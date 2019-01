Tölz-Live: Tipps gegen Langeweile am Dienstagabend

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv:Tölz-Live von 2. Dezember bis zum 31. Dezember zum Nachlesen

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

Mittwoch, 2. Januar:

Termine des Tages:

+++ Im Tölzer Eisstadion spielen ab 19.30 Uhr die Tölzer Löwen gegen EC Kassel Huskies +++ Die Tourist-Information Lenggries organisiert eine Abendwanderung mit Laternen zur Reiseralm, Treffpunkt ist um 18 Uhr die Tourist-Information. Dort müssen sich Interessenten auch anmelden. +++

Dienstag, 1. Januar:

17.11 Uhr: Tipps gegen Langeweile

Bad Tölz

+++ Messe mit Aussendung der Sternsinger, 18 Uhr, Heilige Familie +++ Offenes Singen mit Christoph Heuberger, Gotteslob-Lieder, Volkslieder und Kanons, 18.30 Uhr, Pfarrsaal Schulgraben +++

Lenggries

+++ Lenggries Glühweinstand bewirtet durch den Partnerschaftsverein ab 16 Uhr, Rathausplatz +++ Evangelische Waldkirche, „Atem holen fürs neue Jahr“, 18.30 Uhr +++

16.30 Uhr:Der Auftritt der Tölzer Band „Next to Nothing“ am Vorabend von Dreikönig im Lenggrieser „Hirschbachstüberl“ hat Tradition. Doch heuer muss das Konzert krankheitsbedingt abgesagt werden.

15.45 Uhr: Bianca Kiendl und Lisa Hake sind mit dem Tölzer Jugendpreis ausgezeichnet worden. Die beiden jungen Frauen engagieren sich als Oberministrantinnen in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt.

+ Freuen sich über die Auszeichnung: Bianca Kiendl (2. v. li.) und Lisa Hake (2. v. re.), die den Tölzer Jugendpreis stellvertretend für die Tölzer Ministranten verliehen bekamen. Die junge Ministrantin Anna Höfer (Mi.) durfte von Vize-Rathauschef Andreas Wiedemann (li.) und Drittem Bürgermeister Christof Botzenhart den Scheck in Höhe von 250 Euro entgegennehmen entgegennehmen. © bib

14.04 Uhr: In weniger als zwei Stunden beginnt in Benedikbeuern das Neujahrskonzert „Fast wie in Wien“ mit dem Salonorchester Bad Wiessee. Der Vorhang hebt sich um 16 Uhr im Allianzsaal im Maierhofs. Der Eintritt kostet 28 Euro. Die Kasse hat ab 15 Uhr geöffnet.

12.38 Uhr: Aus dem Pressebericht der Polizei: Als am Silvestertag eine 53-jährige Anwohnerin der Tölzer Seppstraße von einer einwöchigen Reise zurückkam, stellte sie fest, dass das neuwertige Mountainbike ihres Sohnes aus dem Fahrradkeller der neu errichteten Wohnanlage entwendet worden war. Der bislang unbekannte Täter hatte dazu zwei Fahrradschlösser mit denen es an drei weitere Fahrräder gekettet war, durchgezwickt. Das kirschrote Mountainbike hat einen Wert von 550 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 08041/761060.

11.14 Uhr: Nach Angaben der Polizei blieb in der Silvesternacht alles ruhig. Lediglich in Benediktbeuern kam es zu einem Zwischenfall. Hier schlug ein rabiater Rentner zu.

+ © Krinner 9 Uhr: Zum ersten Mal hatte die Stadt Bad Tölz am Isarkai ein zentrales Feuerwerk organisiert. Das konnte sich sehen lassen - hielt allerdings Privatpersonen auch nicht vom Böllern ab.