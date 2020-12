Tölz live: Rodeln auch am Kalvarienberg

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Sonntag, 27. Dezember:

13.39 Uhr: Zwar liegt nicht gerade üppig viel Schnee, aber es reicht zum Schlittenfahren: Aufgenommen am Kalvarienberg in Bad Tölz.

+ Rodelvergnügen am Kalvarienberg. © Karl Bock

11.51 Uhr: Am 2. Weihnachtsfeiertag wurden nach dem nächtlichen Schneefall und bei den kalten Temperaturen die Schneekanonen am Fuß des Braunecks in Betrieb genommen. Viele Kinder nutzten zusammen mit ihren Eltern die Möglichkeit zu rodeln.

+ Rodeln am Fuß des Braunecks. © Wolfgang Müller

10.17 Uhr: Eisig und sonnig beginnt dieser Sonntag in Bad Tölz. Es herrschen Temperaturen von circa fünf Grad unter Null. Noch sind kaum Spaziergänger am Isarufer unterwegs.

+ Der große Findling und Nepomuk-Heiligenbild am Taubenloch an der Isar in Bad Tölz. © Andreas Steppan

Mittwoch, 23. Dezember:

17.27 Uhr: Blumige Überraschung für das Team der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz. Die Gärtnerei „Epp’s BlumenCult“ aus Reichersbeuern hat den Mitarbeitern kurz vor Weihnachten Christsterne gespendet. „Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie leisten die Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten und Servicemitarbeiter tolle Arbeit und sind rund um die Uhr für die Bevölkerung in Bad Tölz und der Region im Einsatz. Mit unseren Christsternen wollten wir dafür einfach mal Danke sagen“, sagt Gärtnerei-Chef Wolfgang Epp. Gemeinsam mit seinem Team übergab er die rund 650 Christsterne. „Das ist eine wirklich tolle und sehr großzügige Geste“, bedankte sich Felix Rauschek, Geschäftsführer der Stadtklinik.

+ Das Team der Gärtnerei um Inhaber Wolfgang Epp (4. v. re.) mit Klinik-Geschäftsführer Felix Rauschek (3. v. li.) und dem Chefarzt der Inneren Medizin II/Gastroenterologie, Dr. Klaus Egger, die stellvertretend für alle Mitarbeiter die Christsterne entgegengenommen haben. © Asklepios

16.28 Uhr: Aus dem Polizeibericht:

Rund 8000 Euro Sachschaden entstand am frühen Montagabend bei einem Unfall in Bad Tölz. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Königsdorf mit einem VW-Transporter die Sachsenkamer Straße in Richtung Innenstadt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste der Mann sein Fahrzeug nach Angaben der Tölzer Polizei etwa auf Höhe des Übergangs in die Bahnhofstraße anhalten. Dies übersah ein hinter ihm fahrender 18-jähriger Lenggrieser mit seinem BMW. Er fuhr mit seinem Wagen dem Transporter hinten auf.

Bei der Kollision lösten die vorderen Airbags des BMW aus. Der 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem BRK-Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Der 1er-BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am VW-Transporter beläuft sich auf zirka 3000 Euro, der Schaden am BMW wird mit etwa 5000 Euro beziffert.

15.32 Uhr: Die evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz feiert heute ab 18 Uhr eine Adventsandacht in der Johanneskirche.

14.28 Uhr: Die Uhrzeiten für die Christmetten an Heiligabend mussten aufgrund der Ausgangssperre in allen Pfarreien geändert werden. In der Pfarrei St. Benedikt werden an Heiligabend folgende Metten gefeiert: Es gibt zwei Kindermetten auf der Wiese am Pfarrhof Benediktbeuern, und zwar um 15.15 Uhr und um 16.30 Uhr. Eine Anmeldung ist dazu jeweils erforderlich und möglich auf der Homepage der Pfarrei www.pfarrei-benediktbeuern.de. Die allgemeine Christmette wurde vorverlegt auf 18 Uhr in der Marienkirche und um 19.30 Uhr in der Basilika. Um Anmeldung hierfür wird gebeten telefonisch über das Pfarrbüro unter der Nummer 0 88 57/69 28 90.

13.33 Uhr: „Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Keiner hätte sich vor einem Jahr gedacht, dass ein Virus das Leben aller derart verändern würde“, sagt Günter Sirsch von den Oberland-Konzerten. „Nun heißt es dennoch, voll Zuversicht und Lebensmut nach vorne zu blicken – es werden auch wieder andere Zeiten kommen.“ Leider lässt sich in der momentanen Situation aber noch nicht absehen, wann in Benediktbeuern in welchem Rahmen Konzerte wieder stattfinden können. Die Auftritte von Evelyn Huber (ursprünglich am 29. November geplant, verschoben auf 24. Januar) werden erneut verschoben, und zwar auf Sonntag, 25. April 2021, um 16 beziehungsweise 19 Uhr. An diesem Tag war der Ersatztermin für Adjiri Odametey vorgesehen. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt für ein Konzert Ende April davon auszugehen ist, dass der Barocksaal noch nicht voll besetzt werden darf, muss der Auftritt von Odametey auf Herbst 2021 verschoben werden, da das Konzert nur kostendeckend durchgeführt werden kann, wenn mindestens 150 Plätze zur Verfügung stehen. Der neue Termin ist Sonntag, 14. November 2021, um 18 Uhr. Alle gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit, sie können jedoch auch an der Vorverkaufsstelle, wo die Karten ursprünglich erworben wurden, zurückgegeben werde.

12.36 Uhr: Als Ersatz für die abgesagten Weihnachtskonzerte der Bananafishbones im Tölzer Kurhaus gibt es heuer ein Online-Konzert zu sehen, das die Band vor ein paar Tagen für ihre Fans aufgezeichnet hat. Es wird am heutigen Mittwoch ab 20 Uhr auf Youtube zu sehen sein, teilt Florian Rein mit. Bereits gekaufte Karten für die ursprünglich geplanten Konzerte im Kurhaus können bis 31. Januar bei der Tourist-Info zurückgegeben werden. „Wer uns seine Tickets spenden will, kann das natürlich ebenfalls sehr gerne tun, in dem er seine Tickets einfach bis zum 31. Januar nicht zurückbringt“, schreibt Florian Rein.

+ Die Bananafishbones spielen heute Abend ein Online-Konzert im Tölzer Kurhaus. © Fishbones

11.26 Uhr: Statt Weihnachtspost oder kleinen Geschenken für die Kunden hat die Küchenzentrum Oberland GmbH der Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen 1000 Euro gespendet. „Wir wollen uns natürlich bei all unseren Kunden und Geschäftspartnern herzlich für die Zusammenarbeit bedanken“, erklärt Harald Weber vom Küchenzentrum, „die Lebenshilfe kann das Geld bestimmt sehr gut einsetzen.“ Das bestätigt Lebenshilfe-Geschäftsführer Franz Gulder (2. v. re.): „Damit können wir ein Stück weit die gesellschaftliche Teilhabe von den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen verwirklichen, die bei uns betreut werden.“ Den symbolischen Scheck überreichten Harald Weber (li.), Theresia Bäck und Andreas Söllner (re.) vom Küchenzentrum Oberland.

+ Symbolische Scheckübergabe an die Lebenshilfe. © kn

10.25 Uhr: Die Waldweihnacht, die am Sonntag, 27. Dezember, ab 16 Uhr an den Dachshöhlen (Treffpunkt Steinsäge) geplant war, ist abgesagt. Das teilt Pastoralreferent Josef Weiher vom Pfarrverband Bad Tölz mit.

Dienstag, 22. Dezember:

17.13 Uhr: Der Tölzer Stadtrat tagt seit 17 Uhr um Sitzungssaal des Rathauses. Neben dem ersten Jahresrückblick des neuen Bürgermeisters Ingo Mehner steht unter anderem das heiße Eisen Hintersberg 2 auf der Tagesordnung. Es geht um den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Zwickerwiese. Mehrere Anlieger der Heiß- und Ludwig-Thoma-Straße gehen, wie sie ankündigen, rechtlich gegen den Bebauungsplan vor. Außerdem steht der Städtebauliche Vertrag für das Hotel auf der Wackersberger Höhe nochmals zur Diskussion. Das Vorhaben ist bekanntlich sehr umstritten.

15.39 Uhr: Absolut still ruht der Walchensee - sodass man auf der glatten Wasseroberfläche in klares, scharfes Spiegelbild erkennen kann. Dieses Foto machte heute Kurier-Leserin Christine Oswald und schreibt dazu: „egal, wia mas draht, des Buidl“.

+ Der Walchensee mit glatter, spiegelnder Wasseroberfläche. © Christine Oswald

13.46 Uhr: Die Telekom hat in den vergangenen neun Monaten einen Standort neu gebaut, einen mit LTE und sechs mit 5G erweitert. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. „Durch den Ausbau verbessert sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis“, heißt es darin. Die Standorte stehen demnach in folgenden Kommunen: Bad Tölz, Dietramszell, Geretsried (2), Königsdorf, Münsing, Sachsenkam und Schlehdorf. Zwei Standorte dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn, sechs Standorte dienen zudem der Versorgung entlang der Bundes-/Landstraße. Die Telekom betreibt im Landkreis jetzt 39 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 97 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 24 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind laut Pressemitteilung im selben Zeitraum an zehn Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. „Wir drücken beim Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo“, so Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland.

12.19 Uhr: Wo sich sonst um diese Jahreszeit die Stände des Christkindlmarkts aufreihen und die Menschen unterwegs sind, um letzte Weihnachtsgeschenke zu kaufen, bietet sich aktuell ein sehr ruhiges Bild. In der Tölzer Marktstraße sind nur wenige Menschen unterwegs - zumal es jetzt auch angefangen hat zu regnen. Mit roten Kugeln geschmückte kleine Christbäume, die heuer erstmals in der ganzen Fußgängerzone verteilt sind, sowie der traditionelle große Adventskranz am Marienbrunnen verbreiten immerhin ein wenig vorweihnachtliche Stimmung.

+ Die Tölzer Marktstraße ist mit kleinen Christbäumen geschmückt, am Marienbrunnen hängt ein großer Adventskranz. © Andreas Steppan

10.55 Uhr: Reger Betrieb herrscht am Corona-Testzentrum auf der Tölzer Flinthöhe. Viele Bürger wollen sich vor dem Feiertagsbesuch bei den Verwandten noch auf Covid-19 testen lassen. Doch es ist alles gut organisiert, lange warten muss man nicht, bevor die Mitarbeiter der Aicher Group einen Abstrich nehmen. Für den morgigen Mittwoch sind nur noch vereinzelte Termine buchbar - dann erst wieder ab dem 28. Dezember.

+ Das Drive-In-Testzentrum auf der Flinthöhe in Bad Tölz. © Andreas Steppan

9.24 Uhr: Der Tag in Bad Tölz beginnt überraschend warm. Bei Temperaturen von circa 8 Grad scheint die Morgensonne auf den Kalvarienberg und lässt die dortige Kirche erstrahlen. Im Lauf des Tages kann es aber auch noch regnen, und es wird windig.

