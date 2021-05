Tölz live: Verregneter Vatertag im Tölzer Land

Immer aktuell

9.47 Uhr: Der Vatertag im Tölzer Land beginnt verregnet und kühl. Gerade einmal acht Grad zeigt das Thermometer.

18.45 Uhr: Ein mutmaßlicher Einbrecher hat am Montag einen Sachsenkamer beleidigt und bedroht. Laut Polizei meldete der 73-Jährige gegen 13.15 Uhr eine „auffällige Person am Nachbarhaus“. Ein Mann hantiere mit einem Holzstock am Fliegengitter neben der Eingangstüre und schleiche um das Haus herum. Der Sachsenkamer sprach den Unbekannten an, dieser wurde aggressiv. Auf Hinweise des Sachsenkamers trafen Beamte den 70-jährigen Tölzer wenig später schlafend in seinem Auto unweit des Tatortes an.

16.08 Uhr: Wer vorhatte, in den Pfingstferien bei passendem Wetter am Walchensee-Südufer die Badesaison zu eröffnen, sollte beachten: Ab Montag, 17. Juni, ist die Mautstraße zwischen Einsiedl und Niedernach wochentags wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Forstbetrieb versetzt die Mauthäuschen und errichtet jeweils daneben Ausweichparkplätze.

14.46 Uhr: Ein 17-Jähriger aus Unterhaching ist bei einem Unfall in der Gemeinde Dietramszell schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Harlaching geflogen werden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 2368. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Leichtkraftrad von Dietramszell kommend in Richtung Lochen. Am Beginn des Waldstücks wollte er einen Kleinbus überholen. Dessen Fahrerin, eine 39-jährige Frau aus Otterfing, scherte in diesem Moment jedoch selbst aus, um einen Radfahrer zu überholen. Der Kradfahrer und der Kleinbus stießen zusammen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Staatsstraße war während der Unfallaufnahme für circa 45 Minuten komplett gesperrt.

13.52 Uhr: Das schöne, großteils sonnige Wetter und Temperaturen von knapp 20 Grad laden in Bad Tölz zu einem Päuschen an der Isarpromenade mit Blick auf die Kalvarienbergkirche ein. Später am Nachmittag, ab circa 17 Uhr, soll es aber laut Wetterbericht zu regnen anfangen.

12.28 Uhr: So blau blüht der Enzian: Auf Wanderungen im Isarwinkel kann man die wunderschöne Blume derzeit in voller Blütenpracht entdecken. Aber: Pflücken ist natürlich verboten, Enzian steht unter Naturschutz. Deswegen wird an dieser Stelle auch nicht verraten, wo genau Kurier-Leser Wolfgang Müller diese Blumen fotografiert hat.

10.56 Uhr: Fleißige Helferinnen waren beim Abfischen des städtischen Bereichs vom Ellbach, durch die Mitglieder des Tölzer Bezirksfischereivereins, Emilia (re.) und Ammeli. „Die Beteiligung beim Arbeitseinsatz ist groß gewesen“, freute sich Vorstand Florian Herzinger. Teilweise recht prachtvolle Forellen, Nasen und Äschen wurden mit Keschern an Land geholt, wo es in den auf Fahrzeugen bereitgestellten Behälter zum Transport an den Oberlauf der Isar ging. Dort wurde der komplette Fang wieder in die Freiheit entlassen. Leider haben Helfer aber nicht nur Fische gefangen. „Es ist unvorstellbar, was da alles zum Vorschein kam. Flaschen jeglicher Art, Plastiktüten und sonstiger Müll. Wirklich traurig, wie rücksichtslos manche Menschen mit der Natur umgehen“, ärgerte sich Herzinger.

