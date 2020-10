Tölz live: Jahrtag der Heilbrunner Veteranen

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz live: Jagdvorstände sagen Exkursion ab.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

Mittwoch, 21. Oktober:

12 Uhr: Der Jahrtag des Veteranen- und Reservistenvereins Bad Heilbrunn findet dieses Jahr am 31. Oktober statt. Aufgrund der aktuellen Pandemielage fällt der Kirchenzug aus. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der Kirche. Nach dem Gottesdienst und der kleinen Zeremonie am Kriegerdenkmal treffen wir uns zur Jahresversammlung im Gasthaus Kronschnabl.

11.08 Uhr: Die Exkursion für Jagdvorstände, heute um 13.30 Uhr, fällt leider kurzfristig aus.

10.41 Uhr: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Landkreis wird der für Sonntag, 25. Oktober, geplante Skiflohmarkt des Skiclubs Gaißach abgesagt. Sollte es die Lage zu einem späteren Zeitpunkt zulassen, wird der Skiflohmarkt nachgeholt und der Termin rechtzeitig über die Presse bekannt gegeben.