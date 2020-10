Tölz live: Sozialausschuss berät über Schaffung neuer Pflegeplätze

Kleiner Blechschaden da, großer Stau dort, eine Gewitterfront zieht an, ein tolles Konzert startet in Kürze. Hier gibt‘s unseren Newsblog direkt aus der Redaktion.

Montag, 5. Oktober

14.26 Uhr: Zur Stunde berät der Kreis-Sozialausschuss darüber: Wie soll der Landkreis seine Hinwirkungspflicht zur Schaffung neuer Pflegeplätze erfüllen?

13.03 Uhr:In der evangelischen Kirchengemeinde Bad Tölz wurde nun noch einmal Konfirmation gefeiert. Dabei hatten die Protestanten Glück mit dem Wetter und konnten den Gottesdienst im Freien feiern. Auf dem Bild zu sehen sind (v. li.) Rosa Schlüter, Fabian Müller, Lydia Rehse, Julian Plischke, Sophia Röhrer, Peter Nagy, Simon Jensen, Keira Falkner, Pfarrer Dr. Urs Espeel, Pfarrer Johannes Schultheiß.

+ © Patrick Schrall

11.50 Uhr:Aufgrund von witterungsbedingten Unterbrechungen ist der Moosenalmweg unterhalb des Schafreuters weiterhin bis voraussichtlich Freitag, 9. Oktober, gesperrt. Das teilen die Bayerischen Staatsforsten mit. „Aufgrund des Einsatzes von schwerem Gerät ist der Moosenweg von je Montag bis Freitag aus Sicherheitsgründen für den Fuß- und Radverkehr gesperrt“, so der Revierleiter des Reviers Vorderriß. An den Wochenenden sei das Begehen der Trasse eingeschränkt möglich. Eine Befahrung ist erst nach einer längeren trockenen Wetterperiode möglich. Wie berichtet wird der Moosenalmweg derzeit saniert.

+ Baustellentermin am Mooselalmweg mit (v. li.) Revierleiter Ludwig Kast, Fritz Erhard, zuständig für die ökologische Baubegleitung, und Robert Krebs, stellvertretender Chef des Tölzer Forstbetriebs (Archivfoto). © arp

10.44 Uhr: Der Podcast „Land & Landtag“ des grünen Landtagsabgeordneten Hans Urban erscheint seit August in neuem Format: Einmal im Monat, jeden ersten Dienstag, plaudert der Landtagsabgeordnete und Biobauer aus Eurasburg mit einem ausgewählten Gast über ein festgelegtes Thema. Am Dienstag, 6. Oktober, erscheint bereits Folge 3 im neuen Format. Zu Gast im Podcast ist Stefan Drexlmeier von der Energiewende Oberland. Gemeinsam loten Urban und Drexlmeier die Zukunft des Walchenseekraftwerks aus.

+ © Hans Urban

Sonntag, 4. Oktober

18.15 Uhr:Nachdem wegen der Reisewarnung für Tirol zuletzt Besucherebbe in der Eng herrschte, war der Ausflüglerandrang a diesem Sonntag schon wieder beträchtlich. Schon an der Mautstelle herrschte Stau, hinten waren dann alle Parkplätze voll belegt. Hunderte Autos und Motorradfahrer, Radler und Wanderer waren unterwegs. Wer sich maximal 48 Stunden in Tirol aufhält, der braucht bei seiner Rückkehr keinen negativen Coronatest und muss auch nicht in Quarantäne.

+ © Karl Bock

16.28 Uhr: Ein E-Bike im Wert von über 3000 Euro war das Objekt der Begierde eines Diebes. Laut Polizei wurde das grüne Rad der Marke Focus/Jafira (Baujahr 2020) zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 10.30 Uhr, in Bad Tölz an der Osterleite bei den Stadtwerken, denen das Bike gehört, gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08041/761060 entgegen.

14.48 Uhr: Prozession wurde zwar keine abgehalten, doch am Kriegerdenkmal vor der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wackersberg wurde zu Erntedank ein prachtvoller Dankgottesdienst gefeiert. Pfarrer Leo stellte dabei an die zahlreich erschienenen Gläubigen die Frage: „Ist ein solches Fest in Zeiten von Corona und Klimawandel überhaupt noch zeitgemäß?" Doch der Geistliche war überzeugt: „Unsere Landwirte hatten eine ertragreiche Ernte und die Auftragsbücher der Handwerker sind voll. Dem Schöpfer zu danken ist deshalb mehr als angebracht."