17.57 Uhr: Das Konzert mit dem Brentano String Quartet sollte am Dienstag, 25. Mai, im Kurhaus stattfinden. Coronabedingt wurde der Termin erneut verschoben. Der Verein Klangerlebnis hofft darauf, den Termin am Samstag, 6. November, wahrnehmen zu können. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

16.44 Uhr: Die blühenden Maiglöckchen fotografierte Angela von Drachenfels.

15.10 Uhr: Das Kreisbildungswerk lädt am Mittwoch, 19. Mai, von 20 bis 21.20 Uhr zu einem interaktiven Online-Vortrag zum Thema „Energiemedizin“ ein. Chronische und stressbedingte Erkrankungen nehmen beständig zu. Die Energiemedizin eröffnet neue Möglichkeiten, indem sie uraltes Wissen wiederentdeckt und nutzt. Referentin ist die Heilpraktikerin Christine Loferer, die Gebühr beträgt sieben Euro. Anmeldung beim Kreisbildungswerk unter der Telefonnummer 0 80 41/60 90 oder via Mail an info@kbw-toelz.de.

13.45 Uhr: An der Tölzer Umgehungsstraße auf Höhe der Sonnleitenstraße wird derzeit am Lärmschutz gearbeitet. Hier wird zunächst der Lärmschutzwall saniert, ehe eine Mauer errichtet wird.

12.44 Uhr: Am Samstag stürzte gegen 15 Uhr ein Kind im Scharwinkel mit dem Fahrrad. Da die Tölzer Feuerwehr zu dem Zeitpunkt wegen eines vorangegangenen Einsatzes noch im Gerätehaus war, rückte sie sofort aus und übernahm die Erstversorgung, bis der Rettungsdienst eintraf.

11.36 Uhr: Derzeit wird der große Baukran vor der Bäckerei Wiedemann in der Tölzer Marktstraße aufgebaut. Wie berichtet wird das Gebäude entkernt und generalsaniert.

10.26 Uhr: Der Montag startet sonnig: Nach dem traumhaften Wetter am Wochenende ist auch der Wochenstart frühsommerlich.

17.13 Uhr: Eichhörnchen gehören mit zu den beliebtesten Wildtieren. Trotzdem haben sie es zunehmend schwer, gute Lebensräume mit älterem Baumbestand zu finden. Wo leben die Nager – im Wald oder in der Stadt? Wie sind sie verbreitet? Der Bund Naturschutz (BN) will das mit Hilfe von Bürgerforschern herausfinden. Seit einem Jahr sammelt er Daten über Eichhörnchen. Seit Projektstart wurden im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen über 100 Tiere gemeldet, bayernweit sind es sogar rund 12 500 Tieren.

Jeder kann mitmachen. Freiwillige melden dem BN, wann und wo sie Eichhörnchen gesehen haben – über die Webseite www.bund-naturschutz.de/aktionen/eichhoernchen-beobachten-und-melden oder mit der Smartphone-App „Eichhörnchen in Bayern“, die es kostenfrei zum Herunterladen gibt.



16 Uhr: Die Gemeindeverwaltung und der Bauhof bleiben am Freitag, 14. Mai, geschlossen. Die Mitarbeiter haben nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt frei.

15.10 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Leichte Verletzungen erlitt eine 22-Jährige Autofahrerin am Freitag bei einem Unfall in Wackersberg. Die VW-Fahrerin kam gegen 21.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Baumstumpf wirkte wie eine Rampe und schleuderte den Pkw etwa zehn Meter durch die Luft, ehe er neben der Straße zum Stehen kam. Die junge Frau wurde in die Asklepiosklinik nach Bad Tölz gebracht, am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

14.12 Uhr: Und für alle, die sich fragen, was heute am Kesselberg und am Walchensee los ist:

14.09 Uhr: Zu einem Zusammenstoß kam es am Samstag gegen 14.45 Uhr in Bad Tölz. Laut Polizei befuhr ein 20-jähriger Lenggrieser mit seinem BMW die Bahnhofstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Dietramszeller Straße/Osterleite bog er bei Grün nach links ab. Hierbei übersah er allerdings den entgegenkommenden BMW eines 51-jährigen Tölzers. Es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision verletzte sich die 18-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht, sie erlitt Prellungen. Der BRK-Rettungsdienst brachte sie ins Tölzer Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 35 000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr Bad Tölz mit einem Fahrzeug.

