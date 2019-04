Tölz Live: Mautstraße in die Eng öffnet am 1. Mai - Bauarbeiten bei BOB

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Dienstag, 23. April:

12.53 Uhr: Bauarbeiten führen bei der BOB in den Abendstunden des 27. und des 28. April zwischen München und Lenggries sowie zwischen München und Tegernsee zu Fahrplanabweichungen. Auf der Strecke München – Lenggries müssen einzelne Verbindungen ab bzw. bis Holzkirchen entfallen und werden durch Busse ersetzt. Auf der Strecke München – Tegernsee müssen zwischen Schaftlach und Tegernsee die Abfahrtszeiten angepasst werden: Die BOB-Züge verlassen Tegernsee 30 Minuten früher bzw. kommen in Tegernsee 17 Minuten später an als im Regelfahrplan verzeichnet.

11.32 Uhr: Am Mittwoch, 1. Mai, wird die Mautstraße zwischen Hinterriß und der Eng im Tiroler Naturschutzgebiet Karwendel wieder für den Verkehr freigegeben. Die 15 Kilometer lange Straße ist aber schon seit einigen Tagen vom Schnee freigeräumt und kann von Radfahrern und Fußgängern bis auf einige kleinere Baustellen, wo Asphaltierungsarbeiten stattfinden, ungehindert benutzt werden. Vor allem für die Skitourengeher bedeutet dies, dass sie mit dem Radl bis in die Eng fahren können, wo der Aufstieg zum Hochglückkar beginnt. Dort liegt heuer noch deutlich mehr Schnee als im vorigen Jahr, allerdings sind auch etliche Lawinen in den Enger Grund abgegangen.

+ Die Mautstraße in die Eng wird ab 1. Mai für den Verkehr geöffnet. © Bock

9.21 Uhr: Die ganze Fastenzeit über konnte man die Eier im Brutkasten im Tölzer Stadtmuseum beobachten. Rechtzeitig zu Ostern sind die ersten Küken geschlüpft. „7 Stück sind schon draußen und piepsen Frühlingslieder“, schreibt Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker.

+ Nachwuchs im Stadtmuseum Bad Tölz: Küken. © Hinterstocker

Termine des Tages: Das wird wichtig am Dienstag: Die Benediktbeurer Bürgervereinigung nominiert ab 19.30 Uhr ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 30. Juni, Toni Ortlieb +++ Wackersberg: Am Blomberg kann man auch nach den Feiertagen noch auf Ostereiersuche gehen. Im Kletterwald, entlang des Entdeckerpfads und im Bereich der Talstation ist sicher noch etwas zu finden +++ Alle, die Georg heißen, haben Namenstag. In Arzbach gibt es zum Georgitag eine Messe für die Georg-Namensträger (19 Uhr, Kirche Herz Mariä), in Benediktbeuern feiert der St-Georgs-Bund in der Pfarrkirche St. Georg eine Andacht, anschließend Namenstagsfeier im Gasthaus Bayerischer Löwe.