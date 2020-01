Tölz live: EV Landshut entlässt Trainer Axel Kammerer 

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Hier gibt es alle Kurz-News aus der Redaktion stets aktuell.

Der Tölzer Puls zum Nachfühlen in unserem exklusiven Minuten-Archiv: Tölz-Live von bis 13. Januar zum Nachlesen.

Besonderer Fokus liegt auf Staus, Blitzer, Wetter und spannenden Events, immer aktuell.

Vermisst du eine Meldung? Dann sag uns flott Bescheid! Entweder unter redaktion@toelzer-kurier.de, oder via Facebook, oder du rufst kurz an unter 08041/767946.

+++ Aktualisieren +++

Mittwoch, 15. Januar:

15.22 Uhr:Zurzeit finden an mehreren Stellen im Tölzer Stadtgebiet Baumfällarbeiten statt, wie hier am Kalvarienberg.

13.59 Uhr: Der EV Landshut, Ligakonkurrent der Tölzer Löwen, hat Trainer Axel Kammerer entlassen. Der Reichersbeurer führte den EVL zur Oberliga-Meisterschaft und zum Aufstieg in die DEL2. Dort belegen die Niederbayern derzeit Platz zwölf. Die Ziele, die für die Saison gesteckt worden seien, seien ernsthaft gefährdet, begründet Geschäftsführer Ralf Hantschke die Entscheidung auf der Homepage des EVL.

13.15 Uhr: Riesig war das Publikumsinteresse am Dienstagabend an der Podiumsdiskussion zur Zukunft des Badeteils. Auf Einladung der FWG tauschten sich dabei Jod-AG-Chef Anton Hoefter, Bürgermeister Josef Janker (CSU) und FWG-Bürgermeisterkandidat Michael Lindmair auf der Bühne der „Alten Schießstätte“ aus. Nun liegt ein sehr ungewöhnlich und kreativ gestaltetes „Protokoll“ der Veranstaltung in Form einer Zeichnung vor. Sie zeigt die von den Podiumsgästen geschilderten Visionen für das Badeteil im Jahr 2030.

12.47 Uhr: Korrosion und extreme Wetterlagen können über die Jahre Schäden an der Straßenbeleuchtung verursachen. Um die Standsicherheit dieser langfristig zu gewährleisten, führen die Tölzer Stadtwerke zur Stunde eine Sicherheitsprüfung an 144 Straßenlaternen in der Karwendelsiedlung durch. Durch die Wanderbaustelle mit Minibagger kann es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Arbeiten werden bis Ende kommender Woche abgeschlossen sein.

11.49 Uhr: Die Heilbrunner Feuerwehr musste am Morgen gegen 8 Uhr ausrücken. Der Feueralarm an der Birkenallee entpuppte sich laut Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, aber als angebranntes Essen. Ein Eingreifen war nicht notwendig.

10.30 Uhr: Skirennläuferin Lara Klein hat der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne die erste Medaille beschert. Die 16-Jährige aus Lenggries sicherte sich beim Slalom Bronze. Am Ende trennten sie 0,43 Sekunden von Siegerin Emma Sahlin aus Schweden, zu Silber von Lena Volken (Schweiz) fehlten 0,18 Sekunden.

+ © dpa / Jean-Christophe Bott

10.08 Uhr: Die beiden Eisschwimmerinnen trainieren wieder in der sar in Bad Tölz. Birgit Martin (50) aus Bad Tölz sowie Heidelinde Partheymüller (50) trainieren für den Eiskönig im Chiemsee Ende Januar.

9.58 Uhr:Aus dem Polizeibericht: Im Zeitraum zwischen Montag, 6. Januar, 21 Uhr und Dienstag, 7. Januar, 10 Uhr, wurde in der Gaißacher Straße auf dem Parkplatz vor einem dortigen Anwesen von einem unbekannten Täter der Heckscheibenwischer eines Opel Meriva abgebrochen. Die Fahrzeugbesitzerin, eine 54-jährige Tölzerin, konnte noch die Bruchstücke des Scheibenwischers am Randstein feststellen, das Gestänge war unauffindbar. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung werden unter der Rufnummer 08041-76106-0, bei der Polizeiinspektion Bad Tölz erbeten.

Vorschau auf den Tag: In der Dietramszeller Gemeindeverwaltung bleiben am Mittwoch Einwohnermelde-/Passamt sowie Steuerstelle für Grundsteuer und Hundesteuer geschlossen +++ Die Unabhängige Bürgerliste Gaißach, lädt um 20 Uhr zur Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatswahl ins Ost-Heim in Obergries ein.