+ Die Morgensonne scheint auf den Kalvarienberg in Bad Tölz. © Andreas Steppan

Montag, 21. Dezember:

17.30 Uhr: Seit der Schließung der Geschäfte hat auch der Gschenk-Packerl-Service des Unternehmervereins „Wir für Tölz“ in der Marktstraße geschlossen. Dies teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

16 Uhr: Aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entfällt in diesem Jahr der traditionelle Auftritt der Tölzer Stadtkapelle an Heiligabend auf dem Waldfriedhof der Stadt Bad Tölz. Die Mitglieder der Stadtkapelle freuen sich auf ein gesundes Wiedersehen 2021, schreibt die Stadt Bad Tölz in einer Pressemitteilung.

14.57 Uhr: Seit dem 10. Dezember bietet die Gemeindebücherei in Lenggries einen Abholservice für ihre Leser an. Mit den neuesten Entscheidungen der Landesregierung muss nun auch dieser leider entfallen. So bleibt die Bücherei bis zum 12. Januar für den Kundenverkehr geschlossen. Obwohl die Enttäuschung beim Büchereiteam sehr groß ist, steht natürlich die Gesundheit aller im Vordergrund. „Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen Lesern unserer Gemeindebücherei für ihr Verständnis bedanken und wünschen allen eine geruhsame Weihnacht und vor allem ein gesundes neues Jahr“, heißt es von der Bücherei.

+ Der Abholservice der Gemeindebücherei Lenggries muss entfallen. © arp/A

13.49 Uhr: An der B472 auf Höhe der Ausfahrt Bad Tölz-Süd steht ein stationäres Blitzgerät. Geblitzt wird in beide Fahrtrichtungen.

+ An der B472 bei Bad Tölz wird geblitzt. © Symbolbild: dpa / Daniel Reinhardt

12.39 Uhr: Die Gedenkfeier an die Sendlinger Mordweihnacht 1705 der Tölzer Schützenkompanie auf dem Kalvarienberg, die gewöhnlich an Heiligabend veranstaltet wird, fällt wegen der aktuellen Situation aus. Stattdessen wird von der Gebirgsschützenkompanie ein Kranz zur Erinnerung an die Toten niedergelegt.

11.40 Uhr: Das war nicht nur ein kleiner Rempler, dieser Unfall muss eigentlich auch am Unfallfahrzeug deutliche Spuren hinterlassen haben: Am Donnerstag wurde in der Bairawieser Straße ein Volvo angefahren. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Ein 76-jähriger Jachenauer hatte den Volvo von 17.10 bis 18 Uhr vor einem Gewerbebetrieb abgestellt. Der unbekannte Fahrzeugführer rammte die Beifahrerseite des Autos vermutlich beim Rangieren so, dass sich die Beifahrertüre nicht mehr öffnen ließ. Ohne eine Meldung zu hinterlassen, fuhr der Verursacher davon. Der Sachschaden wird mit 2000 Euro angegeben. Hinweise unter Telefon 0 80 41/76 10 60.

10.35 Uhr: Die nächste Ausgabe der Tölzer Tafel findet am Samstag, 2. Januar, statt - ab 17 Uhr in der Südschule (Krankenhausstraße 45).

9.29 Uhr: So schön ist der Start in den Tag in Bad Tölz.

+ Sonne über der Tölzer Isar © Ahn-Tauchnitz

Sonntag, 20. Dezember:

17.15 Uhr: In die Vollen geht der Tölzer Stadtrat noch einmal in der letzten Sitzung im Jahr 2020 am Dienstag, 22. Dezember, im Sitzungssaal des Rathauses. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr. Neben dem ersten Jahresrückblick des neuen Tölzer Bürgermeisters Ingo Mehner steht zum Beispiel das heiße Eisen Hintersberg 2 auf der Tagesordnung. Es geht um den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Zwickerwiese. Mehrere Anlieger der Heiß- und Ludwig-Thoma-Straße gehen, wie sie ankündigen, rechtlich gegen den Bebauungsplan vor. Sie monieren im Schreiben ihres Rechtsanwalts an die Rechtsaufsicht des Landratsamtes vor allem, dass die Stadt bereits vor Inkrafttreten des Bebauungsplans mit der 650 000 Euro teuren Verfüllung der Hohlräume des ehemaligen Bergwerks begonnen habe. Die Kosten seien ohne Beschluss des Stadtrats lediglich durch eine dringliche Anordnung des Bürgermeister (damals Josef Janker) gedeckt gewesen. Zwei Tage vor Weihnachten steht auch der Städtebauliche Vertrag für das Hotel auf der Wackersberger Höhe nochmals zur Diskussion. Das Vorhaben ist bekanntlich sehr umstritten. Zugelassen sind zur Sitzung nur zehn Zuhörer. Es besteht Maskenpflicht. Zudem werden die Adressen erfasst.

16.32 Uhr: Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der in der Nacht zum Freitag in der Eisenbergerstraße zwei Wohnmobile besprüht hat. Der 44-jährige Tölzer Besitzer eines Fiat-Campers stellte am Freitag fest, dass die rechte Fahrzeugseite in blauer Farbe mit einem Herz und Strichen „verziert“ worden war. Schaden: rund 1000 Euro. Ähnlich erging es dem Wohnwagen eines 64-jährigen Tölzers, der ebenfalls in der Eisenbergerstraße abgestellt war (500 Euro). Hinweise unter Telefon 0 80 41/76 10 60

14.40 Uhr: Alle wollen raus: die Parkplätze am Draxlhang in Wegscheid sind am 4. Advent gut belegt. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Wanderparkplatz an den Gaißacher Sunntratn.

+ Auch ohne Schnee: Voller Parkplatz am Draxlhang © Ostler

13.19 Uhr: Der Benediktenwandchor im Liederkranz muss weiterhin mit dem Probenbetrieb pausieren. Die Verantwortlichen wünschen allen Sängern und solchen, die es werden wollen, frohe Weihnachten. Sobald es wieder möglich ist, wird der Probenbetrieb wieder aufgenommen. Dann sind auch wieder Neuzugänge willkommen. Der Chor hofft auf ein baldiges Ende der Pandemie, um im neuen Jahr sein 125-jähriges Gründungsjubiläum feiern zu können. Geplant sind nach Angaben des Chors ein Konzert und eine gebührende Feier.

12.05 Uhr: Alle Blicke zog am Freitagnachmittag eine Gruppe Jugendlicher auf sich: Sie räkelten sich unter Sonnenschirmen auf Sonnenstühlen, hatten sich Blumenketten um den Hals gelegt und hielten Party-Becher in der Hand. Dahinter hatten sie ein Plakat mit der Aufschrift „Winter 2038“ aufgehängt. Hinter der Aktion steckte die Tölzer Gruppe der „Fridays for Future“-Bewegung: „Wir hatten eigentlich eine Klima-Demo geplant, aber die mussten wir wegen Corona absagen“, erläutert Katharina Brandhofer. Also beschloss die Gruppe, eine Aktion zu organisieren, bei der die Sicherheitsabstände locker eingehalten werden können. Mit der Resonanz der Passanten war Brandhofer zufrieden: „Die meisten haben es lustig gefunden, und das war auch der Sinn der Aktion. Die Zeiten sind ja traurig genug.“

+ Aktion der Tölzer Fridays-for-Future-Bewegung auf der Isarbrücke. © Patrick Staar

11.08 Uhr: Mit einer großzügigen Spende hat die Dietramszeller Firma Thomas Kreitmair Haus- und Energietechnik die Aktion „Leser helfen helfen“ bedacht: Das Unternehmen überwies 8000 Euro auf das Spendenkonto von Tölzer Kurier sowie Isar-Loisachbote und Geretsrieder Merkur. Das Geld kommt Menschen im Landkreis zugute, die unverschuldet in Not geraten sind. Darüber hinaus bedachte der Betrieb zu Weihnachten auch den Kindergarten Linden sowie den Verein „Dietramszeller Zwergerl“ mit einer Spende von jeweils 1000 Euro. Das Bild zeigt (v. li.) Inhaber Thomas Kreitmair, seine Frau Anette Kreitmair und Prokurist Michael Wemmer mit symbolischen Schecks in der Hand.

+ Insgesamt 10.000 Euro spendete die Firma Kreitmair © privat

10.30 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Eine mitternächtliche Kontrolle endete für einen 40-Jährigen bei der Polizeiinspektion Bad Tölz. Der Lenggrieser war in der Nacht auf Samstag mit seinem Pkw an der B 13, Sylvensteindamm, kontrolliert worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Sein Fahrzeug musste er am Kontrollort stehen lassen. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann nach Hause entlassen.

Freitag, 18. Dezember:

18 Uhr: In der evangelischen Waldkirche finden von Sonntag, 27. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 10. Januar 2021, keine Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Damit möchte sich die Kirchengemeinde solidarisch mit allen zeigen, die von der Pandemie und dem Shutdown besonders betroffen sind. Außerdem hofft der Kirchenvorstand mit der Maßnahme, die Bemühungen der Regierung um die Eindämmung des Virus aktiv unterstützen zu können. Um trotz der ausfallenden Gottesdienste mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben, wird Pfarrer Matthias Schricker seine Predigten als Audiobeitrag auf der Homepage der Kirchengemeinde auf www.lenggries-evangelisch.de zur Verfügung stellen. Der erste Gottesdienst im neuen Jahr findet unter verschärften Hygienebedingungen am Sonntag, 17. Januar 2021, um 9.30 Uhr statt und steht unter dem Motto „Reise in die Zukunft“. Für seelsorgerische Belange und in Sterbefällen bleibt Pfarrer Matthias Schricker unter der Telefon 0 80 42/24 63 und per E-Mail: pfarramt.lenggries @elkb.de erreichbar. Aktuelle Informationen und mögliche Änderungen sind jederzeit auf der Homepage der Kirchengemeinde zu finden.

16.50 Uhr: Auch das AELF Holzkirchen fährt seine Präsenz im Grünen Zentrum deutlich herunter: Seit Mitte der Woche sind die Mitarbeiter weitgehend im Homeoffice oder im vorgezogenen Weihnachtsurlaub. Telefonisch sind die Berater erreichbar, jede Abteilung ist besetzt. Um sicher den richtigen Ansprechpartner zu bekommen, bitte Anfragen am besten per Mail oder telefonisch am Vormittag stellen. Wegen der Vorgabe die Präsenz weitgehend zu reduzieren, ist die Telefonzentrale am Nachmittag nicht immer besetzt. Für den Publikumsverkehr ist das Amt geschlossen, Termine können nur im Einzelfall mit dem jeweiligen Berater vereinbart werden. Vom 23.12. bis einschließlich 5. Januar ist das Amt ganz geschlossen.

15.52 Uhr: Trauriger Anblick am Draxlhang in Wegscheid - doch trotz des offensichtlichen Schneemangels sind einige Wanderer und zahlreiche Gleitschirmflieger unterwegs. Letztere müssen auch zu Fuß auf den, denn die Bahn befindet sich in der Zwangspause.

+ Der Draxlhang am Brauneck © Bock

15 Uhr: Zu einem Streifzusammenstoß kam es am Donnerstag am Hoheneck. Ein 50-jähriger Mann aus Dietramszell fuhr mit seinem Seat gegen 12.20 Uhr Richtung Tölz. Ihm entgegen kam eine 82-jährige Tölzerin mit ihrem Toyota. Die 82-Jährige fuhr nicht weit genug rechts, wodurch sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Die Frau blieb nach dem Unfall allerdings nicht stehen, sondern setze ihre Fahrt unbeirrt fort. Der 50-Jährige wendete sein Auto und fuhr der Tölzerin hinterher. Nachdem er sie angehupt hatte, blieb sie am Fußballplatz Leitzingerau stehen. Der Schaden am Seat beläuft sich laut Polizei auf rund 350 Euro, der am Toyota auf rund 100 Euro.

