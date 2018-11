Tölz-Live: Bahnbehinderungen im Loisachtal „nur“ bis 15. November

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Donnerstag, 8. November

16.50 Uhr: Zumindest teilweise gibt es eine Entwarnung für die Reisenden der Kochelseebahn: „Sowohl der Streckenagent von heute Morgen als auch die erste Aktualisierung von 14.34 Uhr nennen leider falsche Daten zur Störungsbeseitigung“, antwortet die Deutsche Bahn auf eine Anfrage des Tölzer Kurier (siehe Ticker um 10.46 Uhr). Die Betriebsstörung auf der Strecke Tutzing-Kochel wird nicht erst im Dezember, sondern wohl schon ab 15. November behoben sein. „Auf einer routinemäßigen Messfahrt waren Schienenfehler festgestellt worden. Deshalb gilt in dem Bereich aktuell vorsorglich eine Geschwindigkeitsreduzierung“, teilt die Bahn mit. Das führe auf den eingleisigen Bahnstrecken leider zu Verspätungen im Zugverkehr. Die Schienenfehler werden bis zum 15. November behoben.

15.22 Uhr: Der Geh- und Radweg zum Sylvensteindamm ist ab der Überführung der B13 bis zur Dammkrone ab 12. November 2018 gesperrt. Der Radtunnel an der Dammkrone wird geschlossen. Grund sind Bauarbeiten des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim am Triebwasserstollen, der sich nördlich des Tunnels am Radweg befindet.

Damit wird die bevorstehende Wintersperre bereits ab 12. November beginnen. Die Bauarbeiten ziehen sich bis in das Jahr 2020. Weitere Sperrungen des Geh-und Radweg werden sicher notwendig werden. Wann dies der Fall sein wird, lässt sich aktuell nicht einschätzen, wird aber im Frühjahr 2019 mitgeteilt. Derzeit gilt die Sperre, wie in den letzten Jahren auch, bis nach dem Winter.

14.09 Uhr: Für die Gestaltung ihres beliebten Fotokalenders hat sich die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen heuer etwas Besonderes einfallen lassen. Die Bilder stammen heuer nicht aus der Hand eines einzigen Fotografen. Vielmehr haben Mitarbeiter die Motive beigesteuert. Der Kalender für 2019 ist ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse erhältlich.

13.37 Uhr: In der Obstpresse des Garten- und Verschönerungsvereins Benediktbeuern wurden zwischen 4. August und 18. Oktober mehr als 100.000 Liter Apfel- und Birnensaft gepresst. Das ist ein neuer Rekord. In den vergangenen Jahren wurde nur ein Bruchteil dessen gepresst. „Dies war nur möglich durch den engagierten und unermüdlichen Einsatz aller Mitarbeiter des Vereins“, berichtet die Zweite Vorsitzende Anna-Elisabeth Rauh. „Von 7 Uhr bis 19 Uhr, oft auch noch länger, wurde mitunter ohne Mittagspause das Obst gewaschen, zerkleinert, gepresst und pasteurisiert.“ Die Anlieferer konnten den Saft in Fünf- oder Zehn-Liter-Packungen mit nach Hause nehmen. Rauh spricht von einem „Jahrhundert-Obstjahr“.

+ Das Foto zeigt das Obstpressen-Team mit (v. li.) Steffen Schiefner und Wolfgang Demmel (beide Beisitzer), Rosemarie Frost (Kassierin), Bernhard Schmid (Beisitzer) und Anna-Elisabeth Rauh vor der modernen Saftpresse. © Gvv BB

10.46 Uhr: „Aufgrund erforderlicher Arbeiten zur Beseitigung von mehreren Störungen an der Strecke kommt es zwischen Tutzing und Kochel zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten“, teilt die Deutsche Bahn mit. Mit der Behebung der Störungen sei nicht vor Mitte Dezember zu rechnen. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Eine Presseanfrage läuft





9.46 Uhr: Am Tölzer Parkhaus steigt Rauch auf. Grund sind die Bauarbeiten, die dort seit Anfang August laufen. Das Parkhaus wird saniert. Bis Ende November soll alles fertig sein.