Dienstag, 14. Januar

18.10 Uhr: Tipps gegen Langeweile: St.-Ursula-Gymnasium, Aufführung der Komödie „Das Klassentreffen“, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Lenggries/Hohenburg +++ Ideenwerkstatt „Zammtisch“, Treffen, ab 19 Uhr, Bistro Endstation in Lenggries +++ Kino in Kochel (Tel: 0 88 51/6 12 42(, 20 Uhr, Der Leuchtturm.

16.56 Uhr: In Bad Heilbrunn ist aktuell ein größeres Polizeiaufgebot zu sehen, zahlreiche Autofahrer werden angehalten. Die Grenzpolizei Murnau führt dort eine allgemeine Kontrolle durch.

15.55 Uhr: Die Friedensinitiative Bad Tölz-Wolfratshausen hat Post von Bundesfinanzminister Olaf Scholz und den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag bekommen. Was die Politiker aus Berlin auf die Schreiben der Aktivisten – sie fordern unter anderem, nicht zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, wie es US-Präsident Donald Trump fordert – geantwortet haben, erfahren interessierte Bürger beim nächsten Treffen der Friedensinitiative am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr im Gasthof „Schlössl“ in Bad Tölz. Auf der Tagesordnung stehen auch der Austausch über die aktuelle Kriegsgefahr im Nahen Osten, die Mobilisierung für die Proteste gegen die Münchner „Sicherheits“-Konferenz Mitte Februar und die Organisation des Ostermarschs in Miesbach.

14.44 Uhr: Der Münchner Starkoch Tohru Nakamura wird Markenbotschafter für die „Isarland Ökokiste“. Das Unternehmen ging 2017 aus der Fusion der „Ökokiste Hofgut Letten“ in Bad Heilbrunn und der „Tagwerk Ökokiste“ in Riem hervor. Unternehmenssitz ist in Taufkirchen. Tohru Nakamura wurde vom Gault Millaut zum „Koch des Jahres 2020“ gekürt.

+ Starkoch Tohru Nakamura und Unternehmensinhaberin Beate Mayer. © Isarland Ökokiste

13.24 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Ein 67-jähriger Mann aus Bad Tölz teilte der Polizei mit, dass ein bislang unbekannter Täter sich im Zeitraum von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 12. Januar, Zutritt in ein Bienenhaus in Ellbach in der Tölzer Straße verschafft hatte und dort einige Gegenstände zu Boden geworfen hat. Der unbekannte Täter stieg vermutlich über eine Fensterklappe in das Häuschen und beschädigte dabei die Glasscheibe. Laut Angaben des 67-Jährigen konnte er keinen Stehlschaden feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08041-76106-0 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz erbeten.

11.56 Uhr: Bauarbeiten am oberen Ende der Tölzer Fußgängerzone: Fürs Verlegen von Leitungen wurden an der Ecke zur Hindenburgstraße wurden auf kleineren Flächen das Pflaster entfernt und der Boden aufgegraben. Für den Autoverkehr gibt es keine Einschränkungen.

10.48 Uhr: Der siebte Faschingsmarkt der Aktion Hoffnung in Bad Heilbrunn war ein voller Erfolg. Mehr als 220 Besucher waren von der großen Auswahl an bunten und ausgefallenen Kostümen und besonderen Einzelstücken begeistert. Der Reinerlös von 1022,03 Euro wird an das Straßenkinderzentrum im Südsudan gespendet.

9.33 Uhr: Bestes Wetter erwartet die Skifahrer heute am Brauneck, wie das Bild der Panoramakamera beweist. 11 von 15 Liftanlagen sind geöffnet. Die Talabfahrt ist allerdings nicht möglich.

Vorschau auf den Tag: Das wird wichtig am Dienstag

Bad Tölz: Bürgermeister Josef Janker und Jod-AG-Chef Anton Hoefter tauschen sich bei einer öffentlichen Podiumsdiskussion über die Zukunft des Badeteils aus. Auch Tourismusforscherin Felizitas Romeiß-Stracke und FWG-Bürgermeisterkandidat Michael Lindmair sind dabei. Die FWG Bad Tölz lädt zu der Veranstaltung in die „Alte Schießstätte“ ein. Beginn: 19 Uhr. +++ Benediktbeuern: Die Benediktbeurer Bürgervereinigung nominiert ab 19 Uhr in der „Friedenseiche“ ihre Gemeinderatskandidaten +++ Bad Heilbrunn: Im Gemeinderat wird ab 19.30 Uhr unter anderem über die Erweiterungspläne der Fachklinik beraten +++ Kochel am See: Die Kandidaten für die neue Gemeinderatsliste „Konzept Kochel“ rund um Rosi Marksteiner werden nominiert. Die Versammlung im Gasthof zur Post beginnt um 20 Uhr.