13.25 Uhr: In einer Informationsbroschüre der Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen steht das Zitat: «Wer in das Leben anderer Menschen Sonnenschein bringt, bekommt davon auch etwas ab.» Ein bisschen Sonnenschein will die Bayerische Regiobahn (BRB) mit ihrer Spende von 1000 Euro in das Leben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung bringen, die bei der Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen betreut werden. Mit dem Zuschuss will der Verein unter anderem Ausflüge ermöglichen, wenn Corona solche Gemeinschaftsaktionen wieder zulässt. Geschäftsführer Franz Gulder (li.) freute sich sehr über den Scheck, den BRB-Geschäftsführer Fabian Amini überreichte.

+ BRB-Spendenscheckübergabe an die Lebenshilfe Bad Tölz © BRB

12.30 Uhr: Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Bad Heilbrunn mit ihrem Mercedes Sprinter auf der B11 in südlicher Richtung und wollte in den Kreisverkehr Langau einfahren. Hierbei wurde sie von der Sonne geblendet und übersah bei der langsamen Einfahrt in den Kreisverkehr eine 47-jährige Frau aus Penzberg auf ihrem Fahrrad, die den Kreisverkehr befuhr. Die 47-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf circa 300,- Euro.

10.57 Uhr: Wegen der Corona-Auflagen muss im Pfarrverband Gaißach-Reichersbeuern die Christmette an Heiligabend auf 18 Uhr vorverlegt werden und wird auf dem Friedhof Reichersbeuern stattfinden. Dazu sollen die Gottesdienstbesucher bitte eine Laterne mitbringen. Die weiteren Gottesdienste und die Krippenfeiern finden (zum heutigen Stand) wie in Pfarrbrief und Kirchenzettel angekündigt statt. Für die Gottesdienste über die Feiertage (24.-26.12. und 31.12./1.1. sowie 6.1.) sind wieder telefonische Anmeldungen erforderlich. Diese erfolgen diesmal nach Pfarreien getrennt. Für die Gottesdienste und Krippenfeiern in Gaißach bei Franz Wieser (08042- 3383) am Mo, Di und Mi von 17.00 bis 20.00 Uhr. Für die Gottesdienste und Krippenfeiern in Reichersbeuern und Greiling beim Pfarrgemeinderat (08041- 79 62 72 6) am Mo 9-12 Uhr, Di 14-17 Uhr und Mi 9-12 Uhr. Bei allen Feiern gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht (auch im Freien!).

9.24 Uhr: Am kommenden Wochenende des 4. Advents werden in der Pfarrkirche St. Jakob in Lenggries alle 4 Sonntagsgottesdienste mit besonderer Musik gestaltet. Am Samstagabend um 19 Uhr spielt eine Blechbläsergruppe der Musikkapelle Lenggries. Sonntag früh 7 Uhr beim Rorateamt singt die Schola Sancti Jacobi die uralten lateinischen Gesänge des Gregorianischen Chorals zum 4. Adventssonntag. Beim Gottesdienst um 9.30 Uhr singt die Mezzosopranistin Rita Kapfhammer aus Bad Heilbrunn den Messgesang op. 62 von Joseph Rheinberger und adventliche Arien von Telemann und Reichenauer. Der hervorragende Prager Barockkomponist Anton Reichenauer (1710-56) hat eine virtuose Adventsarie „O coeli rorate“ komponiert. Das Werk wurde erst vor wenigen Monaten im Musikarchiv des Prager Veitsdoms wiederentdeckt. Vom Komponisten Mikulaš Schneider-Trnavský, Domkapellmeister in Thyrnau in der Slowakei erklingt ein „Ave Maria“. Zur Kommunion dann das Magnificat des oberitalienischen Komponisten Steffano Bernardi, er hat es gegen 1620 als Domkapellmeister in Salzburg komponiert. Bei der Abendmesse um 19 Uhr spielt dann die Hochalm-Musi aus Lenggries.

Donnerstag, 17. Dezember:

16.42 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Einiges an Sachschaden ist bei einem Unfall in Greiling entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 43-jähriger Mann aus Bad Wiessee am Mittwoch gegen 15.35 Uhr mit seinem Ford Mustang auf der Bundesstraße 472 von Waakirchen kommend in Richtung Bad Tölz unterwegs. Auf Höhe von Greiling kam der 43-Jährige aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Leitplanke. Diese wurde auf einer Länge von zirka zehn Metern eingedrückt und verkratzt. Das Fahrzeug wurde dabei unter anderem an beiden Achsen beschädigt. Der Sachschaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 7500 Euro, der Schaden am Ford Mustang wird mit zirka 25 000 Euro beziffert.

15.08 Uhr: Die Bewohner von rund 50 Häusern in der Gemeinde Jachenau dürfen sich auf schnelles Internet freuen. Für die Gemeinde hat heute Bürgermeister Klaus Rauchenberger mir dem EDV Team Oberland einen Vertrag für Planung, Errichtung und Betrieb eines Hochgeschwindigkeitsnetzes für die Bereitstellung von Breitband-Internetanschlüssen vom Ortsteil Fleckhaus bis einschließlich Ortsteil Höfen unterzeichnet.

+ Bei der Vetragsunterzeichnung zum Breitbandausbau: Der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger (li.) mit Martin Fichtner und Peter Feist (re.) vom EDV-Team Oberland. © Gemeinde Jachenau

13.34 Uhr: Das Weihnachtsfest naht, doch das Wetter in Bad Tölz fühlt sich immer mehr nach Frühling an. Heute ist der Himmel über der Stadt strahlend blau, die Temperatur liegt aktuell bei knapp 10 Grad.

+ Sonniger Tag an der Isarpromenade in Bad Tölz. © Andreas Steppan

12.19 Uhr: An der B11 zwischen Einsiedl/Obernach und dem Forschungsinstitut läuft gerade eine großflächige Baumfällaktion mit einseitiger Sperrung. Gefällt wird beidseitig der Straße: am Hang und am Bach.

+ Baumfällarbeiten an der B11 zwischen Einsiedl-Obernach und dem Forschungsinstitut. © Grünwald

10.53 Uhr: Um am Heiligen Abend bei allen Gottesdiensten dafür zu sorgen, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, sucht der Pfarrverband Bad Tölz speziell für diesen Tag noch dringend weitere Helferinnen und Helfer für den Empfangsdienst. Alle, die an Weihnachten in einer Kirche mitfeiern wollen, sind herzlich gebeten zu überlegen, ob sie nicht auch mithelfen können, um die Gottesdienste am Heiligabend Corona-sicher zu machen. Freiwillige Helferinnen und Helfer für den Pfarrverband Bad Tölz melden sich bitte möglichst bald im Pfarrbüro Bad Tölz (08041/761260 – pv-bad-toelz@ebmuc.de).

Mittwoch, 16. Dezember:

17.25 Uhr: Großer Andrang herrschte am vergangenen Samstag, als die neue TEDi-Filiale in der Nockhergasse in Bad Tölz eröffnete. Vor allem junge Leute drängten von früh bis spät in die Geschäftsräume des Oberland-Komplexes. Die offizielle Adresse ist aber Marktstraße 51. Inzwischen musste der Non-Food-Händler, der vor allem Artikel des täglichen Bedarfs zu günstigen Preisen anbietet, wieder schließen, wie andere Läden auch. In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung lobte Stadtbaumeister Florian Ernst den dezenten Namenszug der Firma, der auf die Fassade aufgemalt ist. Zuvor war ein Schild geplant gewesen, das in Bad Tölz jedoch wegen der strikten Werbeanlagen-Satzung nicht genehmigt wurde.

+ Die neu eröffnete (und aktuell wieder geschlossene) Tedi-Filiale in Bad Tölz. © Karl Bock

16.12 Uhr: Das Gerät kann lebensrettend sein: Bei akuten Herzproblemen – wie etwa Kammerflimmern – ist der Einsatz eines Defibrillators oft eine wichtige Hilfe. Nun bekommt auch die Gemeinde Jachenau einen öffentlich zugänglichen „Defi“. Darüber informierte Bürgermeister Klaus Rauchenberger in der Gemeinderatssitzung, die am Dienstagabend coronabedingt erstmals in der Turnhalle in Wieden stattfand. Ein solcher Schockgeber sei in der Jachenau bislang nur im First-Responder-Fahrzeug der Feuerwehr vorhanden, so der Rathauschef. Gemeinderat Jost Gudelius hatte angeregt, auch einen Defibrillator an einem öffentlich zugänglichen Ort zu platzieren. In Sachen Finanzierung fragte Rauchenberger bei der Raiffeisenbank im Oberland nach – und stieß auf offene Ohren. Das Geldinstitut habe die Kosten in Höhe von 1800 Euro übernommen, wofür er sehr dankbar sei, so der Bürgermeister. Das Gerät soll nun im Vorraum des Rathauses seinen Platz finden. Entsprechend aufgeschlossen zeigte sich Rauchenberger auch für das Anliegen der Raiffeisenbank, dass am Rathaus ein außen sichtbarer Hinweis auf den im Foyer befindlichen Geldautomaten angebracht werden soll.

14.21 Uhr: Die Bayerische Regiobahn (BRB) hat 1000 Euro an die Lebenshilfe Bad Tölz-Wolfratshausen gespendet. Mit dem Zuschuss will der Verein unter anderem Ausflüge ermöglichen, wenn Corona solche Gemeinschaftsaktionen wieder zulässt. Geschäftsführer Franz Gulder freute sich sehr über den Scheck. Jedes Jahr fragt die BRB ihre Abonnementkunden, ob sie zu Weihnachten als kleines Dankeschön ein Geschenk möchten oder lieber das Geld für einen wohltätigen Zweck gespendet werden soll. Die Abo-Kunden entscheiden sich schon seit Jahren für die Spende, und die BRB überreicht an jeweils eine gemeinnützige Organisation in den vier Netzen Chiemgau-Inntal, Oberland, Ammersee-Altmühltal und Ostallgäu-Lechfeld einen Scheck.

