Tölz live: Trunkenheitsfahrt verhindert

Immer aktuell

Alle Autoren schließen Elena Royer

Felicitas Bogner

Melina Staar

Christiane Mühlbauer

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 19. Juli

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

Sonntag, 25. Juli:

11.30 Uhr: Heute ist Familientag in der Eichmühle. Zum Eintrittspreis von einem Euro gibt es seit 9 Uhr ein buntes Programm.

10 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Am Freitag gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bad Tölz am Parkplatz an der Arzbacher Straße einen 45-jährigen Tölzer, der in seinem Fahrzeug saß. Ein Alkotest ergab einen Wert von nahezu 1,65 Promille. Der Fahrzeugschlüssel des Tölzers wurde daraufhin sichergestellt.

Freitag, 23. Juli:

17.45 Uhr: Die Musikkapelle Gaißach veranstaltet am kommenden Sonntag, 25. Juli, ein Freiluftkonzert vor dem Musikheim an der Erlenstraße in Gaißach/Untergries. Nun haben sich die Musiker dazu entschlossen, daraus ein Benefizkonzert zu machen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Diese gehen an die Flutopfer im Kreis Ahrweiler. Auch die Einnahmen aus dem Getränke- und Grill-Verkauf kommen den Geschädigten zugute. Beginn ist um 10.30 Uhr. Auch nach dem Konzert wird zur Unterhaltung aufgespielt. Bei schlechter Witterung wird das Konzert um eine Woche verschoben. Aktuelle Informationen auf www.musikkapelle-gaissach.de. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen mit Maskenpflicht bis zu den Sitzplätzen.

+ Die Musikkapelle Gaißach veranstaltet am Sonntag, 25. Juli, ein Benefizkonzert für die Flutopfer. © privat

16.30 Uhr: In der Reihe Natursommer im Loisachtal wird eine Erlebniswanderung für Familien mit Kindern ab 5 Jahren angeboten. Dabei lernen die Teilnehmer spielerisch die Lebensweise des Bibers kennen und besuchen ein Biberrevier mit Biberdamm. Treffpunkt ist am Mittwoch, 28. Juli, um 10 Uhr der Innenhof des Maierhofs am Kloster. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung in der Gäste-Information Benediktbeuern, Telefon 0 88 57/ 248, erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Die Coronaregeln sind einzuhalten.

15.40 Uhr: Bestes Sommerwetter herrscht heute in Tölz. Auf den Straßen ist entsprechend viel los.

+ Ein schöner Sommertag ist heute in Tölz. © müh

15.02 Uhr: Die Auszubildenden für das Schreinerhandwerk im Landkreis haben ihre praktische Prüfung mit einem Gesellenstück abgelegt. Die Werke der 44 Prüflinge werden nun von der Schreiner-Innung bewertet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Ausgestellt sind die Gesellenstücke an diesem Sonntag im großen Sitzungssaal des Landratsamtes. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. Es gilt die Coronaregelung mit Abstand und Maskenpflicht.

13.50 Uhr: Mit einer Lärmdemo möchte Fridays for Future Bad Tölz auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Dafür ziehen sie zur Stunde durch die Stadt. Im Anschluss an die Demo soll es noch eine Exkursion in die Isarauen zusammen mit Stadtratsmitglied Richard Hoch geben.

+ Junge Erwachsene der Fridays for Future-Bewegung zogen mit Plakaten durch die Stadt © Christiane Mühlbauer

12.57 Uhr: Die Baufirma Hölzl betreibt am Kranzer in Reichersbeuern eine Bauschutt-Recyclinganlage. Die dort bestehende Halle im südlichen Bereich des Grundstücks soll nun abgerissen und durch eine neue Halle zur Lagerung und Untersuchung des angelieferten Materials ersetzt werden. Außerdem sollen am bestehenden Sortiergebäude drei zusätzliche Boxen errichtet werden. Der gültige Bebauungsplan sieht eine Grenzbebauung ohne Abstandsflächenübernahme mit dem auf der Westseite befindlichen Gebäude vor. Der Antrag wurde ohne Diskussion von den Gemeinderäten in Reichersbeuern genehmigt.

11.42 Uhr: Das Musikzentrum Trommelfell ist auch in diesem Jahr wieder dabei beim Oach-Festival im Freibad Eichmühle. Verschiedene Gruppen der Musikschule musizieren am Freitag, 23. Juli, von 13 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt für Nachmittagskonzerte beträgt 1 Euro. Es spielen die Gruppen Crazy Guys, Isargrollen, Sonic 5, Franzi & Friends, B & B (Bild vom Konzert 2019) und die Formation Wigheads. Die Trommelfell-Band RDW mit einem Überraschungsgast spielt zudem ab 19 Uhr im Vorprogramm von Guitar Gangsters und AY/CY.

