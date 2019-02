Tölz-Live: Wegen starker Schneefälle: Kein Zugverkehr zwischen Holzkirchen und Lenggries 

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Sonntag, 3. Februar:

11.19 Uhr: Die Bayerische Oberlandbahn teilt mit: „Derzeit ist die Bahnstrecke der Bayerischen Oberlandbahn zwischen Lenggries / Tegernsee und Holzkirchen witterungsbedingt wegen der starken Schneefälle nicht befahrbar. Es kommt zu hohen Verspätungen und Zugausfällen im Gesamtnetz der Bayerischen Oberlandbahn. SEV-Busse sind im Einsatz. Reisenden-Lenker werden zur Unterstützung der Fahrgäste von der Bayerischen Oberlandbahn eingesetzt. Es kann bei den eingesetzten Bussen ebenfalls witterungsbedingt zu Verzögerungen und Kapazitätsengpässen kommen.“

11.01 Uhr: Eigentlich tanzen die Schäffler nicht außerhalb Münchens. Für die gebürtige Münchnerin und langjährige Wahl-Lenggrieserin Theresia Kagerer (92) aber machen sie gerne eine Ausnahme: Am Samstag traten sie um 8.30 Uhr in Lenggries auf. Trotz der frühen Stunde und Regens kamen rund 200 Zuschauer. Auch Landrat Josef Niedermaier, Bürgermeister Werner Weindl und sein Stellvertreter Franz Schöttl ließen es sich nicht nehmen, am Rathausplatz vorbei zu schauen.

+ Insgesamt 45 Schäffler tanzten am Samstag auf der Rathausplatz in Lenggries. © Hias Krinner

10.29 Uhr: Dicht verschneit zeigt sich heute das Tölzer Land. Die Spatzen haben es sich trotzdem auf diesem Baum gemütlich gemacht.

10.28 Uhr: In Heilbrunn ist der Strom zurück. In Fischbach sind allerdings weiterhin Haushalte nicht versorgt.

10.08 Uhr: „Die technische Störung an einem Regionalzug in Kochel wurde behoben, bitte rechnen Sie jedoch noch mit Folgeverzögerungen“, so die Deutsche Bahn.

10.06 Uhr: Kurz hinter dem Ortsausgang von Bad Heilbrunn (Richtung Tölz) liegt ein Lastwagen im Graben. Bitte vorsichtig.

10.04 Uhr: In Teilen von Heilbrunn gibt es seit etwa einer Stunde keinen Strom.

9.04 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Regionalzug in Kochel kommt es auf dem Streckenabschnitt Tutzing – Kochel zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

8 Uhr: Keinen guten Start erwischte Heidi Zacher bei der Skicross-Weltmeisterschaft in den USA. Die Lenggrieserin scheiterte am Samstagabend überraschend bereits in der ersten K.o.-Runde.

Wochenende, 2./3. Februar:

Samstag:

Bad Tölz: Stadtführung „Tölzer Stadtversuchung“, 11 bis 13 Uhr, Treffpunkt Brunnen am Max-Höfler-Platz +++ Hochzeitsmesse „Tölzer Hochzeitstraum“, 13 bis 18 Uhr, Kurhaus (Eintritt: 7 Euro) +++ Öffentlicher Eislauf, 14.30 bis 16 Uhr, Eisstadion; Eisdisco, 20 bis 22.30 Uhr (Eintritt: 6 Euro) +++ „Tiefe Blicke in die Wintersternbilder“, Vortrag von Franz Xaver Kohlhauf, 19.30 Uhr, Planetarium Am Schloßplatz +++ Jazzabend mit Peter Zoelch & Friends, 20.30 Uhr, Kleiner Kursaal (Eintritt: 14 Euro) +++ Vernissage zur Ausstellung „Find Face“ von Rosemarie von Funke, 15 Uhr, Marktstraße 6/1. OG +++ Shelter Club, Rockabend mit den Gruppen „Screaming Nightmare“ und „Sexshop“, Einlass ab 20 Uhr +++ Kanarett-Comedy mit „Günther, Stoiber und Hinteregger“, 19.30 Uhr, Eisstadionsrestaurant Dietmanns +++

Benediktbeuern: Beira Fasching, „Vamos a la Beira Boi“ mit der Band „Turnaround“, 20 Uhr, Gasthof Zur Post (ab 16 Jahre).

