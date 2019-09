Tölz live: Stürmische Zeiten im Tölzer Land

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Montag, 30. September:

11.16 Uhr: Am kommenden Samstag, 5. Oktober, findet in Lenggries wieder ein Flohmarkt statt. Von 8 bis zirka 16 Uhr kann auf dem Festplatz an der B 13 gestöbert und gekauft werden. Aufbau der Verkaufsstände ist ab 6 Uhr möglich. Händler mit Neuware sind nicht zugelassen. Bei Regenwetter entfällt die Veranstaltung. Info-Tel.: 01520/890 1869.

10.33 Uhr: Es ist auch im Landkreis stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis 17 Uhr: „Es treten oberhalb 1500 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) gerechnet werden.“ In tieferen Lagen „treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) gerechnet werden“.

Sonntag, 29. September

16.30 Uhr: Ein wunderschöner Spätsommertag geht zu Ende. Das kann man heute Abend im Tölzer Land noch unternehmen:

Bad Tölz: Tanzsportclub Tölzer Land, Workshop Line Dance für Beginner, 18.30 bis 20 Uhr, Am Sportpark 1. +++

Arzbach: KKK, Kabarettabend mit Franziska Wanninger „furchtlos glücklich“, 19 Uhr, Gasthof Kramerwirt (Abendkasse: 20 Euro). +++

Lenggries: Konzert für Trompete und Orgel mit Sepp Kronwitter und Alexander Pointner, 19 Uhr, Pfarrkirche St. Jakob (Eintritt frei, Kostenbeitrag erbeten).



15.23 Uhr: Blick vom Hirschhörnlkopf in Richtung Walchensee.

13.12 Uhr: Traumtag - auch in der Eng. In Scharen machen sich Wanderfreudige auf den Weg in Richtung Berge.

11.55 Uhr: Die Bauarbeiten am Arzbacher Isar-Steg schreiten voran. Wie Leser Wolfgang Müller fotografisch festgehalten hat, ist vom ursprünglichen Steg nicht mehr viel übrig. Wie berichtet wird das Bauwerk derzeit saniert und das Geländer erhöht. Das Überqueren der Isar von Arzbach nach Obergries ist daher derzeit verboten - was nicht alle ernst nehmen.

10.53 Uhr: Begleitet von Musik marschierten die Teilnehmer der Landestagung des Trachtenverbands gerade vom Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche durch die Marktstraße in Richtung Kurhaus.

10.15 Uhr:

Mit wolkenlosem Himmel zeigt sich dieser Sonntagmorgen über Bad Tölz.

Freitag, 27. September

17.34 Uhr: Aus dem Polizeibericht

Handgemenge bei Festen gibt es nicht nur unter Jugendlichen. Nach einem Zwischenfall bei einem Weinfest an der Tölzer Jahnstraße ermittelt die Polizei wegen versuchter Körperverletzung. Demnach betrat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein Tölzer (69) das dortige Zelt und pöbelte einige Gäste an. Dann lief er unvermittelt auf einen 72-jährigen Tölzer zu und wischte ihm mit der Hand die Brille von der Nase. Ein weiterer Gast hielt den Angreifer fest und brachte ihn hinaus. Der 72-Jährige blieb unverletzt, die Brille wurde nicht beschädigt.

15.30 Uhr: Der Vorstand der Kolpingsfamilie Bad Tölz informiert, dass am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr auf der Binsalm in der Eng eine Bergmesse mit Generalvikar Peter Beer stattfindet. Es wird gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden.

14 Uhr: Das „Cohaus Kloster Schlehdorf“ ist ein Ort für gemeinschaftliches Wohnen, für Arbeit, Fortbildung und Erholung. Seit Juni 2018 wird es von der Wohnungsbaugenossenschaft (Wogeno) München im Probebetrieb geleitet. Nun lädt die Wogeno am Samstag, 28. September, zu einem Tag der offenen Tür ein. Der Termin richtet sich speziell an Personen aus Schlehdorf und aus der Region. Um 14 Uhr gibt es eine Führung, um 15 Uhr stellt die Wogeno ihre Planungen zu Wohnungen, Arbeitsräumen, Veranstaltungen, Seminaren und Coworking vor.

13.14 Uhr: Die Tölzer Leonhardifahrt wirft ihre Schatten voraus. Die Stadt hat heute bekannt gegeben, wie das Leonhardizeichen 2019 aussieht. Als Vorlage diente ein Gemälde mit der Darstellung des Heiligen Leonhard aus der Tölzer Stadtpfarrkirche, auf das Stadtrat Ludwig Bauer, der der Leonhardifahrt auf engste verbunden ist, aufmerksam machte.

+ © Walter Berghofer

12.03 Uhr: Achtung, Stau: Nach einem Unfall auf Höhe der Ausfahrt Bad Tölz-Mitte (Krankenhaus-Ausfahrt) gibt es aktuell Verkehrsbehinderungen auf der B472.

