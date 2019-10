Tölz live: Bilderbuch-Herbst in Bad Tölz - und es geht so weiter

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von 14. September bis 14. Oktober zum Nachlesen.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

+++Aktualisieren +++

Donnerstag, 17. Oktober

13.32 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Oberleitung ist zwischen Bichl und Kochel weiterhin kein Zugverkehr möglich. Die Züge aus Richtung Tutzing verkehren bis Bichl und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Bichl und Kochel wird in circa 60 Minuten für Sie eingerichtet. Bis dahin bittet die Bahn darum, den Linienbus 9612 zu nutzen.

13.20 Uhr: Bunte Blätterpracht, blauer Himmel und Sonnenschein: Der nächste Bilderbuch-Herbsttag in Bad Tölz - hier der Blick auf Isar und Klavenrienberg. Auch bis einschließlich Sonntag sind laut Wetterbericht noch milde Herbsttage vorausgesagt.

12.44 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Oberleitung ist zwischen Bichl und Kochel derzeit kein Zugverkehr möglich. Die Züge aus Richtung Tutzing verkehren bis Bichl und enden dort vorzeitig.

11.24 Uhr: Die Tölzer Grünen schicken Franz Mayer (Foto, re.) ins Rennen um das Amt des Tölzer Bürgermeisters. Der 60-Jährige wurde am Mittwochabend nominiert. Ortsvorsitzender Andreas Wild (li.) gratulierte mit einem Strauß Sonnenblumen.

+ © Karl Bock

10.41 Uhr: Das Tölzer „Gasthaus“ sagt den für heute Abend geplanten Auftritt des Kabarettisten Martin Großmann ab.

9.42 Uhr: Der Planungsverband beginnt etwas später, der Grund: Die Bayerische Oberlandbahn mit den Regierungsvertretern an Bord verspätet sich.

+++ Bad Tölz: Tölzer Wirtschaftsfrühstück, 7.30 bis 9 Uhr, Posthotel Kolberbräu +++ Lenggries: Computerhilfe im Oberland, Präsentation für Anfänger„Online-Banking für Senioren“, 10 Uhr, Pfarrheim +++

Mittwoch, 16. Oktober

17.30 Uhr: Tipps für den Feierabend

+++ Bad Tölz: Vortrag „Kräuter und ihre Wirkung auf den menschlichen Organismus“, 19 Uhr, VitalZentrum +++ Reichersbeuern: SC Reichersbeuern Damengymnastik, 19.30 Uhr, Turnhalle +++

16.37 Uhr: Aufgrund der Baustellenampel am Kochler Ortseingang staut es sich gerade erheblich in Richtung Pessenbach.

15.49 Uhr: In schwindelerregender Höhe werden am Kalvarienberg gerade Baumfällarbeiten durchgeführt.

+ © Karl Bock

15.02 Uhr: 25 Kinder haben in den Sommerferien am Leseclub der Gemeindebücherei Lenggries teilgenommen. Insgesamt lasen sie 153 Bücher und bewerteten sie. Kürzlich gab es eine große Abschlussfeier. Das Team der Bücherei freute sich über so viele fleißige Leser - und wird auch im kommenden Jahr den Sommerferien-Leseclub anbieten.

14.04 Uhr: Zur Nominierungsversammlung laden die gemeinsame Liste (CSU und „Bürgerliche Wählerschaft“) Reichersbeuern am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr in den „Altwirt“ ein. Es werden die Gemeinderatskandidaten vorgestellt.

13 Uhr: Wichtiger Hinweis für Wanderer: Am Freitag ist der Grasleitensteig zur Lenggrieser Hütte wegen Forstarbeiten (aufgrund von Windwurf) von 7 bis 18 Uhr gesperrt. Es herrscht absolutes Durchgangsverbot wegen Lebensgefahr. Hinweisschilder und Absperrungen sind vorhanden. Alternativ kann über das Hirschbachtal zur Lenggrieser Hütte gewandert werden.

11.45 Uhr: Das Marionettentheater informiert: Am kommenden Samstag, 19. Oktober, bringt das Marionettentheater ein neues Märchen heraus. Gezeigt wird „Rotkäppchen“, frei nach den Gebrüdern Grimm. Die Inszenierung, die um 15 Uhr beginnt, ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen oder der Tourist-Info sowie ab einer Stunde vor Beginn im Theater. Weitere Spieltermine folgen.

10.45 Uhr: Den herbstlichen Sonnenaufgang über der Marktstraße fotografierte Barbara Hönig.

+ © Barbara Hönig

9.56 Uhr: Verkehrsbehinderungen auf der Isarbrücke. Dort sind gerade Arbeiten im Gange.

Vorschau auf den Tag:

+++ Bad Tölz: Tourist-Info, Stadtführung, 14.30 Uhr, Brunnen an der Tourist-Info; Vortrag „Kräuter und ihre Wirkung auf den menschlichen Organismus“, 19 Uhr, VitalZentrum +++ Bad Heilbrunn: Jahreszeitliche Führung durch den Kräuterpark, 10 Uhr, Anmeldung unter 0 80 46/323 +++ Lenggries: Sachausschuss „Kinder und Familie“, Erntedank-Sinnesfrühstück für Kleinkinder in Begleitung von Mama, Papa oder Großeltern, 8.45 bis 10.30 Uhr, Pfarrsaal +++

Dienstag, 15. Oktober

17.30 Uhr: Tipps für den Feierabend

+++ Benediktbeuern: Garten- und Verschönerungsverein, Gartlerabend mit dem Thema „Nisthilfen für Wildbienen“, 19.30 Uhr, Hotel Friedenseiche +++ Wolfratshausen: Kreisklinik, Informationsabend „Wissenswertes rund um die Geburt“, 19 Uhr, Casino der Klinik +++

16.30 Uhr: Landtagsabgeordneter Hans Urban ist auf seinem eigenen Hof von einem Auto der Firma Google umgefahren worden, das für Street-view-Aufnahmen unterwegs war.