Bichl: Fasching in Bichl, „Barbusigebichla-Boi“, mit „Crunchy Nuts“, 20 Uhr, Gasthaus Bayerischer Löwe.

Kochel am See:

Kristall Trimini, Masters Freestyle-Aufguss in den Saunen des Bades.

Lenggries: Die Original Münchner Schäffler führen den Schäfflertanz auf, 8.30 Uhr, Rathausplatz.

Sonntag:

Bad Tölz: „Tölzer Hochzeitstraum“, 10 bis 17 Uhr, Kurhaus (Eintritt: 7 Euro) +++ Öffentlicher Eislauf, 14.30 bis 16 Uhr, Eisstadion +++ Marionettentheater, „Tischlein deck dich“, 15 Uhr (Eintritt: 6/5 Euro), Am Schloßplatz 1, Kartenreservierung, Telefon 0 80 41/7 93 51 56, 0 80 41/ 78 67 15 +++ Figurentheater „Alles wieder gut“, Wie der kleine Rabe zu seinem Namen kommt, 15 Uhr, Kleiner Kursaal (Eintritt: 7 Euro) +++

Arzbach: Musikkabarett mit Jo Strauss (Nachholtermin), 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr), „Kramerwirt“.

Kochel am See: Kristall Trimini, Masters Freestyle-Aufguss in den Saunen des Bades.

Freitag, 1. Februar

18.05 Uhr: Tipps gegen Langeweile: Das ist los am Freitagabend

Bad Tölz: Heimspiel der Tölzer Löwen gegen Heilbronner Falken, 19.30 Uhr, Eisstadion +++ Informationsveranstaltung zum Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“, 19.30 Uhr, Gasthof Kolberbräu.

Benediktbeuern: Teeniefasching, 19 Uhr, Zentrum für Umwelt und Kultur (Eintritt: 4 Euro).

Großweil: Aufführung des Stücks „Wechselspui“ von Josef Daser, 20 Uhr, Fröhlichs Wirtshaus.

16.35 Uhr: Mit einer Protestnote haben sich die Bürgermeister Josef Janker (Bad Tölz), Werner Weindl (Lenggries), Stefan Fadinger (Gaißach) und Ernst Dieckmann (Reichersbeuern) an die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) gewandt. Darin äußern sie ihr „völliges Unverständnis“, dass der Betrieb der BOB zwischen Holzkirchen und Lenggries von 6. bis 15. Januar zum Erliegen gekommen war. „In unserer Region ist man Winter mit starken Schneefällen gewohnt“, heißt es. „Daher treffen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen entsprechende Vorkehrungen. Anscheinend ist dies bei unserer Bahnlinie nur unzureichend oder gar nicht der Fall.“ Gerade bei Schnee müsse die Bahn ein stabiler und zuverlässiger Partner für Pendler und Schüler sein. Stattdessen habe sich die BOB als „Totalausfall“ erwiesen, so die Rathauschefs. Dass sich BOB und DB gegenseitig die Verantwortung zuschieben, stimme sie nicht zuversichtlich, dass es künftig besser wird. Sie bitten die staatliche BEG „eindringlich“, darauf hinzuwirken, dass Maßnahmen getroffen werden, um den BOB-Betrieb künftig auch bei starkem Schnee aufrechtzuerhalten.

15.30 Uhr: 39 verdiente Persönlichkeiten aus ganz Bayern wurden am Vormittag in München von Landtagspräsidentin Ilse Aigner geehrt – darunter auch Helgard van Hüllen aus Gaißach. Die 76-Jährige erhielt die Verfassungsmedaille in Silber. „Dr. Helgard van Hüllen engagiert sich seit einem Vierteljahrhundert unermüdlich für den ,Weißen Ring‘ und setzt sich dabei selbstlos für die Opfer von Kriminalität und Gewalt ein“, heißt es in der Begründung. Aigner würdigte auch Van Hüllens Engagement auf europäischer Ebene im Dachverband der Hilfsorganisationen „Victim Support Europe“.

