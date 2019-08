Tölz Live: König Ludwig II. kehrt zurück an den Herzogstand

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von 19. Juli bis zum 15. August zum Nachlesen.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

+++ Aktualisieren +++

Montag, 19. August:

12.12 Uhr: Wer auf den Spuren des bayerischen Märchenkönigs Ludwig II. wandelt, wird entlang der Bayerischen Alpen vielerorts mit majestätischen Ausblicken belohnt. Der Lieblingsberg des Märchenkönigs war der Herzogstand. Zu seinem 173. Geburtstag kommt Ludwig II. jetzt auf seinen Lieblingsberg zurück. König-Ludwig-Fans und Bergwanderer, die am Sonntag, 25. August, auf den Herzogstand kommen, haben gute Chancen, mit dem Märchenkönig - alias Ludwig-Darsteller Bernhard Rieger - ins Gespräch oder auf ein Foto zu kommen. Die erste Bergfahrt ist um 8.30 Uhr. Ab zirka 10 Uhr wird der König erwartet. Dabei bleibt es spannend, ob der „Kini“ zu Pferd oder bequem mit der Herzogstandbahn den Berg erklimmt. Treffen kann man den „Kini“ rund um das Berggasthaus Herzogstand, in der Nähe der Ludwigbüste oder auch beim Pavillon bis in den Nachmittag hinein.

10.48 Uhr: Einen Traumtag am Walchensee - das erlebten viele am Sonntag. „Aber Leute... warum müsst ihr euren Müll bei uns abladen oder auf den Boden werfen? Eure Flaschen, Lebensmittelreste, Windeln...?“, fragt die Wasserwacht Walchensee auf ihrer Facebook-Seite „Ihr kommt hierher weil es so schön ist - dann tut doch auch das eure dazu und nehmt euren Müll wieder mit nach Hause damit es auch schön bleibt!“

+ © Wasserwacht Walchensee

Vorschau auf den Tag: Der Lenggrieser Gemeinderat tagt um 18 Uhr im Rathaus. Unter anderem geht es um die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Sonntag, 18. August

17.48 Uhr: In der Tölzer Marktstraße geht in wenigen Minuten der Kunst- und Töpfermarkt zu Ende. Die Händler zeigen sich mit dem Geschäft alles in allem zufrieden, auch wenn es speziell in der Hitze des heutigen Sonntags die Ausflügler wohl eher zum Baden zog.

+ © Patrick Staar

16.17 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Einem Patienten der Tölzer Buchbergklinik hat ein unbekannter Täter das Fahrrad gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 11. August, 10 Uhr, und dem vergangenen Donnerstag, 18 Uhr. Das schwarze Herren-Trekkingrad der Marke KTM (Wert: 400 Euro), das einem 73-Jährigen aus Markt Schwaben gehört, stand am Fahrradständer der Rehaeinrichtung an der Wengleinstraße. Das Hinterrad war per Fahrradschloss mit dem Rahmen verbunden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 08041/761060.

14.47 Uhr: Im Lenggrieser Festzelt beteiligten sich zehn Mannschaften am traditionellen Wettbewerb im Tauziehen, den die katholische Landjugend Lenggries ausrichtete. Den ersten Platz sicherten sich „Die Bohnenstangen“ (Foto).

+ © Ewald Scheitterer

13.04 Uhr: Vom Tölzer Harley-Treffen aus haben etwa 80 Teilnehmer eine Ausfahrt gestartet. Hier biegt die Gruppe gerade von der B13 in Richtung Lenggries ab. Im Vorfeld hatte es Ärger gegeben, weil die Stadt Bad Tölz nicht erlaubt hatte, dass die Route über die Isarbrücke und den Kapellengasteig führt.