+ Verschiedene Gruppen der Musikschule musizieren am Freitag, 23. Juli, von 13 bis 16.30 Uhr. © privat

10.28 Uhr: Die Mautstraße Wallgau-Vorderriß wird wegen der Behebung der Hochwasserschäden heute ab 19 Uhr voll gesperrt. Der Forstbetrieb arbeitet an einer Behelfslösung, die aber nicht vor Ende der nächsten Woche fertig sein wird.

Donnerstag, 22. Juli:

18.00 Uhr: Ein wunderschöner Sommertag neigt sich langsam dem Ende. Nach wie vor hat es 24 Grad an der Tölzer Isarpromenade.

+ Freude auf den Feierabend beim Blick aus dem Redaktionsfenster. © Felicitas Bogner

16.38 Uhr: . Aufgrund der aktuellen Lage warnt das Landratsamt derzeit vor dem Bootfahren auf der Isar. Denn das kann gefährlich sein. Nach jedem Hochwasser ist damit zu rechnen, dass neue, tückische Gefahrenstellen im Wildfluss wie Baumhindernisse in Verbindung mit starker Strömung, Treibholz, Abflusshindernisse oder ein veränderter Flusslauf entstehen .Das Landratsamt appelliert an die Eigenverantwortung, die immer geboten ist. Grundsätzlich sind auf der Isar immer eine geeignete Ausrüstung und auch ein angepasstes und vorausschauendes Fahrkönnen notwendig. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Regeln gemäß der Gemeingebrauchsverordnung vom 18. April 2019, der sogenannten Bootfahrverordnung, hingewiesen. Dort wird auf die geeignete Ausrüstung, wie z.B. dass Nichtschwimmer und Kinder Schwimmwesten tragen müssen aber auch auf andere Regelungen eingegangen. Das Befahren erfolgt stets auf eigene Gefahr. Weitere Informationen unter: www.lra-toelz.de/wildfluss-isar-wichtige-informationen

15.33 Uhr: Um Besucheransammlungen zu vermeiden, wird der Einlass für das „Oach-Festival“ laut Stadtwerken am Freitag, 23. Juli und Samstag, 24. Juli, auf 17 Uhr vorgezogen. Am Sonntag, 25. Juli, findet ab 9 Uhr ein Familientag statt. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Baden (bis 16 Uhr) kostet am Freitag und Samstag 1 Euro.

13.26 Uhr: Die Organisation „Fridays for Future“ ruft zum bundesweiten Klimastreik an diesem Freitag, 23. Juli, auf, um für sofortigen Klimaschutz zu protestieren. An diesem Tag laden die Tölzer Mitglieder von „FFF“ sowie die „Parents for Future Bad Tölz und Umgebung“ zur Lärmdemo in Bad Tölz ein. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass die Folgen des Klimawandels schon jetzt und hier, im Oberland, in Bayern und in ganz Deutschland zu spüren sind. Beginn ist um 13 Uhr am Tölzer Rathaus. Im Anschluss ist eine Exkursion in die Isarauen mit Stadtratsmitglied Richard Hoch geplant. Dort ist sichtbar, wie sich die frühere Auenlandschaft vor allem durch den Sylvensteinspeicher verändert hat und welche Auswirkungen das auf die Artenvielfalt hat. Wer daran teilnehmen möchte, bringt ein Fahrrad mit.

12.10 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 18-jähriger Autofahrer aus Dietramszell rechnen. Nach Angaben der Polizei stoppten Beamte den jungen Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 23 Uhr in der Buchener Straße in Bad Tölz. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Da der 18-Jährige Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser war positiv auf THC. Daher wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus Bad Tölz gebracht.

11.04 Uhr: Heute um 19.30 Uhr findet in der Katholischen Kirche in Kochel die musikalische Abendandacht „Solavoce - Vokalmusik zu Salomons Hohelied der Liebe“ statt.

10.00 Uhr: Der Tag in der Kurstadt startet warm und sonnig. Auf Temperaturen bis zu 25 Grad kann man sich heute freuen.

Mittwoch, 21. Juli:

17.42 Uhr: Ein Wellenreiter nutzt gerade die starke Strömung der Isar. Er hat dafür ein Seil an der Isarbrücke befestigt, an dem er sich festhält.