11.23 Uhr:Die AfD-Landtagsabgeordnete Anne Cyron, die 2018 im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für das Direktmandat kandidierte, geht auf Distanz zur umstrittenen Fraktionsvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner. In einer Pressemitteilung, die Cyron heute gemeinsam mit den Abgeordneten Franz Bergmüller und Christian Klingen veröffentlicht hat, erklärt sie, an der für heute angesetzten Neuwahl zum Fraktionsvorsitz nicht teilzunehmen. Die für sie völlig überraschende kurzfristige Ansetzung des Wahltermins bezeichnen die drei Politiker als „Blitz-Aktion“ und sehen dahinter nur ein Ziel: „Katrin Ebner-Steiner möchte sich erneut im Amt bestätigen lassen und parallel dazu versuchen, einen willfährigen Vorstand wählen zu lassen.“ Die drei Unterzeichner der Presserklärung betonen aber, dass sie nicht ein weiteres Mal, so wie schon bei der Erstwahl zum Fraktionsvorsitz im Oktober 2018 lediglich als Statisten in einem abgekarteten Spiel fungieren“ möchten. Ihre Quintessenz: „Unsere Versuche, gemeinsam mit der derzeitigen Fraktionsführung eine maßvolle, bürgernahe Politik anzustreben, sind offenbar gescheitert.“ Und: „In einem schier unglaublichen Machtstreben überschreitet die Fraktionsvorsitzende unserer Ansicht nach jede Grenze. „Das ist nicht die AfD, in die wir eingetreten sind. Das ist nicht die AfD, für die wir uns stark gemacht haben.“

9.58 Uhr:

Die Stadtwerke Bad Tölz veröffentlichen folgenden Warnhinweis:

In den vergangen Tagen erreichten die Mitarbeiter des Stadtwerke Kundenservice vermehrt Hinweise aufmerksamer Kunden, die vermeintlich von Stadtwerke-Mitarbeitern angerufen wurden. Am Telefon wurden die Tölzer aufgefordert persönliche Daten preiszugeben und einen Stromliefervertrag abzuschließen. Als Stadtwerke Bad Tölz weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass hinter diesen Anrufen organisierte Telefonbetrüger stecken und warnen davor persönliche Daten am Telefon weiterzugeben. Telefonische Vertragsabschlüsse werden von den Stadtwerken nicht durchgeführt. Wer einen entsprechenden Anruf erhält, sollte die Telefonnummer und den Namen des Anrufers bzw. des Unternehmens notieren und umgehend bei der Bundesnetzagentur den Fall unerlaubter Telefonwerbung melden.

Donnerstag, 26. September

18.15 Uhr: In Regensburg wurde heute die Landesausstellung unter dem Titel „100 Schätze aus 1000 Jahren“ eröffnet. Mit dabei: Ministerpräsident Markus Söder und eine historische Sänfte aus dem Stadtmuseum Bad Tölz.

+ © Karl Bock

16.30 Uhr: Wegen des jährlichen Betriebsausflugs sind das Lenggrieser Rathaus und der Bauhof am Freitag, 27. September, ganztägig geschlossen und nicht erreichbar. Ebenfalls geschlossen sind an diesem Tag die gemeindlichen Kindergärten. Die Gästeinformation ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

15.30 Uhr: Im Programm der Gäste-Information Bad Heilbrunn ist eine Führung auf dem geobiologischen Lehrpfad für Samstag, 28. September, vorgesehen. Diese Führung wurde jedoch vorverlegt und wird nun bereits am Freitag, 27. September, durchgeführt. Treffpunkt ist um 16 Uhr das Haus des Gastes im Kräuter-Erlebnispark. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

14.30 Uhr: Noch bis 17 Uhr heute lädt die Inititive Gelbe Tonne zu ihrem Aktionstag ein. Dafür ist ein Stand auf dem Parkplatz vor der Tölzer Kaufland-Filiale aufgestellt, an dem Interessierte Informationen erhalten.

+ © Initiative geTon

13.30 Uhr: Es ist ein Baustein, um einen wichtigen, aber mit Problemen kämpfenden Berufsstand zu unterstützen: Das Landratsamt weist darauf hin, dass Hebammen noch bis 2. Dezember Anträge einreichen können, um für 2019 von einer „Sonderzahlung für die Hebammen in der Wochenbettbetreuung“ zu profitieren. Dafür hat der Freistaat dem Landkreis 23 000 Euro zugesprochen, der Landkreis stockt die Summe ungefähr um noch einmal dieselbe Summe auf. Um einen Zuschuss zu erhalten, müssen Hebammen mindestens 15 Mütter aus dem Landkreis mit je drei Hausbesuchen oder mehr betreut haben. Sind es 25 Mütter oder mehr, steigt der Förderbetrag. Anträge bitte ans Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Büro des Landrats, Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz. Weitere Informationen per E-Mail an abteilung1@lra-toelz.de.

12.06 Uhr: Weil die Brandmeldeanlage in der Tölzer Berufsschule Alarm geschlagen hat, rückten gerade Einsatzkräfte aus. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich aber um einen Fehlalarm.

11.48 Uhr: Wer jetzt schon wieder urlaubsreif ist, kann mit einem Diavortrag, zu dem der AK Radeln der Stadt Tölz einlädt heute Abend seine Sehnsucht stillen: Thema ist Korsika, die französische Insel im Mittelmeer, die oft als „wilde Schönheit“ bezeichnet wird. Felsige Steilküsten und liebliche Strände, sanfte Hügel und zerklüftetes Gebirge, charmante Städte und menschenleere Strände – das alles vereint die Insel. Referentin Claudia Redeker schildert ihre Eindrücke. Sie hat zusammen mit drei Freunden die Insel per Fahrrad erobert und in einem Video und mit beeindruckenden Bildern die Reise dokumentiert. Die Veranstaltung findet im Gasthaus Kolberbräu statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

10.50 Uhr: Das Bayerische Rote Kreuz bittet die Bevölkerung um Blutspenden. Der nächste Termin ist am morgigen Freitag, 27. September, im evangelischen Gemeindezentrum in Bad Tölz. Die Spende ist von 16 bis 20 Uhr möglich.