13 Uhr: Unter ganz besonderen Voraussetzungen hat in diesem Jahr die Papier- und Kleidersammlung des Vereins zur Förderung der Jugendarbeit und der Pfadfinder Benediktbeuern in Benediktbeuern, Bichl, Ried und Umgebung stattgefunden. Zum einen mussten selbstverständlich bei der Aktion die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, zum anderen fand die Sammlung erstmals unter dem Dach der Kirche statt. Zusammengekommen ist dabei am Samstag einiges. „Es ist zu vermuten, dass heuer statt der sonst durchschnittlichen 25 Tonnen wohl eher das Doppelte gesammelt und dem Recycling zugeführt werden konnte“, heißt es in der Mitteilung.

12.08 Uhr: Am Muttertag vor schneebedecktem Herzogstand bei Sonne und Wind war auf dem Kochelsee einiges los, wie das Foto von Roland Friedel aus Bichl beweist.

11.17 Uhr: Aus dem Polizeibericht: Offensichtlich wegen nachbarschaftlicher Differenzen griff eine Lenggrieserin am Freitag zur Sprühfarbe. Die 85-Jährige Frau besprühte die Hauswand ihres Nachbarn mit oranger Farbe. Der geschädigte 37-Jährige Lenggrieser stellte den Schaden gegen 20.30 Uhr fest. Der Sachschaden beträgt rund 50 Euro.

10.05 Uhr: Das Wetter ist heute sommerlich. Entsprechend viel ist auf den Straßen in Richtung Berge los. Die Gemeinden der Ausflugsgemeinden im Tölzer Land appellieren noch einmal eindringlich an alle Tagestouristen, nur die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Andres sah es am Samstag Richtung Hohenburg aus. Auf der Zufahrtsstraße zum Wanderparkplatz wurde es eng,

17.51 Uhr: Ein Taizé-Gebet findet am Samstag, 8. Mai, in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt statt. Die Mitfeiernden erwartet um 19 Uhr eine halbe Stunde mit den bekannten und beliebten Gesängen aus Taizé, Texten, Stille und Kerzenschein. Mitgestaltet wird das ökumenische Gebet vom Jugendchor der Pfarrei Maria Himmelfahrt sowie den Firmlingen.

15.36 Uhr: Ein Jugendgottesdienst der besonderen Art findet heute, am Freitag, 7. Mai, um 19 Uhr in der Kirche Heilige Familie statt. Schon zum fünften Mal ist dort ein eXpray-Gottesdienst angesetzt. Diesmal haben sich die vorbereitenden Jugendlichen Gedanken zum Thema Träume gemacht: Welche Träume treiben Menschen an? Welche Träume sind es wert, Zeit und Kraft in sie zu investieren? Und welche Albträume bedrohen das Leben? Die Besucher erwartet ein bunter, ungewöhnlicher, mittels Multimedia gestalteter Gottesdienst. Die Idee hinter eXpray: Jugendliche erarbeiten einen Gottesdienst von Grund auf selbst und drücken das, was sie bewegt, in ihrer Sprache aus (englisch to express: ausdrücken). Wie der Gottesdienst (pray: beten) dann aussieht, liegt weitgehend in ihren Händen. Das Projekt ist daher auch immer Experiment.

14.45 Uhr: Trotz Kälte, Regen und Wind demonstrieren die Aktivisten von Fridays for Future in Bad Tölz für Klima- und Umweltschutz. 30 Teilnehmer wurden erwartet. Beim Fahrradkorso sind nur knapp zehn Jugendliche dabei. Die Polizei begleitet die Demonstration.

