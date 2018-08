Tölz live: Jetzt wird‘s kühler - Ilse Aigner reist in die Jachenau

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Vorschau auf Freitag, 24. August:

Verkehrsministerin Ilse Aigner reist in die Jachenau! Und zwar zum Spatenstich des Radwegbaus. Der Weg wird die Jachenau mit Lenggries verbinden.

18.39 Uhr: Das ist los am Donnerstagabend - Unsere Tipps gegen Langeweile: Einfach mal die angenehme Kühle genießen! Oder ihr springt noch in den Kleinen Kursaal in Tölz: Dort spielen Felix Hahn (Harfe) und Elisbeth Buchner (Viola) um 19.30 Uhr ein Gratis-Konzert aus der Reihe „Jugend musiziert“.

15.53: Ein Gewitter über Bad Tölz läutet das Ende der zuletzt wieder sehr sommerlichen Tage und den Wechsel zu einer wechselhafteren und kühleren Phase ein. Das Foto entstand im Badeteil.

+ © Katja Wegener

15.24 Uhr: Der Wasserstand im Sylvensteinsee ist weiterhin niedrig. Weil aus dem Speicher seit Wochen Wasser in die Isar zugeschossen wird, liegt der Pegel mittlerweile deutlich unter dem normalen Stauziel, die Ufer verlanden.

14.59 Uhr: 18 freie Plätze sind laut der Anzeige an der Bockschützstraße im Tölzer Parkhaus frei. Das stimmt so nicht. Wegen Renovierungsarbeiten ist die komplette obere Ebene gesperrt. Die Erklärung gibt‘s hier.

13.58 Uhr: Bei schönem Wetter sind leider auch immer wieder Exhibitionisten unterwegs. dazu teilt das Tölzer Landratsamt mit:

„Ferienzeit bedeutet in diesen Tagen oft Badezeit und wer den Sprung ins Wasser wagt, trägt meistens nicht viel auf der Haut. Leider lädt das immer wieder Exhibitionisten ein, ihrem Verlangen nach zu geben. Auf diesen Umstand weißt das FELS Team - das Fachteam für Erstberatung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen - hin und erinnert daran, dass sich Eltern, wenn sie Hilfe und Unterstützung benötigen, sich jederzeit an das Fachteam „FELS“ wenden können.

Exhibitionisten sind Menschen, meist männlich, die anderen Personen, überwiegend Frauen und Mädchen, ihre Geschlechtsorgane unaufgefordert zeigen oder vor ihnen sexuelle Handlungen vornehmen. Eine exhibitionistische Handlung vor Kindern, kann als sexueller Missbrauch eingestuft werden.

Sollte ein Kind eine exhibitionistische Handlung erleben, rät das FELS Team Eltern, dass sie sich Zeit nehmen, um mit den Kindern das Erlebte zu besprechen. Wichtig ist, dass den Kindern verständlich gemacht wird, dass sie keinerlei Schuld daran haben für das, was sie erlebt haben. Die Reaktionen der Kinder können ganz unterschiedlich ausfallen, das kann von gar nicht so schlimm bis hin zu großer Angst oder sogar Traumatisierung gehen. Da Kinder jeweils auf ihre eigene Weise reagieren, sollte auch der Umgang mit so einem Ereignis entsprechend dem kindlichen Verhalten individuell sein. Eltern sollten das Thema aber auf keinen Fall bagatellisieren und sich stattdessen ausreichend Zeit nehmen, um mit dem Kind darüber zu sprechen.

Zum FELS Team gehören 14 Pädagogen, Psychologen und Sozialpädagogen, die Eltern beratend zur Seite stehen. Das FELS Team ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag bis 12 Uhr unter Tel. 0152/24339695 sowie per E-Mail unter felsteam@lra-toelz.de erreichbar. Weitere Informationen sind unter www.felsteam.de abrufbar.“

12.16 Uhr: Der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (Foto, li.) ist zur Stunde zu Gast am Reutberg (Gemeinde Sachsenkam). Dort diskutiert er mit den Bürgermeistern des Landkreises, Landrat Josef Niedermaier und dem CSU-Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber darüber, wie der Freistaat den Kommunen finanziell unter die Arme greifen kann.