+ Stolze Preisträgerin: Helgard van Hüllen (li.) mit Landtagspräsidentin und Laudatorin Ilse Aigner. © Rolf Poss/Bildarchiv Bayerischer Landtag

14.48 Uhr: Kunst gegen Komasaufen: Unter diesem Motto startet die DAK-Gesundheit jetzt offiziell ihre Kampagne „bunt statt blau“ 2019 zur Alkoholprävention in Bad Tölz. Alle Schulen in der Region Bad Tölz-Wolfratshausen sind eingeladen, das Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht zu behandeln und ihre Schüler bis 31. März Plakate dagegen entwerfen zu lassen. Verbunden mit der Kampagne ist die „Aktion Glasklar“, die seit vierzehn Jahren Schüler, Lehrer und Eltern über Alkohol aufklärt. Beim sogenannten Komasaufen gab es laut DAK 2017 in Bad Tölz einen Anstieg um 13,7 Prozent. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau

13.01 Uhr: Folgender Aufruf des TV Bad Tölz erreicht die Redaktion: „Die Gymnastikabteilung des TV Bad Tölz sucht nach den Osterferien eine Übungsleiterin für Gymnastikstunden, die Montagvormittag in der Tölzer Sporthalle stattfinden sollen. Eine große und motivierte Teilnehmergruppe möchte weiterhin bewegt werden und ist offen für neue Kursinhalte. Zur gleichen Zeit bietet der Turnverein eine Kinderbetreuung an. Wenn Sie bereits ÜbungsleiterIn, Sport- oder Gymnastiklehrerin sind und Zeit für Gymnastik im Turnverein aufbringen wollen, würden wir uns sehr über einen Anruf freuen. Wenn Sie sportlich sind und Interesse an der Leitung von Gruppen, sowie an sportlichen Fortbildungen haben, melden Sie sich bitte ebenfalls. Wir freuen uns über jeden Anruf. Kathrin Weller (Abteilungsleitung Gymnastik und Breitensport) Tel: 08041/804610“

12.08 Uhr:

Die Polizei bittet in einem Fall von Unfallflucht um Zeugenhinweise. Hier der Wortlaut der Pressemitteilung:

„Im Zeitraum zwischen Samstag, 26.01.2019, 11:00 Uhr und Mittwoch, 30.01.2019, 16:30 Uhr wurde der blaue Pkw Skoda Fabia einer 31-jährigen Lenggrieserin von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, bzw. ohne diesen bei der Polizei zu melden. Bei der Unfallörtlichkeit könnte es sich um den Mitarbeiter-Parkplatz am Jaudenstadel in Lenggries (am Samstag, 26.01.2019) oder um den Parkplatz an der Fachklinik in Bad Heilbrunn (Dienstag, 29.01.2019) handeln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000.- EUR. Hinweise oder Beobachtungen im o.g. Zeitraum, an den genannten Örtlichkeiten, werden unter der Rufnummer 08041-76106-0 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz erbeten.“

9.58 Uhr: Den Mitgliedern des 1972 gegründeten Lions Club Bad Tölz ist es ein besonderes Anliegen, sich sozial zu engagieren. Und so haben sie das Lions-Hilfswerk gegründet, das mit verschiedenen Aktivitäten Geld für soziale Zwecke sammelt. Das passiert zum einen beim zweimal jährlich stattfindenden Büchermarkt in der Tölzer Franzmühle und zum anderen durch den Verkauf eines Adventskalenders, dessen Reinerlös ebenfalls in das Hilfswerk fließt. Heuer dürfen sich wieder drei karitative Organisationen über eine Geldspende freuen: Der Verein Zammlebn Benediktbeuern bekommt für seine Arbeit, zu der unter anderem die Demenzhilfe gehört, 1500 Euro. Ebenfalls 1500 Euro gehen an die Kontaktgruppe Spaßvögel in Penzberg, die sich um die Inklusion geistig und lernbeeinträchtigter Menschen bemüht. Und eine Spende über 500 Euro geht an die Caritas, die sich mit Unterstützung der Spendenaktion „Leser helfen helfen“ von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur um die Beschaffung eines E-Dreirades für eine gehbehinderte Frau kümmert.