12.54 Uhr: Einige Geschäfte in der Tölzer Marktstraße machen bei dem Museums-Gewinnspiel mit. Ein Blick in die Schaufenster lohnt sich allemal. So macht der Schuhhof auf das Gewinnspiel aufmerksam.

11.57 Uhr: Zu einer Fahrraddemonstration treffen sich die Tölzer Aktivisten von Fridays for Future um 14 Uhr vor dem Rathaus in Bad Tölz. Von dort an Startet eine auf etwa 30 Minuten ausgelegte Fahrradtour durch die Kurstadt. Die Veranstaltung ist vom Landratsamt für maximal 40 Teilnehmer begrenzt.

10.55 Uhr: Die Verwaltungsgemeinschaft Benediktbeuern teilt mit : Alle Teilnehmer, auch Mitglieder des Gemeinderats und der Verwaltung, haben sich vor der Sitzung zu testen .Dies gilt ebenso für Zuhörer, Referenten und auch die Vertreter der Presse. Vor Eintritt in den Sitzungssaal muss ein negativer Test (max. 24 Stunden alt) vorgewiesen werden. Die Verwaltung wird ein gewisses Kontingent an Selbsttests am Sitzungstag dabei haben um Besuchern die Möglichkeit zu geben, sich vor Ort selbst zu testen. Diese Möglichkeit gilt aber nur bis 15 Minuten vor Sitzungsbeginn um den Ablauf der Sitzung nicht zu verzögern. Die Aufrechterhaltung dieser Regelungen ist am weiteren Infektionsgeschehen (Inzidenzwert) sowie Regelungen der übergeordneten Behörden gekoppelt, findet aber auf jeden Fall in der Sitzung nächste Woche und ansonsten bis auf Weiteres Anwendung. Die Maskenpflicht in der Sitzung bleibt von diesen Vorgaben unberührt.

17.30 Uhr: Der Lenggrieser Imkerverein muss coronabedingt Termine absagen: Die im Jahresprogramm angekündigte Schulung am Freitag, 7. Mai, sowie das Stammtischtreffen am Sonntag, 16. Mai, können nicht stattfinden.

16.29 Uhr: Vor der Kapelle in Pessenbach wird heute, am Donnerstag, 6. Mai, um 19 Uhr eine Maiandacht gefeiert. Die Pfarrei St. Michael lädt dazu herzlich ein. Die Maiandacht findet nur bei trockenem Wetter statt. Es gelten die derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsregeln.

14.42 Uhr: Zu einer Orgelvesper unter dem Motto „Frieden – 76 Jahre Kriegsende“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Bad Tölz am Samstag, 8. Mai, um 19 Uhr in die Johanneskirche ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Vertonungen verschiedener Komponisten zu den Liedern „Verleih uns Frieden gnädiglich“ und „Gib uns Frieden jeden Tag“ sowie die Variationen über „Ubi caritas et amor“ von Denis Bédard. An der Orgel ist Dekanatskantorin Elisabeth Göbel zu hören, Liturg ist Pfarrer Johannes Schultheiß. Der Eintritt zu dem Gottesdienst ist frei, Spenden sind willkommen.

13.26 Uhr: Die Gebirgsschützenkompanie teilt mit: Das für Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 13. Mai, geplante Königsschießen findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt und ist somit abgesagt.

12.00 Uhr: Ab sofort bis 20. Mai (12 Uhr) können Gottesdienstbesucher ihre Reservierung für Pfingsten in der Pfarrkirche St. Jakob in Lenggries online vornehmen. Der Link dazu findet sich auf der Pfarreihomepage (www.erzbistum-muenchen.de). Interessierte können ihre Wunschplätze selbst im Sitzplan auswählen und reservieren. Weitere Hinweise dazu finden sich auf der Seite im Internet. Wer eine telefonische Reservierung bevorzugt, kann zu den üblichen Öffnungszeiten das Pfarrbüro unter der Telefonummer 0 80 42/87 89 erreichen.