+ © Hans Demmel

13.33 Uhr: Der schöne Herbsttag lässt sich zum Beispiel auch am Kirchsee bestens genießen. Die Temperaturen im Tölzer Land erreichen heute um die 15 Grad, der Himmel zeigt sich heiter bis wolkig. Das Foto schickte uns Leser Xaver Ostner aus Sachsenkam.

12.24 Uhr: Nach erfolgter Instandsetzungsarbeiten ist das Tölzer Schwimmbad ab Montag, 5. Oktober, wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Die letzten Wochen wurden intensiv genutzt, um Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen und Vorkehrungen zu treffen, die es den Besuchern erleichtern, Abstandsregeln einzuhalten. Sechs Stadtwerke-Mitarbeiter kümmern sich im Schichtwechsel um die regelmäßige Desinfektion der Nassbereiche und Kontaktflächen. Die Besucher werden um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Beim Betreten und Verlassen des Schwimmbads sowie beim Gang zur Toilette ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. „Der Schutz der Gesundheit unserer Badegäste hat oberste Priorität, an die strengen Vorgaben der Bayrischen Staatsregierung werden wir uns selbstverständlich halten“, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber. Leider bedeutet dies aber auch, dass der Saunabereich vorerst geschlossen bleiben wird. Die Badegäste werden um Verständnis gebeten.

+ Reinhard Oberleitner, Chef des Tölzer Hallenbads. © arp

11.25 Uhr:Das Staatliche Bauamt Weilheim führt ab Montag, 5. Oktober, Straßenbauarbeiten an der Kreuzung am Tölzer Maxlweiher durch. Saniert wird die Rechtsabbiegespur für Autofahrer, die dort aus Richtung Waakirchen kommend auf die Sachsenkamer Straße Richtung Edeka beziehungsweise Innenstadt fahren. „Da die Fahrbahn in diesem Bereich eine alte und schadhafte Asphaltdecke besitzt, muss diese abgefräst und erneuert werden“, teilt das Bauamt mit. Weil das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich hoch ist, werden die Bauarbeiten nachts durchgeführt, und zwar jeweils von 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Tagsüber ist das Befahren des Rechtsabbiegestreifens möglich. Die Dauer der Arbeiten wird nach Angaben der Behörde etwa eine Woche in Anspruch nehmen. Die Umleitung des Verkehrs während der nächtlichen Vollsperrung führt über die B472, Anschlussstelle Bad Tölz-Süd, Lenggrieser Straße und Osterleite. Die Zufahrt zur Straße „Am Lettenholz“ ist während der Baunächte nur über die Bundesstraße B 13 möglich. Für die entstehenden Verkehrsbehinderungen bittet das Staatliche Bauamt Weilheim um Verständnis.

10.32 Uhr: Reger Ausflugsverkehr in Richtung Isarwinkel. An der Flinthöhen-Kreuzung in Bad Tölz staut es sich auf der B13 zurück. Gleichzeitig werden aus dem Bereich Kesselberg/Walchensee/Rabenkopf schon wieder überfüllte Parkplätze sowie Wildparker gemeldet.

Samstag

Donnerstag, 1. Oktober

17.49 Uhr: Baustelle Bürgergarten: Weiterhin laufen die Arbeiten, um die dortige Parkanlage aufzuwerten.

16.49 Uhr: Die Stiftung Nantesbuch lädt vom 1. bis zum 4. Oktober zum „Einstimmungsfest“ ein. Bei Herbstspaziergängen über das Gelände können sich die Besucher an verschiedenen Stationen über Programme und Aktivitäten der Stiftung informieren. Die Mitarbeiter, Experten und Künstler informieren auch über die Renaturierungsmaßnahmen im Moorwald und im Haselbachtal, berichten über die landwirtschaftlichen Aktivitäten und stellen die Permakultur-Anlage vor. Der Eintritt ist frei, allerdings muss man sich vorher anmelden. Es gibt auch einen Shuttle-Busservice ab Isarkai in Bad Tölz. Mehr Infos auf www.stiftung-nantesbuch.de.

