Tölz Live: Ärger bei Fußballspiel des SC Rot-Weiß

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von 25. Februar bis zum 23. März zum Nachlesen.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

Sonntag, 24. März:

17.07 Uhr: Bei dem Fußballspiel des SC Rot-Weiß gegen den ASC Geretsried kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung. Ersten Informationen zufolge musste das Spiel unterbrochen werden, weil Zuschauer auf den Platz gestürmt waren. Als die Polizei an der Sportanlage an der Isar ankam, hatte sich die Lage aber wieder beruhigt. Den Beamten liegt keine Anzeige vor.

16.22 Uhr: Große Projekte werfen ihre Schatten voraus: An den Stützen des Finstermünz-Sessellifts am Brauneck gibt es schon die erste Werbung für den neuen Sessellift. „Gruppenselfie mit 6“ ist auf dem Plakat zu lesen. „Schrödlsteinbahn“ heißt der Sechser-Sessellift, den die Brauneckbahn im Finstermünzkessel plant. Baubeginn soll Ende April sein.

15.15 Uhr: Zu einem Motorradunfall kam es am Vormittag auf der B11 am Walchensee. Im Kirchlwandtunnel stürzte der Kawasakifahrer und geriet auf den Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto.

14.20 Uhr:Kletter-Ikone Thomas Huber ist heute beim Wunderfalke-Festival im Tölzer Kurhaus zu Gast. Der Multivisionsvortrag „Steinzeit“ beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse.

+ © Sepp Dabringer

13.05 Uhr: Das Landratsamt stellt in den beiden kommenden Jahren Schritt für Schritt sein Erscheinungsbild um – zumindest in seinen Publikationen. Ziel ist es laut Landrat Josef Niedermaier, dass „man uns als eine Behörde wahrnimmt und gleichzeitig sofort erkennt, wer der Absender oder Herausgeber ist“. Eine wichtige Rolle spielt das Thema Barrierefreiheit, etwa bei der Wahl der Schriftgröße und -art. Die Hauptfarbe bleibt das bekannte Blau in verschiedenen Abstufungen. Außerdem wurde jeder Abteilung eine Farbe zugeordnet.

+ Landrat Josef Niedermaier mit dem neuen Logo. © LRA

12 Uhr:1500 Euro Schaden hat ein Mann aus Benediktbeuern nach einer Unfallflucht zu beklagen. Laut Polizei hatte der 47-Jährige am Freitag um 11 Uhr seinen BMW X3 auf einem Parkplatz vor dem Tölzer Landratsamt geparkt. Als er gegen 11.30 Uhr zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er einen frischen Unfallschaden am linken hinteren Stoßstangeneck. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern oder eine Nachricht zu hinterlassen, hatte der bislang unbekannte Verursacher den Unfallort verlassen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 80 41/ 76 10 60 entgegen.

10.23 Uhr: Reger Andrang bei der Existenzgründermesse am Samstag im Landratsamt. Bei Fachvorträgen und an Infoständen erfuhren die Männer und Frauen, worauf sie als angehende Unternehmer achten müssen.