestellen in Tölz und Lenggries. Die Einkehr ist im „Schützenhaus“ Jachenau geplant. Wanderstöcke sind von Vorteil und ein Mindestmaß an Trittsicherheit erforderlich. Anmeldung unter Telefon 0 80 27/275 bis Dienstag, 13. Juni, 18 Uhr.

14.35 Uhr: Nach dem Festgottesdienst am Sonntag, 11. Juni, um 8 Uhr in der Tölzer Kirche Heilige Familie findet eine Fronleichnamsprozession durch die Karwendelsiedlung statt. Dazu sind die Kindergarten- und die Kommunionkinder, die Firmlinge und die Bevölkerung eingeladen. Die Pfarrgemeinde bittet, den Prozessionsweg von parkenden Fahrzeugen frei zu halten und die Häuser zu schmücken.

13.10 Uhr: Im Alpenwarmbad Benediktbeuern können Besucher wieder regelmäßig an der 30-minütigen Wassergymnastik unter fachkundiger Anleitung der Trainerin Chrissi Irmler teilnehmen. Die Gymnastik startet am Dienstag, 13. Juni, und findet bis einschließlich 25. Juli jeden Dienstag von 10.15 bis 10.45 Uhr statt. Bei Starkregen oder Gewitter entfällt die Veranstaltung. Die Teilnahme an der Gymnastik ist kostenlos, es ist lediglich der Eintrittspreis für das Schwimmbad zu entrichten.

11.36 Uhr: Die Gemeinde Gaißach teilt mit, dass der Anschluss der Isarstraße in die Bundesstraße 13 in Obergries wegen Asphaltierungsarbeiten von Montag, 12., bis Samstag, 17. Juni, für den Gesamtverkehr gesperrt ist. Der Anliegerverkehr wird bis zur Baustelle zugelassen. Umleitung erfolgt über Isarstraße, Griesweg, Obergrieser Straße und Kreisstraße Töl 16.

10.17 Uhr: Bestes Sommerwetter heute am Brückentag: In Bad Tölz strahlt die Sonne und es soll bis zu 25 Grad warm werden.

In Bad Tölz strahlt die Sonne und es soll bis zu 25 Grad warm werden. © oy

Donnerstag, 8. Juni:

17 Uhr: Ein weiß-rotes Flatterband sperrt seit wenigen Tagen den Uferbereich rechts und links der Tölzer Isarbrücke ab. Es soll verhindern, dass sich Spaziergänger hier dem Wasser nähern. Der Grund: Der Aitel nutzt den Uferbereich, um seinen Laich abzulegen.

Ein Teil des Uferbereichs an der Isar ist abgesperrt. © va

15.59 Uhr: Die Bundeswehr führt vom 12. bis 16. Juni eine mehrtätige Übung durch, deren Schwerpunkt das Kolonnenfahren von Militärfahrzeugen ist. Start und Endpunkt der Übung ist jeweils die Kaserne in Mittenwald. Der Übungsraum im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen erstreckt sich auf die Gemeindebereiche Kochel am See und Jachenau entlang der B11. Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats beim Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen zu melden.

14.26 Uhr: Der eine oder andere Besucher am Walchensee dürfte sich gewundert haben: In Sachenbach war praktisch über Nacht ein Friedhof direkt am Seeufer entstanden. Zahlreiche Grabsteine verteilten sich über die Wiese. Der Friedhof dürfte heute aber wieder verschwunden sein, denn die Dreharbeiten für einen Kinofilm – wohl eine serbisch-amerikanische Co-Produktion – sind seit Donnerstag beendet. Gedreht wurde am Seeufer nur eine Szene für den Film.

Für Filmarbeiten entstand ein Friedhof am Walchensee. © Alex Dellinger

13.36 Uhr: In Tölz ziehen Gewitterwolken auf, und auch der Wind frischt auf. Noch bis 14 Uhr gibt es eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter.

12.15 Uhr: Zwei Verletzte gab es am Mittwoch bei einem Unfall auf Höhe des Blombergs. Nach Angaben der Beamten verließen ein 34-jähriger Münchner mit seinem Suzuki und ein 50-jähriger Audifahrer aus Bad Tölz gegen 18.10 Uhr den Parkplatz an der Blombergbahn, um nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Bad Tölz einzubiegen. Hierbei wurde der Münchner von der Sonne geblendet und fuhr auf den Audi vor ihm auf. Nach der Kollision klagen der Tölzer und seine 51-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, über Kopf- und Nackenschmerzen. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Tölzer Krankenhaus Bad Tölz eingeliefert. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro, der Suzuki blieb unbeschädigt.

10.40 Uhr: Die Führung „Das Wahrzeichen von Bad Tölz“, angekündigt für den 17. Juni muss aufgrund von Baumaßnahmen an der Tölzer Kalvarienbergkirche auf Samstag, 8. Juli, verschoben werden. Den schönsten Balkon des Oberlands - so nennen die Tölzer stolz ihren Kalvarienberg, von dem man einen herrlichen Blick ins Isartal und Karwendelgebirge hat. Vom Galgenberg zum Wahrzeichen der Stadt: Lassen Sie sich beeindrucken von der Doppelkirche zum Heiligen Kreuz, eine Art barocken, in Bild und Stein gebauten Passionsgeschichte. Gleich nebenan lohnt sich ein Blick in die Leonhardikapelle. Tölzer Zimmerleute, die die Bauernschlacht 1705 überlebt hatten, bauten das kettenumgürtete Gebetshaus, dass alljährlich - meist am 6. November - Mittelpunkt der weithin bekannten Leonhardi-Wallfahrt ist. Zurück über den Kreuzweg finden Sie in der Marktstraße Ihre wohlverdiente Maß, denn Leib und Seele gehören bekanntlich zusammen. Eine Abnmeldung zur Führung ist nicht notwendig. Kosten: 5 Euro. Treffpunkt ist am 8. Juli um 10 Uhr die Franziskanerkirche.

9.40 Uhr: Bei bestem Frühsommerwetter finden heute im ganzen Landkreis Fronleichnamsprozessionen statt. In Tölz bewegte sich der Zug gerade über die Isarbrücke Richtung Franziskanerkirche.

Die Fronleichnamsprozession in Bad Tölz. © va