9.57 Uhr: Angelehnt an die Vorbilder in München und Wolfratshausen organisiert die Kreisgruppe des Bund Naturschutz Bad Tölz- Wolfrathausen in Bad Tölz zum 4. Mal einen gemeinschaftlichen Haus-, Hof- und Garagenflohmarkt. Idee dahinter: Wer nicht den Mut hat seine nicht mehr benützten Raritäten, Bücher, Möbel, Kleidung oder Sportartikel an Flohmärkten anzubieten, hat an diesem Tag die Möglichkeit seine Garagen- und Gartentore zu öffnen und seine Schätze aus Keller oder Speicher zu handeln oder zu tauschen. Nicht erlaubt ist der Verkauf auf öffentlichen Plätzen. Der Markt findet am Samstag, 5. Oktober, zwischen 10 und 16 Uhr im Stadtgebiet Bad Tölz statt. Interessierte Verkäufer melden sich per Mail bis zum 3.10.19 an bad-toelz@bund-naturschutz.de mit Angabe von „Garagenflohmarkt“, Namen, Adresse und Telefonnummer. Diese Angaben werden dann auf Wunsch auf der Homepage der Kreisgruppe des BN www.bad-toelz.bund-naturschutz.de veröffentlicht.

Mittwoch, 25. September

Bichl: Frauenbund, Filmvortrag über Don-Bosco-Arbeit in Sierra Leone, 19.40 Uhr, Pfarrheim.

16.05 Uhr: Das Staatliche Bauamt Weilheim wird im Bichler Falak neben der Salzlagerhalle eine weitere, etwa 20 auf sechs Meter große Halle zur Lagerung von Bankettschälgut bauen. Die Gemeinderäte stimmten dem Antrag zu.

15.14 Uhr: Aus dem Polizeibericht

An der Ausfahrt vom ehemaligen Tölzer Kasernenkarree zur Bundesstraße wurde am Montagabend ein Radfahrer von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Laut Polizei fuhr eine Gaißacherin (48) gegen 20.45 Uhr mit ihrem BMW geradeaus in Richtung der grünen Ampel zu, als der Radler, ein 17-jähriger Tölzer, ohne Licht und ohne Helm von links aus dem Parkplatz gefahren kam. Er hätte Vorfahrt gewähren müssen, hielt aber nicht an. Das Radl kollidierte mit dem BMW, der junge Mann stürzte. Der 17-Jährige wurde kurz im Rettungswagen behandelt und dann zu seinen Eltern nach Hause gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2150 Euro.

13.40 Uhr: Endspurt bei der Lenggrieser Kunstwoche: Noch bis einschließlich Sonntag kann man die Ausstellung im und vor dem Pfarrheim sowie die Werke am Rathausplatz besichtigen.Die Kunstwoche hat werktags von 14 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

+ Attraktion am Rathausplatz: Die transparenten Plastiken von Gabriela Nepo-Stieldorf aus Österreich. © arp

12.34 Uhr : Aus dem Polizeibericht:

Ein 40-jähriger Schlehdorfer weiß seit Dienstag, wie schmerzhaft es sich anfühlt, wenn einem ein Lkw über den Fuß fährt. Nach Angaben der Wolfratshauser Polizei war der Mann derart vertieft in sein Handy, dass er einem Lastwagen keine Beachtung schenkte, der gegen 17.50 Uhr auf einem Betriebsgelände in Egling unterwegs war. Zu allem Unglück widmete der 64-jährige Fahrer, ein Geretsrieder, einem anderen rangierenden Lkw so große Aufmerksamkeit, dass er den 40-Jährigen übersah und mit dem linken Vorderreifen seines Wagens über den rechten Fuß des Schlehdorfers fuhr. Der trug zwar Sicherheitsschuhe, dennoch bestand der Verdacht auf Knochenbrüche. Ein Rettungswagen brachte den Mann ihn ins Unfallklinikum nach Murnau. Gegen den Geretsrieder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

10.50 Uhr: Zum „philosophischen Frühstück“ lädt das Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen ab dem 2. Oktober. Los geht‘s mit einer dreiteiligen Matinee im Tagungsraum des KBW, Bad Tölz, Salzstraße 1. Hans Otto Seitschek, außerplanmäßiger Professor der Philosophie an der LMU München und Geschäftsführer des Kreisbildungswerk Erding stellt grundlegende Gedanken zur Personphilosophie vor, unter dem Titel „Der Mensch als Person – ein Wesen gegenseitiger Anerkenntnis“. Diesen Überlegungen geht er in der Matinee nach, jeweils verbunden mit einer gemeinsamen Lektüre von Texten der vorgestellten Philosophen. Die drei Treffen finden am 02.10., 09.10. und 30.10.2019, jeweils mittwochs von 9:30 bis 11:30 Uhr statt.

+ Prof. Dr. Hans Otto Seitschek

9.52 Uhr: Die „Mobile Homes“, die in Bad Tölz künftig zur Notunterbringung von Obdachlosen dienen sollen, stehen mittlerweile an ihrem Bestimmungsort neben dem Rot-Weiß-Clubheim an der Kohlstatt. Bezugsfertig sind sie aber offenbar noch nicht. Die Stadt hatte die Häuschen von der Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern-Greiling-Sachsenkam erworben, die sie zuvor als Asylbewerberunterkünfte am Kranzer genutzt hatte. Diese Einrichtung ist mittlerweile aufgelöst. Die Obdachlosigkeit im Landkreis wird zum immer drängenderen Problem, wie der Fall eines jungen Mannes zeigt, der seit zwei Jahren in seinem Auto wohnt.