Mittwoch, 7. November

18. 00 Uhr: Tipps für den Abend

Tölz, Musikshow „Die größten Hits aller Zeiten“, 19.30 Uhr, Kurhaus, Karten bei der Tourist-Info und beim Rundschauverlag oder auf www.muenchenticket.de. +++ Evangelische Kirchengemeinde, Reihe „Denkkultur“: Kurzvortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Wähle das Leben – Der theologische Hintergrund des Verbotes der Selbsttötung“, 19.30 Uhr, Sakristei Johanneskirche. +++ Kulturverein Lust, Improtheater-Training, 19.30 Uhr, Alte Madlschule; Infos auf www.komische-gesellschaft.de. +++ Tölzer Skatclub „Gesellige Runde“, Spielabend und Preisskat, 1. Serie 18.30 Uhr, 2. Serie 20.45 Uhr, „Tölzer Bräustüberl“, Wachterstraße 21 (Gäste willkommen, Info-Telefon 01 51/19 35 76 91). +++ Bad Heilbrunn, Sängerrunde, Probe, 20 Uhr, Mehrzweckraum der Grundschule, Info, Telefon 0 80 41/66 66 (neue Sänger willkommen). +++ SV Bad Heilbrunn, Gymnastik für jedermann, 19 bis 20 Uhr, Turnhalle. +++ Benediktbeuern, ZUK, Filmvorführung „Plastic Planet“ mit anschließendem Gespräch, 19 Uhr, ZUK-Tagungsraum. +++ Benediktenwandchor, Probe, 20 Uhr, Probenraum im Ristorante Don Camillo e Peppone, Bahnhofsplatz 2 (interessierte Sänger willkommen), Infos bei Sepp Fichtner unter Telefon 0 80 46/629. +++

14.50 Uhr: An der Südschule beginnen die Bauarbeiten für den neuen Parkplatz. Zum Schutz der Kinder soll er so angelegt werden, dass Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, nicht mehr auf der Straße wenden müssen.

13.33 Uhr: Ein 31-jähriger Tölzer ist am Dienstagmittag in München gewalttätig geworden und wurde festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete gegen 12.15 Uhr in der Schwanthalerstraße ein Zeuge (41) – er stammt ebenfalls aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen – einen handgreiflichen Streit zwischen einem Pärchen und wählte den Notruf. Als das Paar dies bemerkte, verzog es sich an einen anderen Ort. Die Polizisten fanden die beiden aber nach kurzer Fahndung. Die Frau (29) erklärte, ihr Mann (31) habe sie geschlagen. Er verhielt sich auch gegenüber den Beamten sehr aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Die Polizisten brachten ihn schließlich zu Boden. Dabei leistete der 31-Jährige massiv Widerstand, sodass ein 24-jähriger Polizist verletzt wurde. Nach seiner Festnahme sollte der Mann am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um zu klären, ob er in Haft bleiben muss. Er wird sich wegen Körperverletzung und des Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte verantworten müssen.

12.30 Uhr: Bei dem schönen Herbstwetter zieht es noch viele Ausflügler in die Berge. Am Heimgarten musste die Bergwacht Kochel heute Vormittag ausrücken, weil ein Wanderer Herzkreislaufbeschwerden hatte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, berichtet die Rettungsleitstelle auf Anfrage des Tölzer Kurier.

12.09 Uhr: Nach zehn Jahren findet 2019 in Arzbach wieder ein Faschingszug statt. Am Sonntag, 11. November, wird bei einem Frühschoppen im „Kramerwirt“ auf die närrische Zeit eingestimmt. Auch Fragen zur Anmeldung von Wagen oder Fußgruppen werden dabei beantwortet.

9.50 Uhr: Die Jusos Oberland haben einen neuen Vorstand. Wie die sozialdemokratische Jugendorganisation mitteilt, besteht der neue Sprecherrat aus dem 16-jährigen Tölzer Florian Iszovics (Foto, li.) sowie dem Studenten und Journalisten Michael Goder.

+ © Jusos Oberland

Vorschau auf den Tag: Urlauber im Loisachtal können mit der Gästekarte kostenlos den RVO nutzen. Das Angebot wird nun ausgeweitet. Wie, das wird in Kochel bei einem Pressegespräch um 10.30 Uhr vorgestellt +++ Dreharbeiten in Reichersbeuern: Dort produziert das ZDF gerade für den Film "Gipfelstürmer – Das Berginternat" Szenen im Max-Rill-Gymnasium. Unsere Redaktion besucht das Team. +++ Und: Alle Jahre wieder: Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen präsentiert ihren neuen Kalender. (14 Uhr, Bad Tölz) +++

Dienstag, 6. November

18 Uhr: Tölz steht heute Abend ganz im Zeichen von Leonhardi.



16.32 Uhr: Wie Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach bestätigt, gab es nach dem offiziellen Ende der Leonhardifahrt noch einen weiteren Zwischenfall. In der Nockhergasse starb am frühen Nachmittag ein Pferd. Dies sei ohne Fremdeinwirkung geschehen. Das Tier, das vor einem Wagen eingespannt war, habe plötzlich zwei Schritte nach hinten gemacht, sei umgefallen und kurz darauf verendet. Der Grund ist unbekannt.