Vorschau auf Freitag:

Züchtertag der Viehzuchtgenossenschaft Bad Tölz gemeinsam mit dem Milcherzeugerring Miesbach um 9.30 Uhr im Gasthof Pfaffensteffl in Wegscheid +++ Tag der offenen Tür von Dorfleben Walchensee, 14 bis 17 Uhr +++ Josef Hader spielt im Tölzer Kurhaus (ausverkauft)

Donnerstag, 31. Januar

Tipps gegen Langeweile: Das ist los am Donnerstagabend

Bad Tölz: Gemeinschaftlich Wohnen Schützenstraße, Stammtisch, 18.30 Uhr, Binderbräu +++ Tölzer Skatclub „Gesellige Runde“, Spielabend und Preisskat, 1. Serie 18.30 Uhr, 2. Serie 20.45 Uhr, „Lahnerstuben in Lenggries (Ausweichquartier), Gilgenhöfe 4 (Gäste willkommen, Info-Telefon 01 51/ 19 35 76 91) +++ Benediktbeuern: Forum Bonhoeffer-Haus, Thema „Organspende – ist die Widerspruchslösung ethisch vertretbar?“, 19.30 Uhr +++ Lenggries: TV Lenggries/Skiclub Lenggries, Skitraining Powergymnastik, 20 bis 21 Uhr, Turnhalle der Grundschule +++ Walchensee: Eisstockclub, Werner-Lissak-Gedächtnispokal, 19 Uhr, am Eisplatz.

+ © Günther Kulzer

16.57 Uhr: Am Blomberg nehmen die Doppelsesselbahn und die Winterrodelbahn von der Mittelstation bis ins Tal am kommenden Wochenende wieder den regulären Betrieb auf. Es gelten die veröffentlichten Winteröffnungszeiten. Am Samstag und Sonntag ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag findet das Nachtrodeln von 19 bis 22 Uhr statt. Wandern ist auf dem Wirtschaftsweg zum Blomberghaus möglich. Besucher können ebenfalls mit der Bahn zur Bergstation fahren und zum Blomberghaus hinüberwandern. Die Stadt Bad Tölz weits darauf hin, dass das Abweichen von diesen offiziellen Wegen nach wie vor äußerst gefährlich ist. Seit dem letzten Wochenende der Weihnachtsferien war der Betrieb am Blomberg wegen der schweren Schneefälle stillgestanden, vergangenes Wochenende war erstmals wieder geöffnet. Unter der Woche ist weiterhin geschlossen.

15.43 Uhr: Nicht nur die Jachenau, auch die Stadt Bad Tölz hat ein neues Loipenspurgerät gekauft. Der „Pistenbully 100“ wurde heute Nachmittag in einem Pressegespräch vorgestellt. Das Gerät, das 146.000 Euro gekostet hat, ermöglicht neue Möglichkeiten, um die Loipe durchs Ellbachmoor (Reutberg-Loipe) zu pflegen. Zudem soll vermehrt ein Augenmerk auf die Pflege der „Schützenhaus-Loipe“ gelegt werden, die jetzt auch eine zusätzliche Skatingspur bekommt.

13.45 Uhr: An der Tölzer FOS/BOS hat heute Vormittag der Autor Tobias Ginsburg aus seinem Buch „Die Reise ins Reich – unter Reichsbürgern“ vorgelesen und dem Schülern damit spannende Insider-Einblicke in die Welt der sogenannten Reichsbürger eröffnet.

13.30 Uhr: Bischof Hermann Glettler heute beim Don Bosco Fest in Benediktbeuern.









11.57 Uhr: Zum Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Tölzer Ratzenwinkel gibt die Polizei bekannt, dass sie den entstandenen Sachschaden auf rund 100.000 Euro schätzt.

10 Uhr: Der Tölzer Trachtenverein „Edelweiß“ veranstaltet seinen Skiausflug dieses Jahr am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Februar. Die Fahrt geht zum Kronplatz in Südtirol. Die Abfahrt ist am Samstag, 2. Februar, um 5 Uhr am Parkplatz Bockschützstraße, um 5.10 Uhr beim Zachschuster in Gaißach und 5.20 Uhr in Lenggries beim Festplatz.