+ © Andreas Steppan

Dienstag, 24. September

15.59 Uhr: Prominenten Besuch hatte kürzlich wieder einmal das Bergwacht-Zentrum für Sicherheit und Ausbildung in Gaißach. Im Rahmen der Tagung des Präsidiums des Deutschen Roten Kreuzes in Großhartpenning stattete die Präsidentin Gerda Hasselfeldt der Einrichtung an der B 472 einen Besuch ab. Begleitet wurde die ehemalige Vorsitzende des CSU-Landesgruppe im Bundestag von weiteren Mitgliedern des DRK-Präsidiums. Klemens Reindl, Bundesleiter der Bergwacht, und Otto Möslang, Vorsitzender der Bergwacht Bayern, begrüßten die Gäste, die sich bei einem Rundgang ein Bild von den vielfältigen Möglichkeiten der Halle machten.

13.45 Uhr:Unter der Überschrift „Filiz hört zu“ starten die Kreis-SPD und ihre Landratskandidatin Filiz Cetin im Kommunalwahlkampf einen „Bürgerdialog“. Alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis sind laut einer Mitteilung eingeladen, ihre Anregungen, Wünsche und Ideen an die Kandidatin zu schicken, E-Mail filiz-hoert-zu@t-online.de.

12.11 Uhr: Aus dem Polizeibericht

Auf der Sachsenkamer Straße in Bad Tölz trug am Montagabend ein 59-jähriger Fußgänger mittelschwere Verletzungen am Kopf davon. Ein Auto hatte ihn angefahren. Nach Angaben der Polizei war der Tölzer gegen 19.45 Uhr so plötzlich auf die Straße getreten, dass ein 31-jähriger Bichler, der mit seinem VW stadtauswärts unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Der 59-Jährige geriet auf die Motorhaube des VW und fiel anschließend auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Asklepios-Stadtklinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

11.25 Uhr: Der Circus Montelli gastiert von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, in Greiling an der Tölzer Straße. Vorstellungen gibt es am Freitag und Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

9.55 Uhr: Pflichttermin für alle Tolkien-Fans: Im Isar-Kinocenter in Nad Tölz beginnt am Freitag, 27. September, eine „Herr der Ringe“-Filmnacht statt. Gezeigt werden erst alle drei Teile von „Der Hobbit“, anschließend die „Herr der Ringe“-Trilogie. Der Filmmarathon dauert knapp 24 Stunden. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 42 Euro.

Montag, 23. September

16.01 Uhr: Beim ersten Spendenlauf des TV Bad Tölz gingen am Samstag rund 150 Läufer an den Start. Es kam ein Erlös von rund 10.000 Euro zusammen, auch weil die Firma XXX-Lutz ihre Spendensumme auf 2610 Euro aufstockte.

+ Spendenlauf-Organisator Christian Haas (li.) mit Robert Nestinger, Standortleiter Logistik des XXX-Lutz in Wolfratshausen. © Marie Haslböck/TV Bad Tölz

15.30 Uhr: Im Ausschuss für soziale und kulturelle Angelegenheiten läuft zur Stunde eine kritische Diskussion zum Thema Mitfahrerbänke. Edith Peter und Franz Schöttl stellen deren Sinnhaftigkeit in Frage.

+ Ausschuss für soziale und kulturelle Angelegenheiten. © ast

15.08 Uhr: Mit einem starken Aufgebot bereicherte die Gemeinde Bichl am Sonntag den beliebten Trachten- und Schützenumzug zur Wiesn in München. Beteiligt waren 130 Mitglieder von Musikverein, Spielmannszug und Gebirgsschützenkompanie. Leider war es zu einer Foto-Verwechslung gekommen, so dass das heute veröffentlichte Bild in unserer Zeitung nicht die Teilnehmer aus Bichl zeigt. Die Bichler versuchen, rund alle zehn Jahre an dem Zug teilnehmen zu können. Voraussetzung dafür ist eine Bewerbung beim Bund der Bayerischen Gebirgsschützen, berichtet Schriftführer Andreas Eger. „Es ist schon ein besonderes Erlebnis, in diesem Zug mitzulaufen.“ Die Bichler marschierten gleich hinter Ministerpräsident Markus Söder. Nach dem geselligen Ausklang im Paulaner-Zelt ging es mit dem Bus wieder zurück nach Bichl.





13.40 Uhr:Wegen einer technischen Störung an der Strecke zwischen Lenggries und Bad Tölz kommt es derzeit auf dem gesamten BOB-Netz zu Verspätungen und teilweise zu Zugausfällen, teilt das Unternehmen mit. Derzeit wird an einem Schienenersatzverkehr gearbeitet.



13 Uhr: Das Wetter in Bad Tölz passt aktuell sehr gut zum kalendarischen Herbstanfang: Es ist nass und grau.

11.13 Uhr: 2100 Stunden theoretischer Unterricht und 2500 Stunden fachpraktische Ausbildung von der Intensivstation bis zum ambulanten Pflegebereich. Dieses Pensum haben die 15 Auszubildenden in der Gesundheits-und Krankenpflege am Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe Bad Tölz in den vergangenen drei Jahren absolviert. „Nun wurden sie feierlich geehrt und starten motiviert ins Berufsleben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Besonders erfolgreich waren Helena Nicolaus mit Note 1,0 sowie Annelies Cook und Kristina Klug (beide Note 1,33). „Alle Schülerinnen und Schüler haben den Klinikalltag gut gemeistert, sich konstruktiv mit dem Berufsfeld auseinandergesetzt und große Eigeninitiative gezeigt. Ich bin stolz auf diesen Jahrgang“, betont die Pflegedirektorin der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz, Andrea Geisler.

