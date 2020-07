Tölz live: Zonenparkverbot an der B307

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Freitag, 24. Juli

17 Uhr:

Auf der B 307 besteht zwischen den Lenggrieser Ortsteilen Fall und Vorderriß seit Anfang Juli ein Zonenhaltverbot. Darauf weist das Landratsamt hin. Hier gilt: Parken ist nur zwischen 6 und 22 Uhr auf mit einem blauen „P“-Schild gekennzeichneten Flächen erlaubt. Auf allen anderen Flächen ist das Parken verboten.

Zusätzlich zum Zonenhaltverbot gelten die Verordnungen des Naturschutzgebiets „Karwendel und Karwendelvorgebirge“ und des Landschaftsschutzgebiets „Sylvensteinsee und oberes Isartal“, nach denen beispielsweise auch das Feuer machen und Übernachten nicht erlaubt ist. Verstöße werden von Polizei und Landratsamt als Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Am Zonenbeginn weisen große Schilder auf das Parkverbot und die Schutzgebiete hin.

Die Zonenregelung wurde von der für Bundesstraßen zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Bad Tölz-Wolfratshausen in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim, der unteren Naturschutzbehörde, der Gemeinde Lenggries und den Bayerischen Staatsforsten erlassen.

15.54 Uhr: Die evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz lädt am Sonntag, 26. Juli, um 9.30 Uhr zum Kantatengottesdienst in die Johanneskirche ein. Zu hören ist die „Missa brevis“ in h-Moll von Georg Philipp Telemann. Solist ist der Countertenor Andreas Pehl, begleitet wird er von Elisabeth Heuberger und Adelheid Wehner (Violine) und Dekanatskantorin Elisabeth Göbel (Orgel). Den Gottesdienst leitet Pfarrerin Elisabeth Hartenstein

14.10 Uhr: So sieht die Zeugnis-Übergabe in Zeiten von Corona aus: Mit Mundschutz und Handschuhen gibt Rektor Peter Mückstein den Entlassschülern der Mittelschule Benediktbeuern die Zeugnisse, assistiert von Konrektorin Johanna Basel (li.). Klassleiterin Bettina Weißenbühler-Castan verabschiedete sich mit einem „Ellbogen-Check“ von einer Schülerin.

13.26 Uhr: Gerade läuft die Entlassfeier der Mädchen-Realschule Hohenburg in Lenggries. Die Absolventinnen der 10.Klassen bekommen gleich ihr Abschlusszeugnis der Mittleren Reife ausgehändigt.

13.11 Uhr: Derzeit läuft der Ausbau der Nahwärme-Versorgung sowie von Strom- und Wassernetz vom Hoheneck bis zur Wilhelm-Dusch-Straße. „Die Bauarbeiten laufen plan- und termingerecht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Tölzer Stadtwerke. Daher ändern sich für die Anlieger ab dem kommenden Samstag, 25. Juli, die Umleitungen wie folgt: Umleitung für Anlieger Bürg, Burgsteinstraße, Am Burgwald und Am Hoheneck stadteinwärts über die Bachstraße – Einbachstraße – Wilhelm-Dusch-Straße. Ab dem kommenden Montag, 27. Juli, erfolgt zudem die Vollsperrung der Kreisstraße Töl7 Richtung Königsdorf. Das Staatliche Bauamt Weilheim saniert hier wie mehrfach berichtet die großen Setzungsstellen auf der Fahrbahn. Der Verkehr wird großräumig über die B472 und die B11 umgeleitet. Die Arbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien Anfang September abgeschlossen sein.

11.45 Uhr: In Wallgau findet wie berichtet an diesem Samstag, 25. Juli, eine Demonstration unter dem Motto „Verkehrsentlastung B 11“ statt. Anlässlich dieser Versammlung wird die Bundesstraße voraussichtlich im Zeitraum von 10.45 bis 12.30 Uhr im Ortsbereich Wallgau komplett gesperrt sein. Eine Umleitung ist nicht möglich. Es findet lediglich eine Ableitung in Krün statt. Hierbei wird der Zielverkehr Richtung Norden, der von der B 2 Richtung Walchensee und weiter fahren würde, auf die B 2 zurückgeleitet und muss den Umweg über Garmisch-Partenkirchen nehmen. Wer aus dem Loisachtal Richtung Walchensee fährt, wird sich auf einen langen Rückstau einstellen müssen.

11.08 Uhr: Die Tölzer Feuerwehr ist Richtung Badeteil ausgerückt. Brandgeruch hat den Einsatz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um angebranntes Essen.

9.37 Uhr: „Mein Ausblick" - für Miriam (10), Valerie (8) und Benjamin (12, von links) hat sich dieser gelohnt! Ihre und 17 weitere Einsendungen zum Kreativwettbewerb sind bis zum 21. August im Tölzer Stadtmuseum zu sehen. Bürgermeister Ingo Mehner gratulierte den Siegern: „Das ist nicht nur Kunst, das ist ein Zeugnis der Tölzer Zeitgeschichte!" Was siehst Du? Was würdest Du gerne sehen? Wie sieht Dein Abenteuer zu Hause aus? Auf diese Fragen, gestellt von der Tölzer Jugendförderung zur Zeit des Lockdowns, antworteten 50 Kinder und Jugendliche mit ihren kreativen Ideen. Zu sehen bei freiem Eintritt im Stadtmuseum, Marktstraße 48, Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Vorschau auf den Tag: In der Tölzer und der Hohenburger Realschule stehen am Freitag die Entlassfeiern auf dem Programm. Generell ist Freitag der letzte Schultag vor den Ferien +++ Von 8 bis 13 Uhr gibt es de Bauernmarkt in der Tölzer Marktstraße.