Termine des Tages: Das wird wichtig am Donnerstag

Im Kloster Benediktbeuern wird das Don-Bosco-Fest gefeiert.Direktor Pater Lothar Bily und die Hausgemeinschaft erwarten neben Gästen aus Politik und Gesellschaft, Bildung und Kultur heuer als Hauptgast Bischof Hermann Glettler, der im Dezember 2017 zum Bischof von Innsbruck geweiht worden ist. +++ An der Tölzer FOS/BOS ist Tobias Ginsburg zu Gast. Sein Buch „Die Reise ins Reich – unter Reichsbürgern“ hat in ganz Deutschland für Furore gesorgt. Ginsburg ist seit der Veröffentlichung im Juli 2018 ein äußerst gefragter Insider, der in zahlreichen Talkshows, Radiosendungen und öffentlichen Veranstaltungen von seinen Erfahrungen in der Welt der Reichsbürger berichtet, so die Schule +++ In der Trimini-Therme in Kochel werden um 11 Uhr die internationalen Saunaaufguss-Meisterschaften eröffnet +++ Die Tölzer CSU lädt zum Neujahrsempfang (Gasthaus; 19 Uhr).

Mittwoch, 30. Januar

21.17 Uhr: Nach dem Löschen des Brands ist die Feuerwehr noch damit beschäftigt, mögliche verbliebene Glutnester zwischen den Trümmern zu suchen. Mittlerweile liegen detailliertere Informationen zum Einsatzgeschehen vor.

20.12 Uhr: Nach Auskunft von Stefan Kießkalt, Sprecher des Kreisbrandinspektion, handelte es sich bei dem abgebrannten Gebäude auf dem landwirtschaftlichen Anwesen um eine Garage. Auch die daneben stehende Scheune wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Wohnhaus konnte vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden.

19.40 Uhr: Der Grund für das Ausrücken der Feuerwehren war offenbar der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes im Ratzenwinkel. Nach Informationen von vor Ort ist das Feuer mittlerweile gelöscht.

18.53 Uhr: Mehrere Feuerwehren rücken soeben aus. Laut Alarmierung soll im nördlichen Stadtbereich von Bad Tölz ein Feldstadel brennen.

Das ist los am Mittwochabend:



Bad Heilbrunn: Vortrag und Info zum Volksbegehren „Artenvielfalt“, 19.30 Uhr, Landgasthof Reindlschmiede. +++

Bad Tölz: Kulturverein Lust, Lachyoga (Lach- und Atemübungen für jedermann), 18.45 Uhr; Aktmalgruppe, 20 Uhr Alte Madlschule (Anmeldungund Info jeweils unter 0172/8 48 89 96). +++

Swinging Souls“, Chorprobe, 20 Uhr, Grundschule am Lettenholz. +++ Chorxang, Crossover von Pop-Rock bis Spirituals, Probe 20 Uhr, Kolpinghaus, Marktstraße 3 (neue Sänger willkommen). +++



16.45 Uhr: Besonders gewürdigt wurden beim Festabend des SV Bad Heilbrunn zum 60-jährigen Bestehen auch drei Mitglieder, die zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern zählten, aber ebenfalls seit nunmehr sechs Jahrzehnten dem HSV die Treue halten. Zur Ehrung angetreten sind (v. li.) Schriftführer Anton Krinner, Vorsitzender Robert Rieker, Ulrich Nebel (60 Jahre), Schatzmeisterin Gaby Forster, Alfons Dötter (60 Jahre) und Zweiter Vorsitzender Philipp Reyer. Ebenfalls 60 Jahre beim SV Bad Heilbrunn ist Max Specker. Er konnte allerdings an der Ehrung nicht teilnehmen.