+ Die Auszubildenden zum Gesundheits-und Krankenpfleger am Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsfachberufe Bad Tölz feiern im „Gasthaus“ ihren Abschluss: (v. li.) Annelies Cook, Julianna Batta, Barbara Uschold, Dzejlana Halilovic, Helena Nicolaus, Kristina Klug, Danuta Rzepka, Sophie Lechner, Stoyanka Nesheva, Ana Marija Antinac, Anela Zahirovic, Vinzenz Feigl. Es fehlen: Raba Bajrami, Felix Kubin und Milica Ristic. © Asklepios

Sonntag, 22. September

16.51 Uhr: Wer sitzt denn da auf der Bühne? Ist das nicht ... Richtig. Eine Frau aus der Region entdeckte am Wochenende auf der Oidn Wiesn in München unseren Landrat. Im Festzelt „Tradition“ spielte Josef Niedermaier in der Präsidiums-Kapelle MON – die Abkürzung steht für Musikbund Ober- und Niederbayern – die Klarinette. Für alle, die es nicht wissen: Niedermaier ist auch aktiver Musiker in der Stadtkapelle Bad Tölz. Sicher eine schöne Abwechslung zum mitunter drögen Politikeralltag.

+ Landrat Josef Niedermaier auf der „Oidn Wiesn“.

15.15 Uhr: Hochbetrieb herrscht heute am Blomberg. Die Parkplätze am Fuß der Bergbahn sind zu beiden Seiten der B472 ziemlich voll.

+ © Andreas Steppan

13.49 Uhr: Georg Kemser, Vorstand des Lenggrieser Trachtenvereins Hirschbachtaler, und sein Stellvertreter Lorenz Kellner haben beim Jahrtag langjährige Mitglieder geehrt: Hans Grasberger gehört ebenso wie Paul Wenig seit 40 Jahren dem Verein an. Andrea Oswald ist seit 25 Jahren Mitglied. Ein besonderes Dankeschön gab es für Franz Landthaler, der seit 25 Jahren als Fähnrich immer zuverlässig zur Stelle ist.

+ Georg Kemser (re.), Vorstand des Lenggrieser Trachtenvereins Hirschbachtaler, und sein Stellvertreter Lorenz Kellner (li.) ehrten Hans Grasberger (2. v. li.), Paul Wenig (3. v. li.), Andrea Oswald und Franz Landthaler. © mk

11.45 Uhr: Viel los war am Samstag beim Straßenfest „Bretonischer Herbst“ auf dem Rathausplatz von Lenggries. Der Partnerschaftsverein „Lenggries-Bretagne“ hatte an den Ständen bayerische und bretonische Spezialitäten angeboten, für die Kleinen gab es eine Hüpfburg und Kinderschminken.

+ Viel los war beim Straßenfest „Bretonischer Herbst“ auf dem Rathausplatz von Lenggries. © Wolfgang Mueller

10.14 Uhr: „Momentan nicht erreichbar“. So lautet der Name einer Ausstellung, die aktuell im Tölzer Stadtmuseum zu sehen ist. Ende der Woche hatte Künstlerin Stefanie von Quast zur Vernissage gebeten. Bis 6. Oktober kann die Präsentation im Stadtmuseum besichtigt werden, ganz im Sinne von Museumsleiterin Elisabeth Hinterstocker: „Nehmen Sie sich die Zeit dafür, seien Sie eben momentan nicht erreichbar.“

+ © Hias Krinner

Wochenende, 21./22. September:

Freitag, 20. September

15.52 Uhr: Aus dem Polizeibericht:

Als er von einem Grundstück auf die B 11 einfahren wollte, hat ein 66-Jähriger am Donnerstag in Ried einen Motorradfahrer übersehen und so einen Unfall verursacht. Laut Polizei passierte der Zusammenstoß gegen 12.30 Uhr. Der Motorradfahrer, ein 22-Jähriger aus Bretten (Baden-Württemberg), der auf seiner BMW-Maschine aus Richtung Benediktbeuern kam, konnte die Kollision mit dem Renault nicht mehr verhindern. Er stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in Krankenhaus nach Penzberg. Am Auto entstand ein Schaden von 1000, am Motorrad von 6000 Euro.

14.59 Uhr: Hoch erfreut zeigt sich Kreisbrandrat Alfred Schmeide über die Wahl des neuen „obersten Feuerwehrlers Bayerns“. Auf der Vollversammlung des Landesfeuerwehrverbands in Dingolfing wurde am Freitag – auch mit Schmeides Stimme – Johannes Eitzenberger, Kreisbrandrat des Nachbarlandkreises Garmisch-Partenkirchen, zum Vorsitzenden gewählt. Schmeide bezeichnet es als „tolle Geschichte“, dass nun ein persönlich und geografisch kurzer Draht zur bayerischen Feuerwehrleitung besteht. Mit den Garmischer Nachbarn sind die Feuerwehren des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen im Zweckverband Oberland verbunden.

12 Uhr: Es war die mit Abstand größte Klima-Demo in Bad Tölz seit Beginn der Fridays-for-Future-Bewegung: Geschätzt 900 Teilnehmer zogen mit Transparenten durch die Kurstadt und forderten lautstark mehr Engagement für den Klimastreik.

11.05 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle Arzbacher, die heuer von Obergries aus mit der BOB nach München fahren wollten: Laut dem Wackersberger Bürgermeister Alois Bauer ist der Steg von Arzbach nach Obergries wegen Bauarbeiten noch bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt. Wiesn-Fans müssen sich also einen anderen Weg suchen - oder sich gleich in Lenggries oder Bad Tölz in den Zug setzen.

