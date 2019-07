Tölz Live: Schließung der Vollmar-Akademie abgewendet

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Freitag, 19. Juli:

12.35 Uhr: Auch in der Hohenburger Mädchenrealschule läuft die Verabschiedung der Absolventinnen. Gerade hält Schulleiterin Stefanie Scheja ihre Rede.

12.09 Uhr: Gute Nachrichten von der Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel am See. Der Vorstand hat heute entschieden: „Wir führen unsere politische Bildungsarbeit auf Schloss Aspenstein in Kochel fort.“ Es sei gelungen, durch Fördermitglieder jährlich 150.000 Euro für unsere Bildungsarbeit zu generieren. Die Schließung ist vorerst abgewendet, „doch gerettet sind wir damit leider noch nicht - es ist sehr knapp! Um die kommende Zeit abzusichern, sind wir auf Unterstützung durch weitere Fördermitglieder angewiesen“, heißt es im Newsletter.

11.45 Uhr: Mit einer bunten Feier wird zur Stunde in Bad Heilbrunn die Leiterin der Gabriele Weinelt-Bauernfeind verabschiedet.

+ © Christina Linecker

11.34 Uhr: In der Tölzer Realschule läuft die Abschlussfeier.

+ © Patrick Staar

11.30 Uhr: Die Abbrucharbeiten auf dem Tölzer Jahnschulgelände laufen. Der Abbruch kostet über 350.000 Euro, wie am Donnerstag im Bauausschuss bekannt gegeben wurde.

10.26 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Bichl kommt es auf der Strecke Tutzing - Kochel zu Beeinträchtigungen. Das meldet die Deutsche Bahn. Für Reisende in Richtung Tutzing sowie in Richtung Kochel ist in Bichl gegebenenfalls ein Umstieg erforderlich. „Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vorschau auf den Tag: In den Realschulen in Bad Tölz, Lenggries und Schlehdorf gibt es heute die Zeugnisse für die Absolventen +++ Auch in der Südschule Bad Tölz und der Mittelschule Benediktbeuern werden die Absolventen verabschiedet +++Die Tölzer CSU nominiert um 19.30 Uhr im Gasthaus Kolberbräu ihre Stadtratskandidaten.

Donnerstag, 18. Juli:

18.20 Uhr:Tipps gegen Langeweile: Konzert „Jugend musiziert“, 19.30 Uhr, Kleiner Kursaal in Bad Tölz +++ Kulturverein Lust, Improtheater-Training, 19.30 Uhr, Alte Madlschule; Info auf www.komische-gesellschaft.de +++ Tölzer Skatclub „Gesellige Runde“, Spielabend und Preisskat, 1. Serie 18.30 Uhr, 2. Serie 20.45 Uhr, „Tölzer Bräustüberl“, Wachterstraße 21 (Gäste willkommen, Info-Telefon 01 51/19 35 76 91).

16.15 Uhr: Im Heilbrunner Kräuterpark werden gerade die ersten Standl für den Kräuterzauber am Sonntag, 21. Juli, aufgebaut. Den ganzen Tag über gibt es dort ein buntes Programm.

+ © Silke Scheder

15.16 Uhr:In der Waldkirche in Lenggries findet am Freitag wieder eine Poetry-Night statt. „Nach dem großen Erfolg und den sehr zahlreichen und wunderbaren Rückmeldungen für die erste Poetry Night in der Waldkirche im letzten Jahr kommen wir um eine Zugabe heuer gar nicht herum“, sagt Veranstalter Sepp Müller. Am Freitag kommen zu den drei Poeten noch ein bayerischer Liedermacher und ein „Vokalpianist“ dazu. Mit dabei sind heuer Björn Puscha, der Grafinger Poet Sebastian Schlagenhaufer, der Leadsänger von der Gruppe Irxn, Bernie Maisberger, und der "Lagerfeuer Rock'n Roller" aus Dietramszell, Franz Putz alias "Francesco", sowie der preisgekrönte „Vokalpianist“ Ramon Bessel. Sepp Müller moderiert und führt durchs Programm. „Bei schönem Wetter machen wir ein Open Air auf der Wiese - bitte Decken und Picknick mitnehmen, bei schlechtem Wetter gehen wir in die Waldkirche“, sagt Müller. Beginn ist um 20 Uhr , der Einlass ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstler wird herzlich gebeten.

