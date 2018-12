Tölz Live: Tölzer ist in dieser Woche bei der Sendung „Das perfekte Dinner“ zu sehen 

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Der Tölzer Puls Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von 1. November bis zum 2. Dezember zum Nachlesen

Dienstag, 4. Dezember:

Vorschau auf den Tag: Benediktbeuern stellt am Dienstag seine neuen LED-Straßenbeleuchtung vor +++ Am Tölzer Gymnasium findet heute der Vorlesewettbewerb statt +++ In der Tölzer DAK-Geschäftsstelle wird am Dienstag die Leitung übergeben +++ Der Wackersberger Gemeinderat tagt um 19 Uhr im Rathaus und spricht unter anderem über die Bootsverordnung für die Isar.

Montag, 3. Dezember:

17.40 Uhr: Tipps gegen Langeweile für Montagabend: Bis 19 Uhr kann man noch über den Tölzer Christkindlmarkt bummeln +++ Zen-Meditation, 19.30 Uhr, Von-Ketteler-Ring 14 in Bad Tölz, Info-Telefon 0 80 41/32 19 +++ Tanzsportclub Tölzer Land, Training Zumba und Latino, solo, 18.30 bis 19.45 Uhr; Breitensport Latein, 19.30 Uhr, Standard 20.30 Uhr, freies Training für Mitglieder aller Gruppen, 19.45 und 20.45 Uhr, Am Sportpark 1 +++ Bichler Adventsfenster, 18 Uhr, Wiesenweg 15 +++ Kochler Adventsfenster, 18.15 Uhr, Bahnhofstraße 28a.

15.50 Uhr: Simon Fuchs aus Bad Tölz ist in dieser Woche in der Vox-Show „Das perfekte Dinner - Wer ist der Profi?“ zu sehen. Der 30-Jährige sagt über sich selbst: „Ich koche klassisch französisch - mit Alpenregions-Einflüssen.“ Am Montag ist der Tölzer bei Show-Teilnehmerin Clara in Freiburg zu sehen. Am Dienstag strahlt der Sender jene Folge aus, bei der die Teilnehmer in der Küche von Simon Fuchs zu Gast sind. Mehr zu Simon Fuchs und seiner Teilnahme beim „perfekten Dinner“ lesen Sie am Dienstag im Tölzer Kurier.

+ Die Teilnehmer der Folgen von „Das perfekte Dinner“, die der Kanal Vox in dieser Woche ausstrahlt. Dabei ist auch der Tölzer Simon Fuchs (2. v. re.). © MG RTL D / ITV Studios

14.31 Uhr: Viele Zuhörer in der Sitzung des Kreis-Sozialausschusses. Gerade wurde beschlossen, eineinhalb Stellen zu schaffen, um einen Aktionsplan Inklusion aufzustellen.

13 Uhr: Wegen einer internen Fortbildung sind die Kfz-Zulassungsbehörden sowohl im Landratsamt Bad Tölz als auch in der Außenstelle in Wolfratshausen am Mittwoch, 5. Dezember, ganztägig geschlossen. Für dringende Kfz-Zulassungsvorgänge stehen die umliegenden Zulassungsbehörden in Garmisch-Partenkirchen, Starnberg, Miesbach und München zur Verfügung.

12 Uhr: Der Benediktbeurer Christkindlmarkt (heuer findet er am 9. Dezember statt) zieht jedes Jahr tausende Besucher an. Bürgermeister Hans Kiefersauer wünscht sich, dass mehr Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Anreiz könnte „zum Beispiel die Rückvergütung von Tickets sein“, sagte er in der Sitzung des Gemeinderats. Die Idee müsse man aber noch ausarbeiten. Marcus Klingler hatte schon eine Idee: „Kostenlos ein Glühwein.“

11.15 Uhr: Erneute Auszeichnung fürs Tölzer Capitol-Kino: Von der Filmförderung des Landes Bayern (FFF Bayern) wurde es mit einer Ehrung bedacht für sein „qualitativ herausragendes Jahresfilmprogramm 2017". Der Preis ist verbunden mit einer Prämie in Höhe von 5000 Euro. Die Auszeichnung für das Capitol nahm Roland Wolf, Betreiber des Kinos, von der neuen bayerischen Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, bei einem Festakt in Schweinfurt entgegen. Bereits im Oktober war das Capitol-Kino erstmals mit einem Preis für sein Programm bedacht - für sein “besonders gutes Dokumentarfilmprogramm 2017”, verliehen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters.

+ © FFF Bayern Daggi Binder

9.56 Uhr: Der Veteranen- und Militärstammverein Bad Tölz bedankt sich im Namen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bei allen Spendern im Rahmen der Friedhofsammlung am 1. November am Waldfriedhof Bad Tölz. Der Organisator der Sammlung, Alfred Binder, vermeldet den stattlichen Betrag von 2000,75 Euro (2017: 1848,03 Euro).

Vorschau auf den Tag: Der Sozial- und Kulturausschuss des Kreistags tagt am Montag um 14 Uhr im Landratsamt. Unter anderem geht es um den Aktionsplan Inklusion +++ Unter dem Titel „Barrierefreiheit – die Tür ins Leben“ findet an diesem Montag im Landratsamt eine Veranstaltung zum internationalen Tag der Menschen mit Behinderung statt. Parallel zu der Sitzung des Kreis-Sozialausschusses informieren zwischen 13 und 18 Uhr Experten an vier Infoständen über Barrierefreiheit bei Hör-, Seh- und Körperbehinderungen sowie bei kognitiven Einschränkungen. Zu jeder vollen Stunde werden Rundgänge angeboten +++ Der Hauptausschuss der Gemeinde Lenggries tagt um 18 Uhr um Rathaus. Es geht um das Thema Babyschwimmen.

