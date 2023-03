Tölz strampelt sich für Radler ab - wirklich?

Von: Andreas Steppan

Kleinvieh macht auch Mist: Die Umlaufsperre an der Krankenhausstraße wurde so umgebaut, dass auch Fahrräder mit Anhänger durchkommen. © Arndt Pröhl

Als „fahrradfreundliche Kommune“ darf sich Bad Tölz seit Januar ganz offiziell bezeichnen. Wer sich allerdings mit dem Radl einen Berg hinaufquält, sich an der Isar zwischen Spaziergängern hindurchschlängelt oder sein Zweirad durch die Marktstraße schiebt, mag bezweifeln, was mit „fahrradfreundlich“ genau gemeint ist.

Bad Tölz – Das Prädikat bedeute auch nicht unbedingt, dass in Bad Tölz alles perfekt für Radler ist, meint dazu Bürgermeister Ingo Mehner. Trotzdem setze die Stadt weiter auf viele Einzelmaßnahmen, die Radlern zugute kommen sollen. Lange hatte die Stadt an ihrer Bewerbung gearbeitet. Anfang des Jahres nun holte sich Mehner die vom bayerischen Verkehrsministerium verliehene Auszeichnung als „fahrradfreundliche Kommune“ ab. Damit erfüllt Bad Tölz die Voraussetzung, um Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ (AGFK) zu sein (wir berichteten).

Mehner: „Dem Idealbild wird Tölz nie entsprechen“

Der Bürgermeister räumt aber ein: „Dem Idealbild einer Fahrradstadt wie zum Beispiel Erlangen oder Amsterdam wird Bad Tölz nie entsprechen.“ Die Höhenunterschiede innerhalb der Stadt, die oft engen Straßen, die wenigen Flussübergänge und auch die relativ schneereichen Winter seien schwierige Ausgangsbedingungen, das habe auch die AGFK bei zwei „Beradelungen“ im Zuge des Bewerbungsverfahrens erkannt.

Trotzdem erfüllte Bad Tölz die Kriterien als „fahrradfreundliche Kommune“. Sabrina Lorenz, Radverkehrsbeauftragte im Rathaus, zeigt in einem Leitz-Ordner einen dicken Stapel Papier: die Bewerbungsunterlagen, in denen sie jede Menge Maßnahmen dokumentiert hat. „Sehr positiv bewertet“ worden sei schon die Tatsache, dass der Bürgermeister selbst zu vielen Terminen radle und „die Sicht der Fahrradfahrer kennt“. Dasselbe gelte für viele Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter.

Das hat sich alles getan

Dazu legt Lorenz eine lange Liste vor: Radl-Reparaturstationen, 439 neue Wegweiser, zahlreiche Markierungen und Abbiegepfeile für Radler, die offene Fahrradwerkstatt im Jugend- und Bürgerhaus, die Befestigung des Radwegs hinter dem Moraltgelände, die Absenkung von Bordsteinen oder die Darstellung des touristischen Radangebots auf der Internetseite der Tourist-Information. All das, so betont Mehner, sei freilich nicht eigens gemacht worden, um den Katalog der AGFK zu erfüllen.

Dabei ist auch manches Detail, das Radlern aber an Ort und Stelle das Leben erleichtern kann: etwa der Umbau einer Umlaufsperre – das sind versetzt einbetonierte Wegsperren, die es oft am Anfang eines Radwegs gibt. Da wurde der Durchlass an der Krankenhausstraße so verbreitert, dass man auch mit Fahrradanhänger durchpasst.

Heißt fahrradfreundlich autofeindlich?

Andere Schritte fanden mehr öffentliche Aufmerksamkeit, etwa die Umgestaltung des Taubenlochs. Hier fielen bekanntlich einige Pkw-Stellplätze weg, stattdessen wurden Fahrradständer aufgestellt. Heißt fahrradfreundlich auch manchmal, autofeindlich zu sein? „So würde ich das nicht formulieren“, sagt Mehner. „Wir haben nicht ausschließlich die reine Fahrradfahrerbrille auf.“ Vielmehr lege auch die AGFK bei seiner Bewertung Wert auf das „gute Miteinander“ der Verkehrsteilnehmer. Anerkannt worden sei auch, wenn die Stadt sich zu bestimmten Themen Gedanken machte, ergänzt Sabrina Lorenz – auch wenn sich manches letztlich als nicht umsetzbar erwiesen habe.