+ Lebenshilfe-Geschäftsführer Franz Gulder (li.) nimmt den Spendenscheck von BRB-Chef Fabian Amini entgegen. © BRB

12.44 Uhr: Gemeinsam mit der Gemeinde Gaißach unternimmt die Stadt Bad Tölz die Räumung des Linsensägbaches. Ab Montag, 21. Dezember, wird der Abschnitt ab der Brücke Blombergstraße bis zur Bundesstraße ausgebaggert. Bereits ab diesem Mittwoch wird hierfür der Bach abgesperrt, so dass das Bachbett bis zum Beginn der Räumung trocken liegt und nicht nasser Schlamm abtransportiert werden muss

11.33 Uhr: Die AOK Bayern schließt ab heute bis auf Weiteres ihre Geschäftsstellen für Kundenbesuche. „Jetzt kommt es darauf an, direkte Kontakte weitgehend zu vermeiden“, sagt Wolfgang Morlang, stellvertretender AOK-Direktor in Bad Tölz. Über Telefon, E-Mail, Post und das Onlineportal „Meine AOK“ können sich AOK-Versicherte an die Krankenkasse wenden. Alle Kontaktdaten der AOK-Direktion Bad Tölz gibt es auf www.aok.de/bayern, Rubrik „Geschäftsstellen“ oder „Kontakt“ in der Menüleiste

9.30 Uhr: Aufgrund der aktuellen Situation ergeben sich Fahrplanänderungen im Linienverkehr der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weil-heim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach. Die Busse der RVO verkehren bis Sonntag, 20. Dezember 2020, wie an Schultagen. Ab Montag, 21. Dezember 2020, fahren die Busse der RVO grundsätzlich nach Ferienfahrplan. Die Fahrpläne und weitere Informationen rund um die RVO gibt es unter www.rvo-bus.de.

Dienstag, 15. Dezember:

17 Uhr: Drei Eier warf ein unbekannter Täter am Montag zwischen 12.50 und 13 Uhr auf einen am Lettenholz geparkten Toyota eines 30-Jährigen. Der Unbekannte verfehlte jedoch den Frontbereich des Fahrzeugs. Es war nicht die erste Tat dieser Art: Bereits im Zeitraum von Freitag, 4. Dezember, gegen 18 Uhr bis Samstag, 5. Dezember, hatte vermutlich derselbe Täter ein Ei auf die Motorhaube und zwei Eier auf das linke vordere Rad des Toyotas geworfen. Die Kosten für die Reinigung in der Waschanlage belaufen sich laut Polizei auf 17 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 80 41/76 10 6-0 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz zu melden.

16 Uhr: Die wichtigste Maßnahme zur Eindämmung des Corona-Virus ist Vermeidung von Sozialkontakten. Die Stadt Bad Tölz hat sich deshalb dazu entschlossen, das Rathaus ab Mittwoch, 16. Dezember, bis zunächst Freitag, 8. Januar 2021, für den allgemeinen Publikumsverkehr zu schließen. „Dies tun wir zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger, um die Verbreitung des Corona-Virus so gut wie möglich einzudämmen“, so Bürgermeister Ingo Mehner.

Die Bürger haben die Möglichkeit, sich außerhalb der Feiertage Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08041 504-0 oder per Mail poststelle@bad-toelz.de mit ihren Anliegen an die Verwaltung zu wenden. Ist ein persönlicher Kontakt unverzichtbar, kann auf diesem Weg auch kurzfristig eine Terminvereinbarung erfolgen. Sämtliche Durchwahlnummern der Sachgebiete sind auf der Homepage der Stadt zu finden: stadt.bad-toelz.de/rathaus/stadtverwaltung/ fachbereiche.html

14.34 Uhr: Aufgrund des allgemeinen Lockdowns ist die Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern ab 16.12.2020 bis 10.01.2020 für den allgemeinen Parteiverkehr geschlossen. Nur der Bürgerservice mit Postfiliale inkl. dem Verkauf der Reichersbeurer und Sachsenkamer Chronik ist Montag bis Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr und Samstag von 10:00 – 12:00 Uhr geöffnet. Donnerstagnachmittag ist geschlossen. Am 24.12. ist der Bürgerservice mit Postfiliale ausschließlich für die Abholung hinterlegter Pakte von 10:00 – 11:00 Uhr geöffnet. In Einzelfällen in denen keine Bearbeitung per Telefon, E-Mail oder auf dem Postweg möglich ist, sind Besuche im Rathaus nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Unter www.vgreichersbeuern.de/de/rathaus/serviceportal-formulare können zahlreiche Behördengänge online erledigt werden. Kontakt: Telefon: während der Öffnungszeiten: 08041/7822-0 oder außerhalb der Öffnungszeiten in dringenden Fällen: 08041/7822-110; E-Mail: info@vgreichersbeuern.de

13.35 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Eine 36-jährige Frau aus Gaißach stellte am Samstag, 12. Dezember, gegen 22 Uhr ihren Skoda am hinteren Parkplatz „Moraltpark“ ab. Sie kehrte am Montag gegen 10 Uhr zu ihrem PKW zurück und stellte fest, dass ein bislang unbekannter Täter vermutlich beim Rangieren an ihre hintere rechte Stoßstange gefahren war. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Schaden am Skoda beläuft sich auf circa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 08041-76106-0 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz entgegen genommen.

12.38 Uhr: Die für Freitag, 18. Dezember, geplante Andacht vor dem Früchtehaus Holzner in Lenggries entfällt.

11.13 Uhr: Lange kreiste am Montagabend ab etwa 22 Uhr ein Hubschrauber über Bad Heilbrunn. Dabei ging es laut Polizei um eine Vermisstensuche - mit glücklichem Ausgang (weitere Informationen folgen).

11.06 Uhr: Die Gemeinderatssitzung der Gemeinde Lenggries am Montag, 21. Dezember, sowie die Hauptausschusssitzung am 4. Januar finden aufgrund der verschärften Corona-Maßnahmen nicht statt. Wann die Sitzungen nachgeholt werden wird

noch bekannt gegeben.

9.58 Uhr: Aufgrund des Corona-bedingten bundesweiten Lockdowns ab Mittwoch, 16. Dezember, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, von Spontanbesuchen der Servicezentren des Finanzamts Wolfratshausen - Bad Tölz Abstand zu nehmen. Eine persönliche Vorsprache ist in diesem Zeitraum nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung und in unaufschiebbaren Fällen möglich. Das Finanzamt ist weiterhin zu den üblichen Sprechzeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag jeweils von 8.00 - 12.00 und 13.00 - 15.00 Uhr sowie Mittwoch und Freitag jeweils von 8.00 - 12.00 Uhr) telefonisch für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar. Gerne kann auch über das Elster-Portal eine Kontaktaufnahme erfolgen. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Finanzamts (https://www.finanzamt.bayern.de/Wolfratshausen-Bad-Toelz).

Montag, 14. Dezember

17.57 Uhr: Kontakte weiterhin beschränken, um das Pandemie-Geschehen zu bremsen: Das ist der Grundsatz des harten Lockdowns, der am Mittwoch beginnt. Die Sitzungen der kommunalen Gremien – Kreis-, Stadt- und Gemeinderat – sind als Teil der staatlichen Exekutive jedoch vom Anwendungsbereich der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausgenommen. „Vor diesem Hintergrund folgt die Stadt Bad Tölz in ihrer Entscheidung über die Handhabung öffentlicher Sitzungen im Rathaus den Empfehlungen des Staatsministeriums des Innern“, teilt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach mit. Demzufolge gilt für Sitzungen des Stadtrats und der Ausschüsse weiterhin der Grundsatz der Öffentlichkeit. Allerdings wird aus Gründen des Infektionsschutzes die Anzahl der Zuschauer auf zehn Personen begrenzt. Beide Sitzungen, die in diesem Monat noch anstehen – also die des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses an diesem Dienstag (17 Uhr) und die des Stadtrates am Dienstag, 22. Dezember – finden im Sitzungssaal des Rathauses statt. Bürgermeister Ingo Mehner bedankt sich bei allen Beteiligten und bei den Besuchern „für ihr Verständnis sowie für ihr rücksichtsvolles und verantwortungsbewusstes Handeln“. Eine Maskenpflicht für Zuschauer gelte sowohl beim Zutritt zum Rathaus als auch am Sitzplatz, so Otterbach. Die Besucher werden gebeten, auch außerhalb des Sitzungssaals unbedingt den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Aus Gründen der Kontaktnachverfolgung werden die persönlichen Daten der Anwesenden erhoben

16.28 Uhr: Eine wunderschöne Stimmung herrscht an diesem Dezember-Nachmittag am Kirchsee. Die Eisschicht auf dem Wasser ist nur dünn, von Eisstockschießen oder Schlittschuhlaufen kann keine Rede sein.

+ Wunderschöne Stimmung am Kirchsee. © Karl Bock

14.52 Uhr: Noch ist der Christbaum nicht geschmückt - da beantwortet das BRK schon die Frage, wie man ihn nach dem Fest wieder entsorgen kann: Die ehrenamtlichen BRK-Bereitschaften im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen holen am 9. Januar 2021 gegen eine kleine Spende die alten Christbäume ab. Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 7. 1. 2021 unter Tel. 08041/7655-44 oder 0162/57513-09 (auch WhatsApp) bzw. per E-Mail unter: christbaum@brk-toel-wor.de zur Baumabholung an. Mit der Spende werden die ehrenamtlichen BRK-Bereitschaften im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen unterstützt.

+ Das Plakat zur Christbaumaktion des BRK. © BRK

13.27 Uhr: Wanderer, bitte Rücksicht nehmen: Am Blomberg weisen Schilder auf Ruhezonen fürs Wild hin.

+ Schilder weisen am Blomberg auf Ruhezonen fürs Wild hin. © va

11.58 Uhr: Bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen gingen dieses Jahr mit Ulrich Schölderle und Karl Kremser gleich zwei stellvertretende Vorstandsmitglieder in den Ruhestand. Grund genug für den Verwaltungsrat, die Stellvertretung des Vorstands neu zu regeln. In seiner letzten Verwaltungsratssitzung wurde Thomas Eichberger zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt. Dies teilt Sparkassen-Sprecher Willi Streicher mit.

+ Gruppenfoto nach Corona-Regeln nach der Bestellung: Glückwunsch an Thomas Eichberger (vorne), eingerahmt von Renate Waßmer (Vorstandsvorsitzende), Thorsten Straubinger (Vorstandsmitglied), Landrat Josef Niedermaier (Verwaltungsratsvorsitzender) und Christian Spindler (Vorstandsmitglied). © Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

9.42 Uhr: Die GSK Reichersbeuern teilt mit: „Traditionell würde am Neujahrstag, den 01. Januar, das Strohschießen für die Mitglieder der Gebirgsschützenkompanie Reichersbeuern stattfinden. Aufgrund der derzeitigen Corona-Regeln ist die Durchführung aber leider nicht möglich, so dass das Schießen hiermit offiziell abgesagt wird. Als nächster Kompanietermin steht aktuell erst die für April 2021 geplante Jahreshauptversammlung an. Rückblickend ist das Kompanieleben in 2020 fast ganz zum Erliegen gekommen. Gerade deshalb hofft die Vorstandschaft auf einen weiterhin guten Zusammenhalt der Kompaniemitglieder und wünscht allen ein schönes und gesegnetes Weihnachten.“

Sonntag, 13. Dezember:

16.06 Uhr: Drei Personen aus drei verschiedenen Haushalten sitzen zusammen im Auto: Auch das ist nach den aktuell geltenden Bestimmungen nicht erlaubt. Deshalb müssen sich jetzt drei junge Leute wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 19.40 Uhr im Stadtgebiet von Bad Tölz stellten die Beamten fest, dass neben dem Fahrer, einem 18-jährigen Sachsenkamer, noch zwei weitere Personen im Wagen saßen, beide 17 Jahre alt und aus dem Landkreis. Laut Polizei erwartet die Beteiligten eine Geldbuße. Der 18-Jährige war bereits im September wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt worden.