+ © Ewald Scheitterer

11.46 Uhr: Ganz entspannt genießt dieses Biker-Pärchen das spezielle Lebensgefühl beim Harley-Treffen im Tölzer Moraltpark. Noch bis heute Abend können Schaulustige beim „Rock‘n‘Race“ bei einem bunten Rahmenprogramm Harley-Davidson-Maschinen bestaunen und fachsimpeln.

10.25 Uhr: Heute kann man noch einmal einen Sprung in die Isar wagen. Die Sonne scheint, der Himmel über Bad Tölz ist strahlend blau, und das Thermometer soll bis auf 29 Grad klettern.

Samstag, 17. August

Das wird schön am Wochenende: Unsere Freizeittipps

Samstag:

Bad Tölz: Kunst- und Töpfermarkt, 9 bis 18 Uhr, Marktstraße +++ Harley-Treffen „Harley Rock’n’-Race“, Festival mit Ausfahrten, Festplatz am Moraltpark und „Jailhouse“ ab 10 Uhr (Eintritt: 5 Euro/Kinder bis 12 Jahren frei) +++ Konzert mit dem Trio „Fideles Candando“, Lieder und Texte „Tod im japanischen Kaiserpalast“, 19.30 Uhr, Kleiner Kursaal (Eintritt frei) +++ Benediktbeuern: Chorworkshop Carmina Burana, Abschlusskonzert „Herzenslieder“, 17 Uhr, Basilika (Eintritt frei) +++ Bichl: Wanderfreunde Bichl, 47. Wandertage, Start: 8 bis 12 Uhr, Verbandsschule, an der Ludlmühlstraße, Zielschluss um 15 Uhr +++ Jachenau: Tourismusverein, Besuch bei der Feuerwehr, Treffpunkt 10 Uhr, Gerätehaus +++ Lenggries: Lenggrieser Festwoche, Kesselfleisch-Essen mit der Landjugendmusi ab 12 Uhr; Landjugend-Tauziehen, 14 Uhr; Siegerehrung vom Tauziehen, 18.30 Uhr; Lange Nacht der Musik mit der Band „Manyana“, 19 Uhr, Festzelt am Festplatz an der B 13.

+ Der Kunst- und Töpfermarkt lädt am samstag und Sonntag zum Bummel durch die Tölzer Marktstraße ein. © Andreas Steppan

Sonntag:

Bad Tölz: Harley-Treffen „HarleyRock’n’Race“, Festival mit Ausfahrten, Festplatz am Moraltpark und „Jailhouse“, 10 bis 17 Uhr (Eintritt: 5 Euro/Kinder bis 12 Jahren frei) +++ Kunst- und Töpfermarkt, 10 bis 18 Uhr, Marktstraße +++ Musik vom Duo Jan Urban und Jan Hroncek, „Wien-Ungarischer Abend“, 19.30 Uhr, Kleiner Kursaal +++ Benediktbeuern: Gäste-Information, Fledermausführung „Batmans kleine Freunde“, Treffpunkt 20 Uhr, ZUK-Rezeption, Anmeldung, Telefon 08857/248 (Kosten: 4 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder) +++ Ellbach: Burschenverein, Familien-Dorffest ab 12 Uhr beim „Ehart“ (an der Kirche) +++ Lenggries: Lenggrieser Festwoche, Weißwurst-Frühschoppen mit der „Oid Foia Musi“, 11 Uhr; böhmische Blasmusik mit den „Blasensteinern“, 19 Uhr; große Verlosung, 21 Uhr, Festzelt am Festplatz an der B 13.