Problemzone Nockhergasse

Eine Stelle, an der der Stadtrat die Grenzen des Machbaren erreicht sah, war kürzlich die Nockhergasse. Eine eigene Fahrspur für Radler lehnte das Gremium wie berichtet ab. Dafür wurden vor wenigen Wochen Tempo-30-Schilder aufgestellt. Im Frühjahr sollen laut Mehner Radler-Piktogramme auf die Fahrbahn eingezeichnet werden. Wie sich das auswirkt, werde man beobachten. Mehner ist aber überzeugt, dass Radler die Nockhergasse sicher hinunterkommen, „Weil hier die allerwenigsten Autofahrer überholen.“ Auch hier müsse man die Tatsache sehen, „dass Tölz eine gewachsene Altstadt hat“.

Damit Tölz das Prädikat behalten darf – in sieben Jahren steht die Rezertifizierung an – muss die Stadt weiter an Verbesserungen arbeiten. Das werde nicht bedeuten, dass innerstädtisch neue Radwege gebaut werden. Das sei in einer voll erschlossenen Stadt nicht möglich, sagt Mehner. Es werde weiter um „Optimierungen“ gehen. Konkret geplant ist laut Lorenz zum Beispiel die Schaffung weiterer Fahrradabstellmöglichkeiten, konkret zum Beispiel an der Bushaltestelle an der Grünerbrauerei, „damit man mit dem Rad dorthin und dann mit dem X-Bus weiterfahren kann“. Vorgesehen sei auch eine dritte Radl-Servicestation, diesmal auf der rechten Isarseite.

Lösung mit Gaißach gefunden

Schon erfolgt sei die Freigabe der Fußgängerbrücke von der Gaißacher Straße Richtung Am Winet für Radler. Dass Radfahrer hier absteigen mussten, war in einem Leserbrief im Tölzer Kurier beklagt worden. Um das zu ändern, war zuständigkeitshalber ein Austausch mit Landratsamt, Staatlichem Bauamt und Gemeinde Gaißach nötig. Doch es hat geklappt.

Von dem Zertifikat erhoffen sich Mehner und Lorenz vor allem den Austausch mit anderen Kommunen, Experten-Blicke von außen auf manches Radlerproblem oder Zugang zu Infos über Fördertöpfe oder aktuelle Entwicklungen, wie etwa den Plan, dass Fahrradstreifen künftig breiter sein müssen als 1,50 Meter. Um öffentlichkeitswirksam damit zu werben, ist das Prädikat aus Mehners Sicht dagegen nicht gedacht und geeignet. Es mache manche Diskussion sogar schwieriger, weil man zu hören bekomme: „Tölz ist doch nicht fahrradfreundlich, weil es an dieser oder jene Stelle nicht passt.“

Osterleite bleibt ein Problempunkt

Problemstellen gebe es weiter, räumt Mehner ein. „Die Verbindung Lettenholz-Innenstadt finde ich zum Beispiel gut, aber die Überquerung der Osterleite bleibt ein Problem, für das mir noch keiner eine Lösung sagen konnte.“ Wünschenswert sei auch ein Lückenschluss vom Tölzer Ortsrand zum neuen Alltagsradweg nach Lenggries – auch wenn hier auf der linken Seite der B13 das Beradeln des Gehwegs möglich sei, so Mehner. Ein Bürger regte stattdessen einen „Pop-up-Radweg“ über die Fläche des Moraltgeländes an. „Aber das ist Privatgrund, und außerdem gibt es dann am Ende keine Möglichkeit, die Bundesstraße zu überqueren“, wendet Mehner ein. Mit Grundeigentümer Hans Wehrmann gebe es Gespräche. Aber zu lösen sei die Frage erst im Zuge der gesamten künftigen Verkehrsanbindung des Moraltgeländes – wenn es denn ein neues Nutzungskonzept für die Industriebrache gibt: eine ziemlich langfristige Perspektive.

Doch sind die Tölzer überhaupt bereit, aufs Radl umzusteigen? „Wir haben diesen Winter keine Verkehrszählung gemacht“, sagt Mehner. „Aber meine Beobachtung ist, dass ich im Januar und Februar in der Stadt noch nie so viele Menschen auf Rädern gesehen habe wie heuer.“

