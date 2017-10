Tölz wird für 1600 Besucher zur Partyzone

„Nacht der Blauen Wunder“

Bei der „Nacht der Blauen Wunder“ verwandelte sich Tölz am Samstag wieder in eine Partyzone. In 13 Kneipen war für die rund 1600 Besucher viel geboten – und diese zeigten sich auch im 15. Jahr des Bestehens über das „Blaue Wunder“ begeistert.