14.01 Uhr: Der Fahrer eines Linienbusses hat am Dienstag gegen 12.45 Uhr einen Auffahrunfall in Geretsried verursacht. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt, darunter eine Dietramszellerin. Laut Polizei fuhr ein 42-jähriger Mann aus Thüringen mit seinem Opel auf der Adalbert-Stifter-Straße in südlicher Richtung. Auf Höhe des Schulzentrums musste er verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Dietramszellerin (47) bemerkte dies rechtzeitig und bremste ihren Citroën ab. Nicht so der Fahrer eines Linienbusses: Dieser reagierte zu spät, fuhr auf den Citroën auf und schob diesen auf den Opel. Die Dietramszellerin kam mit leichten Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Am Abend meldete sich zudem eine 19-jährige Geretsriederin, die im Bus saß und ebenfalls leicht verletzt wurde. „Wie viele Insassen tatsächlich im Bus waren, konnte nicht geklärt werden, da diese sich größtenteils vor Eintreffen der Polizei entfernt hatten“, heißt es im Pressebericht. Der Sachschaden wird auf über 20 000 Euro geschätzt. Der Citroën musste abgeschleppt werden.

12.24 Uhr: In Bad Tölz beginnen am Freitag, 8. Februar, die Geno-Winterspiele, ein sportliches Kräftemessen der Mitarbeiter der Genossenschaftsbanken und von deren Partnerunternehmen. Es werden rund 2000 Teilnehmer erwartet. Die Hotels in der Stadt sind praktisch ausgebucht.

10.34 Uhr: Der Veranstalter teilt mit: Der Auftritt von Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig mit dem Programm „Weg von hier“ am 13. März im Tölzer Kurhaus ist ausverkauft.

9.54 Uhr: Auch wenn man um diese Jahreszeit eher an Wintersport, als ans Segelfliegen denken mag, laufen die Vorbereitungen für die neue Flugsaison am Segelflugzentrum Königsdorf auf Hochtouren. Wurden vor zwei Wochen noch die Dächer der Flugzeughangars in einer großen gemeinsamen Aktion vom Schnee befreit, um einer möglichen Überlastung vorzubeugen, herrscht nun wieder der normale Wartungsbetrieb in den Werkstätten am Flugplatz. Gerade das Junioren Team der Königsdorfer, die in der vergangenen Saison die zweite Titelverteidigung in der U 25 Junioren Bundesliga hingelegt haben, sind hierbei besonders aktiv. Wartungsarbeiten an den Flugzeugen sind zu erledigen und die durch strenge Sicherheitsvorschriften vorgeschriebenen Kontrollen werden durchgeführt. Auch Schönheitsreparaturen, wie zum Beispiel die Ausbesserung etwaiger Lackschäden, werden vorgenommen. Zusätzlich werden die Flugzeuge poliert, denn jede kleine Unebenheit im Lack verschlechtert die Flugeigenschaften.

Termine des Tages: Das wird wichtig am Mittwoch

Bad Tölz: Volkshochschule (VHS, Anmeldung und Kurseinschreibung mit persönlicher Beratung 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Greiner-Kulturhaus, Am Schlossplatz 5, Einschreibung auch mit Anmeldeformular per Post, per Fax (0 80 41/7 93 86 50) oder im Internet unter www.vhs.bad-toelz.de möglich +++ Tourist-Information, Stadtführung, 14.30 Uhr, ab Brunnen an der Tourist-Info +++ Puppentheater „Wie Findus zu Petterson kam“, 16 Uhr, Kleiner Kursaal +++ Wochenmarkt, 8 bis 13 Uhr, Marktstraße

Dienstag, 29. Januar

17.31 Uhr: Mit knapp 200 geladenen Gästen, darunter Innenminister Joachim Herrmann (CSU), feierte Polizeipräsident Robert Kopp jetzt das zehnjährige Bestehen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, das auch für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständig ist. Es war im Zuge einer organisatorischen Reform der bayerischen Polizei hervorgegangen, in deren Zug eine Verwaltungsebene wegfiel. So übernahm das Polizeipräsidium etliche Aufgaben von der vorherigen Polizeidirektion Weilheim. Der Festakt fand im Ballhaus in Rosenheim statt.

+ © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

14.36 Uhr: Das Tölzer Landratsamt veröffentlicht soeben folgenden Hinweis an britische Staatsbürger:

Der Brexit tritt voraussichtlich am 29. März 2019 in Kraft. Noch sind die genauen Bedingungen, wie der Austritt der Briten aus der Europäischen Union erfolgen wird, nicht bekannt. Britische Staatsangehörige werden aber in jedem Fall zukünftig für ihren Aufenthalt im Bundesgebiet einen Aufenthaltstitel benötigen. Rund 190 im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen lebende Britinnen und Briten sind potentiell betroffen.