14.43 Uhr: Die Bürgerversammlung der Gemeinde Greiling muss in diesem Jahr wegen der Corona-Lage und den damit verbundenen Abstands- und Hygienevorschriften ausfallen. Bei der Dezembersitzung des Gemeinderates machte Bürgermeister Anton Margreiter darauf aufmerksam, dass die wichtigsten Informationen, die bei den vorangegangenen Bürgerversammlungen in schriftlicher Form an die anwesenden Bürger verteilt wurde im Internetauftritt der Gemeinde nachgelesen werden könne. Die Broschüre, die den Namen „Zahlen, Daten, Fakten“ trägt, ist auf der Homepage der Gemeinde (www.gemeinde-greiling.de) im Bereich „Aktuelles & Termine“ im Menüpunkt „Neuigkeiten“ zu finden.

13.19 Uhr: Jede Menge Arbeit wartet auf den Kochler Gemeinderat in der Jahresschlusssitzung am kommenden Dienstag, 15. Dezember. Das Gremium tagt wieder in der Heimatbühne. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr. Nach der Behandlung diverser Bauanträge wird Bürgermeister Thomas Holz einen Sachstandsbericht zu den Plänen für das ehemalige Verstärkeramt vorlegen und über die Ablehnung der Popularklage berichten. Für Diskussionsstoff dürfte außerdem der Antrag der Fraktion der Freien Wählergemeinschaft sorgen, die eine Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung im Gemeindegebiet einführen will. Zum Abschluss der öffentlichen Sitzung legt der Rathauschef noch seinen Jahresrückblick vor.

11.46 Uhr: Im Rahmen des DOK-Filmfests in München, das gerade online stattfindet, wird bis heute Abend der Film „Dreiviertelblut: Weltraumtouristen“ gezeigt. Zu sehen ist unter anderem Sebastian Horn von den Bananafishbones. Weitere Infos gibt es hier: https://www.dokfest-muenchen.de/DOK_tour

10.30 Uhr: Der Dritte Advent beginnt heute nasskalt: Grauer Himmel über Tölz und immer wieder Regen.

+ Grauer Himmel am Sonntag über Tölz. © Mühlbauer

Freitag, 11. Dezember:

16.20 Uhr: Im Zeitraum von Montag, 12 Uhr, bis Mittwochmorgen, 8:15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines in der Buchener Straße im Badeteil abgestellten BMW verkratzt. Das Fahrzeug gehört einer 76-jährigen Frau. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Täter werden unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 von der Polizeiinspektion Bad Tölz entgegengenommen.

14.16 Uhr: Auch der beliebte „Jahresrückblick“ mit Kabarettist Django Asül wird heuer nicht im Kurhaus stattfinden. Neuer Termin ist laut Veranstalter Christian Gutmair am 30. Dezember 2021. „Die Karten können natürlich auch zurückgegeben oder in einen Gutschein getauscht werden.“

12.55 Uhr: Mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Zahlen wird die Kreisausschussitzung am Montag, 14. Dezember, abgesagt. Geplant ist nun, die Sitzung am Montag, 18. Januar, um 9 Uhr stattfinden zu lassen. Unter anderem wird der Stellenplan beraten.

11.39 Uhr: Um die Tölzer Bürger auf die Weihnachtszeit besser einstimmen zu können, wird in der Mühlfeldkirche zu den Öffnungszeiten eine adventliche Hintergrundmusik laufen, mit Stücken, die der Mühlfeldchor die letzten Jahre zur Weihnachtszeit immer aufgeführt hat. Das teilt Organistin Christl Frei mit: „So kann man in der Mühlfeldkirche in der Stille und mit Musik zur Ruhe kommen.“

10.37 Uhr: Der Illusionskünstler und „Gedankenleser“ Thorsten Havener hat ebenfalls seinen Auftritt im Tölzer Kurhaus im Dezember verschoben. Neuer Termin ist laut Veranstalter Christian Gutmaier der 10. Oktober 2021. „Die Karten können natürlich auch zurückgegeben oder in einen Gutschein getauscht werden.“

9.35 Uhr: Zur Einstimmung auf eine besinnliche Adventszeit hätte der Verein zur Erhaltung der Leonhardikirche zu einem “Musikalischen Abendlob” am Sonntag, den 13.12.2020 in der Pfarrkirche Dietramszell eingeladen. Wegen der aktuellen Situation findet die Veranstaltung nicht statt.

Donnerstag, 10. Dezember:

17.27 Uhr: Wegen der Corona-Beschränkungen musste die Bäckerinnung Miesbach-Bad Tölz-Wolfratshausen mit ihrer alljährlichen Stollenprüfung in die Räume der Jugendsiedlung Hochland bei Königsdorf ausweichen. Von 58 eingereichten Proben wurden vom vereidigten Prüfer Manfred Stiefel (links) 33 mit sehr gut und 24 mit gut bewertet.

+ Stollenprüfung der Bäckerinnung in der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf. © Karl Bock

16.10 Uhr: Das Mehrfamilienhaus, das die Stadt Bad Tölz an der Königsdorfer Straße errichtet, hat innerhalb weniger Monate Gestalt angenommen. Es handelt sich um ein Haus aus Holz, das der neue Stadtbaumeister Florian Ernst entworfen hat. Das Treppenhaus und die Liftschächte sowie das Kellergeschoss sind aber in Betonbauweise gefertigt worden. Zuvor stand dort das sogenannte Holznerhaus, das abgebrochen wurde. Im Haus wird es neun Mietwohnungen geben, die als bezahlbarer Wohnraum für Familien gedacht sind.

+ Die Stadt Bad Tölz errichtet an der Königsdorfer Straße ein Mehrfamilienhaus. © Karl Bock

14.37 Uhr: Auf der B472 zwischen Bad Tölz und Reichersbeuern hat es einen Unfall gegeben. Das bestätigt die Tölzer Polizei auf Anfrage. Nach ersten Erkenntnissen sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

14.14 Uhr: Wie der MVV mitteilt, wird die Regionalbuslinie 374 wird zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 über den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hinaus bis in die Stadt Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau verlängert. Zugleich wird das Fahrtenangebot gegenüber dem bisherigen Fahrplan nahezu verdoppelt. In der Mitteilung heißt es: „Mit der Verlängerung verbindet die MVV-Regionalbuslinie 374 ab dem Fahrplanwechsel nicht nur die Städte Wolfratshausen, Geretsried und Penzberg miteinander. Sie schafft daneben auch eine Querverbindung zwischen der S-Bahnlinie S7 in Wolfratshausen und der Kochelseebahn in Penzberg. Außerdem ermöglicht es der verlängerte Linienweg Fahrgästen, ab Mitte Dezember zwischen Wolfratshausen oder Geretsried und dem Gewerbegebiet Nonnenwald in Penzberg hin und her zu pendeln.“

13.20 Uhr: Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) ist auf den Intensivstationen der beiden Krankenhäuser in Bad Tölz-Wolfratshausen aktuell kein Bett mehr frei. Alle 24 vorhandenen Plätze sind demnach belegt, davon vier mit Covid-19-Patienten. Warum die intensivmedizinische Versorgung in der Region dennoch weiter sichergestellt ist, hatte der ärztliche Koordinator Dr. Martin Dotzer von der Unfallklinik Murnau kürzlich in einem Interview mit dem Tölzer Kurier erläutert.

12.16 Uhr: An der neuen Tölzer Boulderhalle auf der Flinthöhe wird gebaggert. Dort entstehen derzeit Parkplätze.

+ Arbeiten neben der Boulderhalle. © Steppan

9.42 Uhr: Die Stadt Bad Tölz weist darauf hin, dass in der Nacht von Donnerstag, 10., auf Freitag, 11. Dezember, zwischen 20 und 23 Uhr die Kreuzung beim Josefistift an der Dietramszeller Straße und Bahnhofstraße gesperrt wird. Der Grund: „Eine Spezialfirma führt an drei Bäumen auf dem Gelände des Josefistifts Rückschnittsmaßnahmen durch, da hier Äste über den Verkehrsraum der Staatsstraße 2072 gewachsen sind und diese bei Schneebelastung eventuell eine Gefahr darstellen könnten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab 20 Uhr sperrt an diesem Donnerstag daher die Tölzer Feuerwehr die Kreuzung entlang des Grundstücks des Josefistifts. Die Ableitung Richtung Osterleite von der Sachsenkamer Straße kommend bleibt geöffnet. Der Durchgangsverkehr wird frühzeitig umgeleitet über die Landrat-Wiedemann-Straße, Eisenbergerstraße, Dietramszeller-Straße, Peter-Freisl-Straße und Wachterstraße. Streckenposten der Feuerwehr übernehmen die Umleitung. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht.

Mittwoch, 9. Dezember:

17.21 Uhr: Erfolg für die Tölzer Polizei: Die Beamten haben am frühen Mittwochmorgen den Mann gefasst, der in den vergangenen Wochen mutmaßlich immer wieder Pappkartons voller Papiermüll auf die B 472 geworfen hat. Laut Pressebericht haben die Ordnungshüter die Brücke, auf der die Wackersberger Straße verläuft, vor allem in den frühen Morgenstunden vermehrt überwacht. Von dort aus warf der Täter wie berichtet den Müll auf die Bundesstraße. So auch am Mittwoch gegen 4 Uhr. Es handelt sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Bad Tölz. Motiv und Hintergründe müssen noch ermittelt werden. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeit bezüglich des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Ob zudem noch eine Straftat wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vorliegt, wird noch geprüft.

Verkehrsteilnehmer, die sich durch Gegenstände auf der Fahrbahn gefährdet sahen, werden gebeten, sich unter Telefon 0 80 41/76 10 60 zu melden

16.34 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Am Montag, 07.12.2020 gegen 23:00 Uhr parkte ein 40-jähriger Tölzer seinen schwarzen Pkw der Marke Audi A3, in der Kyreinstraße, gegenüber der Hausnummer 14. Als der Tölzer am Dienstag, 08.12.2020 gegen 15:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, musste er einen Streifschaden am Kotflügel vorne links, sowie an der Fahrertüre feststellen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer muss den geparkten Audi beschädigt und im Anschluss die Unfallstelle verlassen haben, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden, bzw. ohne eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf ca. 3.000.- EUR. Hinweise zu der Unfallflucht, bzw. gemachte Beobachtungen im o.g. Zeitraum, werden unter der Rufnummer 08041-76106-0, bei der Polizeiinspektion Bad Tölz, erbeten.

15.29 Uhr: Ein lautes Geräusch hörte ein 45-jähriger Königsdorfer in der Nacht auf Dienstag gegen 0.30 Uhr. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er nichts Verdächtiges feststellen. Auch der Bewegungsmelder reagierte nicht. Im Nachhinein stellte der Königsdorfer einen Schaden an der Haustür fest. Eine von mehreren Glasscheiben war kaputt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise auf einen versuchten Einbruch liegen nach ersten Erkenntnissen nicht vor. Die Polizei Geretsried bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu unter Telefon 0 81 71/9 35 10 zu melden.

14.27 Uhr: Wer in den vergangenen Tagen am Sylvensteinsee unterwegs war, hat verwundert auf die Walchen geblickt. Das Wasser war ganz ockerfarben, berichtete eine besorgte Leserin dem Tölzer Kurier. Die Färbung steht vermutlich in Zusammenhang mit Wasserbaumaßnahmen auf Tiroler Seite und den Niederschlägen am Sonntag, berichtet Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt auf Nachfrage. Am Oberlauf der Walchen finden Uferverbauungen statt. Auch Förster und Holz-Arbeiter hätten das ockerfarbene Wasser bemerkt, so Lang. Es bestehe kein Grund zur Beunruhigung.

