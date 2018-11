„Tölz war wohl nicht der richtige Ort“

Nach zehn Jahren „Tölzer Orgelfesttage“ geht die Konzertreihe mit einem Auftritt des renommierten Münchner Bach-Orchesters am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche zu Ende. Das Jubiläumsjahr stand unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten“.

Bad Tölz– Trotz hochkarätiger Solisten hatten es die Veranstalter in den vergangenen Jahren schwer, in Tölz Fuß zu fassen. Kurier-Redakteurin Christiane Mühlbauer hat sich darüber mit Hansjörg Albrecht, dem Künstlerischen Leiter, unterhalten.

Herr Albrecht, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf zehn Jahre Orgelfesttage zurück?

Zuerst einmal mit wirklicher Freude und Dankbarkeit! Es waren spannende Jahre, denn zusammen mit Sepp van Hüllen und dessen visionärem Denken sowie den Mitgliedern des Vorstands des Orgelkunstvereins konnten wir etwas verwirklichen, was sonst nur an ausgewählten großen Kathedralen und Konzerthäusern möglich ist. Es war die Kreation eines besonderen Festivals, das sich ausschließlich einem roten Faden widmete. Wir konnten ein Gesamtprogramm entwickeln, das sich in Form einer musikalischen Reise durch Europa durch alle Konzertprogramme zog. Gedacht war es als Alternative zu der großen Angebotspalette in München. Ziel war die Schaffung von etwas Unverwechselbarem mit Strahlkraft – weit über Tölz hinaus und als Ergänzung zum Wirken des Tölzer Knabenchors, welcher den Namen der Stadt permanent in die Welt hinausträgt.

Bei den Konzerten blieben oft viele Plätze leer. Wie beurteilen Sie die Lage, eine solche Konzertreihe auf dem Land zu entwickeln?

Ja, wir sind natürlich ein Wagnis eingegangen. Dass es „nur“ ein handverlesener Zuhörerkreis bleibt, der unseren internationalen Gästen interessiert, mit offenem Herzen und großer Dankbarkeit lauscht, haben wir relativ bald gemerkt. Jedoch war für uns auch klar, dass es zu leicht gewesen wäre, einfach irgendwann vorschnell aufzugeben – das weiß jeder Mittelständler, der ein neues Unternehmen oder ein Geschäft aufmacht. Wir hatten uns die Zielmarke „10 Jahre“ gesetzt und wollten dann schauen, wie wir weitermachen. Wichtig war für uns immer, dass wir unserem hohen Anspruch sowie unserem Publikum gerecht werden und durch unsere Arbeit Menschen begeistern und ihnen etwas geben wollen. Eine solche Konzertreihe auf dem Lande zu entwickeln, ist nicht unbedingt abwegig, wenngleich natürlich schon eine Besonderheit.

Haben Sie Vergleiche zu anderen Regionen in Deutschland?

In vielen ländlichen Gebieten gibt es im Sommer Festivals, aber fast immer mit bunten „Sammelsuriums-Programmen“. Das ist natürlich legitim, aber dies war nicht mein und unser aller künstlerischer Anspruch. In Husum zum Beispiel läuft seit vielen Jahren ein Spezialfestival für Klaviermusik. Dort werden durch Solisten aus der ganzen Welt vor allem sogenannte „Ausgrabungen“ und Transkriptionen aufgeführt, und dies vor einem wirklich interessierten Publikum. Das bedingt aber auch Interesse und Unterstützung der Stadtoberen und des Landkreises – gerade, wenn ehrenamtliches Engagement eine solche Reihe ermöglicht, wie eben auch in Bad Tölz. Da hätten wir von den Verantwortlichen im Sinne der Kulturförderung eine echte Unterstützung erwartet. Tölz scheint wohl doch nicht der „richtige“ Ort für ein solches Musikfest zu sein. Dann heißt es eben: Schade, es soll nicht sein. Man nimmt Abschied und zieht weiter. Aber das letzte Konzert werden wir jetzt musikalisch ausgiebig feiern und freuen uns auf alle Kenner und Liebhaber von Barockmusik.

Was sind Ihre Pläne für die kommenden Jahre?

Ich arbeite mit ganzer Kraft am weiteren Ausbau der Münchner Bach-Akademie als Plattform einer umfassenden Pflege, Aufführung und Vermittlung von Bachs Musik. Für Sommer 2019 ist zum Beispiel ein erster Internationaler Bach-Wettbewerb im Fach Orgel in München in Planung. Zudem werde ich die erste Oper „Gisei“ von Carl Orff zum Abschluss der Orff-Festtage 2019 dirigieren. Am Mozarteum in Salzburg baue ich zudem seit zwei Jahren eine Oratorienklasse in Form einer Solistenvereinigung auf. Außerdem bin ich viel im In- und Ausland mit Konzerten und unterschiedlichsten Projekten unterwegs. 2019 werde ich die CD-Einspielung meiner Orgeltranskriptionsreihe der Werke Richard Wagners abschließen und in Bayreuth während der Festspiele gastieren. Zudem möchte in Zukunft mehr Oper dirigieren.



Karten für das Konzert heute Abend gibt es an der Abendkasse (25/30 Euro). Jugendliche (ab 13) zahlen 10 Euro, Jüngere haben freien Eintritt. Gespielt werden Werke von Bach und Telemann.