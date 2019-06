Tölz Live: Abbrucharbeiten auf dem Jahnschul-Areal

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von 20. Mai bis zum 17. Juni zum Nachlesen.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

Dienstag, 18. Juni:

10.32 Uhr: Die Sachsenkamer Läuferin Thea Heim (26) hat den 37. Neusser Sommernachtslauf über 10 Kilometer souverän gewonnen. Nach 34,51 Minuten überquerte sie als überlegene Siegerin die Ziellinie und pulverisierte den alten Streckenrekord um 44 Sekunden.

+ © dpa / Daniel Reinhardt

9.52 Uhr: Auf dem Areal der Jahnschule laufen Abbrucharbeiten. Dort entsteht unter anderem ein neuer viergruppiger Kindergarten.

Vorschau auf den Tag: Der Wackersberger Gemeinderat tagt um 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bebauungsplan Längental Süd und das Einheimischenmodell.

Montag, 17. Juni

16.32 Uhr: Am Kesselberg herrscht ab Anfang der kommenden Woche wieder freie Fahrt. Die einseitige Sperrung der B 11 mit Ampelregelung auf der B11 wird dann wieder aufgehobene. das teilt Martin Herda, für den Landkreis zuständiger Abteilungsleiter im Staatlichen Bauamt Weilheim, mit. Wie berichtet waren Sanierungsarbeiten nötig geworden, nachdem im Winter ein Stück Hang abgerutscht war. Die Fertigstellung verzögerte sich wegen des schlechten Wetters im Frühjahr. Am sommerlichen ersten Juni-Sonntag sorgte die Ampel für erheblichen Stau. „Außer diesem Tag gab es aber keine so großen Probleme mehr“, erklärt Herda. Auch weil kaum einmal Badewetter herrschte, habe sich das Verkehrsaufkommen zwischen Kochel und Walchensee meist in Grenzen gehalten.

15.25 Uhr: In Lenggries steht ein Länderspiel auf dem Programm: Am kommenden Samstag, 22. Juni, tritt eine Mannschaft des Lenggrieser SC gegen eine Auswahl des AS Plélo aus den bretonischen Partnergemeinden des Brauneckdorfs an. Drei Tage sind die französischen Freunde zu Gast in Lenggries. Zum letzten Mal habe es einen derartigen sportlichen Austausch 1982 gegeben, sagt Christelle Kiefersauer-Mercier vom Partnerschaftsverein. Anpfiff am Samstag ist um 16 Uhr auf dem LSC-Fußballplatz. Wie es sich für ein richtiges Lännderspiel gehört, würden als erstes natürlich auch die Nationalhymnen gespielt, berichtet Kiefersauer-Mercier. Danach gehen dann beide Teams auf Torejagd. Das funktioniert am besten, wenn die Spieler vom Spielfeldrand aus angefeuert werden. Zuschauer sind daher herzlich willkommen.

14.53 Uhr: An der Lenggrieser Straße verzögert sich der Verkehr, weil dort wohl Hausanschluss-Arbeiten stattfinden. Deshalb steht dort zwischen der S-Kurve am Isarkai und dem Kreisverkehr hinauf zur Osterleite aktuell eine Ampel.

14.30 Uhr: Der neue Expedkader Männer des Deutschen Alpenvereins steht fest. Vergangene Woche wurden sechs Teilnehmer für den Expeditionskader, das Aushängeschild im Förderbereich Leistungsbergsteigen, ausgewählt. Mit dazu gehört der 20-jährige Anderl Lindner aus Lenggries. Das Programm des Kaders startet im Sommer und wird sich in den nächsten zweieinhalb Jahren um Themen wie Alpinklettern, Technoklettern, Bigwall, Risskettern, Eisklettern, Hochtouren, Lawinen und Bergrettung drehen. Am Ende der Kaderzeit steht eine gemeinsame Abschlussexpedition an.

+ Das ist der neue Expedkader Männer: (hinten v.li) Anderl Lindner, Florian Storkenmaier, Korbinian Fischer, Trainer Fritz Miller, (vorne v.li.) Hermann Böttcher, Fabian Hagenauer, Korbinian Grünauer. © DAV/Silvan Metz

13.50 Uhr: Das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern bietet am Samstag, 29. Juni wieder einen „Sensologen-Kongress“ an, bei dem zusammen mit Otto Gion Wissen und Können rund um die Sensen-Mahd vertieft wird. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr im Allianzsaal im Maierhof. Sensen und Wetzsteine können – sofern vorhanden – mitgebracht und eingesetzt werden. Teilnahmegebühr: 15 Euro. Infos und Voranmeldung (bis 26. Juni) unter Telefon. 0 88 57/8 87 59 oder online über www.zuk-bb.de.

12.50 Uhr: Der Bezirksfischereiverein Bad Tölz ist auch weiterhin stark um den Fortbestand der in heimischen Gewässern vom Aussterben bedrohten „Nasen“ bemüht. 10 000 Kleinfische dieser Art wurden nun im Klammerweiher ausgesetzt. Bei entsprechender Größe dienen die Fische später als Besatz für die Isar. Fischzüchter Holger Steinhörster (Mi.) zeigt dem Vorsitzenden des Bezirksfischereivereins Bad Tölz, Manfred Haff (li.) und Gewässerwart Michael Gilgenreiner (re.) die jungen Nasen. Erste Erfolge der mit viel Aufwand und Geduld betriebenen Arbeit haben sich mit der Rückkehr von Nasen am Mündungseinlauf vom Steinbach in die Isar bereits gezeigt.

11.48 Uhr: Einigen Kochler steht wieder eine schlaflose Nacht bevor. Die Bahn hat für Montagabend wieder lärmintensive Arbeiten angekündigt - zwischen 20 Uhr und Mitternacht.

9.44 Uhr: Das ZDF dreht aktuell eine Szene für die neue Folge von „Tonio & Julia“ auf der Isarbrücke. In der Folge kann es im Laufe des Tages immer wieder mal zu Verkehrsbehinderungen kommen.

9.20 Uhr: Die feierliche Amtseinführung von Pfarrer Chummar Gracious Naralakkattukunnel (58) wurde am Sonntag in der Jachenauer Kirche gefeiert. Pfarrer Gracious, wie er sich der Einfachheit halber nennen lässt, war wie berichtet zum 1. März aus seiner Heimat im südindischen Bundesstaat Kerala in die Jachenau eingeflogen. Sein Orden, die Missionsgemeinschaft vom heiligen Thomas dem Apostel, arbeitet mit der Diözese Augsburg zusammen. Für sechs Monate sollte er im Sonnental die Stellung halten, während die Stelle neu ausgeschrieben wurde. Nachdem ein anderer Kandidat kurzfristig wieder abgesagt hatte, wurde Pfarrer Gracious nun von der Diözese gefragt, ob er nicht auf Dauer bleiben wolle. Der 58-Jährige sagte Ja.

Vorschau auf Montag:

In Lenggries tagt der Bauausschuss im Rathaus (18 Uhr) +++ Historischer Verein Bad Tölz, Monatsversammlung, 20 Uhr, Gasthof Zantl. +++ Freiwillige Feuerwehr Heilbrunn, Übung, 19 Uhr, Feuerwehrhaus. +++ Tourist-Information Lenggries, historische Dorfführung „Unterwegs mit dem Flößer“, 10 Uhr (mit Anmeldung, Telefon 0 80 42/50 08-800).