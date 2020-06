Tölz live: Abendstimmung über Bad Tölz

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Montag, 22. Juni

18.23 Uhr: Abendstimmung über Bad Tölz.

17.13 Uhr: Waldbesitzer aufgepasst: Der Borkenkäfer fliegt wieder. Ab dieser Woche erwarten die Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen und die Waldbesitzervereinigungen (WBV) Wolfratshausen und Holzkirchen vor allem in den Nordlandkreisen einen starken Schwärmflug der Borkenkäfer. Waldbesitzer sollten ab jetzt regelmäßig ihre Fichtenwälder auf frischen Befall durch die Schadinsekten kontrollieren. „Bei trockener Witterung bietet sich eine gute Gelegenheit, befallene Bäume frühzeitig zu erkennen. Wenn die Käfer unter der Rinde fressen, werfen sie braunes Bohrmehl aus, das sich am Boden, auf der Rinde, in Spinnweben oder auf der Bodenvegetation finden lässt“, erklärt Bereichsleiter Forsten, Christian Webert. In der Folge färben sich die Kronen braun und die Rinde blättert ab. In solchen Fällen ist es laut Webert wichtig, auch benachbarte Bäume intensiv zu untersuchen. „Wer diesen ersten Befall erkennt und die befallenden Fichten rechtzeitig aus dem Wald bringt, hat beste Chancen, einen Neubefall zu verhindern“ so Webert weiter. Gerade dort, wo im letzten Jahr Borkenkäferschäden aufgetreten sind, ist besondere Aufmerksamkeit geboten.

15.24 Uhr: Die Tölzer Jugendförderung lädt am kommenden Samstag, 27. Juni, zum gemeinsamen Ramadama ein. Los geht es um 11 Uhr. Aufgrund der Corona-Situation muss sich jeder, der mitmachen möchte, anmelden (jugendfoerderung@bad-toelz.de oder 08041/3352). Dann wird der Treffpunkt bekannt gegeben.

12.40 Uhr: Zu einem Mülleimerbrand wurde die Tölzer Feuerwehr am Sonntagnachmittag in die Sonnleitenstraße gerufen. Die Alarmierung erfolgte gegen 16.30 Uhr. Dort war aber kein brennender Mülleimer zu finden. In der Karwendelstraße unter der Unterführung der B 472 fanden die Feuerwehrleute dann einen Mülleimer an der Bushaltestelle, der offensichtlich gebrannt hatte. Das Feuer war aber schon wieder ausgegangen, ein Eingreifen war nicht erforderlich.

11.03 Uhr: Herzlichen Glückwunsch! Ottfried Fischer (“Der Bulle von Tölz“ hat nach Medienberichten am Freitag in Passau seine langjährige Partnerin Simone Brandlmeier geheiratet.

© dpa / Matthias Balk

9.45 Uhr: Sandkastenspiele sind auf dem Spielplatz im Taubenloch Alltag. Aktuell sind es aber echte Bagger, die dort im Rahmen der Umgestaltung des kleinen innerstädtischen Parks zugange sind.

Sonntag, 21. Juni:

17.32 Uhr: Die Sonne bahnt sich langsam ihren Weg durch die Wolken. In der kommenden Woche soll es sommerlich werden.

15.31 Uhr: Den Schwarzstorch in Bichl bekam Peter Eberl vor die Linse.

© Peter Eberl

12.47 Uhr: Aus dem Polizeibericht:

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in der Ortsmitte von Ascholding einen Unfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Fahrer gegen Mitternacht in der Rechtskurve vor der Wirtschaft die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und überfuhr direkt vor der Wirtschaft drei Blumenkübel. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich bei der Polizei zu melden oder den Wirt zu verständigen. Eine in der Nacht zufällig vorbeikommende Streife stellte den Schaden fest und sammelt die Fahrzeugteile des Verursacherautos ein. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Ruf 0 81 71/9 35 10.

10.53 Uhr: In der Nacht zu Sonntag musste die Tölzer Feuerwehr zur Isarbrücke ausrücken. Um 5.17 Uhr alarmierten Passanten die Retter, dass eine Person in der Isar schwimme. Eingreifen musste die Feuerwehr nicht, da die Person das Wasser bereits wieder verlassen hatte. Auch die bestellte Wasserwacht konnte wieder abbestellt werden.