Das schreibt er in einer Pressemitteilung: „Hans Urban schildert den Hergang wie folgt: ,Ich wollte das Auto an der Durchfahrt über meinen Hof hindern. Dafür habe ich an der Fensterscheibe geklopft und den Fahrer gefragt, was er da macht. Die Antwort war, er mache Aufnahmen. Als ich gesagt habe, dass ich das auf meinem Privatgelände nicht will, hat er gesagt, er habe einen Auftrag und wollte weiterfahren. Da habe ich mich vor das Auto gestellt, damit er nicht weiterfahren und seine Aufnahmen auf meinem Hof machen konnte. Das hat den Fahrer aber nicht interessiert. Er hat mich mit dem Auto langsam vor sich hergeschoben, bis ich gestolpert bin. Und das vor den Augen meiner Kinder.‘ Glücklicherweise habe ein aufmerksamer und hilfsbereiter Nachbar die Situation beobachtet und den Google-Fahrer mit einem Radlader am Wegfahren gehindert. ,Der ist nicht einmal ausgestiegen, als ich am Boden lag‘, so Urban. Die Polizei hat den Vorfall sowie die Zeugenaussage des Nachbarn aufgenommen. Urban hat Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Der Google-Fahrer wirft ihm Nötigung vor.“

Urban hat nach dem Vorfall eine Anfrage an die Staatsregierung geschickt.

15.08 Uhr: Unfall am Kesselberg: Derzeit läuft die Unfallaufnahme. Zwei Autos und ein Motorrad sind involviert, nach ersten Angaben wurde eine Person verletzt.

14.18 Uhr: Der Ortsvorstand der Gewerkschaft ver.di hat seine langjährigen Mitglieder geehrt: Walter Sedlmayer, Herbert Bauer, Hans Repert, Mathias Kreitner, Josef Förster sind alle seit 50 Jahren Mitglied.

+ © Norbert Michel

13 Uhr: Den gestrigen warmen Montag nutzten einige Unverfrorene für einen der wohl letzten Badetage dieser Saison am Kirchsee.

+ © Karl Bock

12.04 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Am Sonntag, 13. Oktober, gegen 11 Uhr stellte ein 14-jähriger Schüler aus Bad Tölz sein grau/grünes Herren-Mountainbike der Marke Spezialized unversperrt in den Fahrradständer an der Blombergbahn. Als er abends heimfahren wollte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad von einem bisher unbekannten Täter entwendet wurde. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

11.01 Uhr: Seit 7. Oktober arbeitet Petra Ledermüller als Schulsozialpädagogin an der Grund- und Mittelschule Gaißach sowie an der Grundschule Lenggries. Die Stelle wurde vom Kultusministerium im Rahmen des Programms „Schule öffnet sich“ für die Gaißacher Schule ausgeschrieben. Wie die gaißacher Rektorin Ute Hübner mitteilt, ist Petra Ledermüller derzeit dabei, sich in die Aufgaben der Schulsozialpädagogik einzuarbeiten, die Schüler/innen kennenzulernen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Sozialtraining und Projekte zur Suchtprävention stehen genauso auf der Tagesordnung wie eine Streitschlichterausbildung und die Unterstützung der SMV-Arbeit. „Selbstverständlich können auch Eltern Kontakt zu Frau Ledermüller aufnehmen“, so Hübner.

+ © Grund- und Mittelschule Gaißach

9.53 Uhr: Ein weiterer Traumtag in der Eng: Der Große Ahornboden präsentiert sich in voller Farbenpracht. Da ist auch an der Wochentagen der Besucherandrang verständlicherweise groß. Sehr viele Autos, Motorräder und Radler sind dort und auf dem Weg dorthin unterwegs. Am Wochenende hatte es einen Rekordansturm auf die Ausflugsziele im südlichen Landkreis gegeben.

Vorschau auf den Tag - Das wird wichtig am Dienstag

Bad Tölz: Der Finanzausschuss des Stadtrats bespricht in seiner Sitzung um 16 Uhr im Rathaus die Verwendung von Mitteln aus Stiftungen und Nachlässen für das Jahr 2019 +++ Im Rahmen der „Woche der Nachhaltigkeit“ stellt das Sonderpädagogische Förderzentrum ihren nachhaltigen Essensplan und den neu gestalteten Pausenhof vor +++ Benediktbeuern: Führung durch das Kloster mit Basilika und Anastasiakapelle, Treffpunkt 14.30 Uhr, Klosterpforte (Eintritt: 4,50 Euro) +++ Der Wackersberger Gemeinderat tagt um 19 Uhr und beschäftigt sich mit der Rücknahme der Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan Längentalstraße +++ In der Sitzung des Greilinger Gemeinderat um 19.30 Uhr steht eine Anfrage zu einem Bürgersolarpark auf der Tagesordnung