14.42 Uhr: Nach dem andächtigen Teil von Leonhardi geht es in den geselligen über. In vielen Wirtschaften in der Stadt wird jetzt gefeiert. Besonders schön kann man es sich bei den frühlingshaften Temperaturen auch im Biergarten gut gehen lassen, wie hier vor dem Gasthaus Zantl.

14.18 Uhr: Im Anschluss an die Leonhardifahrt zeigen traditionsgemäß die Goaßlschnalzer in der Marktstraße ihr Können.

13 Uhr: Von Seiten der Stadt Bad Tölz liegen nun offizielle Informationen zum Reitunfall bei der Leonhardifahrt vor. Hier die Mitteilung von Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach im Wortlaut:

„Während der 163. Leonhardifahrt in Bad Tölz kam es zu einem tragischen Unfall: Auf Höhe des Hauses Salzstraße 65 stürzte beim Ritt hinauf Richtung Mühlfeldkirche gegen 12.30 Uhr ein Vorreiter, als sein Pferd auf dem Kopfsteinpflaster mit einem Huf wegrutschte.

Der Mann erlitt eine Kopfverletzung, war jedoch ansprechbar und erlitt nach Aussage der Rettungskräfte vor Ort keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Das Pferd konnte sofort von einem zweiten Vorreiter eingefangen werden. Es blieb unverletzt. Auch die umstehenden Besucher wurden nicht gefährdet. Der Zug der Leonhardifahrt wurde für ca. 20 Minuten gestoppt. Inzwischen wurde der verun-fallte Reiter mit dem Rettungswagen zur Weiterbehandlung in die Klinik transportiert.“

12.54 Uhr: Zum Unfall bei der Leonhardifahrt liegen erste weitere Details vor. Demzufolge ritt eine Dreier-Reitergruppe in etwas schnellerem Tempo die Marktstraße hinauf, als einer der Reiter vom Pferd fiel. Der alarmierte Rettungsdienst fand den Mann verletzt, aber ansprechbar vor und brachte ihn ins Krankenhaus. Nachdem der Zug 20 bis 30 Minuten angehalten wurde, sind die Wagen nun wieder in Bewegung.

12.39 Uhr: Zum Abschluss der Tölzer Leonhardifahrt ist es offenbar zu einem Unfall in der Marktstraße gekommen. Augenzeugen zufolge soll ein Reiter beim Hinaufreiten Richtung Mühlfeldkirche gestürzt sein. Auf Höhe des Winzerer-Denkmals steht ein Krankenwagen. Der Zug, der nach der Pferdesegnung eigentlich vom Kalvarienberg wieder hinunterziehen sollte, steht seit 20 bis 30 Minuten still. Nähere Informationen folgen.

11.57 Uhr: Ersten Schätzungen zufolge liegt die Besucherzahl der Leonhardifahrt deutlich über denen der beiden Vorjahre. 2016 und 2017 waren jeweils etwa 8000 Zuschauer registriert worden.

11.54 Uhr: SPD-Stadträtin Camilla Plöckl tauscht sich mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes am Rande der Leonhardifahrt aus. Sie haben bislang keine größeren Zwischenfälle registriert.

11.37 Uhr: Die Tölzer Polizei ist mit dem Verlauf der Leonhardifahrt bisher sehr zufrieden. In der Einsatzzentrale in der hiesigen Inspektion liegen bislang keine Meldungen über größere Zwischenfälle vor.

10.56 Uhr:Die Gläubigen lauschen andächtig den Worten des Stadtpfarrers beim Gottesdienst auf dem Kalvarienberg.

10.35 Uhr: Auf der Wiese auf dem Kalvarienberg haben sich die Wallfahrer aufgestellt und lauschen dem Gottesdienst. Die Festpredigt hält der Tölzer Stadtpfarrer Peter Demmelmair.

9.55 Uhr: Die ersten Gespanne kommen auf dem Kalvarienberg an.

9.30 Uhr: In festlicher Tracht haben die Wallfahrerinnen auf den Wagen Platz genommen, die nun durch die Marktstraße in Richtung Kalvarienberg ziehen.