+ Die Färbung steht vermutlich in Zusammenhang mit Wasserbaumaßnahmen auf Tiroler Seite und den Niederschlägen am Sonntag, berichtet Tobias Lang vom Wasserwirtschaftsamt © privat

13.38 Uhr: Was passiert gerade auf dem kleinen Parkplatz am Benediktbeurer Moos auf Höhe Mondscheinweg ? Dort lagert seit ein paar Wochen eine große Menge Ziegel, berichtet eine Leserin dem Tölzer Kurier. Bürgermeister Toni Ortlieb kann aufklären: Es handle sich um eine Privatfläche, die der Gemeinde als Parkplatz nur dann zur Verfügung stehe, wenn der Eigentümer sie nicht benötige. „Das ist sehr nett, aber wir müssen respektieren, dass er die Fläche auch mal selbst braucht“, sagt der Bürgermeister. Das Material werde zum Unterhalt der Wirtschaftswege im Moos verwendet, so Ortlieb nach Rücksprache mit dem Eigentümer. Die Ziegel aus gebranntem Ton dienten zum Beispiel zum Unterbau der Wege. Die Lagerung sei mit dem Landesamt für Umwelt abgesprochen. Sei die Fläche frei, könnten dort vier bis fünf Autos parken. Wenn dies nicht der Fall ist, könne man das Auto in 500 Metern Entfernung abstellen.

+ Große Mengen Ziegel lagern seit ein paar Wochen auf dem kleinen Parkplatz am Benediktbeurer Moos auf Höhe Mondscheinweg. © privat

12.21 Uhr: Die Tölzer Feuerwehr ist umsonst ausgerückt: Fehlalarm. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

11.36 Uhr: In Bad Tölz ist die Feuerwehr ausgerückt. Die Brandmeldeanlage im „Haus am Park“ hat angeschlagen.

10.41 Uhr: Stimmungsvoll, aber leer: So sah es gestern Abend in der Tölzer Marktstraße aus.

+ Normalerweise würde in der Marktstraße gerade der Christkindlmarkt stattfinden. © Hias Krinner

9.31 Uhr: Der Winter hat sich heuer in Bad Tölz ziemlich Zeit gelassen. Heute aber schneit es.

+ Schneefall in Bad Tölz © Ostler

Dienstag, 8. Dezember:

15.21 Uhr: Es ist nicht das erste Mal: Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen gegen 5.35 Uhr Pappkartons von der Brücke, auf der die Wackersberger Straße verläuft, auf die darunter befindliche B472 geworfen. Laut Polizei landeten die zwei Kartons, die mit Papierabfällen gefüllt waren, auf der in Westen führenden Fahrbahn der Bundesstraße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten entfernten die Kartons samt Inhalt. Eine Absuche der Wackersberger Straße nach dem Täter verlief erfolglos. Die Ermittlungen zum Täter dauern noch an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz entgegengenommen.

14.36 Uhr: Der Leistungswettbewerb ist die deutsche Meisterschaft der Junghandwerkerinnen und -handwerker. Oberbayern stellt sieben der besten Gesellinnen und Gesellen Deutschlands - unter ihnen ist Emily Kirschke. Ausbildungsbetrieb der Kauffrau für Büromanagement ist die Lenggrieser P. Schwarzbenberger Bauunternehmung GmbH und Co. KG.

13.43 Uhr: Die fünf Gastronomie-Stände in der Tölzer Marktstraße sind ab Mittwoch wieder geschlossen. In Betrieb bleiben hingegen die beiden Hütten, die der Unternehmerverein „Wir für Tölz“ betreibt. Hier können alle Kunden des örtlichen Einzelhandels ihre eingekauften Weihnachtsgeschenke verpacken lassen. Diese Stände seien eigens dafür aufgebaut worden, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Geschäften aufhalten, so Bürgermeister Ingo Mehner. Die Verpackungsstände seien ein Beitrag, das Infektionsrisiko zu verringern. In diesem Sinne appelliert Mehner: „Bitte halten Sie sich an die Abstandsregeln und die Beschränkung der Kontakte. Gemeinsam können wir so dazu beitragen, die Ansteckungszahlen zu reduzieren.“

12.41 Uhr: Der Kindergartenbau an der Jahnstraße in Bad Tölz schreitet deutlich sichtbar voran.

+ Der neue Kindergarten an der Jahnstraße in Bad Tölz nimmt Gestalt an. © Karl Bock

11.20 Uhr: Am Donnerstag, 10. Dezember, wird zwischen 20 und 23 Uhr die Kreuzung beim Josefistift an der Dietramszeller Straße und Bahnhofstraße gesperrt. Der Grund: Eine Spezialfirma führt an drei Bäumen auf dem Gelände des Josefistifts Rück-schnittsmaßnahmen durch, da hier Äste über den Verkehrsraum der Staatsstraße 2072 gewachsen sind und diese bei Schneebelastung eventuell eine Gefahr darstellen könnten. Das teilt die Stadt Bad Tölz mit.

9.58 Uhr: Für Menschen, die einsam oder alleine sind, gab es in den vergangenen Jahren immer ein Treffen in der Franzmühle Bad Tölz. Dieses kann heuer wegen der Corona-Bestimmungen nicht stattfinden, teilt der Veranstalter mit mit dem Zusatz: „Es tut uns leid und wir bitten um Verständnis.“

Montag, 7. Dezember:

18.11 Uhr: Eine kleine Diskussion entwickelte sich im Sachsenkamer Gemeinderat um den Vorschlag von Maria Demmel, die Bürger anzuhalten, auf das Abschließen von Böllern und Raketen zu Silvester zu verzichten. Stattdessen könnte man vielleicht eine Lasershow organisieren, regte sie an. Gegenwind kam von Johann Huß, der sich gegen eine Bevormundung der Bürger aussprach.

16.32 Uhr: Mehrere Nikoläuse haben für die Bayerische Regiobahn eine Sonderschicht eingelegt und waren in den Fahrzeugen mit einem großen Sack voller Lebkuchen unterwegs, die sie an alle Fahrgäste verteilten. Natürlich trugen sie trotz ihres Rauschebartes vorschriftsmäßig eine Maske und hielten Abstand zu den Reisenden.

+ Nikolaus in den BRB-Netzen unterwegs. © BRB

15.01 Uhr: Als Reaktion auf den gestrigen Kabinettsbeschluss über strengere Corona-Regeln in Bayern schließt die Stadt Bad Tölz ab Mittwoch die fünf Gastronomie-Hütten in der Tölzer Marktstraße. Das teilt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach mit.

+ Die Hütten in der Tölzer Marktstraße müssen am Mittwoch schließen. © Andreas Steppan

13.55 Uhr: Die Tölzer Polizei meldet einen Verkehrsunfall mit Sachschaden in Bad Heilbrunn: „Am Montag, den 07.12.2020, gegen 00:04 Uhr befuhr ein 18-Jähriger Mann aus Bad Heilbrunn mit seinem Fiat Punto die B472 in Fahrtrichtung Bad Tölz. Der 18-Jährige wollte den dortigen Kreisverkehr verlassen, dabei geriet sein Pkw aus Unachtsamkeit ins Schleudern, und er fuhr gegen einen Schneeleitstab. Durch die am Kreisverkehr angebrachte leichte Erhöhung wurde die Stoßstange vorne rechts erheblich beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden an dem Schneeleitstab beläuft sich auf circa 500 Euro, der Schaden am Fiat wird mit circa 1.500 Euro beziffert.“

12.36 Uhr: Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeiter schließt das Rathaus Jachenau bis aus weiteres für den allgemeinen Parteiverkehr. Dringende Termine können nach vorheriger telefonischer Vereinbarung stattfinden. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und der Tourist - Information sind während der normalen Öffnungszeiten telefonisch unter 08043/368 und per E-Mail wie gewohnt erreichbar.

11.33 Uhr: Der viel diskutierte Bebauungsplan zur Errichtung eines Hotels auf der Wackersberger Höhe wird nicht zum geplanten Termin öffentlich ausgelegt. Das teilt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach mit. Eigentlich war die vom Stadtrat beschlossene dritte Auslegung für die Zeit von 3. bis 16. Dezember angedacht. Das verzögere sich nun. Der Grund laut Otterbach: „Aktuell wird geprüft, welche Anpassungen an den jüngst geforderten städtebaulichen Vertrag erforderlich sind und wie weit damit der Bebauungsplanentwurf nochmals überarbeitet werden muss.“ Eckpunkte für den städtebaulichen Vertrag wurden in der Stadtratssitzung vom 24. November festgelegt. Am 22. Dezember diskutiert das Gremium laut Otterbach über den Vertrag selbst. Der Bebauungsplanentwurf komme voraussichtlich im Januar 2021 wieder auf die Tagesordnung.

10.38 Uhr: Ab Mittwoch, 9. Dezember, ist das Rathaus in Benediktbeuern für alle Angelegenheiten der Gemeinde und Verwaltungsgemeinschaft nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich zu erreichen. Die Zugangstüre ist geschlossen und Einlass wird zum Termin nach Anmeldung gewährt. „Wir sind über diesen Weg nach wie vor gerne für die Anliegen unserer Bürger da und ansonsten auch telefonisch erreichbar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund des Infektionsgeschehens und zum Schutz der Mitarbeiter und Bürger wird diese Regelung aber bis auf Weiteres gelten. Sobald die Situation wieder eine Lockerung der Maßnahmen erlaubt, „sind wir wieder wie gewohnt persönlich zu den Öffnungszeiten erreichbar und werden dies entsprechend kommunizieren“.

Sonntag, 6. Dezember:

17.21 Uhr: Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen frohen Nikolausabend. Auch wenn vieles in diesem Corona-Jahr anders ist: Der Nikolaus ist unterwegs. Gesichtet wurde er zusammen mit seinem Krampus in einem Wald im Isarwinkel.

+ Nikolaussichtung im Isarwinkel © Hans Demmel

16.37 Uhr: Mit der Satzung der Mittagsbetreuung an der Grundschule in Höfen wird sich der Wackersberger Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 8. Dezember, befassen. Wie berichtet wird die Gemeinde die Betreuung übernehmen, die zuvor von einem Verein gestemmt worden war. Auch die Dezember-Sitzung findet wieder in der Schule statt. Beginn des öffentlichen Teils ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht neben verschiedenen Bauangelegenheiten auch ein Antrag auf vorübergehende Nutzungsänderung eines Anwesens am Schachen, das zu einer Quarantäneunterkunft für Asylbewerber werden soll.

15.29 Uhr: 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten einen jungen Mann aus Kochel am See. Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige am Freitag gegen 23.30 Uhr mit seinem Nissan auf der Bundesstraße 11 unterwegs – und geriet im Ortsteil Pessenbach in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten fest, dass er eindeutig nach Alkohol roch. Der Kochler ließ sich freiwillig testen. Heraus kam ein Wert vom 0,62 Promille. Die Polizei verbot ihm die Weiterfahrt. Stattdessen musste er mit auf die Dienststelle und einen gerichtsverwertbaren Test am Alkomaten über sich ergehen lassen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der 23-Jährige von der Dienststelle entlassen

14.32 Uhr: Derzeit läuft die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder zu weiteren Einschränkungen im Freistaat. Verfolgen kann man sie hier.