9.51 Uhr: Sehr Stimmungsvolles Foto von Leserin Diana Schmidt: der Kochelsee im ersten Morgenlicht.

+ © Diana Schmidt

Donnerstag, 19. September

16.03 Uhr: Auf der Baustelle auf der Tölzer Flinthöhe lässt sich dank eines aufgestellten Gerüsts nun, welche Umrisse die entstehende Boulderhalle annehmen wird.

14.49 Uhr: Die Polizei hat weitere Details zur Vermisstensuche vergangene Nacht in Lenggries bekannt gegeben:

Eine Vermisstensuche in Lenggries hielt die Polizei in der Nacht zum Donnerstag bis in die frühen Morgenstunden in Atem. Das Personal der Lenggrieser Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation meldete gegen 2 Uhr, dass eine 81-jährige Patientin abgängig war. Daraufhin wurde laut Polizei die Klinik und das umgebende Areal abgesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Entwarnung gab es um 7 Uhr, als eine Anwohnerin aus der Weidenlohstraße – etwa 400 Meter von der Fachklinik entfernt – mitteilte, dass die Vermisste bei ihr vor der Tür stand. Die 81-Jährige konnte daraufhin wohlbehalten in die Klinik zurückgebracht werden.

12.19 Uhr: Die neue Flotte der Bayerischen Oberlandbahn GmbH (BOB), die ab Mitte des kommenden Jahres sukzessive die in die Jahre gekommenen Triebfahrzeuge ersetzen wird, wird mit WLAN ausgestattet, welches den Fahrgästen kostenfrei zur Verfügung stehen wird. Das teilt das Unzernehmen mit.

11.05 Uhr: In Lenggries gab es vergangene Nacht beziehungsweise in den frühen Morgenstunden eine Vermisstensuche, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Die Suche nahm offenbar ein gutes Ende. Nähere Informationen folgen.

15.27 Uhr: Hinter der Mauer zwischen Rathaus und Parkplatz am Schloßplatz in Bad Tölz wird weiterhin gearbeitet. Die mauer musste erneuert werden, nachdem sie in Teilen eingestürzt war und ein statisches Gutachten ergeben hatte, dass auch der verbliebene Teil erhebliche Mängel aufwies.

+ © Andreas Steppan

12.45 Uhr: Rege besucht war heute wieder der Wochenmarkt in der oberen Marktstraße in Bad Tölz. Um 13 Uhr schließen die Stände.

11.59 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Für den linken Außenspiegel eines Porsche Cayman hatte ein unbekannter Dieb eine Verwendung. Laut Polizei wurde eben dieses Autoteil im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, von dem Fahrzeug fachgerecht demontiert. Der Porsche, der einem 60-jährigen Tölzer gehört, stand auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Lenggrieser Straße zwischen einer Fahrschule und einem Reformhaus. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0 80 41/76 10 60 bei der Tölzer Polizei zu melden.

10.59 Uhr: Stillstand im Blockheizkraftwerk in Quarzbichl: Wie die WGV Recycling GmbH als Betreiber mitteilt, ist die Anlage seit 31. August wegen eines Motorschadens außer Betrieb. Zur weiteren Überprüfung müsse der Biogasmotor nun ausgebaut und im Werk komplett zerlegt werden. Die geplante Stromproduktion von 5,8 Millionen Kilowattstunden in diesem Jahr werde daher nicht erreicht. Die Reparatur dauert voraussichtlich bis Mitte Oktober. Da die Biogasproduktion im Fermenter weiterläuft, wird das Biogas nun mit einer eigens für Ausfallzeiten gedachten Fackel verbrannt. Laut WGV zeigt der Schaden, dass die Entscheidung zum Bau eines zweiten Blockheizkraftwerks als Ausfallsicherung richtig war. Ein Bild von der Anlage können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 22. September, von 10 bis 16 Uhr machen.

09.44 Uhr: Neben dem Heilbrunner Rathaus wurden die Container für den neuen evangelischen Kindergarten aufgestellt.

Dienstag, 17. September

17 Uhr: Sie befürchten, dass immer mehr Fachkräfte nach München abwandern. Deshalb planen einige Landkreise wie Ebersberg oder Starnberg eine München-Zulage. Das berichtet dieser Tage die tz. Demnach habe der Kreis München bereits im Juli beschlossen, den Tarifbeschäftigten mehr zu bezahlen. Je nach Entgeltgruppe wären das monatlich 135 oder 270 Euro mehr.

Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es keine entsprechenden Pläne für eine solche München-Zulage. Das hat laut Sabine Schmid einen ganz banalen Grund. „Um ergänzende Leistungen an die Beschäftigten auszahlen zu können, benötigt der Landkreis die entsprechenden Rechtsgrundlagen“, teilt die Pressesprecherin am Tölzer Landratsamt mit. „Anspruch auf Zahlung der München-Zulage bestehen jedoch nur für Gemeinden und Landkreise, welche im sogenannten ,Verdichtungsraum München‘ liegen.“ Das trifft auf die Region nicht zu.

16 Uhr: „Workout im Moor“: So bewirbt die LBV-Kreisgruppe ihren aktuellen Helferaufruf. Der Landesbund für Vogelschutz sucht Freiwillige für das Mähen der Streuwiesen. Im Loisach-Kochelseemoor übernehmen das die Landwirte für den LBV, denn die Bauern schätzen das Mahdgut als Einstreu für Rinder und Kühe. Die kleinen Flächen aber mäht die Kreisgruppe selbst – mit vielen aktiven Helfern, so die Hoffnung. „Nach der Mahd ist die Arbeit jedoch noch längst nicht erledigt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Streu wird bei trockener Wetterlage händisch gerecht, gewendet, zum Teil auf Hoanzen zum Trocknen aufgerichtet und schließlich abtransportiert.“ Ohne Mahd würden die Flächen langsam verbuschen und einer der artenreichsten Lebensräume ginge verloren.

