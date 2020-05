Tölz live: Schöne Aussichten vom Zwiesel

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Sonntag, 10. Mai:

16.45 Uhr: Das schöne Wetter am Samstag nutzten viele Isarwinkler für eine kleine Bergtour. Auch am späteren Nachmittag war am Zwiesel noch einige los - auch wenn in der Ferne das eine oder andere Donnergrollen zu hören war.

16 Uhr: Die Abendschau im BR Fernsehen berichtet am Montag, 11. Mai, ab 17.30 Uhr über die Ausflugsstimmung am Wochenende am Beispiel der Walchenseeregion. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist auch das Wandern in den Bergen wieder erlaubt, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. So müssen sich Wanderer an die geltenden Kontakt- und Abstandsregeln sowie weiteren Vorsichtsmaßnahmen halten. Doch wie viele hat es zum Wandern ins bayerische Voralpenland gezogen, wie viele beispielsweise auf den Jochberg verschlagen? Und konnte auch immer problemlos Abstand gehalten werden? Ein Kamerateam war rund um den Walchensee unterwegs, um sich für die Zuschauer einen Eindruck zu verschaffen.

15.07 Uhr: Die Bürger können ab kommender Woche wieder mit allen Anliegen in den Rathäusern und im Landratsamt vorstellig werden. Darauf haben sich die Bürgermeister und Landrat Josef Niedermaier am Freitag geeinigt. Zuletzt waren die Behörden während der Ausgangsbeschränkungen geschlossen. Nur dringende Angelegenheiten, für die unbedingt eine persönliche Vorsprache nötig war, konnten erledigt werden. Auch jetzt werde der Parteiverkehr in den meisten Verwaltungen eingeschränkt, um Neuinfektionen zu vermeiden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Zumeist seien eine vorherige Terminvereinbarung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nötig. Auch die Zahl der Besucher könne beschränkt werden. Jede Kommune entscheide dies je nach den räumlichen Gegebenheiten selbst. Die jeweiligen Regel sind auf den Internetseiten der Kommunen nachzulesen.

13.26 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Am Sonntag gegen 3.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Tölz eine 20-jährige Tölzerin, die gerade in ihren Jeep, der in der Schützenstraße geparkt war, einsteigen und losfahren wollte. Hierbei stellten sie einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille fest. Daher stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher um die Fahrt zu verhindern.

12.19 Uhr: Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen öffnet ab dem kommenden Montag, 11. Mai, wieder ihre 13 kleineren Geschäftsstellen. In einem ersten Schritt werden reduzierte Service-Öffnungszeiten angeboten. „So können wir die Entwicklung sehr gut beobachten und unseren Personaleinsatz steuern“, erläutert Thorsten Straubinger, zuständiges Vorstandsmitglied für das Privatkundengeschäft. „Wir sind froh, dass wir wieder in einen gewissen Normalzustand kommen – unter Corona-Vorzeichen natürlich.“ Beratungen mit vorheriger Terminvereinbarung seien jederzeit möglich. Zu erfahren sind die aktuellen Öffnungszeiten auf der Homepage der Sparkasse (www.spktw.de), im Aushang vor Ort sowie unter der Telefonnummer 0 80 41/8 00 70. Wie in allen Geschäften gilt auch bei der Sparkasse Maskenpflicht. Die Sparkasse bittet alle Kunden, Mund- und Nasenschutz zu benutzen, die Hygieneregeln zu beachten und die Abstände einzuhalten.

11.26 Uhr: Am Montag, 11. Mai, steht Michaela Hager aus Wackersberg in der Küche des Heimatmagazins „Wir in Bayern“ im BR Fernsehen. Die Köchin hat ihr Rezept für Saltimbocca vom Saibling mit Erbsenpüree und Spargel dabei. Sie zeigt in der Sendung, wie die Fischfilets mit Parmaschinken richtig umwickelt werden und worauf beim zusätzlichen Würzen zu achten ist. Außerdem erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sie aus den ersten Erbsen der Saison ein cremiges Püree zaubern und wie der weiße Spargel bissfest bleibt. Die Sendung beginnt um 16.15 Uhr.

9.30 Uhr: Auf der B13 zwischen Lenggries Fleck und Sylvensteinsee hat sich auf Höhe des Kraftwerks ein Unfall ereignet. Die Rettungskräfte sind vor Ort.