13.38 Uhr: Eigentlich wird der Haushalt fürs kommende Jahr im Oktober zum ersten Mal den Kreisräten vorgestellt. Doch im Corona-Jahr ist alles anders. Weil heuer erst Ende Oktober das Gespräch der kommunalen Spitzenverbände stattfand, dessen Ergebnisse sich entscheidend auf den Haushaltsentwurf auswirken, wurden die Beratungen verschoben. Am Montag, 7. Dezember, stellen Landrat Josef Niedermaier und Kreiskämmerer Ralf Zimmermann das Zahlenwerk aber nun in der Kreistagssitzung vor. In den kommenden Wochen erfolgt dann die Beratung in den Ausschüssen. Der Kreistag kommt am Montag um 14 Uhr im Schulzentrum in Geretsried zusammen. Zweiter Tagesordnungspunkt ist die Gründung einer Euregio.

12.10 Uhr: Aufgrund der verschärften Corona-Bestimmungen bleibt das Kloster Benediktbeuern durch den ganzen Dezember bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, geschlossen. In dieser Zeit finden weder Führungen noch Veranstaltungen statt, auch die Gästehäuser dürfen keine touristischen Gäste aufnehmen, heißt es in einer Mitteilung des Klosters. Geöffnet bleibt allein zu den üblichen Zeiten der Klosterladen mit der Buchhandlung. Besichtigt werden kann natürlich außerhalb der Gottesdienstzeiten auch die Basilika.

11 Uhr: Die Bergwacht Benediktbeuern veranstaltet an diesem Sonntag, 6. Dezember, einen Mistel- und Daxnverkauf, in Anlehnung an den Verkauf, der in den vergangenen Jahren immer beim Benediktbeurer Christkindlmarkt am zweiten Adventssonntag stattgefunden hat. Beginn des Verkaufs ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Gasthof zur Post an der B 11. Der Verkauf endet um 17 Uhr. Um den Transport zu erleichtern, besteht die Möglichkeit, mit dem Auto direkt zum Ausgabestand vorzufahren. Der Verkauf findet unter den aktuellen Hygienevorschriften statt. Der Reinerlös dient zur Förderung des Nachwuchses und der Anschaffung notwendiger Rettungsmittel der Bergwachtbereitschaft Benediktbeuern.

10.30 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Am Freitag gegen 22.05 Uhr wurde in Kochel am See ein VW Passat angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 57-jährige Fahrzeugführer die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt. Auf dem Beifahrersitz saß der 24-jährige Halter des Fahrzeugs, der den Pkw anschließend berechtigt weiter führte. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise Ermächtigen als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freitag, 4. Dezember:

18.15 Uhr: Der Bezirkfischereiverein Bad Tölz warnt eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen. „Wir haben gestern und heute bereits mehrmals Kinder auf der Eisfläche vom Maxlweiher angetroffen und sie sofort aufgefordert, diese zu verlassen da das Eis noch nicht trägt“, so der Verein.

17.18 Uhr: Damit sich ältere Menschen nicht dem Risiko einer Ansteckung mit Corona beim Einkaufen aussetzen müssen, bietet der Malteser Hilfsdienst einen Menü-Service an. „Soweit möglich liefern wir aktuell das Essen ohne persönlichen Kontakt zu den Kunden, indem unsere Fahrer zur gewohnten Lieferzeit das Essen vor der Wohnungstüre abstellen, läuten und dann in gebührendem Abstand warten, bis die Kunden sich das Essen in die Wohnung holen“, erklärt die Leiterin des Angebots, Katrin Dietze. Immer gehe das aber auch nicht. „Einige Kunden sind aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage“, sagt Dietze. „Ihnen bringen wir das Essen in die Wohnung. Die Malteser gehen aber nur kurz rein und stellen es ab. Und alles natürlich mit Maske und viel Abstand.“ Interessierte aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen melden sich im zentralen Kundenbüro der Malteser, Telefon 089/85 80 80-20, unter der kostenfreien Nummer 0 80 00/30 01 23 oder online auf www.malteser-bistum-muenchen.de.

16.36 Uhr: Die Veranstaltungen im Tölzer Kurhaus mit Thorsten Havener am Sonntag, 13. Dezember, und mit Django Asül am Mittwoch, 30. Dezember, müssen aufgrund der bekannten Kontaktbeschränkung abgesagt werden. Der Ersatztermin für Thorsten Havener ist am 10. Oktober 2021. Der Jahresrückblick mit Django Asül findet am 30. Dezember 2021 statt. Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden oder in einen Gutschein getauscht werden.

14.41 Uhr: Der viel diskutierte Bebauungsplan zur Errichtung eines Hotels auf der Wackersberger Höhe wird nicht zum geplanten Termin öffentlich ausgelegt. Das teilt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach mit. Eigentlich war die vom Stadtrat beschlossene dritte Auslegung für die Zeit von 3. bis 16. Dezember angedacht. Das verzögere sich nun. Der Grund laut Otterbach: „Aktuell wird geprüft, welche Anpassungen an den jüngst geforderten städtebaulichen Vertrag erforderlich sind und wie weit damit der Bebauungsplanentwurf nochmals überarbeitet werden muss.“ Eckpunkte für den städtebaulichen Vertrag wurden in der Stadtratssitzung vom 24. November festgelegt. Am 22. Dezember diskutiert das Gremium laut Otterbach über den Vertrag selbst. Der Bebauungsplanentwurf komme voraussichtlich im Januar 2021 wieder auf die Tagesordnung.

13.23 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Ein 44-jähriger Kölner fuhr mit seinem Lkw und Anhänger der Marke Mercedes/Krone am Donnerstag gegen 13.20 Uhr in den Parkplatz vor einem Tierbedarfsgeschäft in der Tölzer Demmeljochstraße ein. Beim Rangieren in der dortigen Kurve streifte der Lkw-Fahrer mit dem Anhänger den geparkten Pkw Opel Astra, eines 53-jährigen Tölzers und beschädigte diesen. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

11.51 Uhr: Da lacht sogar die Sonne: Der Findling ist an seinem neuen Platz.

+ Der Findling ist an seinem neuen Platz. © ao

11.11 Uhr: Da ist das gute Stück.

+ Der Findling wird von dem Kran ins Taubenloch gehoben. © ao

10.40 Uhr: Der Kran wird aufgebaut. Mit ihm wird der Monolith ins Taubenloch gehoben.

+ Der Kran wird aufgebaut. © va

9.49 Uhr: Der Schwerlasttransporter mit dem Findling kommt.

+ Der Schwerlasttransporter mit dem Findling rollt auf die Isarbrücke zu. © ao

9.31 Uhr: Die Einfahrt in die Säggasse ist von der Isarbrücke kommend sowie vom Kapellengasteig für zirka zwei Stunden gesperrt. Grund ist der Monolith, der im Sommer bei Baustellenarbeiten an der Königsdorfer Straße gefunden wurde. Er wird heute per Schwerlasttransporter an seinen endgültigen Bestimmungsort am Eingang zur neu gestalteten Parkanlage am Tölzer Taubenloch verbracht. Der Abschluss der gesamten Aktion ist für 13 Uhr vorgesehen.

+ Die Einfahrt in die Säggasse ist von der Isarbrücke kommend sowie vom Kapellengasteig für zirka zwei Stunden gesperrt. © va

Donnerstag, 3. Dezember:

16.55 Uhr: Trotz coronabedingter Schließung der Bibliotheken hat die Stadt Bad Tölz beschlossen, die Ausleihe fortzuführen. Die Bestellung funktioniert laut Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach wie bei einer Pizza: „Sie suchen sich online die Titel aus dem Katalog der Stadtbibliothek und der Kurbücherei aus, die Sie interessieren. Ihren Wunsch teilen Sie den Mitarbeiterinnen mit per Mail stadtbibliothek@bad-toelz.de oder unter Telefon 08041/780184 (Dienstag bis Freitag 10 bis 12 Uhr). Wichtig ist, dass Sie eine Telefonnummer hinterlassen, so dass die Bibliothekarinnen einen Termin mit Ihnen ausmachen können, an dem Sie die Lektüre am Fenster der Bücherei abholen können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schließung der Bibliotheken dauert voraussichtlich bis 7. Januar 2021. Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch bis 2. Februar 2021 verlängert.

16 Uhr: Damit sich ältere Menschen nicht dem Risiko einer Ansteckung mit Corona beim Einkaufen aussetzen müssen, bietet der Malteser Hilfsdienst einen Menü-Service an. Ein Malteser-Mitarbeiter bringt die Mahlzeiten unter Einhaltung der Hygienebestimmungen an die Haustür, je nach Kundenwunsch täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, oder nur an bestimmten Wochentagen. „Soweit möglich liefern wir aktuell das Essen ohne persönlichen Kontakt zu den Kunden, indem unsere Fahrer zur gewohnten Lieferzeit das Essen vor der Wohnungstüre abstellen, läuten und dann in gebührendem Abstand warten, bis die Kunden sich das Essen in die Wohnung holen“, erklärt die Leiterin des Angebots, Katrin Dietze. Immer gehe das aber auch nicht. „Einige Kunden sind aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen dazu nicht in der Lage“, sagt Dietze. „Ihnen bringen wir das Essen in die Wohnung. Die Malteser gehen aber nur kurz rein und stellen es ab. Und alles natürlich mit Maske und viel Abstand.“ Interessierte aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen melden sich im zentralen Kundenbüro der Malteser, Telefon 089/85 80 80-20, unter der kostenfreien Nummer 0 80 00/30 01 23 oder online auf www.malteser-bistum-muenchen.de.

14.42 Uhr: Am Freitag, 4. Dezember, wird der im Sommer bei Baustellenarbeiten an der Königsdorfer Straße aufgefundene Monolith per Schwerlasttransporter an seinen endgültigen Bestimmungsort am Eingang zur neu gestalteten Parkanlage am Tölzer Taubenloch verbracht. Da der Stein rund 35 Tonnen wiegt, ist hierfür eine ausgefeilte Planung notwendig: Morgens um 7 Uhr wird an der Königsdorfer Straße 77 ein Autokran den Monolith auf einen entsprechenden Tieflader hieven. Dieser bringt den außergewöhnlichen Fund dann an die andere Isarseite zum Parkentree an der Säggasse. Zum Abladen ab zirka 8.30 Uhr ist wiede-rum ein Autokran notwendig. Zu dessen Aufstellung müssen in der Säggasse zwei Spuren gesperrt werden: Von der Nockhergasse kommend ist die Durchfahrt einspurig an der Arbeitsstelle vorbei durchgängig möglich. Die Einfahrt in die Säggasse ist von der Isarbrücke kommend sowie vom Kapellengasteig für zirka zwei Stunden gesperrt. Der Abschluss der gesamten Aktion ist für 13 Uhr vorgesehen.