Freitag, 16. August:

18.45 Uhr: Tipps gegen Langeweile - Das ist los am Freitagabend

Bad Tölz: Seit 18 Uhr läuft das Harley-Treffen „Harley Rock‘n‘Race“ im Moraltpark +++ Bad Heilbrunn: Musikkapelle Bad Heilbrunn, Abendkonzert, 19.30 Uhr vor der Fachklinik +++ Ellbach: Burschenverein, Weinfest, 19 Uhr, beim „Wonga“ auf der Tenne +++ Jachenau: Trachtenverein, 3. Heimatabend, 20 Uhr, Schützenhaus +++ Kochel am See: Kochler Kino, Open-Air-Aufführung des Films „25km/h“, 21.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Seepromenade (Eintritt: 8 Euro/ unter 15 Jahren 5 Euro/Sitzgelegenheit mitbringen) +++ Lenggries: Lenggrieser Festwoche, Unterhaltung mit der Wackersberger Blasmusik, 19 Uhr, Festzelt am Festplatz an der B 13 +++ Walchensee: Walchenseer Theaterspieler, Aufführung des Dreiakters „’s Jubiläum“, 20 Uhr, Gasthaus Edeltraut (8 Euro)

17.27 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Beim Blick aus ihrem Wohnungsfenster an der Edelweißstraße machte eine Tölzerin (60) am Dienstag gegen 11.55 Uhr eine unschöne Beobachtung: Sie sah, wie ein weißer VW-Transporter gegen ihren geparkten schwarzen Fiat Punto fuhr. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Die Reparatur des Fiat dürfte laut Polizei um die 1500 Euro kosten. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08041/761060 entgegengenommen.

15.18 Uhr: Dreharbeiten am Tölzer Isarufer. Ein Team des estnischen Fernsehens interviewte dieser Tage den ehemaligen Tölzer Feuerwehr-Kommandanten Hermann John zu seinen Erfahrungen bei den Hochwasserereignissen 1999 und 2005. In der Reportage soll es generell ums Thema Hochwasser an verschiedenen Orten in Europa gehen.

+ © Hias Krinner

13.32 Uhr: Mittagspause an der grünen Isar unter weiß-blauem Himmel. Bad Tölz zeigt sich heute bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen von der besten Seite.

+ © Andreas Steppan

12.06 Uhr: Mit einer 2000-Euro-Spende hat sich der Lenggrieser Gleitschirmclub bei der Bergwacht Lenggries für deren unermüdlichen Einsatz bedankt. Immer wieder rückten die Lenggrieser Bergretter in diesem Jahr aus, um meist unverletzte Gleitschirmflieger aus Bäumen zu befreien. Leider gingen aber nicht alle Notlandungen glimpflich aus.

+ Trafen sich zur Spendenübergabe (v.li.): Kati Meißner (Kassiererin vom Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V.), Christoph Brenninger (Bereitschaftsleiter der Lenggrieser Bergwacht), Rudi Brandl (2. Vorstand des Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V.). © Bergwacht Lenggries

11.02 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Kleine Unaufmerksamkeit, teure Folgen: Eine Eglingerin (39) verursachte am Dienstag in Bad Tölz einen Sachschaden in Höhe von geschätzt 4000 Euro. Laut Polizei steuerte die Frau gegen 18.45 Uhr im Moraltpark vor dem „Jailhouse“ ihren Firmenwagen der Marke Daimler rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Sattelanhänger eines 44-jährigen Waakirchners.

9.39 Uhr: Es ist eine alltägliche Beobachtung: Eine große Gruppe von zirka 40 Fahrradfahrern fährt in die Tölzer Marktstraße ein. Obwohl hier von 9.30 bis 21 Uhr ein Fahrverbot für Fahrräder gilt, steigt keiner ab. Als mildernder Umstand für diese Gruppe sei gesagt: Die Radler kamen genau um 9.30 Uhr in der Marktstraße an, sie bewegten sich also im Grenzbereich. Allgemein aber klagen etliche Fußgänger und Geschäftsleute darüber, dass zu viele Radler durch die Fußgängerzone fahren.

Vorschau auf den Tag: Das Harley-Rock‘n‘Race-Festival wird am Freitag um 18 Uhr im Tölzer Moraltpark eröffnet +++ Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist am Freitag geschlossen - genauso wie die Rathäuser in Dietramszell und Benediktbeuern