Wer ganz praktisch bei dieser Naturschutzarbeit mithelfen möchte, meldet sich in der Geschäftsstelle des LBV unter Tel. 08171/27303 oder per E-Mail: toelz@lbv.de.

+ Straadrischen, die zum Trocknen der Streu aufgestellt werden. © LBV

15.02 Uhr: Am 17. September ist Welttag der Patientensicherheit. Die steht auch in der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz an erster Stelle, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In diesem Jahr liege der Schwerpunkt auf dem Thema „Sicherheitskultur und Kommunikation.“ Bemerkt ein Mitarbeiter eine Situation, die beinahe zu einem Fehler geführt hätte, kann er diese anonym über ein spezielles System melden. „Die Situation wird dann im Rahmen einer festen Arbeitsgruppe (AG-Risiko) thematisiert, analysiert und fachübergreifend kommuniziert, um sicherzustellen, dass sich eine solche potentielle Gefahrensituation nicht wiederholt.“

13.50 Uhr: Es gibt noch ehrliche Finder. Das zeigte sich am Sonntag am Sylvensteinstausee. Auf dem dortigen Parkplatz an der B 307 hinter der Brücke entdeckte ein 63-jähriger Murnauer gegen 16 Uhr einen Geldbeutel mit Bargeld, diversen Scheckkarten und einem Führerschein. Der Murnauer gab das Portemonnaie bei der Polizeiinspektion in Bad Tölz ab. Die dortigen Beamten verständigten telefonisch den Eigentümer, einen 54-jährigen Mann aus Valley.

12.45 Uhr: Obwohl der Ertrag heuer nur durchschnittlich ausfällt, freut sich Apfelbauer Martin Jost. Nach der sehr guten Ernte im vergangenen „Mastjahr“ hätte der Ertrag heuer eher mager ausfallen müssen - so zumindest lautet einer Bauernregel. „Ich bin positiv überrascht.“ Seit letzter Woche verkauft er seine Äpfel wieder in seinem Hofladen an der Lenggrieser Straße 8 in Gaißach. Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr.

+ Apfelbauer Martin Jost. Seit letzter Woche verkauft er seine Äpfel wieder in seinem Hofladen an der Lenggrieser Straße 8 in Gaißach. Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr. © arp

11.42 Uhr: Diese Unterrichtsstunde könnte Leben retten: Bei einer Aktion mit der BOB und dem RVO erklären Beamte der Polizeiinspektion Bad Tölz Fünftklässlern der Realschule Bad Tölz, was es mit dem toten Winkel auf sich hat.

+ Polizeioberkommissar Johann Krey erklärt der Klasse 5 c der Realschule Bad Tölz die Gefahren des toten Winkels. Personen, die auf dem orangen Dreieck stehen, kann der Busfahrer im Spiegel nicht sehen. © arp

10.41 Uhr: Eine 85-jährige Frau starb am Freitag bei einem Badeunfall im Starnberger See. Couragierte Helfer zogen die leblose Frau aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. Dennoch verstarb die 85-jährige Einheimische noch vor Ort. Dies teilt soeben das Polizeipräsidium Oberbayern mit.

9.40 Uhr: Da das Kochler Standesamt bislang nur mit zwei Standesbeamtinnen besetzt war, gestalteten sich urlaubs- oder krankheitsbedingte Vertretungsphasen stets schwierig. Daher haben die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung beschlossen, diesen Bereich der Verwaltung auf drei Personen aufzustocken und Daniela Koller (Mi.) zur Standesbeamtin zu ernennen. Koller ist bereits seit Anfang Oktober 2018 im Kochler Rathaus tätig. Nach der erfolgreichen Teilnahme am erforderlichen Einführungslehrgang wurde sie jetzt von der Standesamtsleiterin Nicole Lutterer (re.) und dem Gemeinschaftsvorsitzenden Thomas Holz zur Standesbeamtin für den Bezirk Kochel-Schlehdorf ernannt.

Montag, 16. September

15.04 Uhr: Bereits im vorigen Jahr hatten es sich die Architekturstudenten (v. li.) Sebastian Hoyer, Philipp Konrad und Alexander Schwanner zur Aufgabe gemacht, ehrenamtlich ein Modell von Schloss Reichersbeuern anzufertigen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats überreichten sie das Ergebnis an Ernst Dieckmann (re.). Der Rathaus-Chef bedankte sich unter dem Beifall des Gremiums für die schöne Arbeit und versprach, das Modell spätestens im neuen Rathaus an einem würdigen Platz auszustellen. Auf diesem Weg soll der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden, die Architektur und Dimension des Bauwerks kennen zu lernen. Insgesamt vier Wochen hatten die Studenten dazu aufgewendet, um alte Pläne zu studieren, Aufmaße zu fertigen und mittels modernster Lasertechnik das Modell zu erstellen.

+ © Günter Platschek

13.30 Uhr: Führende chinesische Fachleute und Vertreter der weltgrößten Hersteller von Schneidkeramik haben das Kochler Unternehmen „Dorst Technologies“ besucht, um sich über die neuesten Entwicklungen modernster Pressentechnologien zu informieren. Dorst Technologies ist ein weltweit anerkannter Spezialist für Pressen zur Herstellung von sogenannter Hochleistungskeramik. Obwohl das Geschäft mit China aufgrund des Wirtschafts- und Zollkriegs mit den USA seit einigen Monaten fast ganz zum Stillstand gekommen ist, ist das Land laut Aufsichtsratsvorsitzendem Hubert Löcherer ein wichtiger Markt für Dorst.