9.15 Uhr: Die Wagen, viele davon besetzt mit Jungfrauen im Mieder beziehungsweise Frauen im Schalk, ziehen durch Bad Tölz.

9.05 Uhr: Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren herrscht heuer zur Leonhardifahrt wunderschönes, sonniges Wetter. Der Föhn sorgt für angenehme Temperaturen. Dementsprechend groß ist der Besucherandrang. Auf der Isarbrücke warten hunderte Zuschauer auf das Eintreffen der ersten Wagen, die sich in diesen Minuten in Bewegung setzen.

8.58 Uhr: 77 Gespanne haben im Badeteil Aufstellung genommen und werden sich in wenigen Minuten mit dem Kirchegeläut zur 163. Tölzer Leonhardifahrt in Bewegung setzen. Sie ziehen über die Isarbrücke und die Marktstraße in Richtung Kalvarienberg, wo ein Gottesdienst gefeiert wird und die Pferde gesegnet werden.

Vorschau für den Tag: Um 9 Uhr beginnt in Bad Tölz die 163. Leonhardifahrt.

Montag, 5. November

15.02 Uhr: Statt um Kürbis und Gruselspinnen drehte sich in Großweil am Vorabend zu Allerheiligen alles ums Schafkopfen. Der Schafkopfverein Loisachtal hatte im Gasthof zur Loisach sein traditionelles Herbst-Schafkopfturnier ausgerichtet. 24 Partien mit jeweils vier Spielern fanden sich zusammen, um sich zu rufen, einen Wenz oder ein Solo zu spielen. In den zwei Runden mit jeweils 30 Spielen versuchte jeder Teilnehmer möglichst viele Punkte zu erzielen. Auf dem Foto sind die Besten des Abends, von links: Florian Kleinschmidt aus Bad Kohlgrub mit 126 Punkten (Platz 2) Siegfried Hoisler aus Saulgrub mit 137 Punkten (Platz 1) und Stefan Möck aus Großweil mit 118 Punkten (Platz 3).

+ © Petra Daisenberger

13.20 Uhr: Der Maibaum in Benediktbeuern ist Geschichte. Nachdem der Sturm am Dienstag die Spitze abgerissen hatte, musste der Baum heute umgelegt werden.

12 Uhr: Die Polizei berichtet: Halloween ist für manche die Gelegenheit, anderen einen Streich zu spielen. Nicht alle davon sind lustig. Das gilt auf jeden Fall für den Vorfall in der Nacht zum 1. November, der für eine junge Tölzerin teure Folgen hat. Die 21-Jährige hatte ihren Mini bereits am Freitag, 26. Oktober, im Kohlstattweg 1a unbeschädigt abgestellt. Vermutlich in der Halloweennacht – also in der Nacht zum Donnerstag – wurde die Heckscheibe des Wagens von einem Unbekannten beschädigt. Da im Bereich der Heckscheibe eine kleine Likörflasche gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass der Täter mit dieser die Beschädigung verursacht hat. Die Schadenshöhe der zerborstenen Scheibe beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Inspektion unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 6-0 entgegen

10.36 Uhr: Der Verein Oberland plastikfrei sucht einen neuen Vorstand. Zur nächsten Mitgliederversammlung, die am Mittwoch, 21. November, um 19 Uhr im Tölzer Kolberbräu stattfindet, werden vier Vorstandsmitglieder aus zeitlichen und beruflichen Gründen ihre Ämter niederlegen. Daher sucht Oberland plastikfrei e.V. dringend engagierte Menschen, die sich vorstellen können, ein Amt als 1. oder 2. Vorstand, als Kassier oder als Beisitzer zu übernehmen. Mehr Informationen bei Lilo Kafka unter Tel. 08176/92140 oder bei Diana Meßmer vom Bund Naturschutz unter Tel. 0160/368 00 43 bzw. E-Mail bad-toelz@bund-naturschutz.de. Findet sich bei der Mitgliederversammlung kein kompletter Vorstand, wird der Verein aufgelöst.

Vorschau für den Tag: Das Hallenbad in Ascholding ist bis einschließlich 4. November geschlossen +++ Das Tölzer Marionettentheater feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen. Dies nimmt das Haus zum Anlass für eine ganz besondere Inszenierung. Der Nussknacker feiert am 10. November Premiere. Im Vorfeld gibt es am Freitag eine Pressekonferenz +++ Der Sachsenkamer Gemeinderat tagt um 19.30 Uhr im Rathaus.