Einbürgerungswillige britische Staatsangehörige empfiehlt die Ausländerbehörde im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, möglichst vor dem Stichtag die Einbürgerung zu beantragen, sofern sie die britische Staatsangehörigkeit beibehalten wollten. Nur wer bis zu diesem Stichtag den Einbürgerungsantrag abgegeben hat, kann zusätzlich auch die britische Staatsbürgerschaft behalten.

Die schriftliche Antragstellung unterliegt keinen Formvorschriften und ist auch wirksam wenn sie zunächst nur mündlich gestellt wird. Zur Fristwahrung ist es daher hinreichend, wenn die Betroffenen klar ihren Wunsch nach Einbürgerung zum Ausdruck bringen. Die Vorsprachen werden eindeutig in den Akten dokumentiert. Die Unterschrift ist aber dennoch nachzuholen.

Welche Unterlagen zur Antragstellung notwendig sind, können in einem persönlichen Beratungsgespräch detailliert mitgeteilt werden oder bei der Serviceleistung „Einbürgerung“ unter www.lra-toelz.de nachgelesen werden. Die Einbürgerung ist gebührenpflichtig und beträgt 255 Euro pro Person und 51 Euro pro miteinzubürgerndes Kind.

Als Alternative zur Einbürgerung besteht auch die Möglichkeit einen Aufenthaltstitel zu beantragen. Dieser wird jedoch erst dann erteilt werden können, wenn der Austritt aus der EU tatsächlich vollzogen ist. Nach dem EU-Austritt können Aufenthaltstitel z.B. für Studenten, zur Arbeitsaufnahme oder zur Familienzusammenführung beantragt werden.

13.33 Uhr: Die Tölzer Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hier der Wortlaut aus dem heutigen Pressebericht: „Am Sonntag, 27.01.2019, gegen 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr wurde der schwarze Pkw Opel Adam einer 26-jährigen Tölzerin beschädigt. Die Frau stellte das Fahrzeug auf dem Reitstall Parkplatz in der Hohenburgstraße in Lenggries ab. Nachdem sie ihr Pferd versorgt hatte, fuhr sie wieder nach Hause. Als sie am darauffolgendem Tag wieder zum Reitstall fahren wollte, sah sie den tiefen Kratzer am vorderen linken Radkasten. Der Unfallverursacher hinterließ keine Nachricht am geschädigten Fahrzeug und meldete dies auch nicht der Polizei. Die Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,-- Euro. Hinweise zu der Unfallflucht werden unter der Rufnummer 08041/76106-0 bei der Tölzer Polizei entgegen genommen.“

11.45 Uhr: Die Bergwacht Lenggries hat langjährige Mitglieder geehrt. Das Foto mit den Jubilaren und der Bereitschaftsleitung zeigt (v. li.) Dr. Wolfgang Dietl (25 Jahre), Helmuth Stock (60 Jahre), Hans Fischhaber (40), Willi Kometer (50), Georg Ertl (50), Willi Härtle (stellv. Bereitschaftsleiter), Dr. Martin Eder (25) Bereitschaftsleiter Christoph Brenninger und Peter Olschok (50). Nicht mit auf dem Foto ist Josef Kiefersauer, der der Bergwacht seit 40 Jahren angehört.



10.03 Uhr: Zwei Verletzte hat am Montagnachmittag ein schwerer Unfall nahe der Tattenkofener Brücke, an der Einmündung der Staatsstraße 2369 in die St 2072, gefordert. Laut Polizei war ein 43-jähriger Wolfratshauser mit einem Imbisswagen in Richtung Geretsried unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache öffnete sich eine Seitenklappe des Wagens und ragte in die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam von dort ein 53-jähriger Dietramszeller mit seinem Lkw. Die Seitenklappe durchbrach die Frontscheibe des Lasters und traf den Fahrer im Brustbereich. Dieser erlitt schwere Thorax- und Armverletzungen. Nach der Erstbehandlung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Sein Beifahrer, ein 41-jähriger Gaißacher, wurde durch Glassplitter an den Händen verletzt. Im Einsatz waren zwei Notärzte, eine Rettungswagenbesatzung sowie die Freiwillige Feuerwehr Geretsries mit zirka 20 Kräften. Sie befreiten den Fahrer aus dem Führerhaus und sperrten zusammen mit der Polizei die Straßen ab. Die St 2072 und St 2369 waren zirka eine Stunde komplett gesperrt.