+ Eine chinesische Delegation zu Gast bei „Dorst Technologies“. © Dorst

12.30 Uhr: Seit Freitagabend läuft in Lenggries die Kunstwoche. Wer mit den Künstlern ins Gespräch kommen will, hat dazu am Donnerstag, 19. September, bei der „Langen Nacht der Kunst Gelegenheit“ dazu. An diesem Tag ist die Ausstellung bis in den späteren Abend hinein geöffnet; die meisten der Künstler werden anwesend sein. Die Kunstwoche läuft noch bis Sonntag, 29. September. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

+ Coloured City“ heißt die Rauminstallation der Künstlerin Marina Hartmann. Sie verwandelt den Saal des Pfarrheims für zwei Wochen in eine imaginäre Großstadt und soll ein Gefühl für die jeweilige Atmosphäre verschiedener Weltmetropolen vermitteln. © arp

11.25 Uhr: Ein Mountainbiker ist am Sonntag acht Meter tief in ein Bachbett gestürzt. Das schreibt die Wasserwacht Walchensee auf ihrer Facebook-Seite. Der Mann wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Über den genauen Unglücksort und die Uhrzeit ist noch nichts bekannt (Infos folgen).

9.58 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf der B 472 auf der Linksabbiegespur Richtung Bad Tölz Mitte ist ein Auto liegen geblieben. Bitte vorsichtig fahren, der ADAC ist unterwegs.

Sonntag, 15. September

18.03 Uhr: Groß war der Andrang am Sonntag beim Tag der offenen Tür der Tölzer Feuerwehr. Rund 1000 Besucher strömten auf das Gelände am Feuerwehrhaus an der Lenggrieser Straße. Bei einer der Attraktionen hielten sie gebührenden Abstand: In einem kleinen Küchenmodell demonstrierten die Retter, warum man eine brennende Bratpfanne voller Öl nicht mit Wasser ablöschen sollte. Dann entsteht nämlich eine Stichflamme. Den Besuchern wurden freilich noch viele weitere Attraktionen geboten. Und der Traum vieler Mädchen und Buben, selbst einmal zur Feuerwehr zu gehen, erhielt neue Nahrung.

16.45 Uhr: Im Isarwinkel weitgehend unbekannt, blüht im Lenggrieser Ortsteil Fleck die Firma „Frey Systeme“ seit nunmehr 30 Jahren. Als Spezialist für hydraulische Pressen hat sie sich mittlerweile am Weltmarkt etabliert. „Unsere Kunden kommen aus fast allen Teilen der Welt. Lediglich in Afrika und Südamerika sind wir noch nicht vertreten“, erklärte Firmengründer Dieter Frey an diesem Wochenende bei der Jubilumsfeier. Als „Hidden Champion“ wurde das ziemlich versteckt liegende Unternehmen an der Papyrerstraße 12 dann auch von Bürgermeister Werner Weindl bezeichnet, der feststellte, dass der Betrieb „ganz wichtig ist für Lenggries in Sachen hochqualifizierte Arbeitsplätze und Steuerkraft“.

+ Glückwünsche: Dieter Frey (Mi.) mit Bürgermeister Werner Weindl (li.) und Landrat Josef Niedermaier. © Ewald J.Scheitterer

14.31 Uhr: Die Abendschau im BR-Fernsehen begrüßt am Montag, 16. September, die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl-Renz und ihre Tochter Romy aus Lenggries zu Gast im Studio. 2006 beendete Martina Ertl-Renz ihre erfolgreiche Karriere, in der sie auch drei Olympische Medaillen holte. Ihre Tochter Romy bestreitet als Nachwuchsskirennläuferin des Skiclubs Lenggries Rennen in der Altersklasse U12. Was die einstige Topathletin über die Ambitionen ihres Nachwuchs denkt und welche Ziele Romy Renz hat, erfahren die Zuschauer in der Sendung, die um 17.30 Uhr beginnt.

+ Martina Ertl-Renz © Klaus Haag

13.34 Uhr: Ein Kletterer ist am Freitag gegen 10 Uhr im Bereich der Lamsenspitze im Gemeindegebiet von Vomp in den Tod gestürzt. Von der Eng aus machen sich auch viele Bergsteiger aus der Region auf den Weg auf die Lamsenspitze. Nach Angaben der Polizei stieg der Mann, dessen Identität noch nicht geklärt ist, alleine von der „Lamsenjochhütte“ in Richtung „Lamsenspitze“ auf. Aus derzeit unbekannter Ursache stürzte er im unteren Bereich der Klettertour etwa 140 Meter über die Nordseite ab. Eine Seilschaft, die den Absturz beobachtete, setzte sofort einen Notruf ab und stieg zum Verunfallten ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle“ mittels Tau geborgen und ins Tal geflogen.

11.10 Uhr: Der Veteranen- und Militärstammverein Bad Tölz begeht heute seinen 182. Jahrtag. Nach dem Gottesdienst marschiert der Verein nun mit Fahnenträgern und Musik zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal.

10.33 Uhr: Es verspricht ein wunderschöner Spätsommertag in Bad Tölz zu werden. Es werden Temperaturen bis 24 Grad erwartet, kein Wölkchen wird heute voraussichtlich den Himmel trüben.