14.46 Uhr: Klaus Wittmann liest am Sonntag, 4. Oktober, zwei Mal Werke von Carl Orff im Kloster Benediktbeuern: nämlich „Astutuli“ und „Die Bernauerin“. Beide Werke sind auf bairisch. Es gibt zwei Vorstellungen, um 15 Uhr und um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Die Karten gibt es bei allen Verkaufsstellen von München-Ticket.

12.40 Uhr: Trotz der Absage des Tölzer Christkindlmarkts sollen die Menschen die Gelegenheit bekommen, in der Marktstraße in der Adventszeit eine Bratwurst zu essen oder einen Glühwein zu trinken. Wie Bürgermeister Ingo Mehner soeben in einem Pressegespräch bekannt gab, ist vorgesehen, dass vier bis sechs Gastrostände zugelassen werden. Außerdem ist ein kleines „Winterdorf“ am Kurhaus geplant.

12 Uhr: Kulturveranstalter Christian Gutmaier feilt gerade an einem Corona-Konzept für verschiedene Veranstaltungen im Kurhaus. Wie berichtet, wird der Auftritt von Kabarettist Urban Priol am Donnerstag, 8. Oktober, stattfinden. „Im Fluss“ heißt sein neues Programm. Beginn ist um 20 Uhr. Karten ab 30,50 Euro gibt es in der Tourist-Info unter der Telefonnummer 08041/766715 oder bei allen Stellen von München-Ticket. Es gelten alle einschlägigen Hygienevorschriften. Der „Gedankenleser“ und Showkünstler Thorsten Havener gastiert am 13. Dezember im Kurhaus, und auch der Jahresrückblick von Kabarettist Django Asül am 30. Dezember soll stattfinden. Verschoben wird jedoch der Auftritt von Harry G., geplant im November. Ein neuer Termin wird in Kürze bekanntgegeben. Verschoben wurde auch der Auftritt der Band „Edmund“, und zwar auf den 15. April 2021. Wer Fragen hat, kann sich per E-Mail an Gutmair wenden: info@munichstagingcompany.de.



10.53 Uhr: Seit 50 Jahren ist der Künstler Hans Reiser als Karikaturist für den Tölzer Kurier tätig. Derzeit zeigt er 50 Zeichnungen sowie eine Reihe von Ölbildern und Portraits im Tölzer Stadtmuseum. Parallel dazu erschien das Buch „Von Winzerer aufgespießt“ mit 300 seiner besten Karikaturen in der gleichnamigen Rubrik des Tölzer Kurier. Das Buch ist für 20 Euro in der Geschäftsstelle des Tölzer Kurier erhältlich.

+ © Andreas Steppan

Das wird wichtig am Donnerstag:

Mittwoch, 30. September

15.47 Uhr: Ursprünglich einmal war angekündigt, dass der neue Kneipp-Garten im Tölzer Kurpark noch vor den Sommerferien fertig wird. Nun aber ziehen sich die Arbeiten daran schon eine ganze Weile in die Länge und sind noch immer nicht abgeschlossen. Immerhin: Das Kneipp-Becken nimmt mittlerweile Formen an.

+ © Katja Wegener

14.30 Uhr: Letzte Tätigkeiten bei den Bauarbeiten an der Zufahrt zur Leonhardiwiese in Bad Tölz: Hier wird heute eine Bitumenschicht aufgebracht. Obwohl heuer keine Wallfahrt stattfindet, hat der Tölzer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag bereits die Wallfahrten 2021 und 2022 terminiert.

+ © Karl Bock

13.14 Uhr: Strahlend blauer Himmel, Temperaturen um die 16 Grad: Bei diesem Wetter herrscht in der Tölzer Marktstraße reges Leben.

+ © Andreas Steppan

12.32 Uhr: Bei einem Unfall im Tölzer Badeteil entstand am Dienstagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Nach Angaben der Polizei wollte eine 31-Jährige aus Taufkirchen an der Vils (Landkreis Dorfen) gegen 15.20 Uhr mit ihrem Skoda vom Parkplatz des Hotels Schlössl in den Schützenweg einfahren. dabei übersah sie den von links kommenden Toyota einer 48-jährigen Töltzerin, die gerade in Richtung des großen Parkplatzes am Schützenweg unterwegs war. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, beide Autos blieben fahrbereit.