+ Wellenreiter auf der Isar. © mel

17.31 Uhr: Der nächste Flohmarkt in Lenggries ist am 24. Juli von 8 bis 16 Uhr. Standaufbau ab 6 Uhr. FFP 2-Masken für alle sind vorgeschrieben. Es muss auf den nötigen Abstand geachtet werden. Händler sind nicht zugelassen. Weitere Infos unter Telefon 08041 795 66 44 oder 01520 890 1869.

16.27 Uhr: Eine Führung zum Beweidungsprojekt in der Pupplinger Au bietet der Isartalverein am Samstag, 31. Juli, für alle Interessierten an. Im Rahmen des Beweidungsprojekts, für das der Isartalverein die Projektträgerschaft übernommen hat, sind heuer die Rinder zum 12ten mal in der Au. Die Führung wird wieder von Joachim Kaschek (Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt) und Markus Henning (Maschinenring Wolfratshausen) geleitet. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr vor dem Gasthaus Aujäger, Austraße 4 in Egling. Vom Parkplatz in Puppling geht es mit dem Rad zu den Koppeln in der Pupplinger Au. Vor Ort wird die besondere Ökologie der Oberen Isar, vor allem aber der Schneeheide-Kiefernwälder vorgestellt. Voraussichtlich werden wir die Murnau-Werdenfelser Rinder, die heuer auch von Rindern anderer Rassen unterstützt werden, bei ihrer Arbeit als Landschaftspfleger sehen. Der Einfluss der Rinderbeweidung auf den Schneeheide-Kiefern Wald wird besonders vorgestellt. Teilnehmer, die kein eigenes Rad mitbringen können, melden sich bitte beim Veranstalter, damit genügend „Leihräder“ besorgt werden können. Eine Anmeldung ist möglich vorzugsweise per E-Mail unter Markus.Henning@mr-wolfratshausen.de oder telefonisch unter 0 81 71/42 16 0.

15.27 Uhr: Wer macht denn sowas? Mitten in Bad Tölz hat ein Unbekannter eine Restmülltonne gestohlen. Nach Angaben der Polizei hat eine 40-jährige Tölzerin aus der Kohlstattstraße bei der Polizeiinspektion Bad Tölz Anzeige wegen Diebstahls ihrer Tonne erstattet. Am 28. April war der Geschädigten vom Abfallwirtschaftsunternehmen des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen die Restmülltonne zugestellt worden. Am 17. Juli musste die Tölzerin dann feststellen, dass die Mülltonne von einem unbekannten Täter entwendet worden war. Eine Suche im Umkreis und Befragungen der Anwohner blieben bislang ohne Ergebnis. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. Hinweise: 08041/76 10 60.

14.37 Uhr: Ein Jubiläum feiert die Pfarrei Reichersbeuern-Greiling am kommenden Samstag. Denn vor 40 Jahren wurde das Pfarrheim in Reichersbeuern eingeweiht. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 24. Juli, die Abendmesse um 19 Uhr in Reichersbeuern bei schönem Wetter im Garten des Pfarrheims statt. Bei schlechtem Wetter wird die Messe in der Kirche abgehalten.

13.25 Uhr: Neu präsentiert sich nun die Internetseite der Gemeindeverwaltung Kochel am See. Die Seite wurde im gleichen Erscheinungsbild wie die Tourismusseite komplett neu erstellt, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Sie könne nun von den Mitarbeitern einheitlich im Hintergrund gepflegt werden, um die Seite auch stets auf aktuellsten Stand zu halten. Neu ist beispielsweise der Live-Ticker, der in Zukunft auf einen Blick über Straßensperrungen, Hinweise und aktuelle Nachrichten informiert.

+ Präsentieren die neue Seite: Bürgermeister Thomas Holz und Leiter der touristischen Abteilung Daniel Weickel. © Gemeinde Kochel

12.26 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Zu einem Unfall mit einem Verletzten kam es am Dienstagabend. Laut Polizei fuhr ein 23-jähriger Mann aus Aying mit seiner KTM auf der B11 am Kesselberg. In der Schaukurve rutschte er mit seinem Motorrad weg und fiel zu Boden. Hierbei erlitt er Abschürfungen an der linken Schulter und am linken Knie .Das Motorrad rutschte über den Asphalt, es kam jedoch zu keinerlei Beschädigungen oder auslaufenden Betriebsstoffen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Murnau gebracht. Um die Abschleppung des Motorrades kümmerten sich anwesende Freunde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro.

