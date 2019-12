Tölz live: Viel los beim Christkindlmarkt in der Ramsau

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von bis 13. Dezember zum Nachlesen.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

Sonntag, 15. Dezember:

14.41 Uhr: Obwohl das Wetter nicht besonders weihnachtlich ist: Beim Christkindlmarkt in der Ramsau ist einiges los. Der Markt rund ums gleichnamige Gasthaus läuft noch bis 19 Uhr.

14 Uhr: Erneut ist der Blitzeranhänger des Zweckverbands Opfer mutwilliger Sachbeschädigung geworden. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang Unbekannte das Gerät zwischen Mittwochnachmittag (15 Uhr) und Freitagvormittag (9.30 Uhr) mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Anhänger stand zum Tatzeitpunkt in Tölz am Lettenholz 41. Hinweise auf den oder die Täter nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegen.

12 Uhr: Der Christkindlmarkt in der Ramsau in Bad Heilbrunn wird heute wieder viele Besucher anlocken. Verkauft wird von 11 bis 19 Uhr rund ums Gasthaus Ramsau.

10.45 Uhr: Zum Benefizkonzert „Zwischen den Jahren“ von Tölzer Kurier, Isar-Loisachbote und Geretsrieder Merkur zu Gunsten der Weihnachtsaktion „Leser helfen helfen“ wird am Samstag, 4. Januar, um 20 Uhr eingeladen: Im „Holzwirt“ in Ascholding stellen sich wieder Sänger und Musikanten aus der Region in den Dienst der guten Sache. Der Erlös kommt notleidenden Menschen im Landkreis zugute. Eintrittskarten für 12 Euro gibt es in der Redaktion des Tölzer Kurier, beim Isar-Loisachboten/Geretsrieder Merkur in Wolfratshausen (Pfaffenrieder Straße 9), sowie bei der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal in Wolfratshausen.

9.50 Uhr: „Himmelszeichen“ sind am Sonntagmorgen über dem Isarwinkel zu bewundern: Die Kondensstreifen der Düsenflugzeuge zeichnen geometrische Spuren in den blauen Himmel.

Samstag

Bad Tölz: Christkindlmarkt, 11 bis 19 Uhr; Konzert des Männerchors Obersöchering: 14 Uhr; Konzert der Rieder Alphornbläser: 17 Uhr beim Winzerer-Denkmal, Marktstraße +++ „Musik zum Advent“, 16 Uhr, Stadtpfarrkirche (Eintritt frei, Spenden erwünscht) +++ Kurhaus, „Django 3000 – Tour 4000“, 20 Uhr, Kurhaus (Eintritt: 28 Euro) +++

Bad Heilbrunn: Christkindlmarkt mit Christbaumverkauf, 16 bis 21 Uhr im und um das Gasthaus Ramsau ++ Weihnachtskonzert als Adventsmeditation mit Rita Kapfhammer, 17 Uhr, Pfarrkirche St. Kilian.

Benediktbeuern:

„God for Youth“, Abschluss 24/7-Gebetswoche mit Adventsfeier, 19 Uhr, Hauskapelle im Kloster +++ Trachtenverein Barmstoana, Waldweihnacht, 19.30 Uhr, Mariabrunn.

Gaißach: Gaißacher Adventssingen, 19 Uhr, Pfarrkirche +++ Konzert mit dem „Hoaddntreiber“ Alexander Stiegler, 20 Uhr, Musikhaus Krinner, Erlenstraße 19 (Eintritt frei).

Königsdorf:

Isartalsternwarte, Beobachtung „Geminiden – der Sternschnuppenstrom im Advent“, 18 Uhr, Rothmühle.

Lenggries:

Tourist-Information, Laternentour mit dem Flößer, 17 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0 80 42/50 08-800.

Walchensee: Adventskonzert mit Krippenspiel, 17 Uhr, Pfarrkirche St. Ulrich (Eintritt frei, Spenden erbeten).