11.14 Uhr: Die Arbeitslosenquote im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist im September leicht gesunken: von 3,2 Prozent im August auf jetzt 3,0 Prozent. Laut Mitteilung der Agentur für Arbeit waren 2146 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet (August: 2247).

10.02 Uhr: Vorsicht auf der B472: In der Nähe der Ausfahrt Bad Tölz-Mitte sind zwei Pkw zusammengestoßen, es kommt zu leichten Verkehrsbehinderungen, man kann aber an der Unfallstelle vorbeifahren.

9.47 Uhr: In Holzkirchen läuft zur Stunde ein Runder Tisch zu dem Themen Barrierefreiheit und Lärm bei den neuen Lint-Zügen der BRB. Die BRB-Geschäftsführung hat dazu unter anderem Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die Landräte Olaf von Löwis (Miesbach) und Josef Niedermaier (Bad Tölz-Wolfratshausen) eingeladen. Das Archivfoto zeigt Ilse Aigner (roter Mantel), Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (grüne Jacke) und BRB-Chef Fabian Amini (in der Fahrerkabine) bei der Vorstellung der neuen Züge am Bahnhof Holzkirchen im Mai.

+ © Thomas Plettenberg

Dienstag, 29. September

16.20 Uhr: Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks ermittelt in jedem Jahr die besten Gesellinnen und Gesellen Deutschlands. Wie die Handwerkskammer für München und Oberbayern mitteilt, haben dabei auch fünf Teilnehmer aus dem Landkreis die nächste Runde erreicht und werden sich nun der bayernweiten Konkurrenz stellen. Es handelt sich um die Kauffrau für Büromanagement Emily Kirschke aus Bad Tölz, den Land- und Baumaschinenmechatroniker Leonhard Gistl aus Münsing, den Metzger Johannes Danner aus der Jachenau, die Sattlerin in der Fachrichtung Reitsportsattlerei Antonia Zastera aus Lenggries und den Systemelektroniker Tom Pawlicki aus Wolfratshausen. Sie zählen zu den 71 Frauen und Männern, die in Oberbayern die besten Gesellen- oder Abschlussprüfungen abgelegt haben. In anderen Jahren wären die Kammersieger zu einer Ehrungsfeier nach München eingeladen worden, doch die entfiel heuer wegen Corona. Als nächstes werden laut Handwerkskammer nun die besten Gesellinen und Gesellen Bayerns ermittelt, bevor der Wettbewerb auf Bundesebene weitergeht.

14.09 Uhr: Gute Nachrichten für Freunde der Serie „Tonio & Julia“. Handlungs- und Drehort ist bekanntlich Bad Tölz. An den Sonntagen, 11. und 18. Oktober, werden nun zwei neue Folgen im ZDF ausgestrahlt.

+ ZDF-Serie "Tonio und Julia" © dpa / Erika Hauri

12.49 Uhr: Grau in grau, Nieselregen, die Temperaturen steigen nicht über 12 Grad: Der Dienstag in Bad Tölz präsentiert sich vom Wetter her recht trist.

+ © Andreas Steppan

11.10 Uhr: An der Krankenpflegeschule in Bad Tölz hat erstmals eine „generalistische Pflegeausbildung“ für die drei ehemalig getrennten Pflegeberufe „Gesundheits- und Krankenpfleger“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ sowie „Altenpfleger“ begonnen. „Die Auszubildenden lernen zwei Jahre lang gemeinsam und legen einen Schwerpunkt für die praktische Ausbildung fest. Im dritten Jahr können sie dann eine Spezialisierung wählen oder setzen ihre Ausbildung generalistisch fort“, erläutert Christine Zürr, Schulleitung der Berufsfachschule für Pflege der Asklepios Krankenpflegeschulen gGmbH an der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz. Am 1. September ist für die 24 Auszubildenden nun der Startschuss für diesen ganz neuen Ausbildungszweig gefallen.

9.43 Uhr: Rund 11,64 Millionen Milchkühe, Mastrinder, Zuchttiere, Mutterkühe oder Kälbchen standen im November 2019 in Deutschland in den Ställen und auf der Weide. Das sind rund 310.000 weniger als ein Jahr vorher. Im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen werden nach Daten des Statistischen Landesamts 41.699 Tiere gehalten, 477 weniger als vor einem Jahr.