13.51 Uhr: Fachlich immer auf dem neuesten Stand bleiben, sich kontinuierlich fortbilden: Der Beruf des Steuerberaters erfordert Einsatz, Fleiß und Disziplin. Die Steuerberaterkammer München zeichnete jetzt bei einer Feierstunde rund 60 Angehörige des Berufsstands zum 40-jährigen Dienstjubiläum mit der goldenen Ehrennadel aus. Unter den Jubilaren war auch Peter Stehr (li.) aus Bad Tölz. In seiner Rede dankte Prof. Hartmut Schwab (re.), Präsident der Steuerberaterkammer München, den Geehrten für ihre jahrzehntelange gute Arbeit und sprach ihnen seinen Respekt für ihre zahlreichen Verdienste aus: „Eine solch lange Berufszugehörigkeit ist in unserer schnelllebigen Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich. Sie haben große Leidenschaft für ihre Tätigkeit an den Tag gelegt und sich über Jahrzehnte eine enge Verbundenheit und Treue zu unserem Berufsfeld bewahrt.“

11.38 Uhr: In der Mittelschule Lenggries läuft gerade die Abschlussfeier. Die Abschlussrede halten Michaela Zacher, Tim Gistl, Tommy Riesch und Laura Riesch.

11.23 Uhr: Die Stadtwerke arbeiten seit Anfang Juli daran, alle Hauptleitungen der Gas-, Wasser- und Stromversorgung in der Nockhergasse zu erneuern und die dortigen Hausanschlüsse zu sanieren. „Die damit einhergehende Sperrung der Nockhergasse für den Durchgangsverkehr mag für den einen oder anderen Tölzer Umstände mit sich bringen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Wie nötig die neuen Leitungen aber seien, zeige ein Blick in den Baugraben. An den Jahrzehnte alten Versorgungsleitungen nagt der Zahn der Zeit: Der Austausch werde die Versorgung der Haushalte langfristig gewährleisten. „Wir kommen zügig voran und werden, wenn alles so weiter läuft, dem vorgesehenen Zeitplan gerecht“, so Christian Steinbacher von den Stadtwerken. Ab Montag, 22. Juli, beginnt die einwöchige Sperrung der Zufahrt auf die untere Nockhergasse über den Maierbräugasteig. Der Parkplatz Kolbergarten bleibt von der Isarseite aus über die Säggasse erreichbar. Fußgänger und Radfahrer können die Nockhergasse über einen eingerichteten Fußweg passieren. Die ansässigen Geschäfte und die Gastronomiebetriebe sind unverändert geöffnet und fußläufig erreichbar

9.47 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Durch einen Zeugenhinweis wurde jetzt eine Unfallflucht in Schlehdorf geklärt. Wie berichtet, hatte ein Unbekannter in der Nacht zum 9. Juli den Zaun auf dem Areal der Realschule Schlehdorf beschädigt (1000 Euro). Im Pressebericht hatte die Kochler Polizei um sachdienliche Hinweise gebeten. Ein solcher ergab, dass offenbar in der Tatnacht zwischen 23 und 1.15 Uhr ein Lastkraftwagen in dem Bereich der Schadensstelle rangiert hatte. Als Verantwortlicher wurde ein 37-jähriger Kraftfahrer aus Eppenschlag ermittelt, der mittlerweile auch das Wendemanöver mit seinem Lkw eingeräumt hat. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. „Positiver Nebeneffekt“, so die Polizei, „ist die Tatsache, dass die Geschädigten nicht auf ihrem Schaden sitzen bleiben.“

Vorschau auf den Tag: In der Mittelschule Lenggries werden am Donnerstagvormittag die Absolventen verabschiedet. Am Abend sind dann die Mittelschlulen in Gaißach und Dietramszell an der Reihe +++ Auch in der Tölzer Förderschule steht heute die Entlassfeier auf dem Programm +++ Der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bad Tölz tagt heute um 16 Uhr im Rathaus.