Gastronomie im Badeteil von Bad Tölz: Inhaber von Pflegedienst übernimmt das Café Garten

Von: Andreas Steppan

Teilen

Neues Team im runderneuerten Café Garten an der Schützenstraße: Kristi Tasoulla, Evelin Arifi und Guxim Bellaqa (v.li.) begrüßen hier ab 1. Juli die Gäste. © Arndt Pröhl

Das Café Garten in Bad Tölz hat einen neuen Wirt. Der 30-Jährige bezeichnet sich als „Multi-Unternehmer“ und ist bislang in der Pflegebranche tätig.

Bad Tölz – Ins Café Garten im Tölzer Badeteil kehrt wieder Leben ein. Die neuen Betreiber Guxim Bellaqa aus Bad Tölz und Evelin Arifi aus Greiling eröffnen das Lokal an der Schützenstraße, das zuletzt leer stand, am Samstag, 1. Juli, mit bewährtem, aber etwas modernisiertem Konzept.

Frühstück und Dinzler-Kaffee: Frisches, modernes Konzept fürs Café Garten in Bad Tölz

Prinzipiell solle das Café Garten bleiben, was es war, sagt Bellaqa im Gespräch mit dem Tölzer Kurier: „ein Café und Bistro mit Konditorei und Gebäck“. Die neuen Wirte wollen hier Frühstück anbieten, Dinzler-Kaffee aus der Siebträgermaschine, aber auch belegte Semmeln zum Mitnehmen, einen Mittagstisch mit kleinen Gerichten wie Flammkuchen und auch Cocktails an der Bar.

Äußerlich haben die neuen Betreiber die Räumlichkeiten durch Renovierungsarbeiten aufgehübscht, insgesamt starte man mit einem „frischeren, moderneren Konzept“, so Bellaqa. Im Innenraum des Cafés stehen ihm zufolge rund 70 Plätze zur Verfügung, im dazugehörigen kleinen Biergarten noch einmal genauso viele.

Ich bin eben unternehmungslustig und risikofreudig.

Während Arifi, der zuletzt in der Baubranche tätig war, bereits Gastronomieerfahrung gesammelt hat, ist es für Bellaqa die erste Aktivität im Gastgewerbe. Lust, sich in diesem Metier auszuprobieren, hat er nach eigenen Worten aber schon länger. Aus dem Plan, einen Burgerladen in Tegernsee zu übernehmen, wurde noch nichts, doch jetzt startet er motiviert ins Projekt Café Garten. „Ich bin eben unternehmungslustig und risikofreudig“, sagt der 30-Jährige über sich.

Neuer Café-Inhaber führt Pflegedienst in Bad Tölz: Er betreut über 250 Patienten

Bislang hatte er seinen Unternehmergeist in einer ganz anderen Branche ausgelebt. Bellaqa bezeichnet sich als „Multi-Unternehmer“. Ursprünglich erlernte der Tölzer an der Asklepios-Stadtklinik den Beruf des Krankenpflegers, arbeitete dort zunächst auf der Intensivstation und wechselte später als Mitarbeiter zu einem Pflegedienst. Vor fünf Jahren machte er sich dann mit seinem eigenen „Tölzer Pflegedienst“ selbstständig.

Mittlerweile ist er darüber hinaus Gesellschafter weiterer Unternehmen: beim „Tegernseer Pflegedienst“, beim Pflegedienst „Huma Care“ in Holzkirchen, bei „RB Wojewoda Haushaltshilfe“. Mit der „Privaten Seniorenbetreuung Deutschland“ – Standort Bad Tölz/Miesbach – ist er nach eigenen Angaben der einzige Anbieter in Bad Tölz, der 24-Stunden-Pflegekräfte vermittelt. Insgesamt betreue er im Raum Bad Tölz und Tegernsee „über 250 Patienten“.

Wie er all seine Unternehmen unter einen Hut bringt? „Ich habe sehr gute Geschäftsführer und Sekretärinnen“, sagt der 30-Jährige. Und die halte er mit „guter Unternehmenskultur und guter Bezahlung bei der Stange“. Dazu gehört auch, dass er am Eröffnungstag im Café Garten abends gleich mal das fünfjährige Bestehen seines Pflegedienstes feiert, weswegen das Lokal an diesem Tag ausnahmsweise schon um 16 Uhr schließt. Ansonsten wird es täglich außer mittwochs von 7 bis 19 Uhr geöffnet haben.

Auch im Café setzt Bellaqa ganz auf seine Mitarbeiter – vier werden es ihm zufolge fürs Erste sein. Selbst werde er voraussichtlich nur „an Spitzentagen“ hinterm Tresen stehen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.