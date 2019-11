Tölz live: Verzögerungen bei der Kochelseebahn

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von 14. Oktober bis 10. November zum Nachlesen.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

+++ Aktualisieren +++

Montag, 11. November:

15.31 Uhr:

Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es zwischen Tutzing und Kochel zu Beeinträchtigungen und es ist mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten zu rechnen. Folgende Züge entfallen laut DB zwischen Tutzing und Penzberg:

RB 59433 Tutzing Abfahrt 17.02 Uhr - Penzberg Ankunft 17.24 Uhr

RB 59435 Tutzing Abfahrt 18.02 Uhr - Penzberg Ankunft 18.24 Uhr

RB 59437 Tutzing Abfahrt 19.02 Uhr - Penzberg Ankunft 19.24 Uhr

RB 59432 Penzberg Abfahrt 17.32 Uhr - Tutzing Ankunft 17.53 Uhr

RB 59434 Penzberg Abfahrt 18.32 Uhr - Tutzing Ankunft 18.53 Uhr

RB 59436 Penzberg Abfahrt 19.32 Uhr - Tutzing Ankunft 19.53 Uhr

RB 59438 Penzberg Abfahrt 20.32 Uhr - Tutzing Ankunft 20.53 Uhr

Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris.

15 Uhr: Seit einiger Zeit gibt es Überlegungen, in Bad Tölz eine neue Gruppe von Pfadfindern zu gründen. Nun geht es an erste konkrete Schritte. Dazu treffen sich alle interessierten Jugendlichen, junge und jung gebliebene Erwachsene, Eltern, Pfadfindererfahrene und Neulinge – gerne auch von außerhalb von Tölz – zu einem ersten Planungstreffen. Dabei sollen Möglichkeiten überlegt und erste Schritte geplant werden, um bald eine „Siedlung“ der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) in Tölz zu etablieren. Das erste Treffen findet am Montag, 18. November, um 19 Uhr im Kaminzimmer der Franzmühle (Salzstraße 1, Zugang Mühlgasse) statt. Interessiert melden sich bei Pastoralreferenten Josef Weiher, JWeiher@ebmuc.de, Telefon 0 80 41/7 61 26 19, oder kommen einfach zum angegebenen Termin.

14.15 Uhr: 500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter an einem Gartenzaun in Bad Tölz. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen dem vergangenen Donnerstag um 20 Uhr und Freitag um 10 Uhr. Ein unbekannter Fahrer rammte in diesem Zeitraum Am Ellbach den Gartenzaun eines 63-jährigen Tölzers. Aufgrund der Anstoßhöhe geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Transporter oder Lkw gehandelt haben muss. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 6-0 entgegengenommen.

13 Uhr: Autofahrer, die auf der Staatsstraße 2072 zwischen Ascholding und Egling unterwegs sind, müssen in den nächsten Tagen etwas mehr Zeit einplanen. Laut Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Weilheim wird die Fahrbahn im Bereich des neuen Gewerbegebiets von Montag, 11., bis voraussichtlich Freitag, 15. November, zeitweise komplett gesperrt. In den vergangenen Jahren wurden bereits Teile der S 2072 südlich und nördlich von Ascholding saniert. Der dazwischenliegende 500 Meter lange Abschnitt bekommt nun ebenfalls eine neue Aspalthaltdecke. In den ersten Tagen werde das Befahren des Streckenabschnitts mit Einschränkungen möglich sein. Am 14. und 15. November werde die Straße aufgrund der Asphaltierungsarbeiten komplett gesperrt. Es ist aber auch möglich, dass die Straße an anderen Tagen gesperrt wird, da die Arbeiten witterungsabhängig sind. Die Umleitung führt während der Vollsperrung über die Kreisstraße Töl 18, also über Siegertshofen, Schalkofen, Feldkirchen und Thanning.

11.11 Uhr: Die Bichler Faschingssaison 2019/2020 beginnt heute. Sie steht unter dem Motto „Universum – Partyplanet Bichl“. Unser Bild zeigt die Garde: (hi., v. li.) Marion Poschenrieder, Alina Riedmiller, Simona Flüggen, Prinzessin Franziska Kellner und Prinz Christian Schulze, Monika Orterer, Magdalena Bernwieser, Franziska Annaberger sowie (vo., v. li.) Marina Huber, Stefanie Huber, Theresa Scheuerer und Martina Huber. Nicht auf dem Foto: Stefanie Marx. Das „Elfte-Elfte-Festl“ des Maschkeravereins findet am kommenden Freitag, 15. November, ab 20 Uhr statt. Gefeiert wird im beheizten Zelt am Sportplatz, Einlass ist ab 16 Jahren. Um Mitternacht wird dem neuen Prinzenpaar Prinz Christian Schulze und Prinzessin Franziska Kellner das Zepter übergeben. Und noch ein Blick ins neue Jahr: Am Sonntag, 19. Januar, findet die Generalprobe der Kinder-, Teenie- und Prinzengarde im Gasthof Bayerischer Löwe statt. Auftreten wird die Garde ab dem 25. Januar bei allen Bällen, aber auch bei einigen auswärtigen Veranstaltungen, teilen die Organisatoren mit.

11 Uhr: Es ist fast vergessen, dass es im Isarwinkel einmal eine beachtliche Skispringer-Tradition gegeben hat. Das Sportmultitalent Carl Hailer aus Hechenberg belegte einst sogar den zehnten Platz beim legendären Holmenkollen-Springen in Norwegen. Im Isarwinkel gab es einige Schanzen wie etwa am Tölzer Kogel, oberhalb der Arzbacher Straße an der Wackersberger Leiten, am Sauersberg sowie in Gaißach (Michlbauer-Tratn) und in Lenggries. Der Tölzer Franz Mettal hat es sich zur Aufgabe gestellt, an diese vergessene Sporttradition zu erinnern und hat eine Ausstellung mit Fotos zusammengestellt. Sie wird am kommenden Freitag, 15. November, um 17 Uhr im Foyer des Tölzer Landratsamtes eröffnet. Besonders spannend: Mettal hat dazu auch einige Aktive der Vergangenheit eingeladen und will sie befragen. Bei dieser Vernissage ist jedermann herzlich willkommen.

10.01 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Jugendliche haben am Samstagabend in Bad Tölz auf dem Parkplatz hinter der Post den Inhalt einer Papiertonne angezündet. Ein Anwohner rief die Polizei. Als eine Streife gegen 23 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich die Gruppe nach Angaben der Beamten bereits aufgelöst. Die Feuerwehr musste nicht gerufen werden. Der Anwohner moniert gegenüber dem Tölzer Kurier, dass sich die Jugendlichen fast täglich auf dem Parkplatz treffen und es immer wieder zu Problemen komme.

Das wird wichtig am Montag: Die Komische Gesellschaft stellt ihr neues Stück „Nichts, was im Leben wichtig ist“ (eine szenische Lesung nach Janne Teller) der Presse vor (Premiere ist am Freitag um 20 Uhr in der Alten Madlschule) +++ Die Beira Maschkera stellen ihre Garden und das Prinzenpaar vor (18 Uhr, Benediktbeuern, Gasthof Herzogstand) +++ Der Historische Verein Bad Tölz bespricht die Leonhardifahrt nach (20 Uhr, Gasthof Zantl).