Idee: Brunnen verlegen und neues Tölz-Modell aufstellen

Von: Christoph Schnitzer

In die Altstadt und damit näher zu den Besuchern von Tölz soll der Flößerbrunnen rücken, finden die Führerinnen Ulla Schneiders (li) und Barbara Brüll. An der Umgehungsstraßen-Brücke fristet er derzeit ein eher trauriges Dasein. © cs

Soll der Flößerbrunnen von der Umgehungsstraßen-Brücke an den Amortplatz verlegt werden? Und soll dort ein neues Mini-Modell in Bronze von Bad Tölz aufgestellt werden?

Bad Tölz – Der nördliche Amortplatz war mit seinem Kiosk, den Radlständern und einigen Bänken noch nie ein touristisches Highlight in Tölz. Nun, da der Kiosk weg ist, sieht man aber, dass die Fläche neben der Brücke einiges Potenzial besitzt. Zwei interessante Vorschläge stehen im Raum.

In der Hauptversammlung des Historischen Vereins wurde jüngst auf die Anregung von Gästeführerin Barbara Brüll hin eine Idee diskutiert, die der Tölzer Kurier vor zehn Jahren schon einmal präsentiert und sogar positives Feedback aus dem Rathaus-Bauamt erhalten hatte: die Verlegung des schönen Flößerbrunnens von der Umgehungsstraßen-Brücke in Richtung Altstadt zum Beispiel an den Busbahnhof am Isarkai. Der allseits gelobte Brunnen liegt derzeit abseits aller Touristenwege und wird so gut wie nicht wahrgenommen.

Staatliches Bauamt in Weilheim gibt jetzt grünes Licht

Im Historischen Verein wurde der Vorschlag damals mit der negativen Haltung des Staatlichen Bauamts Weilheim bedauernd ad acta gelegt. Schon 2012 hatte der damalige Amtschef Günther Grafwallner freimütig zugegeben, dass der Bronzebrunnen an der Brücke so gut wie nicht gesehen werde und langsam einwachse. Er sei aber vom Bund als „Kunst am Bau“ 1984 in Auftrag gegeben worden und nicht vom Standort Isarbrücke zu trennen. Die Sache verlief sich wieder.

Zehn Jahre später hat sich die Situation grundlegend geändert. Wie der für den Landkreis zuständige Abteilungsleiter Martin Herda überraschend auf Anfrage des Tölzer Kurier sagt, habe sein Haus „keine Schmerzen mehr“, wenn der Brunnen versetzt würde. Das habe man der Stadt bereits im Sommer 2021 mitgeteilt, so Herda

Brunnengestalter waren schon damals für einen Umzug

Der 3,80 Meter große Brunnen aus Bronzeguss und Granitstein stammt von den Oberammergauer Künstlern Hermann Schilcher (Vater und Sohn), die beide bereits verstorben sind. Ilse Schilcher, Witwe des jüngeren Bildhauers, erinnert sich sofort an den Anruf des Tölzer Kurier 2012. Auch zehn Jahre später würde sie einem Umzug des stattlichen Flößers in die Tölzer Altstadt zustimmen. „Auch mein Mann würde das wünschen“, hatte sie schon 2012 gesagt.

Nach der vermeintlich unmöglichen Versetzung des Brunnens haben sich die zwei Gästeführerinnen Barbara Brüll und Ulla Schneiders weitere Gedanken gemacht und noch eine Gestaltungsidee für den Amortplatz entwickelt. Sie fand im Kreis der Gästeführerinnen und des Historischen Vereins sogleich ein positives Echo: ein Stadtmodell aus Bronze zum Anfassen, wie sie in vielen historischen Vorzeigestädten wie Rothenburg, Dinkelsbühl oder Nördlingen stehen. „Das wäre eine gute Sache“, begrüßt der Vorsitzende des Historischen Vereins, Claus Janßen, den Vorstoß. Brüll erklärt auf Nachfrage, warum so ein Stadtmodell – zum Beispiel anstelle des früheren Kiosks – nicht nur ein charmanter Blickfang wäre. Stadtmodelle würden nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Kindern gerne angefasst. Sie ermöglichten auch Menschen mit Seh- oder Körperbehinderung, die Stadt in ihren Ausmaßen zu erfassen. Sie werde, erzählt Brüll, bei ihren Führungen oft gefragt, wie groß Tölz denn nun wirklich sei. An so einem Modell könne man die Dimension zwischen Badeteil und Flinthöhe aufzeigen und auch auf weiter entfernt liegende Einrichtungen wie zum Beispiel Eisstadion, Mann-Villa oder Waldfriedhof eingehen.

Stadtrat will Entscheidung treffen

Und was sagt die Stadt dazu? Zur Brunnenverlegung auf Anfrage noch gar nichts. Zum Stadtmodell, das bereits im Stadtrat einmal kurz wohlwollend angesprochen worden war, ließ Rathaussprecherin Birte Otterbach wissen, dass bisher lediglich entschieden sei, dass am nördlichen Amortplatz Fahrradabstellplätze installiert sowie die Fahrradboxen und Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Die weitere Platzgestaltung sei noch offen und werde in diesem Jahr diskutiert. „Ein Datum steht dafür noch nicht fest.“