Das wird wichtig am Dienstag

Die Kreis-CSU informiert um 10 Uhr in einem Pressegespräch in Königsdorf über die Ergebnisse ihrer Klausurtagung am vergangenen Wochenende: Anton Demmel soll für die Partei ins Rennen ums das Amt des Landrats gehen +++ Der Tölzer Stadtrat berät in seiner Sitzung um 16 Uhr unter anderem über die Errichtung einer zusätzlichen Sporthalle für den TV Bad Tölz +++ Der Kochler Gemeinderat beschäftigt sich in seiner Sitzung ab 19 Uhr unter anderem mit der Entscheidung des Landesamts für Denkmalpflege, das ehemalige Verstärkeramt unter Denkmalschutz zu stellen +++ In der Sitzung des Bichler Gemeinderats (ab 19.30 Uhr) geht es unter anderem um die Verlängerung des Mischwasserkanals





Montag, 28. Januar

17.45 Uhr: Beim Schnabler-Rennen geht es in erster Linie um die Gaudi und die Tradition. Das heißt aber nicht, dass die Ergebnisse keine Rolle spielen. Am Sonntagabend wurden in der „Mühle“ offiziell die Sieger bekannt gegeben. Den weitesten Sprung machten Thomas Haslinger und Michael Schwaiger (20,20 Meter). In der Zeitwertung gewannen Klaus Bergmayr und Sepp Danner (1:21,14 Minuten). Und schnellste Schlittenfahrerin war Regina Gilgenreiner (1:28,40).

+ Sie waren die schnellsten Schnabler-Fahrer: Klaus Bergmayr und Sepp Danner. © arp

16.55 Uhr: Die Polizei meldet einen Fall von Skidiebstahl am Brauneck: Eine böse Überraschung erlebte ein 25-jähriger Mann aus dem niederbayerischen Kelheim bei einem Skiausflug ans Brauneck. Laut Polizei hielt er sich von 11.30 bis 13 Uhr zur Einkehr in der Stie-Alm auf. In dieser Zeit muss ihm ein unbekannter Täter die vor der Alm abgestellten, orangefarbenen Ski gestohlen haben. Die Sportgeräte der Marke Völkl, Race-Tiger GS, mit orangefarbener Bindung konnten im Umkreis der Hütte nicht mehr aufgefunden werden. Das Diebesgut ist rund 800 Euro wert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen.

15.23 Uhr: Die Abendschau im BR-Fernsehen berichtet an diesem Montag ab 17.30 Uhr aus Lenggries vom Tag der offenen Tür der Stiftung Schneekristalle. Die von Michaela Gerg ins Leben gerufene Stiftung zugunsten benachteiligter Kinder hat mit der Münchner Künstlerin Birgit von Liebelt zu Rödig eine Aktion mit selbstgehäkelten Mützen gestartet. Gegen einen Spendenbeitrag konnte man Mützenpate werden.

+ © P. Staar



9.53 Uhr: Der Chefarzt der Neurologie, Herr Prof. Rüdiger Ilg, ist neuer Ärztlicher Direktor der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Er folgt turnusgemäß auf Dr. Peter Sabisch, der diese Aufgabe in den vergangenen beiden Jahren inne hatte. Zur neuen stellvertretenden Ärztlichen Direktorin wurde Frau Dr. Heike Kremser gewählt.

Das wird wichtig am Montag:

In Bad Heilbrunn ist die Gemeindeverwaltung wegen einer internen Veranstaltung geschlossen; die Rentenberatung findet aber statt (16 bis 18 Uhr). +++ Der Lionsclub übergibt die Spende aus dem Adventskalender +++ wichtig zu wissen für alle, die zur Kfz-Zulassungsstelle müssen: Diese ist probeweise durchgehend geöffnet von 7.30 bis 17.30 Uhr. +++