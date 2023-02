Tölz wird Gastgeber von Klassik-Wettbewerb: Preisgeld von 27.000 Euro wird ausgeschüttet

Von: Christiane Mühlbauer

Das „Quartettissimo“-Team mit (v. re.) Christoph und Susanne Kessler (Leitung) sowie Sonja Beck (Schatzmeisterin) veranstaltet den Wettbewerb in Zusammenarbeit mit Tourist-Info und Stadt, auf diesem Foto vertreten durch Susanne Frey-Allgaier (stellvertretende Kurdirektorin) sowie die beiden stellvertretenden Bürgermeister Michael Lindmair und Christof Botzenhart. © Pröhl

Zum ersten Mal überhaupt wird Bad Tölz im April Austragungsort eines internationalen Streichquartett-Wettbewerbs. Es kommen zehn Ensembles aus der ganzen Welt. Die Jury ist hochkarätig besetzt, das Preisgeld beachtlich – und die Vorarbeiten immens.

Bad Tölz – Der Wettbewerb wird am 16. und 17. April im Beisein der Öffentlichkeit im Kurhaus abgehalten. An den folgenden drei Tagen finden dann abends Auftritte der drei Sieger-Ensembles statt. Christoph und Susanne Kessler, Veranstalter der „Quartettissimo“-Konzertreihe in Bad Tölz, sind schon seit eineinhalb Jahren mit den umfangreichen Vorarbeiten beschäftigt. Christoph Kessler, in der Klassik-Welt bestens vernetzt und viel unterwegs, hat im Herbst 2021 weltweit über 200 MusikHochschulen in Europa, den USA, Asien und Australien angeschrieben. Zudem wurden führende Streichquartette in aller Welt über den Wettbewerb informiert. Kessler schrieb außerdem Teilnehmer von anderen internationalen Wettbewerben an oder rührte, wenn er selbst auf Festivals unterwegs war, die Werbetrommel für Tölz. „Mein Ziel ist es, hochbegabte junge Streichquartette über den Wettbewerb zu fördern“, sagte der Ickinger nun bei der Vorstellung in der Tourist-Info. Kein Musiker darf älter als 35 Jahre sein.

Musiker kommen bis aus Australien

Der Wettbewerb ist für Kessler ein weiterer Baustein, um in Tölz neben seiner Konzertreihe und dem Tölzer „Klassik-Gipfel“ ein, wie er sagt, „neues Zentrum für beste Streichquartett-Musik nachhaltig zu etablieren“. Erstmals wird es 2024 auch ein Preisträger-Festival im Kurhaus geben, und der jetzige Wettbewerb soll alle drei Jahre durchgeführt werden.

Für die erste Durchführung haben sich 34 Ensembles angemeldet – das ist beachtlich. Ihre Bewerbungen wurden von den Jurymitgliedern gesichtet, zehn Quartette wurden ausgewählt. Drei stammen aus Deutschland, die anderen aus Australien, den USA, Holland, Österreich, Kanada, Finnland und Frankreich.

Hochkarätige Jury

Die Juroren sind hochkarätig. Vorsitzender der Jury ist kein Geringerer als Günter Pichler, Gründungsmitglied und langjähriger Leiter des „Alban Berg Quartetts“ . Heute ist er Professor für Kammermusik an den Universitäten Wien, Köln und Madrid. Ihm zur Seite sitzen Gustav Frielinghaus (unter anderem Künstlerischer Leiter der Putbus-Festspiele) sowie die Musiker und Professoren Volker Jacobsen („Amaryllis Quartett“), Helena Poggio („Cuarteto Quiroga“, Madrid), Frantisek Soucek („Zemlinsky Quartett“, Prag) sowie Antti Tikkanen („Meta4-Quartett“, Helsinki). Weiteres Jury-Mitglied ist Andrea Hampl von der gleichnamigen Konzertagentur in Berlin. Diese wird für das Sieger-Quartett eine Europa-Tournee organisieren.

In Tölz werden insgesamt 27 000 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Dem Sieger winken 12 500 Euro, wovon allein 10 000 Euro das Ehepaar Kessler privat bezahlt. An den weiteren Preisen sind neben dem Verein „Klangerlebnis“, der die „Quartettissimo“-Konzertreihe in Bad Tölz trägt, auch Sponsoren beteiligt. Für den Zweitplatzierten gibt es 7500 Euro, für den Dritten 5000 Euro. Es wird auch ein Publikumspreis vergeben, der mit 1000 Euro dotiert ist. Zudem gibt es den Esterhazy-Sonderpreis mit 1000 Euro für die beste Interpretation eines Haydn-Streichquartetts.

So läuft der Wettbewerb ab

Der Wettbewerb läuft folgendermaßen ab: In der öffentlichen Hauptrunde am Sonntag, 16. April, sind von 10 bis 18.35 Uhr alle zehn Ensembles zu hören. Das Repertoire, aus dem sie vortragen müssen, ist vorgegeben und umfasst Werke aus Klassik, Romantik und Moderne. Gespielt werden einzelne Sätze, je nach Wunsch der Jury, insgesamt 35 Minuten.

Fünf Ensembles schaffen es dann ins Finale am Montag, 17. April. Hier ist jeweils ein bestimmtes Werk von Beethoven, Schubert, Brahms oder Dvorák vollständig zu spielen. Das Publikum erhält Wahlzettel und kann somit ebenfalls abstimmen. Die Sieger stehen dann abends fest. Am Dienstag werden ihnen mittags im Tölzer Rathaus die Preise überreicht. Am Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagabend geben dann die drei besten Ensembles abends jeweils ein Konzert im Kurhaus.

Stadt Bad Tölz unterstützt Veranstalter

Die Stadt Tölz unterstützt die Kesslers bei der Durchführung sehr. Zum einen gibt es Geld aus dem Kulturfonds – eine detaillierte Zahl wird nicht genannt, es handle sich aber um eine „größere Summe“ –, zum anderen organisiert Susanne Frey-Allgaier von der Tourist-Info die Unterbringung aller Beteiligten in Tölzer Hotels, die Verpflegung sowie Möglichkeiten, um proben zu können. Unterstützung gibt es auch vom Bezirk Oberbayern und dem Musikfonds Bayern sowie von Firmen aus der Region. Man wisse es „sehr zu schätzen“, was die Kesslers für Bad Tölz auf die Beine stellten, sagte Dritter Bürgermeister Christof Botzenhart. Alleine könne die Stadt das nicht leisten. Dank „Quartettissimo“ habe sich Bad Tölz in den vergangenen Jahren im Bereich der Hochkultur eine Position erspielt. „Davon haben wir nicht zu träumen gewagt.“