Freitag, 19. Juni:

17.01 Uhr: Der Regen hat mittlerweile aufgehört. Aber der Himmel über der Isar wird immer noch von dunklen Wolken bedeckt.

© Felicitas Bogner

15.27 Uhr: Ganz grob zeichnen sie sich schon ab, die Konturen des neuen Kneippbeckens, das aktuell im Tölzer Kurpark gebaut wird. An der Ludwigspromenade entsteht wie berichtet ein Kneippgarten – mit dem länglichen, ovalen Becken im Zentrum. Es soll etwa 11 Meter lang und 3,70 Meter breit werden. Dort können sich dann die Gäste im maximal 50 Zentimeter tiefen Wasser die Füße abkühlen und vertreten und dabei in der Mitte an einem Handlauf festhalten. Das geplant 270 000 Euro teure Projekt – zu 35 bis 40 Prozent gefördert aus dem staatlichen „Röfe“-Topf – war in Bad Tölz nicht unumstritten. Es ersetzt das in die Jahre gekommene kleine Kneippbecken an der Isarpromenade. Noch vor den Sommerferien sollen die Bauarbeiten fertig sein.

14.32 Uhr: Am Mittwoch, 24. Juni, ist das Krimi-Hörspiel „Der namenlose Tag“ von Friedrich Ani auf Bayern2 zu hören. Wieso sollte jemand Selbstmord in der "Weltstadt mit Herz" begehen? Der aus Kochel am See stammende Bestsellerautor Friedrich Ani lässt seinen Helden in einem leblosen München auftreten, das weit entfernt ist von allen Klischees. Beginn ist um 20.05 Uhr.

13.11 Uhr: Die bisherige Stellvertreterin Barbara Bogner (Erste Bürgermeisterin der Gemeinde Saulerlach)wurde auf der Sitzung des Zweckverbandes erneut in ihrem Amt bestätigt. Das Foto Zeigt Barbara Bogner gemeinsam mit dem neuen Vorsitzenden des Zweckverbandes Ingo Mehner (Mitte) sowie dem Geschäftsführer Michael Braun. Der ehemalige Tölzer Bürgermeister Josef Janker wurde von seinem bisherigen Amt als Vorsitzender des Zweckverbandes offiziell verabschiedet.

11.50 Uhr: Der Erste Bürgermeister der Stadt Bad Tölz, Ingo Mehner, wurde soeben in der 32. Sitzung des Zweckverbandes zum neuen Vorsitzenden gewählt. 178 von 179 Anwesenden stimmten für ihn. Bei der Wahl gab es keinen Gegenkandidaten.

10.42 Uhr: Momentan tagt der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum bei seiner 32. Sitzung im Kurhaus Bad Tölz. Anfangs gab es ein kurzes Gedenken an den letzte Woche verstorbenen Lenggrieser Bürgermeister Markus Landthaler.

9.30 Uhr: Siegfried Hammer ist neuer Chef im Seniorenwohnen Haus am Park in Bad Tölz. Der 51-Jährige ist gelernter und examinierter Krankenpfleger, schließt eine Zusatzqualifikation als OP-Fachpflegekraft sowie vor Kurzem ein nebenberufliches Studium zum Sozialwirt ab. Hammer, der in Farchant lebt, ist Vater von drei erwachsenen Kindern, und arbeitete zuvor fast acht Jahre lang bei der Rummelsberger Diakonie (RDA) in Garmisch-Partenkirchen. Dort ist er zuletzt als Pflegedienstleiter tätig und vertritt die Einrichtungsleitung. „Das Haus am Park ist meine erste Station als Chef“, sagt der gebürtige Oberammergauer, der in Unterammergau aufwächst. In Bad Tölz trifft er auf ein BRK-Haus, dessen Träger die Sozialservice-Gesellschaft (SSG) des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ist, diese betreibt im ganzen Land in Summe 26 Häuser. Im Haus am Park wohnen aktuell rund 120 Senioren, die von 71 Mitarbeitern betreut werden. In seiner Freizeit fährt Hammer, der fast sein ganzes Berufsleben bisher in der Pflege verbringt, gerne mit dem Mountainbike in die Berge. Für die nahe Zukunft will Hammer „erstmal die Corona-Krise überstehen“ und die soziale Einrichtung so weiterführen, wie er sie vorgefunden hat: Intakt mit einem sehr guten Betriebsklima und einem liebevollen Umgang mit den Bewohnern.