Tölz setzt auf Baumerhalt statt „bodennahe Kronenpflege“

Teilen

Eine rund 200-jährige Linde. Der Baum-Greis steht am Aufgang zum Kalvarienberg. Der Tölzer Baumschutz-Referent Richard Hoch staunt, dass er immer noch treibt. © cs

128 000 Euro sind dieses Jahr im Tölzer Haushalt für Baumpflege-Maßnahmen vorgesehen. „Höchste Zeit, dass sich die Stadt um ihren beachtlichen Baumbestand kümmert“, sagt Baumschutz-Referent Richard Hoch.

Bad Tölz – Es gibt ein paar Bäume in Tölz, die sind Richard Hoch richtiggehend ans Herz gewachsen. Eine verwegen übers Wasser hängende Birke an der Isarpromenade, die gewaltige Weide auf der Wiese an der Königsdorfer Straße und eine Linde, an der fast jeder Kalvarienberg-Besucher achtlos vorbeimarschiert. Hoch deutet neben dem Kreuzweg auf den beeindruckenden Wurzelumfang des einstigen Riesen. Geblieben sind nach rund 200 Jahren Baumleben nur noch zwei Stammreste, die wie ein Kirchturm nach oben streben. „Und er treibt immer noch“, sagt Hoch und klingt fast ein bisschen stolz.

Der 62-Jährige ist Baumschutz-Referent im Tölzer Stadtrat und freut sich, dass im Rathaus nach Jahren ein Umdenken eingesetzt hat. Früher habe eher das Motto „bodennahe Kronenpflege“, also Abholzen, geherrscht, räumte Bauamtsleiter Christian Fürstberger jüngst im Finanzausschuss unumwunden ein. „Nun ist eher Erhalt gewünscht.“ Darauf hatten vor kurzem auch die beiden Bürgermeister Ingo Mehner und Michael Lindmair hingewiesen, als sie den neu eingestellten Baumkontrolleur Simon Behmenburg vorstellten (wir berichteten).

Bereits 5000 Bäume sind kartiert, rund 2000 sollen noch folgen. Kartiert heißt, dass die Bäume sich der fachkundigen Prüfung eines Experten stellen mussten. Anhand einer kleinen blauen Nummernplakette am Stamm ist jeder Baum und der aktuelle Zustandsbericht sowohl im Computer, als auch in der Natur leicht zu finden.

Bäume müssen nicht gefällt werden, nur weil Äste sturmgefährdet sind

Der Finanzausschuss hatte jüngst über die Mittel zu befinden, die die Stadt heuer dafür einsetzt. Angesetzt waren im langfristigen Finanzplan einmal 22 000 Euro im Jahr 2022. Nun sind es 128 000 Euro, die im Haushalt aufgeführt sind. Denn Bäume müssen nicht gleich gefällt werden, wenn Äste sturmgefährdet sind. Richard Hoch (Grüne) erinnert sich zum Beispiel an einen mächtigen Bergahorn am Beachvolleyball-Platz der Südschule, der 2021 gefällt wurde. „Dass ein Ast gefährlich war, war schon lange bekannt. Der Baum hätte gerettet werden können.“

Das aber kostet Geld. Sogenannte Kronensicherungen schlagen mit 600 bis 1000 Euro zu Buche. „Ist es das wirklich wert?“, fragte Anton Mayer (CSU) im Ausschuss. Wenn ein Baum gute 100 Jahre alt sei, gebe es halt mal nichts anderes als Abholzen, sagte der Landwirt.

Hoch war da ganz anderer Auffassung. Es sei höchste Zeit, dass sich die Stadt endlich einmal um ihren beachtlichen Baumbestand kümmere. Eine in Tölz nicht vorhandene Baumschutzverordnung hätte seiner Meinung nach auch den wertvollen Baumbestand an der Schützenstraße gesichert, mit dem vor Jahresfrist eine frühere Alpamare-Fläche baureif gemacht wurde.

Baumschutzkommission begutachtet Problemfälle

Statt Schutzverordnung gibt es in Tölz eine Baumschutzkommission, die regelmäßig Problemfälle begutachtet. Und darüber zum Beispiel diskutiert, ob am Kalvarienberg (ein Antrag von Walter Frei, wir berichteten) mehr ausgeschnitten wird, um die Sicht auf das Kirchenensemble frei zu halten. Hoch sieht sich als „hundertprozentiger Naturschützer. Aber nicht 150-prozentig.“ Er könne ein maßvolles Ausschneiden durchaus mittragen. „Der freie Blick auf die Kirche ist wichtig.“

Gleichwohl liegt ihm der Laubbaum-Bestand am Kalvarienberg sehr am Herzen: Linden, Eschen, Lärchen, Bergahorn. „Es muss aber viel gemacht werden.“ Die Stadt ist da aber auf Kurs, freute sich im Ausschuss Karsten Bauer (CSU).

So unterbleibe künftig wildes Fällen, begrüßte er das Baumkataster und die Schutzmaßnahmen. Der Haushaltsposten wurde einmütig befürwortet.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.