Tölz-Live:  Zugverkehr im Loisachtal läuft wieder nach Fahrplan

Mittwoch, 26. September:

11.45 Uhr: Der Zugverkehr im Loisachtal läuft jetzt wieder nach Fahrplan. Im Bichler Bahnhof war heute früh um 9 Uhr aus technischen Gründen ein Zug liegen geblieben, berichtet ein Pressesprecher der Bahn. Wie viele Fahrgäste dann in den Bus umsteigen mussten, konnte er nicht sagen.



11.30 Uhr: Eine besondere Bergmesse feierten nun die Mitglieder des Skiclubs Kochel. Einige Mitglieder hatten das zugewachsene Marterl an der Kohlleite freigeschnitten und aus dem Dornröschen-Schlaf erweckt. Belohnt wurden die Gläubigen durch einen besinnlichen, aber auch humorvoll gestalteten Gottesdienst von Diakon Georg Meigel, musikalisch begleitet auf Harfe, Hackbrett und Gitarre durch die „Racekids“ im Skiclub. Astrid Streidl hatte ein stimmungsvolles Programm vorbereitet, berichtet der Verein. Anschließend gab es ein gemütliches Beisammensein auf der Alm, kulinarisch organisiert von Christine Sindlhauser. Anwesend waren auch die Vorstände von Trachtenverein und Bergwacht Kochel.

+ © Negura



10 Uhr: Heute gab‘s Frost im Tölzer Land. Wer sein Auto draußen geparkt hatte, musste kratzen.

9.36 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung in Bichl sind derzeit keine Zugfahrten zwischen Kochel und Bichl möglich. Die Züge in Richtung Kochel verkehren bis Bichl und enden dort vorzeitig. Das meldet die Deutsche Bahn. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Bichl und Kochel ist eingerichtet.

Vorschau auf den Tag: Der ReAL-verbund Isarwinkel lädt zum Fach- und Informationstag ein. Dieses Mal geht es um die Themen Inklusion und Lebensperspektiven +++ Im Gewerbegebiet Pessenbach ist auch heute mit Behinderungen wegen Asphaltierungsarbeiten zu rechnen +++ Der Wochenmarkt findet von 8 bis 13 Uhr in der Tölzer Marktstraße statt.

Dienstag, 25. September:

18 Uhr: Tipps gegen Langeweile: Volkshochschule, Reisevortrag „Japan mit Rucksack und Kamera“, 19.30 Uhr, Kleiner Kursaal in Bad Tölz +++ Stockschützen Reichersbeuern, Jahresmeisterschaft, 19 Uhr, Stockbahn an der Reitersäge.

17.17 Uhr: Sich einmal wie ein Aktienprofi fühlen - allerdings ohne dabei eigenes Geld aufs Spiel zu setzen. Das ermöglicht Schülern alljährlich das „Planspiel Börse“ der Sparkasse bad Tölz-Wolfratshausen. Im Tölzer Sparkassen-Center fand heute die Auftaktveranstaltung für die neue Runde statt. Morgen fällt dann in Wolfratshausen der offizielle Startschuss für die jungen Teilnehmer im nördlichen Landkreis.

15.12 Uhr: Der Falkenhof Paul Klima startet ein neues Film- und Fotoprojekt. Aus der Perspektive des Steinadlers entstehen einzigartige Filmaufnahmen. In einem Kurzfilm und in einer Fotoausstellung "Bayern aus der Adlerperspektive" werden Paul Klima und Bibiana Mayser Bayern aus einer neuen, bisher ungesehenen Perspektive zeigen.

14.06 Uhr: Die Bergwacht Lenggries freut sich über einen neuen Bergretter im Team. Der 20-jährige Andreas Lindner aus Lenggries hat mit der Sommerprüfung am vergangenen Wochenende, die letzte Hürde auf dem Weg zum Bergretter genommen.

+ Ausbildungsleiter Karl Strehler (li.) und der neue Bergretter Andreas Lindner. © Bergwacht Lenggries

11.23 Uhr: Die Gemeinde Kochel erledigt im Gewerbegebiet Pessenbach Asphaltierungsarbeiten auf den Straßen „Am Schwaigbach“ und „Am Weidach“. Dafür sind ab Dienstag, 25. September, Sperrungen notwendig.

Vorschau auf Dienstag:

Der Landrat begrüßt die neuen Auszubildenden im Tölzer Landratsamt (14 Uhr) +++ In Bad Tölz tagt der Stadtrat um 16 Uhr. Dabei wird Karsten Bauer (CSU) als Nachrücker vereidigt (16 Uhr) +++ In Königsdorf, Dietramszell und Gaißach kommen die Gemeinderäte zusammen. +++