11.04 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 23 Uhr, wurde in der Buchener Straße in Bad Tölz ein 18-jähriger Dietramszeller kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Da der junge Mann Anzeichen von Drogenkonsum zeigte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser war positiv auf THC. Der junge Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus Bad Tölz verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

10.02 Uhr: Heute ist viel los auf den Straßen. Vor allem auf der B 472, ab Höhe Blomberg, kommt es gerade zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist eine Baustellenampel. Es staut sich bis nach Bad Heilbrunn und in der Gegenrichtung bis zum Treibhaus.

+ Stau auf der B 472 vor dem Blomberg. © müh

Dienstag, 20. Juli:

18.18 Uhr: Großen Schaden, aber keine Verletzten gab es am Montagnachmittag bei einem Unfall auf Höhe Bichl-Nord. Wie die Polizei Kochel berichtet, wollte gegen 15 Uhr ein Münchner (82) mit seinem Mercedes von Bichl kommend an der Einmündung in die St 2063 nach links Richtung B 472 abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Ford einer 40-jährigen Frau aus Benediktbeuern, die von der B 472 kommend geradeaus Richtung Penzberg weiterfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß, den die Benediktbeurerin nicht mehr verhindern konnte, wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt 13 000 Euro, heißt es im Pressebericht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

17.20 Uhr: Die Loisach führt in Schlehdorf noch immer gut Wasser, wie dieses Foto von unserem Leser Siegfried Benke zeigt. „Die die Wirkungen des vielen Regens sind noch zu sehen. Der Uferweg an der Schlehdorfer Bucht war überschwemmt“, berichtet er. Am Dienstagabend war die Meldestufe wieder unterschritten, so die Info vom Hochwassernachrichtendienst Bayern (Bayerisches Landesamt für Umwelt).

+ Am Dienstagabend war die Meldestufe wieder unterschritten, so die Info vom Hochwassernachrichtendienst Bayern. © Benke

15.58 Uhr: Zum zweiten Konzert in der Reihe „Sommerkonzerte 2021“ wird am Sonntag, 25. Juli, in der Lenggrieser Waldkirche gegeben. Bei diesem Kammermusikabend für Blockflöte, Harfe, Hackbrett, Trompete, Orgel und Cembalo kommen Raritäten von Purcell, Vinci, Chiesa, Scarlatti, Moretti und Bédard zu Gehör. Es spielen Valentin Steffens (Orgel und Cembalo), Florian Briksa, Elisabeth Rossa, François Heulin und Rita Reiter (jeweils Altblockflöte), Regina Graf (Hackbrett), Johanna Pongratz (Harfe) und Georg Gögele (Trompete)- Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

14.40 Uhr: Ein Lkw-Fahrer mit litauischem Kennzeichen hat sich gerade in Tölz gehörig verfahren und war auf dem Weg in die Nockhergasse. Dort konnte er aber nicht mehr rangieren, geschweige denn wenden. Die Polizei kam und regelte den Verkehr, damit der Lkw-Fahrer rückwärts Richtung Isarbrücke fahren konnte. Dann wurde ihm erklärt, wie er richtig zu seinem Ziel kommt.

+ Rückwärts musste der Lkw zur Isarbrücke fahren. © Mühlbauer

13.26 Uhr: Aus dem Kochler Polizeibericht: „Am Donnerstag, 15.07.2021, hatte gegen 8 Uhr ein 8-jähriger Schüler aus dem Loisachtal seine Armbanduhr Marke Swatch in einem auch für andere zugänglichen Schrank vor dem Klassenzimmer in der Grund- und Mittelschule Benediktbeuern abgelegt. Mittags bemerkte er das Fehlen der blauen Uhr im Wert von ca. 150 Euro, die dann am Montag, 19.07.2021, gegen 13.45 Uhr von einer Mitschülerin neben dem Radschuppen der Schule erheblich beschädigt aufgefunden wurde. Hinweise auf den Täter sind derzeit noch nicht vorhanden.“

11.59 Uhr: Die Brücke zwischen Tutzing und Starnberg ist wieder befahrbar, so die Bahn. Die Streckensperrung ist aufgehoben. Es muss aber noch mit Folgeverzögerungen und Teilausfällen gerechnet werden.

11.28 Uhr: Aufgrund einer beschädigten Brücke zwischen Tutzing und Starnberg kommt es auf den Strecken München Hauptbahnhof - Kochel / Weilheim zu Beeinträchtigungen. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Die Strecke ist derzeit im betroffenen Abschnitt gesperrt. Die Züge aus Richtung Kochel wenden vorzeitig in Tutzing. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Tutzing und Starnberg eingerichtet. Ab / bis Starnberg soll man die S-Bahnen der Linie S 6 nutzen.



10.30 Uhr: Noch immer führt die Isar in Tölz viel Wasser. Gelegentlich sieht man auch großes Treibgut.