10.27 Uhr: Neue Gehsteige bekommt die Dietramszeller Straße in Bad Tölz. Autofahrer müssen sich deshalb vor der S-Kurve an einer Ampel gedulden.

Vorschau auf Donnerstag, 23. August:

Die Tölzer Schützenkompanie ehrt heute den verstorbenen langjährigen Fähnrich Otto Reithmeier in einer Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung +++ Die Industrie- und Handelskammer veranstaltet im Landratsamt einen Beratungstag für Existenzgründer +++ Die Gemeinde Lenggries weist darauf hin, dass der Jugendtreff am Donnerstag geschlossen hat +++

Mittwoch, 22. August:

18.11 Uhr: Tipps gegen Langeweile - Wir haben das lokale Kinoprogramm für euch:

Capitol Casino Stub’n in Tölz:

303 20.00 Uhr; Ein Dorf zieht blank (OV) 20.00 Uhr; Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon 20.00 Uhr; O

Isar-Kinocenter in Tölz:

Breaking In 20.00 Uhr; Christopher Robin 20.00 Uhr; Mission: Impossible – Fallout 3D 20.00 Uhr; Sauerkrautkoma 20.00 Uhr; The Equalizer 2 20.00 Uhr;

Kino in Kochel:

303 um 20.00 Uhr

15.50 Uhr: Das Staatliche Bauamt Weilheim gibt bekannt: Die Arbeiten zur Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der B472 bei Tölz liegen im Zeitplan. In der Nacht zum Dienstag wurde abgefräst, in der Nacht zum Mittwoch erfolgte der Einbau der neuen Asphaltbinderschicht. In der kommenden Nacht zum Donnerstag wird nun die noch ausstehende Asphaltdeckschicht eingebaut. Auch diese Arbeiten werden zwischen 19.30 und 6 Uhr durchgeführt. Im Anschluss erfolgt am Freitag das Aufbringen der neuen Markierung im Baubereich. Die Arbeiten finden vormittags unter laufendem Verkehr statt und können zu geringen Beeinträchtigungen auf der B 472 führen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

14.28 Uhr:Und wieder haben wir eine Info für Autofahrer im Tölzer Land: Die Dietramszeller Straße wird ab 27. August bis zum 9. September zwischen Tölz und dem Oberhof für den Verkehr komplett gesperrt. Für den Busverkehr auf der Linie Tölz–Ellbach–Dietramszell–Holzkirchen und zurück bedeutet das: In der ersten Woche entfällt von Montag bis Freitag die Fahrt 111 um 7.40 Uhr von Schönegg nach Tölz ersatzlos. Das gilt auch für die Fahrten in beide Richtungen am Samstag, 1. September. Alle weiteren Fahrten werden von Tölz über Sachsenkam und Kirchbichl umgeleitet. Aufgrund der Umleitung kann es zu erheblichen Verspätungen kommen. Anschlussverbindungen werden nicht gewährleistet. Es entfallen alle Haltestellen zwischen Ellbach-Siedlung und Kirchbichl. Der Betriebshof bleibt aufgrund der Straßensperrung von Dienstag, 28. August, bis Samstag, 1. September, geschlossen.

11.42 Uhr: Von der einen zur anderen Tölzer Isarbrücke staute es sich heute Vormittag. Der Grund: An der Einmündung zur Umgehungsstraße wird an der Ampelanlage gearbeitet.

11.11 Uhr: Nicht nur auf der Tölzer Isarbrücke, auch direkt vor dem Redaktionsfenster wird gebaut. Die Säggasse ist nur halbseitig befahrbar, weil in unserem Nachbarhaus das Dachgeschoss saniert wird und es außerdem zwei neue Wohnungen bekommt.

Vorschau auf den Tag: Und noch einmal: Die Nachtbaustelle auf der B472 zwischen den Einmündungen Sachsenkamer Straße und Gaißacher Dorfstraße wird heute fortgesetzt. Die halbseitige Sperrung und die Umleitung beginnt um 19.30 Uhr und dauert bis 6 Uhr am nächsten Morgen +++ Der Wochenmarkt findet von 8 bis 13 Uhr in der Tölzer Marktstraße statt.

