Tölz live: Hagelunwetter: Schwere Schäden im Loisachtal - Gemeinde Benediktbeuern sucht Handwerker

Von: Christiane Mühlbauer, Veronika Ahn-Tauchnitz, Felicitas Bogner

Teilen

Auch die Benediktbeurer Basilika wurde bei dem schweren Unwetter beschädigt. © Ahn-Tauchnitz

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live bis zum 26. August

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946

Sonntag, 27. August:

10.15 Uhr: Am Sonntagmorgen werden immer mehr Schäden des verheerenden Hagelunwetters deutlich. Getroffen hat es auch die Benediktbeurer Basilika. Zu sehen sind Schäden am Dach. Auch sehr viele andere Hausdächer in Benediktbeuern sind beschädigt. Die Gemeinde bittet darum, dass sich Zimmerer, Dachdecker, Glaser und andere Handwerker melden. Die Hotline hat die Nummer 08857/691334, Mail: stadler@benediktbeuern.de

8.28 Uhr: Nach dem Hagelunwetter öffnen an diesem Sonntag das Raiffeisen Bau- und Warencenter in Lenggries und BayWa-Baustoffe in Bad Tölz. Noch bis 12 Uhr können Betroffene dort einkaufen.

Immer aktuell: Der Newsblog Tölz live © Pröhl / merkur.de