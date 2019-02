Tölz Live: Vorschau auf den Tag

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von 27. Januar bis zum 24. Februar zum Nachlesen.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

+++AKTUALISIEREN+++

Montag, 25. Februar:

Vorschau auf den Tag: Die Lenggrieser CSU tagt am Montagabend im Gasthaus Wieserwirt. In der Jahresversammlung ab 19 Uhr stehen Neuwahlen auf der Tagesordnung +++ Der Hotel- und Gaststättenverband kommt heute um 14.30 Uhr im Gasthof Post in Egling zusammen.