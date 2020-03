Tölz live: Der Winter ist zurück

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Montag, 30. März:

11.40 Uhr: Der Winter ist über Nacht zurück ins Tölzer Land gekommen. Die Landschaft ist leicht überzuckert.

10 Uhr: Im Lenggrieser Rathaus läuft heute die Nachbereitung der Stichwahl. daher sind die Mitarbeiter am Montag nicht erreichbar.

Sonntag, 29. März:

17.40 Uhr: Alle Infos zu den beiden Stichwahlen im südlichen Landkreis gibt es in unserem Wahlticker.

17.38 Uhr: Andreas Wagner, Bundestagsabgeordneter der Linken und deren Verkehrsexperte, wird nach Ende dieser Legislaturperiode nicht noch einmal für einen Sitz in Berlin kandidieren. In einer Erklärung auf seiner Facebook-Seite nannte der Geretsrieder dafür gesundheitliche Gründe. „Nach reiflicher Überlegung“, schreibt der 47-Jährige, „habe ich entschieden, nicht erneut für die Linke für den Bundestag zu kandidieren. Ich habe die Entscheidung getroffen, nachdem ich im November 2018 kurz vor einem Burn-out stand und Anfang März erneut erkrankt und seither im Krankenstand bin.“

16.51 Uhr: Seit Freitag wird bei Likör-Hersteller „Hirschkuss“ in Gaißach Desinfektionsmittel verkauft. Inhaberin Petra Waldherr-Merk hatte die Restbestände an Alkohol dafür eingesetzt.

15.03 Uhr: Die Veranstaltungstafel der Stadt Bad Tölz in Zeiten von Corona. Gesehen und fotografiert von Karl Bock.

13.57 Uhr: Viele hiesige Milchbauern beliefern die Molkerei Berchtesgadener Land. Das Pidinger Unternehmen verarbeitet die gesamte Milchmenge ihrer 1700 Bauern trotz Corona-Krise weiter. „Damit sichern wir die Versorgung der Bevölkerung, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter und das Einkommen der Landwirte“, heißt es in einer Mitteilung. Letzteres sei keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen der Wegbruch ganzer Absatzmärkte bei anderen Molkereien dazu führe, dass sie nur noch einen Teil der Milch verarbeiten können und den Rest auf dem freien Milchmarkt als Rohmilch verkaufen müssen: „Regionalität bringt Stabilität.“ Laut Mitteilung funktionieren alle Abläufe entlang der Lieferkette von der Milchabholung, der Produktion und schließlich der Auslieferung einwandfrei. Allerdings führe die gesteigerte Nachfrage – insbesondere bei Milch und Butter – im Handel teilweise zu Engpässen. Die Molkerei reagiert mit verlängerten Schichten. Wie Geschäftsführer Gerhard Pointner erklärt, zeige die Krise deutlich auf, „wie verletzlich die weltweit vernetzte Wirtschaft heute ist“. Dies sollte Politik und Gesellschaft dazu anregen, bei lebenswichtigen Produkten die Rohstoff-Lieferketten zu überprüfen. In der aktuellen Situation zeige sich, wie wichtig die Lebensmittelproduktion im eigenen Land ist.

12 Uhr: Ein bisschen Ablenkung von Corona kann nicht schaden: Die erste Folge der neuen Staffel von "Tonio & Julia" läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im ZDF. Während des vergangenen Sommers und Herbst wurden die meisten Außenaufnahmen hier in Bad Tölz und der schönen Umgebung gedreht.