10.50 Uhr: Die Polizei meldet: Ein Unbekannter hat am Dienstag um die Mittagszeit einem Tölzer einen Geldbeutel aus der Gesäßtasche gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Laut Bericht war der 77-Jährige gegen 12.15 Uhr beim Einkaufen im Vinzenz Murr/Kaufland an der Lenggrieser Straße. Seinen Geldbeutel schob der Mann im Anschluss in seine Gesäßtasche. Während seines weiteren Einkaufs im Markt musste er feststellen, dass sein Geldbeutel plötzlich verschwunden war. Kurz darauf wurde er laut Polizei an einer der Kassen abgegeben. Der Geschädigte geht davon aus, dass ihm die Börse unbemerkt aus der Hose entwendet worden war. Dokumente und Münzgeld waren noch im Geldbeutel, allerdings fehlten Geldscheine im Wert von 400 Euro. Hinweise werden unter 0 80 41/7 61 06-0 bei der Polizeiinspektion erbeten.

17.35 Uhr: Die IHK für München und Oberbayern teilt mit: Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben am Dienstag, 4. Mai für über 210 Azubis die Abschlussprüfungen in ihren jeweiligen IHK-Ausbildungsberufen begonnen. Reinhold Krämmel, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen, wünscht den künftigen Fachkräften aus den Ausbildungsbetrieben in Industrie, Handel und Dienstleistungen viel Erfolg bei der Prüfung. „Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung ist in diesen schwierigen Zeiten ein großer Meilenstein“, so der IHK-Ausschussvorsitzende. „Unsere Unternehmen brauchen bestens ausgebildeten Fachkräftenachwuchs, um nach der Corona-Krise wieder durchstarten zu können“, lässt er in der Mitteilung verlauten.

15.50 Uhr: Dunkle Wolken ziehen über die Kurstadt. Immer wieder kommt es zu Regenschauern. Das Thermometer klettert auf maximal 10 Grad.

13.42 Uhr: Einer Statistik zufolge arbeiten in Deutschland während Corona 10,5 Millionen Menschen im Homeoffice, weitere 8,3 Millionen teilweise. Läutet das ein Ende des Bürolebens ein? Oder wird unser Büroalltag gerade dadurch wieder zum Sehnsuchtsort? Um diese Fragen geht es bei einem Vortrag des Kreisbildungswerks an diesem Donnerstag, 6. Mai. Referent ist der Historiker und Germanist Christoph Bartmann, Autor des Buches „Leben im Büro“. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldung: 0 80 41/60 90 oder info@kbw-toelz.de.

12.47 Uhr: Wie die Klinik in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist Dr. Doris Gerbig, die Chefärztin der Heilbrunner Fachklinik, zum Mitglied des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Versorgungsmedizin beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales ernannt worden. Gerbig vertritt in dem Gremium die Deutschen Gesellschaften für Innere Medizin und für Nephrologie, die sie für dieses Ehrenamt empfohlen hat. Dem Beirat gehören acht wissenschaftlich besonders qualifizierte Ärzte an. Gerbig wird vorerst bis 2025 wissenschaftliche Vertreterin des Ärztlichen Sachverständigenbeirats sein.

11.23 Uhr: Das Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen bietet eine Ausbildung zum Digitalbegleiter für Senioren an. Im Einführungs-Webseminar bekommen die Teilnehmer einen Überblick über technische Geräte auf dem Markt, erfahren mehr über die Lern- und Lebenswelt von Seniorinnen und Senioren und über Sicherheit und Datenschutz im Netz. Nach dem Kurs gibt es ein Zertifikat. Die Teilnahme ist kostenfrei, Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Warteliste geführt. Termine sind am 6. und 11. Mai sowi am 8. Juni. Es wird spätestens im Herbst eine zweite Terminreihe angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0 80 41/ 60 90 oder info@kbw-toelz.de.