+ Im Sommer war der Monolith bei Bauarbeiten an der Königsdorfer Straße gefunden worden. © Heimgreiter

13.26 Uhr: Etliche Tölzer nutzen ihre Mittagspause und holten sich an den Weihnachtsbuden in der Tölzer Markstraße eine Bratwurst oder Ähnliches.

+ Weihnachtsbuden in den Tölzer Marktstraße. © ast

12.20 Uhr: Es weihnachtet sehr: Mitarbeiter der Stadt bringen zu Beginn der Markstraße zur Stunde den weihnachtlichen Torbogen an.

+ Mitarbeiter der Stadt bringen den weihnachtlichen Torbogen am Anfang der Marktstraße an. © ast

11.46 Uhr: Die Bergwachtbereitschaft Benediktbeuern veranstaltet am Sonntag, 6. Dezember, einen Mistel- und Daxnverkauf. Beginn des Verkaufs ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Gasthof zur Post an der B 11. Er endet gegen 17 Uhr. Um den Transport zu erleichtern, besteht die Möglichkeit mit dem Auto direkt zum Ausgabestand vorzufahren. Der Verkauf findet unter den aktuellen Hygienevorschriften statt. Der Reinerlös dient zur Förderung des Nachwuchses und der Anschaffung notwendiger Rettungsmittel der Bereitschaft Benediktbeuern.

10.39 Uhr: Eine Änderung für die Gemeinde Lenggries hat sich für die Partnerschaft mit den fünf bretonischen Gemeinden ergeben. Bislang bestehen freundschaftliche Verbindungen zwischen Lenggries und Plélo, St-Jean-Kerdaniel, Bringolo, Plouvara sowie Châtelaudren. Letztere hat sich nun mit Plouagat zu einer Großgemeinde zusammengeschlossen. Von französischer Seite sei die Partnerschaft bereits erweitert worden, erläuterte Tobias Riesch, Geschäftsleitender Beamter im Rathaus, in der Gemeinderatssitzung am Montag. „Von unserer Seite steht der Beschluss noch aus.“ Das wurde prompt nachgeholt. Ohne Gegenstimme votierte das Gremium für die Erweiterung der Partnerschaft auf die fusionierte Großgemeinde Châtelaudren-Plouagat. Im kommenden Jahr feiert die bayerisch-bretonische Freundschaft übrigens 40-jähriges Bestehen.

9.42 Uhr: Der Planungsausschuss der Region Oberland tagt im Landratsamt.

+ Der Planungsausschuss der Region Oberland tagt im Landratsamt. © va

Mittwoch, 2. Dezember:

17.15 Uhr: Das Landratsamt hat am Mittwoch die Kunstpreisträger 2020 bekannt gegeben. Der Kunstförderpreis geht an die Bildhauerin Antonia Leitner aus Reichersbeuern, den Kunstpreis erhält der Filmregisseur und Drehbuchautor Matthias Kiefersauer aus Wolfratshausen. Krimi-Autor Friedrich Ani, der in Kochel aufgewachsen ist, wird mit dem Kulturehrenbrief gewürdigt.

16.30 Uhr: Auf Anregung des Förderkreises für Brauchtum und Kultur sind heuer in Benediktbeuern mehrere, teils sehr alte und besondere Krippen zu bestaunen. Ab Mitte der Bahnhofstraße, am Dorfplatz und in der Dorfstraße bis zu Beginn der Häusernstraße wurden zwölf Fenster damit geschmückt. „Die Geschäfts- und Hauseigentümer waren sofort angetan von der Idee“, freut sich Georg Rauchenberger, Vorstand des Förderkreises. Mittelpunkt ist die barocke Pfarrkrippe in der Marienkirche am Dorfplatz, bei der vom ersten Advent bis Palmsonntag elf verschiedene Darstellungen zu sehen sind. Auch im Pfarrgarten ist heuer eine Krippe mit fast lebensgroßen Holzfiguren zu bestaunen. Der Förderkreis und die Aussteller wünschen viel Freude beim Kripperlspaziergang.

15 Uhr: Das Zappelphilippteam der evangelischen Johanneskirche in Bad Tölz lädt am kommenden Sonntag um 11 Uhr die Kinder von 2 bis 6 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern in die Waldgruppe des Kindergartens Arche Noah zum Zappelphilippgottesdienst ein. Natürlich wird auch der Bischof Nikolaus kommen und den Kindern erzählen, warum er heute noch von so vielen Menschen verehrt wird und immer einen Sack mit kleinen Geschenken dabei hat. Zur Waldgruppe des Kindergartens geht es über die Wackersberger Straße in Bad Tölz bis zum Wanderparkplatz neben dem ehemaligen Cafè Forsthaus (etwa 500 m nach der Johanneskirche). Von dort ist der fünf Minuten lange Weg mit roten Schleifen ausgeschildert.

13.43 Uhr: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen lag die Arbeitslosenquote im November bei 2,8 Prozent (Vormonat: 3,0; November 2019: 2,1 Prozent). Das entspricht 2003 beschäftigungslosen Bürgern. Davon sind 1451 Männer und Frauen, 95 weniger als vor einem Monat, in den Agenturen Bad Tölz und Wolfratshausen gemeldet. 552 Betroffene, 14 weniger als im Oktober, sind beim Jobcenter Bad Tölz-Wolfratshausen arbeitslos gemeldet. Insgesamt betreut das Jobcenter 1851 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in 1486 sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben. Bis zum 25. November gab es 1532 Anzeigen für Kurzarbeit für 13 827 Mitarbeiter.

12.33 Uhr: Im Bereich Obermarkt in Wolfratshausen läuft derzeit ein Großeinsatz von Einsatz- und Rettungskräften. Kurz nach 12:00 Uhr wurde der Brand eines Dachstuhls von einem Wohn-/Geschäftshaus gemeldet. Da der Rauch derzeit gut abzieht, besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Verkehr wird in dem betroffenen Bereich umgeleitet.

12.26 Uhr: Unfall beim Ausparken: Laut Polizei wollte eine 61-jährige Gaißacherin am Montag um 10.42 Uhr mit ihrem VW Passat rückwärts aus einem Parkplatz auf die Bairawieser Straße fahren. Dabei übersah sie einen von der Nockhergasse kommenden Peugeot, gelenkt von einem 73-jährigen Tölzer. Die Gaißacherin fuhr dem Mann in die Beifahrerseite. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Peugeot beläuft sich auf zirka 10 000 Euro, der Schaden am VW wird mit rund 2000 Euro beziffert.

11.36 Uhr: Aufgrund der Fortführung der behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen bei den Lausitzer Füchsen, Bietigheim Steelers und Tölzer Löwen werden die Spiele am kommenden Wochenende gemäß DEL2-Richtlinien coronabedingt abgesagt und verlegt. Die Ersatztermine: Dienstag, 26. Januar 2021, 19.30 Uhr Löwen Frankfurt – Tölzer Löwen und Dienstag, 2. Februar 2021, 19.30 Uhr Tölzer Löwen – Kassel Huskies.

10.32 Uhr: Aufgrund der neuesten Corona-Anordnungen der Staatsregierung gelten folgende Regelungen: Das Stadtarchiv in der Mühlgasse ist geschlossen, weiterhin aber telefonisch erreichbar unter Telefon 0 80 41/7 93 48 29 oder per Mail an stadtarchiv@bad-toelz.de. Außerdem werden bis vorerst 20. Dezember das Jugendcafé und das Jugend- und Bürgerhaus geschlossen. Die Schließung des Stadtmuseums in der Marktstraße bleibt bestehen. Die Tourist-Informationen im Museum sowie am Max-Höfler-Platz sind zu geänderten Zeiten erreichbar: TI am Max-Höfler-Platz geöffnet Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Telefonische Erreichbarkeit Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr unter 0 80 41/78 67-0. TI an der Marktstraße 48 geöffnet Mittwoch bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, Telefon 0 80 41/7 93 51 56. Am Wertstoffhof gelten weiterhin die üblichen Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr.

Dienstag, 1. Dezember:

17.30 Uhr: Die evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz lädt am Samstag, 5. Dezember, um 19 Uhr wieder zu einer Orgelvesper in die Johanneskirche ein. Auf dem Programm steht Orgelmusik zum Advent. Unter anderem werden eine Bearbeitungen zu dem Lied „Nun komm, der Heiden Heiland“ von J.S. Bach und D. Buxtehude sowie die Paraphrase über „Tochter Zion“ von Alexandre Guilmant zu hören sein. An der Orgel ist Dekanatskantorin Elisabeth Göbel, Liturg ist Pfarrer Dr. Urs Espeel. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, am Ausgang werden Spenden für „Brot für die Welt“ erbeten.

16.20 Uhr: Am Sonntag, 6. Dezember, veranstaltet die Bergwacht Benediktbeuern einen Mistel- und Daxenverkauf. Beginn des Verkaufs ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Gasthof zur Post an der B11, Ende ist um 17 Uhr. Um den Transport zu erleichtern, besteht die Möglichkeit mit dem Auto direkt zum Ausgabestand vorzufahren. Der Verkauf findet unter den aktuellen Hygienevorschriften statt. Der Reinerlös dient zur Förderung des Nachwuchses und der Anschaffung notwendiger Rettungsmittel der Bereitschaft Benediktbeuern.

15 Uhr: In der Lenggrieser Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde Werner Weindl der Titel Altbürgermeister verliehen. Rathauschef Stefan Klaffenbacher (li.) überreichte die entsprechende Urkunde. Weindl hatte von 1996 bis 2020 die Geschicke der Gemeinde gelenkt.

+ Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (li.) überreichte Werner Weindl die Ehrenurkunde. © arp

14.02 Uhr: Einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Montag gegen 11.25 Uhr ein 71-jähriger Lenggrieser unterzogen. Er war mit einem Gespann aus SUV und Anhänger im Gemeindebereich Königsdorf unterwegs. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Anhänger bereits seit längerer Zeit außer Betrieb gesetzt wurde. Darauf erklärte der Lenggrieser, dass er keinen Termin bei der Zulassungsstelle bekommen haben. Er musste seinen Anhänger noch vor Ort stehen lassen. Es erwartet ihn eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

12.32 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Im Zeitraum von Samstag, 28. November, gegen 20 Uhr bis Montag, 30. November, gegen 6 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein leerstehendes Gebäude im Abt-Walther-Weg in Bad Heilbrunn ein. Der oder die Täter beschädigten dabei zwei Glastüren um in das Gebäude zu gelangen und verwüsteten das im Gebäude befindliche Mobiliar. Der Schaden wird mit zirak 1000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Nummer 08041/761060 erbeten.

11.21 Uhr: Zu vergünstigten Preisen können ab sofort noch Adventskränze, -Gestecke und Selbstgestricktes im Tölzer BRK-Mehrgenerationenhaus (Klosterweg 2, Tel. 08041/7933588) täglich von 9 bis 12 Uhr gekauft werden. Und auch im BRK-Kleidermarkt (Am Ried 3a) gibt es noch Vorrat (Öffnungszeiten 9.30 bis 14 Uhr).

9.45 Uhr: In der Klassik-Reihe „Quartettissimo“ wird der Auftritt des Armida-Quartetts am 6. Dezember im Tölzer Kurhaus abgesagt. Dafür gibt es einen neuen Termin für den Auftritt des Brentano-String-Quartets, nämlich am 25. Mai 2021. Das teilt Organisator Christoph Kessler mit.

